Зеленський зустрівся з міністром оборони Великої Британії Воллесом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, який перебуває в Києві з робочим візитом.

Про це повідомляє пресслужба голови держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський привітав підписання українсько-британської двосторонньої Рамкової угоди щодо розвитку українського флоту на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів. Та поінформував британського міністра про виклики, які постають перед Україною в районі Чорного та Азовського морів.

Також президент України наголосив на необхідності здійснення послідовних кроків з метою забезпечення реалізації прагнень України щодо набуття в недалекій перспективі повноцінного членства в НАТО.

Також читайте: Зеленський і Джонсон обговорили питання військово-оборонної співпраці України та Великої Британії

"Глава Української держави окремо відзначив нещодавні заяви Прем’єр-міністра Великої Британії та очільниці британського зовнішньополітичного відомства, у яких наголошувалося на підтримці нашої держави в контексті протидії реалізації проекту "Північний потік – 2"", – підкреслили у пресслужбі.