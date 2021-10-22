Давайте не манипулировать, что "ЕС" опережает "Слугу народа", - Корниенко. ВИДЕО

Партия "Европейская Солидарность" опережает в рейтинге политсил "Слугу народа".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-спикер Рады и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"На 0,2% опережает, да? В пределах погрешности 2,7%. Картину вы увидите 30 октября, точнее 31-го - 1-го, как кандидаты от "Европейской солидарности" набирают в пределах 10% в обоих округах. У нас есть опросы - они публичные, есть у нас закрытые. Параллельно с этими опросами проводились партийные опросы на этих же округах", - отметил парламентарий.

"Простите, Черкасская область... Давайте в Херсонской области не будем проводить над "Европейской солидарностью" опыты, а вот Черкасская область - это сердце Украины, патриотический электорат, там нет 15% и близко у "Европейской солидарности". Это то, что мы видим по своим опросам", - добавил Корниенко.

По словам вице-спикера, в пределах погрешности 2,7% говорить о том, что кто-то кого-то опережает не стоит.

"Даже я бы не стал говорить, что "Слуга народа" опережает следующую партию, потому что между нами есть менее 2,7%. Давайте будем говорить прямо о цифрах, а не манипулировать, что "Европейская солидарность" опережает "Слугу народа" на 0,2%", - подытожил он.

Напомним, ранее соцопрос КМИС показал, что рейтинг Зеленского упал с 33,3% до 24,7%. Кроме того, "Слуга народа" впервые потеряла первое место в рейтинге партий.

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