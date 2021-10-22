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Давайте не манипулировать, что "ЕС" опережает "Слугу народа", - Корниенко. ВИДЕО

Партия "Европейская Солидарность" опережает в рейтинге политсил "Слугу народа".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-спикер Рады и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"На 0,2% опережает, да? В пределах погрешности 2,7%. Картину вы увидите 30 октября, точнее 31-го - 1-го, как кандидаты от "Европейской солидарности" набирают в пределах 10% в обоих округах. У нас есть опросы - они публичные, есть у нас закрытые. Параллельно с этими опросами проводились партийные опросы на этих же округах", - отметил парламентарий.

"Простите, Черкасская область... Давайте в Херсонской области не будем проводить над "Европейской солидарностью" опыты, а вот Черкасская область - это сердце Украины, патриотический электорат, там нет 15% и близко у "Европейской солидарности". Это то, что мы видим по своим опросам", - добавил Корниенко.

По словам вице-спикера, в пределах погрешности 2,7% говорить о том, что кто-то кого-то опережает не стоит.

"Даже я бы не стал говорить, что "Слуга народа" опережает следующую партию, потому что между нами есть менее 2,7%. Давайте будем говорить прямо о цифрах, а не манипулировать, что "Европейская солидарность" опережает "Слугу народа" на 0,2%", - подытожил он.

Напомним, ранее соцопрос КМИС показал, что рейтинг Зеленского упал с 33,3% до 24,7%. Кроме того, "Слуга народа" впервые потеряла первое место в рейтинге партий.

Читайте: Бюджетный комитет должен активнее работать с правками в госбюджет-2022, - Корниенко

Автор: 

рейтинг (1642) Слуга народа (2634) Корниенко Александр (658) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+50
Ясне діло! У вас же своя "соціологія" )
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22.10.2021 13:30
+41
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22.10.2021 13:34
+35
він вже марішку безуглу переплюнув у своїй тупості.
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22.10.2021 13:31
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..буквально вчера был сильно удивлён фразой старого знакомого, из когда-то 73% фанов Зели: классно было бы, если бы Зеля сдох побыстрее..
не ожидал услышать от довольно упрямого по жизни пацана-мужика таких слов настолько, что вот сейчас вылетели из головы все его дальнейшие разглагольствования по поводу причин и пожелания реализации "за что, кто и как....."..
- отака йня, малята..
и можно не сомневаться, что те, кто не самый тупой из "слуг уродов", уже "прогревают вертолёты, палят документы и стирают отпечатки".. так что пустые слова Корниенки - это одна из "дымовых завес" перед побегом зекоманды в разные стороны..
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22.10.2021 19:12 Ответить
нагадало казочку про пів вареника)))
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22.10.2021 19:18 Ответить
..- та насрать
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22.10.2021 19:21 Ответить
в цьому пороховата впєрєді планєти всєй)
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25.10.2021 14:22 Ответить
..якщо ********** - це-таки твоє, більш-менш справжнє або "поряд стояло", то предкам має бути соромно за свого вилупка..
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25.10.2021 16:31 Ответить
тівоїм дітям та онукам має бути соромно, що їх тато рошенівський сраколиз
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25.10.2021 17:50 Ответить
пробили ад пошли ниже
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22.10.2021 20:20 Ответить
Він в "сосну" вдарився і рейтинг поліз до "сосни" в гору?
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22.10.2021 20:55 Ответить
Это КМИС дает 0.2%, а реально уже наверно все 3-4). А еще зима впереди, платежки с ценами на газ, коронавирус, который бушует по стране, посмотрим в марте какой рейтинг будет у ЗЕбила) Если он еще не будет в Ростове к тому времени...
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22.10.2021 21:13 Ответить
Кароче к выборам через 2 года, рейтинг Ющенка в 3%% для Зеленского будет счастьем)
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22.10.2021 21:14 Ответить
що ,що робити з цими феєричними ідіотами
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22.10.2021 23:45 Ответить
але ж і досі у цих ідіотів рейтинги не дуже впали,все рівно вони поки що випереджають всих,і це навіть при всих проколах цих ідіотів є ще і досі ідіоти виборці які знову продовжують за цих ідіотів голосувати.
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23.10.2021 11:09 Ответить
2,7% в новому році.
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22.10.2021 23:55 Ответить
злодії,де атомна енергетика України?
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23.10.2021 07:14 Ответить
злодії,де атомна енергетика України?
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23.10.2021 07:14 Ответить
Давайте не будем, мы платежек за комуналку подождем и еще раз напомним, как офшоры помогают творчески выводить украденное бабло из приватбанка
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23.10.2021 07:20 Ответить
Дурень думкою богатіе .
Поставте замість дурень - зелені!!!
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23.10.2021 07:54 Ответить
Он у сосны гетманцева уже был?
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23.10.2021 08:17 Ответить
ес изначально была впереди для здравомыслящих (тут ничего нового)просто ,,рейтинги"карманные так рисовали теперь коньюктура похоже изменилась и даже олигархат не хочет в эту зелёную плесень мазаться решили по тихому смыть эту хрень .
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23.10.2021 09:01 Ответить
когда же эта морда с отсутствующим интеллектом побреется...
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23.10.2021 09:09 Ответить
заерзали, как ужи на сковородке
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23.10.2021 09:38 Ответить
для квартальних дурнів буде великим досягненням якщо вони взагалі до наступних виборів доживуть
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23.10.2021 09:59 Ответить
наступних виборів скоріше вже не буде, до того все йде
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24.10.2021 01:07 Ответить
А що буде? Будуть в парламенті обирати президента?
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24.10.2021 15:19 Ответить
Рейтинг батька Бандери росте, а зелених слуг падає. Совпадєніє? Не думаю)
https://youtu.be/S6TvbBvARYc
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23.10.2021 10:05 Ответить
Спор кто кого опережает, с мизерным чуть больше 15% у каждого.
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23.10.2021 11:21 Ответить
обсос! ему на тракторе в колхозе пахать, а оно вперлось в Раду.
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23.10.2021 11:51 Ответить
Зегнидные отбросы
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23.10.2021 12:16 Ответить
Сей корабельный..сос.Ун..чем-то смахивает на "обворованного" Шпака" из извесной комедии "Иван Васильевич меняет профессию"..
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23.10.2021 19:58 Ответить
Ні "Слуга народу", ні "Євопейська солідарність" не мають української орієнтації; їні хазяї служать чужим інтересам, а не українским.
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24.10.2021 01:06 Ответить
Та то шо......!!))) Це тобi зеленi мавпи пiдказують?))) Чи новий темник отримав?))))
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25.10.2021 08:12 Ответить
Поршенко боец, а ваЗЕлин клоун
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25.10.2021 08:25 Ответить
тільки кончене ху@ло могло програти вибори якомусь клоуну з таким розривом)))
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25.10.2021 14:17 Ответить
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