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Новини Газова війна
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Влада Зеленського привела Україну до ситуації, коли він буде випрошувати у Путіна не тільки зустріч, а й енергоносії, - Сюмар

Влада Зеленського привела Україну до ситуації, коли він буде випрошувати у Путіна не тільки зустріч, а й енергоносії, - Сюмар

Україна стоїть перед загрозою повернення на газову голку Кремля, а влада намагається прикрити свої провали в енергетиці черговими фейками проти політичних опонентів.

Про це заявила народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність", Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.

"Реальність насправді жахлива. Зима 21-22 може бути дуже холодною. Вона може бути дуже холодною у помешканнях українців. Запасів вугілля – в 4 рази менше. Як би не переконував Вітренко, що у нас 18 мільярдів кубів газу у сховищах, там 4 мільярди кубів це технічний газ, який не можна викачувати. Виявляється, що на 9 мільярдів кубів претендує Ігор Коломойський. І вже завтра в суді "Нафтогаз" має відповісти чесно українцям, скільки газу він віддасть Коломойському і скільки залишиться українцям. Коломойський виставив претензії і буде судитися за 9 мільярдів кубів газу", – зазначила Сюмар.

"Це означає, що у нас залишиться 4 мільярди для потреб країни. Це взагалі ні про що", – застерігає народна депутатка.

"Ми бачимо, що за ці 2,5 роки ми прийшли до ситуації, коли не дай Бог Україні доведеться випрошувати в Путіна не тільки зустріч, а випрошувати енергоносії. Все це – через системні хронічні помилки влади. Від Газпрому попередники їй залишили 4 мільярди доларів на рахунках українського Нафтогазу. Ми ж фактично їх відсудили у Газпрому. Скільки можна було весною. коли ці гроші були на рахунку Нафтогазу, купити газу? Він коштував тоді 100, 150, максимум 200 доларів за тисячу кубометрів", – констатує Сюмар.

Читайте також: Давайте не маніпулювати, що "ЄС" випереджає "Слугу народу", - Корнієнко. ВIДЕО

Автор: 

Сюмар Вікторія (273) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+29
Памагітє !!!
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25.10.2021 21:43 Відповісти
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25.10.2021 21:37 Відповісти
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25.10.2021 21:34 Відповісти
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25.10.2021 21:34 Відповісти
Ще віддасть коломойші половину газових запасів...і все. Побіжить хутіну чоботи лобизати.
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25.10.2021 21:37 Відповісти
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25.10.2021 21:37 Відповісти
Почему полиция Чернигова заставляет платить взятки, не охренела ли полиция?
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25.10.2021 21:39 Відповісти
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25.10.2021 21:40 Відповісти
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25.10.2021 21:40 Відповісти
Памагітє !!!
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25.10.2021 21:43 Відповісти
И есть же ещё не довольные ,цены на продукты низкие ,дороги гладкие и новые

Гречка по 12 гривен за килограмм, сало - за 50. Говядина - 50-70 грн, но можно купить и за 20, Источник:
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25.10.2021 21:43 Відповісти
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25.10.2021 21:47 Відповісти
В нього в мізках сало з гречкою, баклан кацапський.
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26.10.2021 06:40 Відповісти
Вообще то эта тенденция подоражания цен на энергоносители сейчас по целой Европе. Тут от клоуна ничего не зависит и ту же аферу с северным потоком тоже не при клоуне начали. Спасибо старой кобыле меркельше. Ещё Европа сама себя загнала в угол не только с газом и северным потоком, но и с эмисными нормами и переходом на зелёную энергетику. + Германия в следующем году планирует позакрывать атомные станции.
П.С. в той же Чехии огромные энергокомпании прекращают деятельность. Т.е. кидают своих клиентов, которые заключали договора на несколько лет вперёд.
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25.10.2021 21:42 Відповісти
Причем тут сейчас? Совсем не про это статья, а про весну.
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25.10.2021 21:45 Відповісти
Яка тенденция? Почему Осел не закупил газ летом? Деньги были. Но Бубочка закатал их в асфальт і в свої офшори.
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25.10.2021 21:53 Відповісти
Зепил, когда усрался - надо подмываться и трусы менять, а не трендеть, что все усыраются
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26.10.2021 08:53 Відповісти
А шо Беня...Он всю жисть занимался махинациями. Ну будет Украина ему должна за газ 9 млрд долларов. Не в первый раз Беня натягует украинцев. Новость прям...
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25.10.2021 21:45 Відповісти
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25.10.2021 21:53 Відповісти
Міша Карлсон не дурак, вчасно спригнув в Грузію, там тепло і кормлять з ложечки
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25.10.2021 21:46 Відповісти
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25.10.2021 21:46 Відповісти
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25.10.2021 21:48 Відповісти
Майя Санду послала Путлера на три буквы с его вонючим газом....Шкандаль....
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25.10.2021 21:49 Відповісти
наш дурачок подпишет все не читая
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25.10.2021 21:54 Відповісти
Он будет выправить газ с отвращением к кацапам. Тимошенко здорово поднялась на газе, Зеленский тоже так захотел.
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25.10.2021 21:50 Відповісти
Макс,ти бачишся мені не пропаганлоном.Коли Сенька вухатий "відмовився від кацапського газу" і Україна стала "незалежною" від пуйла,заверещали про "Перемогу"...Правда трошечки замовчали,що будемо купляти той самий газ,тільки через європейських посередників...Пуйло поклав всю Європу РАКОМ.І де та газова незалежність,свідки сивочолого рятівника України???
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26.10.2021 07:12 Відповісти
Зато ти бачишся тупим пропагандоном
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26.10.2021 08:55 Відповісти
Крыса Путлерская потребовала от Майи Санду признать Крым РАБссиянским и скидка на газ будет 100 пудов....

Гопник конченный кидалово включил...
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25.10.2021 21:51 Відповісти
пора уже сдавать ЗЕленую куклу в утиль ... вместе с ее потерявшим края шапито и с бородатым кукловодом в придачу. всю шоблу, оптом...
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25.10.2021 21:54 Відповісти
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25.10.2021 21:56 Відповісти
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25.10.2021 22:05 Відповісти
Воїни боронили.
А чим займався у той час Петро всім відомо.
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25.10.2021 22:07 Відповісти
Чим?
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25.10.2021 22:15 Відповісти
крал и распихивал по офшорам!
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26.10.2021 03:03 Відповісти
подробнее можно или опять выперд в лужу?
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26.10.2021 06:50 Відповісти
Підривали склади з ************, і крали все що погано лежить, почерк ж2.
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26.10.2021 06:44 Відповісти
гав та в кубло, щоб не выдно було?
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26.10.2021 06:51 Відповісти
да да да.... вони рятували... они бегали поначалу как обосраные, не знали что и куда, а рятували ,я считаю, это те многочисленные добровольцы, которые первыми приняли удар.... я бывал в те дни рядом с передовой, армия голая и босая, и бк проблема, и ответку нужно было согласовывать с Киевом, вот если бы онпи всей командой в тот момент были возле нулевого и управляли процессом не из теплых кабинетов, тогда да, я бы сказал что они.. а так вышло - вперед орлы а я за вами, я пошутил идите сами!
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25.10.2021 22:18 Відповісти
и только ты в ослепительно белых кальсонах знал точно,как и что делать...
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26.10.2021 08:36 Відповісти
и ты вместе со мной в белых кольсонах знал ... я не брал на себя роль управления страной, ты немного не по адресу...я помогал исключительно в своих возможностях.. у меня не было рошена в липетске
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26.10.2021 08:47 Відповісти
Да, српл ты тогда знатно, помощничек
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26.10.2021 08:59 Відповісти
а ты че рожу свою подставлял, что видел как я срал? фуууу.. извращенец!
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26.10.2021 09:18 Відповісти
Здрасте....
Мы же газ в Европе покупаем.
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25.10.2021 22:05 Відповісти
Или народу всё хорошо или где скидальщики?
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25.10.2021 22:07 Відповісти
Сьома, так ті бєдній чи шо?
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25.10.2021 22:16 Відповісти
Голосом экзальтированной дамы подвывает Кремль.Всепропальщики -содержанки Кремля.
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25.10.2021 22:17 Відповісти
Ванга предсказала, что Зеленский будет на посту президента Украины полсрока, потом его повесят на каштане в центре Киева вместе с Коломойским.
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25.10.2021 22:20 Відповісти
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25.10.2021 22:30 Відповісти
Украина добывает собственного газа достаточно для нужд населения.
Его https://biz.censor.net/news/3289531, а продают его по 8 и хотят по 30!
Где будет брать газ Ахметов не должно волновать украинцев, в принципе!
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25.10.2021 22:28 Відповісти
Мы запомним что сказала эта Сюмар.И если зима пройдёт нормально то мы этой Сюмаро весной припомним
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25.10.2021 22:32 Відповісти
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25.10.2021 22:54 Відповісти
А если ненормально - никому не припомнишь?
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25.10.2021 22:57 Відповісти
Зє блазень, під керівництвом єрмака, виконав наказ путєна...
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25.10.2021 22:35 Відповісти
Тупишь как овца.
https://www.youtube.com/watch?v=_fZ3h5TJLos
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25.10.2021 22:59 Відповісти
саме головне, щоб такі "шоу" не забувалися...і Харанту після виборів це відчулося..і вагнергейт, і єрмаки з сивохами і дубінськими...і посадки Патріотів....так просто...або просто так "па-пріколу".. на років два-три в Лук`янівському сізо йому б прищепили "любов до України"...
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25.10.2021 23:10 Відповісти
Це опитування проводить ТК Банкової. Голосувати можна за посиланням: https://t.me/office_ua/1346?fbclid=IwAR2zl7NzJJteec_MUbL8tOgzFPk30bpiXG-7H_22Z_67xZx9qol4EhGyf-I https://t.me/office_ua/1346
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25.10.2021 23:16 Відповісти
Я бы на Месте Пороха послал всех нахрен и не взваливал на себя неблагодарный скот - быдло должно страдать, должно нажраться своего выбора до кровавого поноса.
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26.10.2021 06:48 Відповісти
За российский газ для тройки украинских олигархов наш верховный главнокомандующий готов абсолютно на все при встрече с Путиным. Но для особо доверительных отношений Владимир Владимирович людям всегда предпочитает собак. А Владимир Александрович хоть и готов стать раком, но еще не успел обрасти возбуждающей шерстью, как у Конни.
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25.10.2021 23:19 Відповісти
У меня вопрос к Украинцам. Вы себе представляете Западных Германцев или Южных Корейцев - которые говорят или говорили - «Хай кацапы себе оставят ГДР/КНДР, один черт там проживают окацапевшии черти и нам с ними супа не сварить»?! Именно так реагирует на все попытки Зе к миру, Украинская националистически настроенная прослойка населения. Достаточно почитать Цензор.

Вы не находите странным что Вилли Брандт или Синьдзо Абэ не считали/не считают что западло говорить с русскими о воссоединении своих народов? У вас у Украинцев земли много лишней, или народа?

так как вещи протекают, вы завтра будете с Одессой и Днепром прощаться а не контроль на Крымом и Донбассом восстанавливать.
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25.10.2021 23:32 Відповісти
За спиной германцев и южнокорейцев стоит вооруженный цивилизованный мир в который эти страны УЖЕ встроены. Можно требовать все. Мы же с 35 миллионами украинцев в случае войны должны будем противостоять 140 миллионам вооруженных злобных кацапов.
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25.10.2021 23:47 Відповісти
В Україні багато кацапської наволочі,це нащадки окупантів, колонізаторів та окацаплених хахлів-колаборантів,євреїв-чекістів,які донедавна були правлячою окупанською адміністрацією,Українці,ще під внутрішньою окупацією,тому їм притаманний максималізм.Єдине,що потрібно Українцям , це заявити своє право на свою спадщину,свою землю,мову традиції і знищити українофобську падаль безпощадно.
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26.10.2021 01:32 Відповісти
"Наші ракети зможуть дістати до Москви" - Арестович
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25.10.2021 23:49 Відповісти
эта тьотя никогда не брешет.
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26.10.2021 02:39 Відповісти
не находите, эта порошенковская "кадра" чем то напоминает нелю штепу, сепаратистку что они умудрились не посадить...за 5(пять) лет)))))))))))))
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26.10.2021 03:08 Відповісти
Я нахожу тебя зеленым туповатым тридварастом
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26.10.2021 09:03 Відповісти
ПНХ
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26.10.2021 11:38 Відповісти
Так все и задумывалось.
Зеленский справился с поставленными перед ним задачами:
- разрушить внешнюю политику и внешние связи Украины,
- разрушить экономику страны и сделать Украину опять энергозависимой от Рашки...
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26.10.2021 06:46 Відповісти
До обрання Зеленського і COVIDу теж не було! Догрались!
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26.10.2021 07:46 Відповісти
Главное, что стало понятно, что вас , дебилов, таки до хрена. Хотя, я и так это знал
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26.10.2021 09:04 Відповісти
 
 