Енергетична криза, створена владою Зеленського, веде Україну в газовий зашморг Кремля, - Сюмар

Енергетична криза і шалений дефіцит вугілля на складах ТЕС не вигадані опозицією чи журналістами. Це реальна загроза, створена владою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардеп Вікторія Сюмар.

"Є офіційні цифри міністерства енергетики України. На сьогоднішній день на складах ТЕС знаходяться 425 тисяч тон вугілля. Це на 333 тисячі тон менше, ніж технічно необхідний мінімум для нормальної роботи енергосистеми. І це на 2 мільйони тон менше, ніж планові розрахунки міністерства енергетики", - констатує парламентар.

За словами Сюмар, навіть в кризові роки 2015-2016 роки Україна входила в зиму із запасами вугілля, які складали 2 мільйони 700 тисяч тон.

"Внаслідок цього всього у нас 62 енергоблока теплоелектростанцій сьогодні не працюють. Думаю, що сьогодні країна чекає не звинувачення на адресу ЗМІ, а конкретних відповідей – де ж Україна планує взагалі брати вугілля? Чи будуть і коли будуть підписані контракти, наприклад, зі Сполученими Штатами, Австралією, Південноафриканською республікою", - додала нардеп.

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Парламентар вважає, що, напевно, варто кошти, які сьогодні забирають від перевиконання бюджету на "велике крадівництво", спрямувати у місцеві бюджети для того, щоб компенсувати різницю у тарифах ЖКГ.

"Ця енергокриза може коштувати українцям дуже дорого. Ми вже купуємо електроенергію у Білорусі. Знаємо, що в Білорусі немає ніякої генерації електроенергії. Це по факту російська електроенергетика. І потрапляння в залежність від РФ в енергосекторі може коштувати України державності. Ми не раз це проходили. І зараз мова йде не тільки про купівлю електроенергії, а і про пряму закупівлю газу. У мене питання: а як з приводу прямого фінансування держави-агресора? Ні в одного силовика не постає питання, це взагалі що? Це державна зрада, чи як це можна назвати через 7 років війни з Росією?" - зазначила Сюмар.

"ЄС" закликає владу підняти питання на переговорах з міжнародними партнерами, США, ЄС, с приводу енергетичного шантажу і використання енергетичної зброї як інструменту гібридної війни проти України і вже проти ЄС.

"Бо інакше нам загрожує енергетичний зашморг Кремля з усіма наслідками. Це буде виконання всіх політичних вимог, які Путін протягом останніх років ставив перед Україною. І які блокувалися нашою командою", - підсумувала парламентар.

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