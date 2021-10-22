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Давайте не маніпулювати, що "ЄС" випереджає "Слугу народу", - Корнієнко. ВIДЕО

Партія "Європейська Солідарність" випереджає в рейтингу політсилу "Слуга народу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив віцеспікер Ради і глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"На 0,2% випереджає, так? У межах похибки 2,7%. Картину ви побачите 30 жовтня, точніше 31-го - 1-го, як кандидати від "Європейської солідарності" набирають у межах 10% в обох округах. Ми маємо опитування - вони публічні, є у нас закриті. Паралельно з цими опитуваннями проводилися партійні опитування на цих же округах", - зазначив парламентарій.

"Вибачте, Черкаська область ... Давайте в Херсонській області не будемо проводити над "Європейської солідарністю" досліди, а от Черкаська область - це серце України, патріотичний електорат, там немає 15% і близько у "Європейської солідарності". Це те, що ми бачимо за своїми опитуваннями", - додав Корнієнко.

За словами віцеспікера, у межах похибки 2,7% говорити про те, що хтось когось випереджає не варто.

"Навіть я б не став говорити, що "Слуга народу" випереджає наступну партію, тому що між нами є менш 2,7%. Давайте будемо говорити прямо про цифри, а не маніпулювати, що "Європейська солідарність" випереджає "Слугу народу" на 0,2%", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше соцопитування КМІС показало, що рейтинг Зеленського впав із 33,3% до 24,7%. Крім того, "Слуга народу" вперше втратила перше місце в рейтингу партій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корнієнко: З посади голови "Слуги народу" не піду

Автор: 

рейтинг (1663) Слуга народу (2817) Корнієнко Олександр (666) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+50
Ясне діло! У вас же своя "соціологія" )
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22.10.2021 13:30
+41
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22.10.2021 13:34
+35
він вже марішку безуглу переплюнув у своїй тупості.
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22.10.2021 13:31
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..буквально вчера был сильно удивлён фразой старого знакомого, из когда-то 73% фанов Зели: классно было бы, если бы Зеля сдох побыстрее..
не ожидал услышать от довольно упрямого по жизни пацана-мужика таких слов настолько, что вот сейчас вылетели из головы все его дальнейшие разглагольствования по поводу причин и пожелания реализации "за что, кто и как....."..
- отака йня, малята..
и можно не сомневаться, что те, кто не самый тупой из "слуг уродов", уже "прогревают вертолёты, палят документы и стирают отпечатки".. так что пустые слова Корниенки - это одна из "дымовых завес" перед побегом зекоманды в разные стороны..
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22.10.2021 19:12 Відповісти
нагадало казочку про пів вареника)))
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22.10.2021 19:18 Відповісти
..- та насрать
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22.10.2021 19:21 Відповісти
в цьому пороховата впєрєді планєти всєй)
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25.10.2021 14:22 Відповісти
..якщо ********** - це-таки твоє, більш-менш справжнє або "поряд стояло", то предкам має бути соромно за свого вилупка..
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25.10.2021 16:31 Відповісти
тівоїм дітям та онукам має бути соромно, що їх тато рошенівський сраколиз
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25.10.2021 17:50 Відповісти
пробили ад пошли ниже
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22.10.2021 20:20 Відповісти
Він в "сосну" вдарився і рейтинг поліз до "сосни" в гору?
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22.10.2021 20:55 Відповісти
Это КМИС дает 0.2%, а реально уже наверно все 3-4). А еще зима впереди, платежки с ценами на газ, коронавирус, который бушует по стране, посмотрим в марте какой рейтинг будет у ЗЕбила) Если он еще не будет в Ростове к тому времени...
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22.10.2021 21:13 Відповісти
Кароче к выборам через 2 года, рейтинг Ющенка в 3%% для Зеленского будет счастьем)
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22.10.2021 21:14 Відповісти
що ,що робити з цими феєричними ідіотами
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22.10.2021 23:45 Відповісти
але ж і досі у цих ідіотів рейтинги не дуже впали,все рівно вони поки що випереджають всих,і це навіть при всих проколах цих ідіотів є ще і досі ідіоти виборці які знову продовжують за цих ідіотів голосувати.
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23.10.2021 11:09 Відповісти
2,7% в новому році.
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22.10.2021 23:55 Відповісти
злодії,де атомна енергетика України?
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23.10.2021 07:14 Відповісти
злодії,де атомна енергетика України?
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23.10.2021 07:14 Відповісти
Давайте не будем, мы платежек за комуналку подождем и еще раз напомним, как офшоры помогают творчески выводить украденное бабло из приватбанка
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23.10.2021 07:20 Відповісти
Дурень думкою богатіе .
Поставте замість дурень - зелені!!!
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23.10.2021 07:54 Відповісти
Он у сосны гетманцева уже был?
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23.10.2021 08:17 Відповісти
ес изначально была впереди для здравомыслящих (тут ничего нового)просто ,,рейтинги"карманные так рисовали теперь коньюктура похоже изменилась и даже олигархат не хочет в эту зелёную плесень мазаться решили по тихому смыть эту хрень .
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23.10.2021 09:01 Відповісти
когда же эта морда с отсутствующим интеллектом побреется...
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23.10.2021 09:09 Відповісти
заерзали, как ужи на сковородке
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23.10.2021 09:38 Відповісти
для квартальних дурнів буде великим досягненням якщо вони взагалі до наступних виборів доживуть
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23.10.2021 09:59 Відповісти
наступних виборів скоріше вже не буде, до того все йде
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24.10.2021 01:07 Відповісти
А що буде? Будуть в парламенті обирати президента?
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24.10.2021 15:19 Відповісти
Рейтинг батька Бандери росте, а зелених слуг падає. Совпадєніє? Не думаю)
https://youtu.be/S6TvbBvARYc
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23.10.2021 10:05 Відповісти
Спор кто кого опережает, с мизерным чуть больше 15% у каждого.
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23.10.2021 11:21 Відповісти
обсос! ему на тракторе в колхозе пахать, а оно вперлось в Раду.
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23.10.2021 11:51 Відповісти
Зегнидные отбросы
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23.10.2021 12:16 Відповісти
Сей корабельный..сос.Ун..чем-то смахивает на "обворованного" Шпака" из извесной комедии "Иван Васильевич меняет профессию"..
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23.10.2021 19:58 Відповісти
Ні "Слуга народу", ні "Євопейська солідарність" не мають української орієнтації; їні хазяї служать чужим інтересам, а не українским.
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24.10.2021 01:06 Відповісти
Та то шо......!!))) Це тобi зеленi мавпи пiдказують?))) Чи новий темник отримав?))))
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25.10.2021 08:12 Відповісти
Поршенко боец, а ваЗЕлин клоун
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25.10.2021 08:25 Відповісти
тільки кончене ху@ло могло програти вибори якомусь клоуну з таким розривом)))
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25.10.2021 14:17 Відповісти
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