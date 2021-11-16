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ДТП (7441) Киевская область (3537) Слуга народа (2547)

ДТП с участием "слуги народа" Ковалева расследует ГБР

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ДТП с участием

Государственное бюро расследований расследует дорожно-транспортное происшествие, которое произошло с участием народного депутата Алексея Ковалева на Одесской трассе.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"ГБР расследует дорожно-транспортное происшествие с участием народного депутата Украины, автомобиль которого врезался в грузовик на Одесской трассе. Авария произошла утром 15 ноября 2021 года во время маневра грузовика - водитель поворачивал в месте разворота встречного транспорта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате столкновения депутат получил вывихи, ссадины и рваную рану верхней губы. Водитель грузовика остался без повреждений.

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Признаков алкогольного опьянения у водителей не обнаружено. Оснований для привлечения к уголовной ответственности кого-либо из водителей пока нет, однако досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, информируют в ГБР.

Напомним, нардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев попал в ДТП в Киевской области. Парламентарий госпитализирован в больницу с травмами. Проверка на алкоголь нардепа принесла отрицательный результат.
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Топ комментарии
+18
А шо там розслідувати-фура мчала заднім ходом на шаленій швидкості.А дупатат сидів у машиші,писав закони,та дбав про мудрий нарід...
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16.11.2021 17:21
+8
капец водиле фуры
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16.11.2021 17:11
+8
За кермом був автопілот, винен водій фури, машина не його, а мимина.
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16.11.2021 17:25
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капец водиле фуры
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16.11.2021 17:11 Ответить
Здається, риють якраз під Ковальова,
який напередодні вирішив перейти із СН до фракції Разумкова.
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16.11.2021 17:51 Ответить
На нем клейма негде ставить, там и рытьне надо. Достаточно поднять данные, сколько на этом ушлепке уголовных дел)
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16.11.2021 19:38 Ответить
Я так понял дИпутат спешил задекларировать мерс в декларацию
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16.11.2021 17:20 Ответить
А шо там розслідувати-фура мчала заднім ходом на шаленій швидкості.А дупатат сидів у машиші,писав закони,та дбав про мудрий нарід...
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16.11.2021 17:21 Ответить
За кермом був автопілот, винен водій фури, машина не його, а мимина.
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16.11.2021 17:25 Ответить
Признаков опьянения не обнаружено. Только наркота...
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16.11.2021 17:34 Ответить
Тоже дбр которое расследжует lnv Трухина
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16.11.2021 17:36 Ответить
А хоч сам Ковальов був за кермом, чи знову Трухін. Щось нездорова тяга депутатів бити автотранспорт в "зад".
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16.11.2021 17:49 Ответить
А, что этот МУДАК не видел, что фура разворачивается или очень за ДОЗОЙ спешил???
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16.11.2021 18:01 Ответить
А скільки було аварій, за участі депутан минулого складу ВР???
Щось я не пам'ятаю такої епідемії, до приходу зє-слуг...
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16.11.2021 18:22 Ответить
Умнее были,если и под газом ,то на месте пассажира рядом с водителем.Этим похер на все,никаго не наказали еще
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16.11.2021 20:00 Ответить
Слуга был трезвый и не за рулём, а камеры наблюдения склевали вороны
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16.11.2021 18:48 Ответить
А кто буде расследовать откуда у депутата авто стоимость 100 штук баксов?
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16.11.2021 21:12 Ответить
Совсем оборзели эти фуры - по встречной полосе задним ходом по автобанам ездят!
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16.11.2021 21:35 Ответить
дорога нормальная погодные условия нормальные машина хорошая-как минимум превышение скоростного режима или оно обдолбанное летело
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16.11.2021 21:40 Ответить
Опять"слуга"?Не часто,забрать авто и на ишаков-посадить.
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17.11.2021 08:35 Ответить
 
 