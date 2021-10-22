Давайте не маніпулювати, що "ЄС" випереджає "Слугу народу", - Корнієнко. ВIДЕО
Партія "Європейська Солідарність" випереджає в рейтингу політсилу "Слуга народу".
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив віцеспікер Ради і глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
"На 0,2% випереджає, так? У межах похибки 2,7%. Картину ви побачите 30 жовтня, точніше 31-го - 1-го, як кандидати від "Європейської солідарності" набирають у межах 10% в обох округах. Ми маємо опитування - вони публічні, є у нас закриті. Паралельно з цими опитуваннями проводилися партійні опитування на цих же округах", - зазначив парламентарій.
"Вибачте, Черкаська область ... Давайте в Херсонській області не будемо проводити над "Європейської солідарністю" досліди, а от Черкаська область - це серце України, патріотичний електорат, там немає 15% і близько у "Європейської солідарності". Це те, що ми бачимо за своїми опитуваннями", - додав Корнієнко.
За словами віцеспікера, у межах похибки 2,7% говорити про те, що хтось когось випереджає не варто.
"Навіть я б не став говорити, що "Слуга народу" випереджає наступну партію, тому що між нами є менш 2,7%. Давайте будемо говорити прямо про цифри, а не маніпулювати, що "Європейська солідарність" випереджає "Слугу народу" на 0,2%", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше соцопитування КМІС показало, що рейтинг Зеленського впав із 33,3% до 24,7%. Крім того, "Слуга народу" вперше втратила перше місце в рейтингу партій.
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не ожидал услышать от довольно упрямого по жизни пацана-мужика таких слов настолько, что вот сейчас вылетели из головы все его дальнейшие разглагольствования по поводу причин и пожелания реализации "за что, кто и как....."..
- отака йня, малята..
и можно не сомневаться, что те, кто не самый тупой из "слуг уродов", уже "прогревают вертолёты, палят документы и стирают отпечатки".. так что пустые слова Корниенки - это одна из "дымовых завес" перед побегом зекоманды в разные стороны..
Поставте замість дурень - зелені!!!
https://youtu.be/S6TvbBvARYc