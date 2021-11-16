ДТП з участю "слуги народу" Ковальова розслідує ДБР

Державне бюро розслідувань розслідує дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася за участю народного депутата Олексія Ковальова на Одеській трасі.

Про це повідомили у пресслужбі відомства, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"ДБР розслідує дорожньо-транспортну пригоду за участю народного депутата України, який врізався у вантажівку на Одеській трасі. Аварія сталася вранці 15 листопада 2021 року під час маневру вантажівки – водій повертав у місці розвороту зустрічного транспорту", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у результаті зіткнення депутат отримав вивихи, садна та рвану рану верхньої губи. Водій вантажного автомобіля залишився без ушкоджень.

Ознак алкогольного сп'яніння у водіїв не виявлено. Підстав для притягнення до кримінальної відповідальності будь-кого з водіїв наразі немає, проте досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, інформують у ДБР.

Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов потрапив у ДТП на Київщині. Парламентаря госпіталізували до лікарні з травмами. Перевірка на алкоголь нардепа дала негативний результат.

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