Зеленский встретился с министром обороны Великобритании Уоллесом
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который находится в Киеве с рабочим визитом.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский приветствовал подписание украинско-британского двустороннего Рамочного соглашения о развитии украинского флота на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов. Но проинформировал британского министра о вызовах, возникающих перед Украиной в районе Черного и Азовского морей.
Также президент Украины отметил необходимость осуществления последовательных шагов в целях обеспечения реализации стремлений Украины по приобретению в недалекой перспективе полноценного членства в НАТО.
"Глава Украинского государства особо отметил недавние заявления Премьер-министра Великобритании и главы британского внешнеполитического ведомства, в которых отмечалась поддержка нашего государства в контексте противодействия реализации проекта "Северный поток – 2"", – подчеркнули в пресс-службе.
Пожалуйста, подождите...
Но даунам, ****, интересно только там, где дебил в маске.
https://www.youtube.com/watch?v=JYP-Ll6LCAM
2 ч. ·
Министры обороны Великобритании и США напрямую сказали ЗЕ,что Ермака и Татарова пора отправлять ДОМОЙ-НА РОССИЮ..