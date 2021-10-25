Влада Зеленського привела Україну до ситуації, коли він буде випрошувати у Путіна не тільки зустріч, а й енергоносії, - Сюмар
Україна стоїть перед загрозою повернення на газову голку Кремля, а влада намагається прикрити свої провали в енергетиці черговими фейками проти політичних опонентів.
Про це заявила народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність", Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.
"Реальність насправді жахлива. Зима 21-22 може бути дуже холодною. Вона може бути дуже холодною у помешканнях українців. Запасів вугілля – в 4 рази менше. Як би не переконував Вітренко, що у нас 18 мільярдів кубів газу у сховищах, там 4 мільярди кубів це технічний газ, який не можна викачувати. Виявляється, що на 9 мільярдів кубів претендує Ігор Коломойський. І вже завтра в суді "Нафтогаз" має відповісти чесно українцям, скільки газу він віддасть Коломойському і скільки залишиться українцям. Коломойський виставив претензії і буде судитися за 9 мільярдів кубів газу", – зазначила Сюмар.
"Це означає, що у нас залишиться 4 мільярди для потреб країни. Це взагалі ні про що", – застерігає народна депутатка.
"Ми бачимо, що за ці 2,5 роки ми прийшли до ситуації, коли не дай Бог Україні доведеться випрошувати в Путіна не тільки зустріч, а випрошувати енергоносії. Все це – через системні хронічні помилки влади. Від Газпрому попередники їй залишили 4 мільярди доларів на рахунках українського Нафтогазу. Ми ж фактично їх відсудили у Газпрому. Скільки можна було весною. коли ці гроші були на рахунку Нафтогазу, купити газу? Він коштував тоді 100, 150, максимум 200 доларів за тисячу кубометрів", – констатує Сюмар.
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Гречка по 12 гривен за килограмм, сало - за 50. Говядина - 50-70 грн, но можно купить и за 20, Источник:
П.С. в той же Чехии огромные энергокомпании прекращают деятельность. Т.е. кидают своих клиентов, которые заключали договора на несколько лет вперёд.
Гопник конченный кидалово включил...
А чим займався у той час Петро всім відомо.
Мы же газ в Европе покупаем.
Его https://biz.censor.net/news/3289531, а продают его по 8 и хотят по 30!
Где будет брать газ Ахметов не должно волновать украинцев, в принципе!
https://www.youtube.com/watch?v=_fZ3h5TJLos
Вы не находите странным что Вилли Брандт или Синьдзо Абэ не считали/не считают что западло говорить с русскими о воссоединении своих народов? У вас у Украинцев земли много лишней, или народа?
так как вещи протекают, вы завтра будете с Одессой и Днепром прощаться а не контроль на Крымом и Донбассом восстанавливать.
Зеленский справился с поставленными перед ним задачами:
- разрушить внешнюю политику и внешние связи Украины,
- разрушить экономику страны и сделать Украину опять энергозависимой от Рашки...