Влада Зеленського привела Україну до ситуації, коли він буде випрошувати у Путіна не тільки зустріч, а й енергоносії, - Сюмар

Україна стоїть перед загрозою повернення на газову голку Кремля, а влада намагається прикрити свої провали в енергетиці черговими фейками проти політичних опонентів.

Про це заявила народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність", Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.

"Реальність насправді жахлива. Зима 21-22 може бути дуже холодною. Вона може бути дуже холодною у помешканнях українців. Запасів вугілля – в 4 рази менше. Як би не переконував Вітренко, що у нас 18 мільярдів кубів газу у сховищах, там 4 мільярди кубів це технічний газ, який не можна викачувати. Виявляється, що на 9 мільярдів кубів претендує Ігор Коломойський. І вже завтра в суді "Нафтогаз" має відповісти чесно українцям, скільки газу він віддасть Коломойському і скільки залишиться українцям. Коломойський виставив претензії і буде судитися за 9 мільярдів кубів газу", – зазначила Сюмар.

"Це означає, що у нас залишиться 4 мільярди для потреб країни. Це взагалі ні про що", – застерігає народна депутатка.

"Ми бачимо, що за ці 2,5 роки ми прийшли до ситуації, коли не дай Бог Україні доведеться випрошувати в Путіна не тільки зустріч, а випрошувати енергоносії. Все це – через системні хронічні помилки влади. Від Газпрому попередники їй залишили 4 мільярди доларів на рахунках українського Нафтогазу. Ми ж фактично їх відсудили у Газпрому. Скільки можна було весною. коли ці гроші були на рахунку Нафтогазу, купити газу? Він коштував тоді 100, 150, максимум 200 доларів за тисячу кубометрів", – констатує Сюмар.

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