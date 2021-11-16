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ДТП (4208) Київська область (3131) Слуга народу (2544)

ДТП з участю "слуги народу" Ковальова розслідує ДБР

Новини Цензор.НЕТ Події

ДТП з участю

Державне бюро розслідувань розслідує дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася за участю народного депутата Олексія Ковальова на Одеській трасі.

Про це повідомили у пресслужбі відомства, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"ДБР розслідує дорожньо-транспортну пригоду за участю народного депутата України, який врізався у вантажівку на Одеській трасі. Аварія сталася вранці 15 листопада 2021 року під час маневру вантажівки – водій повертав у місці розвороту зустрічного транспорту", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у результаті зіткнення депутат отримав вивихи, садна та рвану рану верхньої губи. Водій вантажного автомобіля залишився без ушкоджень.

Ознак алкогольного сп'яніння у водіїв не виявлено. Підстав для притягнення до кримінальної відповідальності будь-кого з водіїв наразі немає, проте досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, інформують у ДБР.

Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов потрапив у ДТП на Київщині. Парламентаря госпіталізували до лікарні з травмами. Перевірка на алкоголь нардепа дала негативний результат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Ковальов на Мерседесі майже за $100 тисяч на величезній швидкості влетів у фуру та отримав черепно-мозкову травму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
А шо там розслідувати-фура мчала заднім ходом на шаленій швидкості.А дупатат сидів у машиші,писав закони,та дбав про мудрий нарід...
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16.11.2021 17:21
+8
капец водиле фуры
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16.11.2021 17:11
+8
За кермом був автопілот, винен водій фури, машина не його, а мимина.
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16.11.2021 17:25
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капец водиле фуры
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16.11.2021 17:11 Відповісти
Здається, риють якраз під Ковальова,
який напередодні вирішив перейти із СН до фракції Разумкова.
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16.11.2021 17:51 Відповісти
На нем клейма негде ставить, там и рытьне надо. Достаточно поднять данные, сколько на этом ушлепке уголовных дел)
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16.11.2021 19:38 Відповісти
Я так понял дИпутат спешил задекларировать мерс в декларацию
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16.11.2021 17:20 Відповісти
А шо там розслідувати-фура мчала заднім ходом на шаленій швидкості.А дупатат сидів у машиші,писав закони,та дбав про мудрий нарід...
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16.11.2021 17:21 Відповісти
За кермом був автопілот, винен водій фури, машина не його, а мимина.
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16.11.2021 17:25 Відповісти
Признаков опьянения не обнаружено. Только наркота...
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16.11.2021 17:34 Відповісти
Тоже дбр которое расследжует lnv Трухина
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16.11.2021 17:36 Відповісти
А хоч сам Ковальов був за кермом, чи знову Трухін. Щось нездорова тяга депутатів бити автотранспорт в "зад".
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16.11.2021 17:49 Відповісти
А, что этот МУДАК не видел, что фура разворачивается или очень за ДОЗОЙ спешил???
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16.11.2021 18:01 Відповісти
А скільки було аварій, за участі депутан минулого складу ВР???
Щось я не пам'ятаю такої епідемії, до приходу зє-слуг...
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16.11.2021 18:22 Відповісти
Умнее были,если и под газом ,то на месте пассажира рядом с водителем.Этим похер на все,никаго не наказали еще
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16.11.2021 20:00 Відповісти
Слуга был трезвый и не за рулём, а камеры наблюдения склевали вороны
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16.11.2021 18:48 Відповісти
А кто буде расследовать откуда у депутата авто стоимость 100 штук баксов?
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16.11.2021 21:12 Відповісти
Совсем оборзели эти фуры - по встречной полосе задним ходом по автобанам ездят!
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16.11.2021 21:35 Відповісти
дорога нормальная погодные условия нормальные машина хорошая-как минимум превышение скоростного режима или оно обдолбанное летело
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16.11.2021 21:40 Відповісти
Опять"слуга"?Не часто,забрать авто и на ишаков-посадить.
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17.11.2021 08:35 Відповісти
 
 