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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Великобритания (4249) Зеленский (16498) оборона (1538) флот (768) Уоллес (180)

Зеленский встретился с министром обороны Великобритании Уоллесом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Зеленский встретился с министром обороны Великобритании Уоллесом

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который находится в Киеве с рабочим визитом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский приветствовал подписание украинско-британского двустороннего Рамочного соглашения о развитии украинского флота на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов. Но проинформировал британского министра о вызовах, возникающих перед Украиной в районе Черного и Азовского морей.

Также президент Украины отметил необходимость осуществления последовательных шагов в целях обеспечения реализации стремлений Украины по приобретению в недалекой перспективе полноценного членства в НАТО.

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"Глава Украинского государства особо отметил недавние заявления Премьер-министра Великобритании и главы британского внешнеполитического ведомства, в которых отмечалась поддержка нашего государства в контексте противодействия реализации проекта "Северный поток – 2"", – подчеркнули в пресс-службе.
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Топ комментарии
+9
Отличная новость ! Российских портянок аж корежит ...
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16.11.2021 20:05
+8
Ермак(Швондер) был рядом?
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16.11.2021 19:51
+6
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16.11.2021 19:49
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Якщо Воллес вакцинований, отримає тисячу на фітнес чи кіно.
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16.11.2021 19:48 Ответить
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16.11.2021 19:49 Ответить
Ермак(Швондер) был рядом?
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16.11.2021 19:51 Ответить
Этот дебил в маске?**** даун
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16.11.2021 19:54 Ответить
Есть другие фото.
Но даунам, ****, интересно только там, где дебил в маске.
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16.11.2021 20:09 Ответить
Наверное после зачечания снял маску осел)))И маска самая дешевая,но типа он,как народ.А то как то нехорошо получилось с делегацией в катаре)
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16.11.2021 20:21 Ответить
"Брат" біля воріт, блазень на троні. Трохи не те, чого ми чекали.
https://www.youtube.com/watch?v=JYP-Ll6LCAM
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16.11.2021 19:58 Ответить
Зеля высказал Министру Обороны своё видение войны с парашей:
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16.11.2021 19:59 Ответить
Трошки не так заголовок. Мало б бути: ВОЛЛЕС приїхав до віслюка дати звіздюлЄй. То ближче до реалій.
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16.11.2021 20:00 Ответить
Отличная новость ! Российских портянок аж корежит ...
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16.11.2021 20:05 Ответить
Співчуваю Бену Уоллесу! Відмити руки після такої зустрічі с зе - непроста справа.
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16.11.2021 20:14 Ответить
Дай Бог, щоб він не розповів моні щось серйозне. бо знову позвоне бацьке і все розкаже. він же презедент, йому 42 і він не лох.
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16.11.2021 20:23 Ответить
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16.11.2021 20:24 Ответить
Возможно еще в бытность клоуном, офшторник работал на беса путлера, но он почти во всем копирует пятого, у которого СБУ было ручное, и зе просто, без труда скопировал, тоже самое и с остальными силовыми службами, только теперь, руки у него развязаны, и он безнаказанно уничтожил всю правоохранительную систему.
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16.11.2021 20:30 Ответить
*любезній*,вали ка ті лесом,тундрой и болотами отсюда
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16.11.2021 20:52 Ответить
Он ему ля-минор членом исполнит????
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16.11.2021 20:51 Ответить
Собаки из 5й колонны выють ,а Зе работу делает.
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16.11.2021 21:38 Ответить
как работу -стирает кофты он прачко
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16.11.2021 23:17 Ответить
Oleg Khvoshchevsky сейчас с Олегом Хвощевським и Олегом Хвощевским.

2 ч. ·







Министры обороны Великобритании и США напрямую сказали ЗЕ,что Ермака и Татарова пора отправлять ДОМОЙ-НА РОССИЮ..
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16.11.2021 23:31 Ответить
 
 