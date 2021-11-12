Енергетична криза, створена владою Зеленського, веде Україну в газовий зашморг Кремля, - Сюмар
Енергетична криза і шалений дефіцит вугілля на складах ТЕС не вигадані опозицією чи журналістами. Це реальна загроза, створена владою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардеп Вікторія Сюмар.
"Є офіційні цифри міністерства енергетики України. На сьогоднішній день на складах ТЕС знаходяться 425 тисяч тон вугілля. Це на 333 тисячі тон менше, ніж технічно необхідний мінімум для нормальної роботи енергосистеми. І це на 2 мільйони тон менше, ніж планові розрахунки міністерства енергетики", - констатує парламентар.
За словами Сюмар, навіть в кризові роки 2015-2016 роки Україна входила в зиму із запасами вугілля, які складали 2 мільйони 700 тисяч тон.
"Внаслідок цього всього у нас 62 енергоблока теплоелектростанцій сьогодні не працюють. Думаю, що сьогодні країна чекає не звинувачення на адресу ЗМІ, а конкретних відповідей – де ж Україна планує взагалі брати вугілля? Чи будуть і коли будуть підписані контракти, наприклад, зі Сполученими Штатами, Австралією, Південноафриканською республікою", - додала нардеп.
Парламентар вважає, що, напевно, варто кошти, які сьогодні забирають від перевиконання бюджету на "велике крадівництво", спрямувати у місцеві бюджети для того, щоб компенсувати різницю у тарифах ЖКГ.
"Ця енергокриза може коштувати українцям дуже дорого. Ми вже купуємо електроенергію у Білорусі. Знаємо, що в Білорусі немає ніякої генерації електроенергії. Це по факту російська електроенергетика. І потрапляння в залежність від РФ в енергосекторі може коштувати України державності. Ми не раз це проходили. І зараз мова йде не тільки про купівлю електроенергії, а і про пряму закупівлю газу. У мене питання: а як з приводу прямого фінансування держави-агресора? Ні в одного силовика не постає питання, це взагалі що? Це державна зрада, чи як це можна назвати через 7 років війни з Росією?" - зазначила Сюмар.
"ЄС" закликає владу підняти питання на переговорах з міжнародними партнерами, США, ЄС, с приводу енергетичного шантажу і використання енергетичної зброї як інструменту гібридної війни проти України і вже проти ЄС.
"Бо інакше нам загрожує енергетичний зашморг Кремля з усіма наслідками. Це буде виконання всіх політичних вимог, які Путін протягом останніх років ставив перед Україною. І які блокувалися нашою командою", - підсумувала парламентар.
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11 ноября 2015 года Украина официально прекратила покупать электроэнергию у РФ.
Эту свежую новость сообщил украинцам тогдашний министр энергетики и угольной промышленности. Оказывается, так можно было. И никакого энергетического кризиса, что характерно. Никаких веерных - они остались жуткой зимой 2014-2015. Просто подключили Третий энергоблок Ровненской АЭС. Один энергоблок - как та соломинка, переломившая хребет верблюду энергетической зависимости.
Украина страдала от энергетической зависимости от «старших братьев» всю свою историю. От газовой - в первую очередь.
Поколения политиков и «крепких хозяйственников» твердили, что выгодней покупать «дешёвый» российский газ, чем добывать «дорогой» собственный. И от души совали страну в энергетическую мышеловку, которая захлопнулась в 2014-м.
Понадобились воистину нетривиальные усилия президента Порошенко, Нафтогаза и правительства, чтобы избавиться от этой удавки. Чтобы в трубы пошло украинское топливо, а в провода - украинское электричество. Ведь приходилось, кроме прочего, компенсировать потери донбасского угля.
Да, в 2015-м большинство частных шахт в ОРДЛО ещё находились под контролем собственников, и платили своим сотрудникам зарплату в гривнах. Но пройдёт каких-то полтора года - и боевики, приняв, слово теннисный мяч, повод от организаторов "блокадурки" , захватят последние неподконтрольных им шахты. Но даже тогда речь о закупке электроэнергии в РФ не шла. Обошлись своими силами.
Тем гаже смотреть на бессилие и глупость нынешних керманычей. На то, как зекоманда, запутавшись во лжи и коррупционных схемах, сперва оставила страну без угля и газа, а затем побежала судорожно выпрашивать топливо у РФ, а уголь - у её сателлита, Беларуси. А страна-агрессор и её союзник... прогнозированно отказали Зеленскому и его подельникам в продаже угля и электричества.
Запаса угля хватит на пару недель. Газа - меньше гарантированного минимума. 2/3 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ стоят. Примерно треть энергоблоков АЭС - тоже. В зимний сезон мы рискуем остаться с остановившимися электростанциями и холодными батареями. Мышеловка, из которой Порошенко с таким трудом вытаскивал Украину, снова захлопнулась.
https://www.facebook.com/231010432188087/posts/285583036730826/ Пора перемагати
В этом можно даже найти плюс - последствия стали явно ощутимы, а значит их хотя бы заметят, потому что неявные или отложенные последствия представитель 73% склонен не замечать. Я не говорю что сделают выводы, хотя чем черт не шутит, - но хотя бы заметят что бывает, когда выбираешь профессионального паяца, а заодно лжеца и мошенника, когда "хуже не будет", "какая разница" и прочее из этой оперы.
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нуу, як мінімум у 30% немає жодної здатності до усвідомлення причинно-наслідкових зв'язків
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Лучше поздно , чем никогда. Но бывает слишком поздно.. Что есть очень печально
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ну а чо, теперь увидим как на самом деле выглядит тот "піввареника" от котором так пели на выборах.
Ну, що ж, Північний потік- 2 ще не запрацював, а Європа вже потрапляє під жорсткий політичний шантаж «руского міра».
Цікаво, а що думає пані Меркель про обмін російського газу на нових мігрантів?😏
12 ноября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/11/%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d0%bf%d1%81-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83.html#comments Комментарии: 1
11 ноября в эфире «Право на владу» на телеканале 1+1 рассматривали энергетический кризис в Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем выступлении демонстрировал всем видом, что все под контролем и никакого энергетического кризиса не будет. Однако, специалисты в один голос говорят, что это очень опасное заблуждение.
Об этом сегодня в Фейсбуке https://www.facebook.com/yuriy.romanenko напомнил политолог Юрий Романенко.
Перед эфиром я записал эфир с энергетиком https://www.facebook.com/viktor.kurtev.355?__cft__[0]=AZUWO0evmlHcqDlJfWmnXrh-MPJUcnsF4VQWxEU-7V6Pl8WaYZSJ5InXimdBKt3D1NNEmg5eJfugH8Eopm3zD8D0KXabllEFwS9eZyBOrgXsyvVwDeVQ6AyasmfVTC6QIobox8UcurzicsYTn4zUIKvO0ZWKU0_9EieErdFiCM36_Q&__tn__=-]K-R Виктор Куртев , который детально объяснил суть проблемы. Видео беседы ниже, а стенограмма будет на днях выставлена на «Хвиле». Очень рекомендую вам его посмотреть.
- https://www.economics-prorok.com/2021/11/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81.html Тимошенко: власть должна немедленно собрать лучших специалистов и совместно разработать план противодействия энергетическому кризису. Видео
Виктор Куртев накидал тезисы, которые я собирался озвучить в эфире. Однако, это практически не удалось. Потому я выложу их здесь, поскольку они в доступной форме дают понимание надвигающейся энергетической задницы. Другие специалисты по энергетике с которыми я переговорил подтверждают эти выводы.
1. Занижено потребление
В официальных прогнозных балансах мощности на ноябрь-март занижено потребление, при «-20 градусах» вечерний максимум потребления может быть до 25 000 МВт (вместо 22 000 МВт).
2. Риски импорта
Максимальный импорт из Беларуси - 900 МВт.
Максимальный импорт из России - 2 200 МВт.
В сумме около 3 000 МВт, но есть политические условия.
3. Угля нет и не будет
Сегодня запасы 440 тыс.тон, а если пересчитать корректно по нормативной калорийности, то не более 250 тыс.тон. С Востока импорта нет. С запада и с моря будет, но это сотни тысяч тон, а не миллионы. Угольные ТЭС будут работать с колес и нести нагрузку на 2000-3000 МВт меньше, чем должны.
4. Газа нет и не будет
Всего в хранилищах сейчас 17,6 млрд.куб, но у Нефтегаза всего 7,7 млрд.куб. Этого хватает впритык для населения, школ, садиков и соцсферы. Для промышленности и генерации ресурса газа нет, его нужно импортировать. Но в режиме реверса все контракты наши без обязательств, т.е. если будет ресурс. Конъюнктура сильно против нас. А еще есть суточные возможности изъятия и в январе-марте они будут 40-80 млн.куб в сутки, это не обеспечит потребности газовой генерации.
5. Воды нет
Сегодня Укргидроэнерго уже сработало уровень Днепра ниже нормативного, как будем регулировать зимой не понятно. Запаса воды нет. Будем нанимать шаманов и молиться на дождь.
6. Ремонты блоков АЭС
В январе-марте три, а потом четвертый блок АЭС в ремонте. Энергоатом будет нести нагрузку на 2000-3000 МВт ниже максимума. Если это совпадет с аномальными морозами - будет горе.
7. Общая аварийность
- https://www.economics-prorok.com/2021/11/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8.html Главная вина за энергетический кризис лежит на Зеленском. И он получит за это новый Майдан
Скорее всего в этом году аварийность блоков ТЭС и АЭС будет еще больше, чем в прошлом. Потому что абсолютное большинство блоков физически изношенны.
Вывод: Если все сложить до кучи, то в зависимости от температуры и импорта объемы отключений составят 2000-5000 МВт.