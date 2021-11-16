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Зеленский возвращает Украину в кремлевскую газовую удавку, - нардеп "ЕС" Арьев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский возвращает Украину в кремлевскую газовую удавку, - нардеп

Энергетическая независимость, обретенная Украиной при каденции пятого президента Порошенко, разрушается властями Зеленского.

Об этом на брифинге заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", бывший журналист-расследователь Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"Российская Федерация нас все время атакует. Она атаковала нас и в 2014, она атакует и в 2021. Это гибридная война, и за энергетической составляющей следует затем атака вооруженными силами РФ. Это экономическое, информационное давление. Это давление с помощью агентуры, которую РФ выстраивала здесь еще с советских времен и строила при Кравчуке, Кучме, Януковиче. Но есть разница, как Украина прошла 2014 год, и с какими сложностями она может пройти 2021 год", - отметил Арьев.

"В 2014 году у нас фактически не было альтернативы по газу, углю, ничего. То есть мы фактически были голыми, босыми, подходили к осенне-зимнему сезону 2014-2015 годов, не имея альтернативных источников. Потому что вся политика Украины всех предыдущих лидеров была выстроена на то, чтобы покупать энергоносители у России и быть зависимыми от Российской Федерации", – констатировал нардеп.

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"Россия очень рассчитывала, что она сейчас нам все обрубит, в том числе особенно Донбасс. Уголь из Донбасса был критически важным для украинских тепловых электростанций. Порошенко, ставший президентом в мае 2014 года, дал задачу вместе с СНБО для правительства обеспечить этот уголь. Далее уголь обеспечивается с предприятий, зарегистрированных на контролируемой украинской стороной территории. Предприятий, которые платили налоги в Украину, а не так называемые террористические республики", - отметил Арьев.

"Газ начали покупать в Европе – это были очень сложные переговоры, переориентация с совершенно другого источника. А уголь был из предприятий, работавших по украинскому законодательству. В частности, за 2014 год есть документ: только с территории, которая тогда была оккупирована, в украинский бюджет было выплачено почти 14,5 млрд гривен, – напомнил представитель "ЕС".

"Пока предприятия были юридически украинскими, они отгружали уголь, шахтеры, живущие на оккупированной территории, получали зарплату, потому что это украинские граждане. Украина всех находящихся на оккупированной территории до сих пор считает украинскими гражданами. Но в так называемые бюджеты так называемых республик не поступало ни копейки", – напомнил Арьев.

Арьев также напомнил, что украинские власти делали все возможное для диверсификации поставок и обретения энергетической независимости от страны-агрессора. "Из Австралии привезли 600 тыс. тонн угля, из США Украина получила 1 млн 700 тыс. тонн угля. То есть тогда позаботились о том, чтобы веерных отключений электроэнергии, перебоев тепла не было", – говорит народный депутат.

"Теперь Зеленский хочет свою коррупцию, ложь и некомпетентность перенести на тех, кто тогда спасал Украину. Почему коррупцию? Потому что у террористов и агрессоров, начиная с 2019 года, Украина закупила уголь почти на 4 миллиарда долларов. В 2019 году - на 1,6 миллиардов, в 2020 году – на 1 миллиард долларов, и в 2021 году – уже на 0,7 миллиардов, и продолжает закупать уголь", – отмечает народный депутат.

"Проведенные журналистские расследования показали, что тот уголь, который идет из России – это смесь угля из Кузбасса и вывезенного из Донбасса в Россию через схемы и через подставные предприятия, зарегистрированные в Ростовской области. Его смешивают, делают поддельные сертификаты. А затем фирмы бизнес-партнера Зеленского Коломойского завозят этот уголь в Украину", – заметил Арьев.

"Это – схема завоза угля и торговли непосредственно с агрессором и террористами. Как вы считаете, хоть одно подозрение кому-то выдано? Конечно, нет", – констатирует Арьев.

"Сейчас покупается электроэнергия из Беларуси, в то время как наши западные партнеры просят этого не делать", - напоминает нардеп.

"Сейчас когда нет в хранилищах газа, когда критическая ситуация с углем и три четверти тепловых блоков Украины стоят именно из-за отсутствия угля, а другие блоки работают, сжигая дорогой газ, мы приближаемся к катастрофе", – отмечает Арьев.

"Владимиру Зеленскому за все это придется ответить. И за преследование оппонентов. И за сотрудничество с террористами руками своего бизнес-партнера Коломойского. И за разрушение энергетики Украины. За разрушение независимости Украины от российского энергетического крючка, на который он снова нас пытается посадить. Как уже с 2019 года сажает на угольную зависимость, сажает на зависимость от перетока электроэнергии. Осталось только начать покупать у России газ, чтобы завершить полное разрушение того, что строилось с 2014 по 2019 год", - резюмировал народный депутат.
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Топ комментарии
+30
"победа" зеленского на през выборах - это и был рашистский реванш в Украине. А тотальная сдача украинских интересов зеупырями последние два года - это как доказательство моих слов
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16.11.2021 19:00
+14
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16.11.2021 18:57
+14
Легко - если бы не ***** со своим агрессивным Мордором, то люди давно бы вынесли это зелёное недоразумение с Банковой, покатали в мусорном контейнере и кинули за решётку.
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16.11.2021 19:10
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Правила форума Совет форумчан
а для чего по-вашему квартал продвигали туда?
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16.11.2021 18:56 Ответить
Так 73% "продвинули" його так, що далі вже нікуди
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16.11.2021 18:58 Ответить
73% спочатку задвинули хряка-мародера, а потім ...
Можемо задвинути і ЗЕ, все туди і йде.
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16.11.2021 20:51 Ответить
Як газ і ротердам + у твоїй порожній голові йдуть у одному рядку?
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16.11.2021 18:58 Ответить
russian asshole, your opinion doesn't interest us
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16.11.2021 19:01 Ответить
Не холуй, а член команды!))
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16.11.2021 19:03 Ответить
А ты холуй *****, ну и как оно там у него в опе?
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16.11.2021 19:18 Ответить
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16.11.2021 18:57 Ответить
"победа" зеленского на през выборах - это и был рашистский реванш в Украине. А тотальная сдача украинских интересов зеупырями последние два года - это как доказательство моих слов
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16.11.2021 19:00 Ответить
редактори ну є ж відео. ПричепиТє його до новини.
https://www.youtube.com/watch?v=ftKl5oo7m0Y&feature=emb_logo
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16.11.2021 19:03 Ответить
Вряд ли Украина уже вылезет из этой удавки без глобальных разрушений в промышленности
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16.11.2021 19:04 Ответить
Как могло такое случиться, шо такой простой, примитивный шут, сумел развалить, уничтожить все силовые структуры, один из главных изменников Украины, и который до сих пор на свободе , кто сможет это обьяснить?
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16.11.2021 19:04 Ответить
Легко - если бы не ***** со своим агрессивным Мордором, то люди давно бы вынесли это зелёное недоразумение с Банковой, покатали в мусорном контейнере и кинули за решётку.
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16.11.2021 19:10 Ответить
придурку, тут самоназву паРашi нормальнi люди з великої лiтери не пишуть.
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16.11.2021 19:45 Ответить
Оправдываются виноватые! ☝
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16.11.2021 19:53 Ответить
Згадайте хто блокував бізнеснакраві. Семенченко, Свобода, Садовий.
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16.11.2021 19:54 Ответить
эти уйе..ки блокировали украинский уголь оплаченный в Украине на украинские предприятия
а сейчас покупают напрямую у пушилина! и нет блокироваторов....козлы!
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16.11.2021 20:01 Ответить
Вони блокували українські шахти з окупованих територій, але не блокували і не блокують торгівлю з росією.
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16.11.2021 20:15 Ответить
после той блокировки мы потеряли те украинские шахты
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16.11.2021 20:16 Ответить
И кстати, где все эти борцуны на крови, которые хороводили все 5 лет? С Семеном понятно - "награда нашла хероя". А остальные борцуны чего язык в жопу засунули? Бабушка бабла не отстегнула?

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16.11.2021 20:20 Ответить
Все вы на одно лицо, довели страну до ручки, каждого есть заслуга. А теперь спорьте, кто лучше.
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16.11.2021 19:59 Ответить
а ну расскажи до чего довела команда пороха за пять лет?

может до того что армию построила?
может до того что кацапов с газом, углем и электрокой нах послали?
может до того что экономика росла последние три года?
может до того что люди смогли поехать в ЕС без виз?

ты щас начнешь кукарекать "доллар в три раза". так я тебе скажу - в 2016 году моя зарплата при переводе ее в доллары сравнялась с 2013. а уже в 2018 стала больше.
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16.11.2021 20:04 Ответить
Головне щоб завжди була поруч масовка.

За оновленими даними Світового банку, за результатами 2019 року Україна є найбіднішою країною Європи.
за ВВП на душу населення: Україна $3 659,03, Молдова $4 498,52

за ВВП на душу населення із урахуванням ПКС (паритету купівельної спроможності): Україна $13 341,2, Молдова $13 574,1

за ВВП на душу населення з урахуванням ПКС в постійних цінах 2017 року: Україна $12 810, Молдова $13 034
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/ukraina-najbidnisha-kraina-evropi.htm

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17.11.2021 11:45 Ответить
Цікаво, на яких телепнів розрахований цей набір слів п. Арьєва?
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16.11.2021 20:01 Ответить
Точно не на тех идиотов, которым Г+Г заменил остатки мозгов.
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16.11.2021 20:22 Ответить
Разжиревший на соевом шоколаде Арьев болтает ерундой...
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16.11.2021 20:02 Ответить
а ты опровергни. он фактами говорит - и ты фактами опровергни. давай
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16.11.2021 20:04 Ответить
17% бюджета рф засекречено, сколько, интересно, нашим платят, чтоб смелее навозом кидались, гнид.. .
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16.11.2021 20:03 Ответить
Зелю спросите, он точно скажет сколько ему отвалили и отваливают за его говносериалы, оскорбляющие Украину и Украинцев.
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16.11.2021 20:24 Ответить
Зеленский как актриса из немецких фильмов для взрослых готова принять от Путина и спереди и сзади главное что-бы путин купил его говносериальчик!
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16.11.2021 20:04 Ответить
Потому что у террористов и агрессоров, начиная с 2019 года, Украина закупила уголь почти на 4 миллиарда долларов. В 2019 году - на 1,6 миллиардов, в 2020 году - на 1 миллиард долларов, и в 2021 году - уже на 0,7 миллиардов, и продолжает закупать уголь", - отмечает народный депутат. Источник: https://censor.net/ru/n3299854

О да, а в 2014-2019 Украину уголь не покупала, да там цифры еще побольше.
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16.11.2021 20:25 Ответить
нет. до блокады уголь покупался на украинских предприятиях которые имели там шахты и платили налоги в Украине
а после сумели заключить контракты сразу с несколькими иностранными поставщиками антрацита
казахстан
щтаты
автралия
и параллельно переводили антрацитовые ТЭЦ на обычный украинский газовый уголь
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16.11.2021 20:51 Ответить
Тебе дать по годам сколько угля покупалось в России? Это был основной поставщик, я про это говорю а не про шахт в ОРДЛО.
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16.11.2021 20:55 Ответить
Давай. условия два

1. покупать "Центрэнерго" а не ДТЭК
2. ты даешь поддверждение в виде ссылок чтобы я проверил цифры

поехали
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16.11.2021 20:57 Ответить
Це щє одно підтвердження , що ЗЕ - це проект Коломойського і являється перехідним етапом до влади ОПЗЖ. А лохи-73 були використані і навіть не усвідомили цього .І не тільки вони не усвідомили Багатьом українцям треба признати ,що даремно топили проти Пороха, та підтримати його, бо реально тільки ЄС на чолі з Порохом зможе протистояти втраті державності через агресію рф або через владу опзж
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16.11.2021 20:26 Ответить
наша песня хАрАша - начинай с начала...
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16.11.2021 22:19 Ответить
Арьев знатно лизнул, проникновенно .
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16.11.2021 22:38 Ответить
Україна, через стадне, примітивне мислення більшості населення країни, стала заручницею наполеонівських амбіцій бездарної містечкової нікчеми.
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16.11.2021 23:38 Ответить
Арьєв ліцемір хренов. Вугілля як купували при пороху донбаський, то так і купують зараз при зелі . Різниця в посередниках і схемах тільки. А газ як був російський, то так і залишається російським - зміна продавця-посередника не змінює того факту. Раша газ залюбки перекриє і більше Австрія чи Угорщина ( через які ми той раша газ по колу мотаємо) не "продадуть " нічого. І доведеться в будь-якому випадку з москалями говорить
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17.11.2021 01:34 Ответить
Ого все как и раньше, только тогда это была перемога, а теперь зрада.
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17.11.2021 06:25 Ответить
Нажаль на сьгодняшній день у нас є патріотичні сили які вдають з себе патріотичні ,але такими не є.
В тому числі до таких сил,я відношу "ЄС"Петра Порошенко.П.Порошенко це фальшивий патріот.
Не може бути патріотом людина - коли вся країна боролась з Януковичем,а він працював в уряді Януковича.
Не може бути патріотом людина яка привела Медведчука в політику.
Яка призначила Медведчука членом трьохстороньої контактної групи і це не моя позиція,це позиція пана Клімкіна.
Який підтвердив це на минулому тижні.
Не може бути патріотом людина,коли весь світ застосовував санкціі проти Януковича
,а він в той час купував канал у сина Януковича і зараз зробив з нього пропангандистску машину.
Не може бути патріотом людина яка одною рукою вводила в Україні військовий стан,а другою торгувала з РФ

Брифінг С.Власенко у Львові https://www.facebook.com/batkivshchyna.lvivshchyna/videos/908998726259475/
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17.11.2021 11:51 Ответить
туфта.
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17.11.2021 14:56 Ответить
 
 