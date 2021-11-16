УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13792 відвідувача онлайн
Новини Політика України Газова війна
7 578 66
Ар'єв (314) Зеленський (17387) Порошенко (13228) Європейська Солідарність (1020)

Зеленський повертає Україну у кремлівський газовий зашморг, – нардеп "ЄС" Ар’єв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський повертає Україну у кремлівський газовий зашморг, – нардеп

Енергетична незалежність, яка була здобута Україною за каденції п’ятого Президента Порошенка, руйнується владою Зеленського.

Про це під час брифінгу заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", колишній журналіст-розслідувач Володимир Ар’єв, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська Федерація нас весь час атакує. Вона атакувала нас і в 2014, вона атакує і в 2021. Це гібридна війна, і за енергетичною складовою йде потім атака збройними силами РФ. Це економічний, інформаційний тиск. Це тиск за допомогою агентури, яку РФ вибудовувала тут ще з радянський часів і розбудовувала за часів Кравчука, Кучми, Януковича. Але є різниця, як Україна пройшла 2014 рік, і з якими складнощами вона може пройти 2021 рік", – зауважив Ар’єв.

"У 2014 році у нас фактично не було альтернативи щодо газу, вугілля, нічого. Тобто ми фактично були голими, босими, підходили до осінньо-зимового сезону 2014-2015 років, не маючи альтернативних джерел. Тому що вся політика України всіх попередніх лідерів була вибудувана на те, щоб купувати енергоносії у Росії і бути залежними від Російської Федерації", – констатував нардеп.

"Росія дуже розраховувала, що вона зараз нам все обрубає, в тому числі особливо Донбас. Вугілля з Донбасу було критично важливим для українських теплових електростанцій. Порошенко, який став президентом у травні 2014 року, дав завдання разом з РНБО для уряду забезпечити це вугілля. Далі вугілля забезпечується з підприємств, які зареєстровані на контрольованій українській території. Підприємств, які платили податки в Україну, а не в так звані терористичні республіки", – зазначив Ар’єв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енергетична криза, створена владою Зеленського, веде Україну в газовий зашморг Кремля, - Сюмар

"Газ почали купувати у Європі – це були дуже складні переговори, переорієнтація з абсолютно іншого джерела. А вугілля було з підприємств, які працювали за українським законодавством. Зокрема, за 2014 рік є документ: лише з території, яка тоді була окупована, в український бюджет було виплачено майже 14,5 мільярдів гривень. Кілька підприємств вугільної промисловості, зокрема ДП "Луганськвугілля", ДП "Шахта Кісельова", за 2014-2015 рік сплатили 13.7 мільйони гривень податків в український бюджет, а не бюджет так званих ДНР і ЛНР", – нагадав представник "ЄС".

"Доки підприємства були юридично українськими, вони відвантажували вугілля, шахтарі, які живуть на окупованій території отримували зарплату, бо це українські громадяни. Україна всіх тих, хто перебуває на окупованій території, до сьогодні вважає українськими громадянами. Але в так звані бюджети так званих республік не надходило ні копійки", – нагадав Ар’єв.

Ар’єв також нагадав, що українська влада робила все можливе для диверсифікації поставок і здобуття енергетичної незалежності від країни-агресора. "З Австралії привезли 600 тис. тон вугілля, із США Україна отримала 1 млн 700 тис. тон вугілля. Тобто тоді подбали про те, щоб віялових відключень електроенергії, перебоїв тепла не було", – говорить народний депутат.

"Тепер Зеленський хоче свою корупцію, брехню і некомпетентність перенести на тих, хто тоді рятував Україну. Чому корупцію? Тому що у терористів та агресорів, починаючи з 2019 року, Україна закупила вугілля на майже 4 мільярди доларів. У 2019 році – на 1,6 мільярда, у 2020 році – на 1 мільярд доларів, і в 2021 році – вже на 0,7 мільярдів, і продовжує закуповувати вугілля", – зазначає народний депутат.

Також читайте: Влада Зеленського привела Україну до ситуації, коли він буде випрошувати у Путіна не тільки зустріч, а й енергоносії, - Сюмар

"Проведені журналістські розслідування показали, що те вугілля, яке йде з Росії – це суміш вугілля з Кузбасу і вивезеного з Донбасу в Росію через схеми і через підставні підприємства, зареєстровані в Ростовській області. Його змішують, роблять підробні сертифікати. А потім фірми бізнес-партнера Зеленського Коломойського завозять це вугілля в Україну", – зауважив Ар’єв.

"Це – схема завезення вугілля і торгівлі безпосередньо із агресором та терористами. Як ви вважаєте, хоч одна підозра комусь видана? Ясна річ, що ні", – констатує Ар’єв.

"Зараз купується електроенергія з Білорусі, в той час, коли наші західні партнери просять цього не робити", – нагадує нардеп.

"Зараз, коли немає в сховищах газу, коли критична ситуація з вугіллям і три чверті теплових блоків України стоять саме через відсутність вугілля, а інші блоки працюють, спалюючи дорогий газ, ми наближаємося до катастрофи", – наголошує Ар’єв.

"Володимиру Зеленському за все це доведеться відповісти. І за переслідування опонентів. І за співпрацю з терористами руками свого бізнес-партнера Коломойського. І за руйнацію енергетики України. За руйнацію незалежності України від російського енергетичного гачка, на який він знову нас намагається посадити. Як уже з 2019 року саджає на вугільну залежність, саджає на залежність від перетоку електроенергії. Залишилося тільки ще почати купувати у Росії газ, щоб завершити повну руйнацію того, що будувалося з 2014 по 2019 рік", – резюмував народний депутат.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+30
"победа" зеленского на през выборах - это и был рашистский реванш в Украине. А тотальная сдача украинских интересов зеупырями последние два года - это как доказательство моих слов
показати весь коментар
16.11.2021 19:00
+14
показати весь коментар
16.11.2021 18:57
+14
Легко - если бы не ***** со своим агрессивным Мордором, то люди давно бы вынесли это зелёное недоразумение с Банковой, покатали в мусорном контейнере и кинули за решётку.
показати весь коментар
16.11.2021 19:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а для чего по-вашему квартал продвигали туда?
показати весь коментар
16.11.2021 18:56 Відповісти
Так 73% "продвинули" його так, що далі вже нікуди
показати весь коментар
16.11.2021 18:58 Відповісти
73% спочатку задвинули хряка-мародера, а потім ...
Можемо задвинути і ЗЕ, все туди і йде.
показати весь коментар
16.11.2021 20:51 Відповісти
Як газ і ротердам + у твоїй порожній голові йдуть у одному рядку?
показати весь коментар
16.11.2021 18:58 Відповісти
russian asshole, your opinion doesn't interest us
показати весь коментар
16.11.2021 19:01 Відповісти
Не холуй, а член команды!))
показати весь коментар
16.11.2021 19:03 Відповісти
А ты холуй *****, ну и как оно там у него в опе?
показати весь коментар
16.11.2021 19:18 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2021 18:57 Відповісти
"победа" зеленского на през выборах - это и был рашистский реванш в Украине. А тотальная сдача украинских интересов зеупырями последние два года - это как доказательство моих слов
показати весь коментар
16.11.2021 19:00 Відповісти
редактори ну є ж відео. ПричепиТє його до новини.
https://www.youtube.com/watch?v=ftKl5oo7m0Y&feature=emb_logo
показати весь коментар
16.11.2021 19:03 Відповісти
Вряд ли Украина уже вылезет из этой удавки без глобальных разрушений в промышленности
показати весь коментар
16.11.2021 19:04 Відповісти
Как могло такое случиться, шо такой простой, примитивный шут, сумел развалить, уничтожить все силовые структуры, один из главных изменников Украины, и который до сих пор на свободе , кто сможет это обьяснить?
показати весь коментар
16.11.2021 19:04 Відповісти
Легко - если бы не ***** со своим агрессивным Мордором, то люди давно бы вынесли это зелёное недоразумение с Банковой, покатали в мусорном контейнере и кинули за решётку.
показати весь коментар
16.11.2021 19:10 Відповісти
придурку, тут самоназву паРашi нормальнi люди з великої лiтери не пишуть.
показати весь коментар
16.11.2021 19:45 Відповісти
Оправдываются виноватые! ☝
показати весь коментар
16.11.2021 19:53 Відповісти
Згадайте хто блокував бізнеснакраві. Семенченко, Свобода, Садовий.
показати весь коментар
16.11.2021 19:54 Відповісти
эти уйе..ки блокировали украинский уголь оплаченный в Украине на украинские предприятия
а сейчас покупают напрямую у пушилина! и нет блокироваторов....козлы!
показати весь коментар
16.11.2021 20:01 Відповісти
Вони блокували українські шахти з окупованих територій, але не блокували і не блокують торгівлю з росією.
показати весь коментар
16.11.2021 20:15 Відповісти
после той блокировки мы потеряли те украинские шахты
показати весь коментар
16.11.2021 20:16 Відповісти
И кстати, где все эти борцуны на крови, которые хороводили все 5 лет? С Семеном понятно - "награда нашла хероя". А остальные борцуны чего язык в жопу засунули? Бабушка бабла не отстегнула?

показати весь коментар
16.11.2021 20:20 Відповісти
Все вы на одно лицо, довели страну до ручки, каждого есть заслуга. А теперь спорьте, кто лучше.
показати весь коментар
16.11.2021 19:59 Відповісти
а ну расскажи до чего довела команда пороха за пять лет?

может до того что армию построила?
может до того что кацапов с газом, углем и электрокой нах послали?
может до того что экономика росла последние три года?
может до того что люди смогли поехать в ЕС без виз?

ты щас начнешь кукарекать "доллар в три раза". так я тебе скажу - в 2016 году моя зарплата при переводе ее в доллары сравнялась с 2013. а уже в 2018 стала больше.
показати весь коментар
16.11.2021 20:04 Відповісти
Головне щоб завжди була поруч масовка.

За оновленими даними Світового банку, за результатами 2019 року Україна є найбіднішою країною Європи.
за ВВП на душу населення: Україна $3 659,03, Молдова $4 498,52

за ВВП на душу населення із урахуванням ПКС (паритету купівельної спроможності): Україна $13 341,2, Молдова $13 574,1

за ВВП на душу населення з урахуванням ПКС в постійних цінах 2017 року: Україна $12 810, Молдова $13 034
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/ukraina-najbidnisha-kraina-evropi.htm

показати весь коментар
17.11.2021 11:45 Відповісти
Цікаво, на яких телепнів розрахований цей набір слів п. Арьєва?
показати весь коментар
16.11.2021 20:01 Відповісти
Точно не на тех идиотов, которым Г+Г заменил остатки мозгов.
показати весь коментар
16.11.2021 20:22 Відповісти
Разжиревший на соевом шоколаде Арьев болтает ерундой...
показати весь коментар
16.11.2021 20:02 Відповісти
а ты опровергни. он фактами говорит - и ты фактами опровергни. давай
показати весь коментар
16.11.2021 20:04 Відповісти
17% бюджета рф засекречено, сколько, интересно, нашим платят, чтоб смелее навозом кидались, гнид.. .
показати весь коментар
16.11.2021 20:03 Відповісти
Зелю спросите, он точно скажет сколько ему отвалили и отваливают за его говносериалы, оскорбляющие Украину и Украинцев.
показати весь коментар
16.11.2021 20:24 Відповісти
Зеленский как актриса из немецких фильмов для взрослых готова принять от Путина и спереди и сзади главное что-бы путин купил его говносериальчик!
показати весь коментар
16.11.2021 20:04 Відповісти
Потому что у террористов и агрессоров, начиная с 2019 года, Украина закупила уголь почти на 4 миллиарда долларов. В 2019 году - на 1,6 миллиардов, в 2020 году - на 1 миллиард долларов, и в 2021 году - уже на 0,7 миллиардов, и продолжает закупать уголь", - отмечает народный депутат. Источник: https://censor.net/ru/n3299854

О да, а в 2014-2019 Украину уголь не покупала, да там цифры еще побольше.
показати весь коментар
16.11.2021 20:25 Відповісти
нет. до блокады уголь покупался на украинских предприятиях которые имели там шахты и платили налоги в Украине
а после сумели заключить контракты сразу с несколькими иностранными поставщиками антрацита
казахстан
щтаты
автралия
и параллельно переводили антрацитовые ТЭЦ на обычный украинский газовый уголь
показати весь коментар
16.11.2021 20:51 Відповісти
Тебе дать по годам сколько угля покупалось в России? Это был основной поставщик, я про это говорю а не про шахт в ОРДЛО.
показати весь коментар
16.11.2021 20:55 Відповісти
Давай. условия два

1. покупать "Центрэнерго" а не ДТЭК
2. ты даешь поддверждение в виде ссылок чтобы я проверил цифры

поехали
показати весь коментар
16.11.2021 20:57 Відповісти
Це щє одно підтвердження , що ЗЕ - це проект Коломойського і являється перехідним етапом до влади ОПЗЖ. А лохи-73 були використані і навіть не усвідомили цього .І не тільки вони не усвідомили Багатьом українцям треба признати ,що даремно топили проти Пороха, та підтримати його, бо реально тільки ЄС на чолі з Порохом зможе протистояти втраті державності через агресію рф або через владу опзж
показати весь коментар
16.11.2021 20:26 Відповісти
наша песня хАрАша - начинай с начала...
показати весь коментар
16.11.2021 22:19 Відповісти
Арьев знатно лизнул, проникновенно .
показати весь коментар
16.11.2021 22:38 Відповісти
Україна, через стадне, примітивне мислення більшості населення країни, стала заручницею наполеонівських амбіцій бездарної містечкової нікчеми.
показати весь коментар
16.11.2021 23:38 Відповісти
Арьєв ліцемір хренов. Вугілля як купували при пороху донбаський, то так і купують зараз при зелі . Різниця в посередниках і схемах тільки. А газ як був російський, то так і залишається російським - зміна продавця-посередника не змінює того факту. Раша газ залюбки перекриє і більше Австрія чи Угорщина ( через які ми той раша газ по колу мотаємо) не "продадуть " нічого. І доведеться в будь-якому випадку з москалями говорить
показати весь коментар
17.11.2021 01:34 Відповісти
Ого все как и раньше, только тогда это была перемога, а теперь зрада.
показати весь коментар
17.11.2021 06:25 Відповісти
Нажаль на сьгодняшній день у нас є патріотичні сили які вдають з себе патріотичні ,але такими не є.
В тому числі до таких сил,я відношу "ЄС"Петра Порошенко.П.Порошенко це фальшивий патріот.
Не може бути патріотом людина - коли вся країна боролась з Януковичем,а він працював в уряді Януковича.
Не може бути патріотом людина яка привела Медведчука в політику.
Яка призначила Медведчука членом трьохстороньої контактної групи і це не моя позиція,це позиція пана Клімкіна.
Який підтвердив це на минулому тижні.
Не може бути патріотом людина,коли весь світ застосовував санкціі проти Януковича
,а він в той час купував канал у сина Януковича і зараз зробив з нього пропангандистску машину.
Не може бути патріотом людина яка одною рукою вводила в Україні військовий стан,а другою торгувала з РФ

Брифінг С.Власенко у Львові https://www.facebook.com/batkivshchyna.lvivshchyna/videos/908998726259475/
показати весь коментар
17.11.2021 11:51 Відповісти
туфта.
показати весь коментар
17.11.2021 14:56 Відповісти
 
 