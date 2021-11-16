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Зеленський зустрівся з міністром оборони Великої Британії Воллесом

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Зеленський зустрівся з міністром оборони Великої Британії Воллесом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, який перебуває в Києві з робочим візитом.

Про це повідомляє пресслужба голови держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський привітав підписання українсько-британської двосторонньої Рамкової угоди щодо розвитку українського флоту на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів. Та поінформував британського міністра про виклики, які постають перед Україною в районі Чорного та Азовського морів.

Також президент України наголосив на необхідності здійснення послідовних кроків з метою забезпечення реалізації прагнень України щодо набуття в недалекій перспективі повноцінного членства в НАТО.

Також читайте: Зеленський і Джонсон обговорили питання військово-оборонної співпраці України та Великої Британії

"Глава Української держави окремо відзначив нещодавні заяви Прем’єр-міністра Великої Британії та очільниці британського зовнішньополітичного відомства, у яких наголошувалося на підтримці нашої держави в контексті протидії реалізації проекту "Північний потік – 2"", – підкреслили у пресслужбі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Отличная новость ! Российских портянок аж корежит ...
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16.11.2021 20:05
+8
Ермак(Швондер) был рядом?
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16.11.2021 19:51
+6
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16.11.2021 19:49
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Якщо Воллес вакцинований, отримає тисячу на фітнес чи кіно.
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16.11.2021 19:48 Відповісти
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16.11.2021 19:49 Відповісти
Ермак(Швондер) был рядом?
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16.11.2021 19:51 Відповісти
Этот дебил в маске?**** даун
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16.11.2021 19:54 Відповісти
Есть другие фото.
Но даунам, ****, интересно только там, где дебил в маске.
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16.11.2021 20:09 Відповісти
Наверное после зачечания снял маску осел)))И маска самая дешевая,но типа он,как народ.А то как то нехорошо получилось с делегацией в катаре)
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16.11.2021 20:21 Відповісти
"Брат" біля воріт, блазень на троні. Трохи не те, чого ми чекали.
https://www.youtube.com/watch?v=JYP-Ll6LCAM
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16.11.2021 19:58 Відповісти
Зеля высказал Министру Обороны своё видение войны с парашей:
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16.11.2021 19:59 Відповісти
Трошки не так заголовок. Мало б бути: ВОЛЛЕС приїхав до віслюка дати звіздюлЄй. То ближче до реалій.
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16.11.2021 20:00 Відповісти
Отличная новость ! Российских портянок аж корежит ...
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16.11.2021 20:05 Відповісти
Співчуваю Бену Уоллесу! Відмити руки після такої зустрічі с зе - непроста справа.
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16.11.2021 20:14 Відповісти
Дай Бог, щоб він не розповів моні щось серйозне. бо знову позвоне бацьке і все розкаже. він же презедент, йому 42 і він не лох.
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16.11.2021 20:23 Відповісти
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16.11.2021 20:24 Відповісти
Возможно еще в бытность клоуном, офшторник работал на беса путлера, но он почти во всем копирует пятого, у которого СБУ было ручное, и зе просто, без труда скопировал, тоже самое и с остальными силовыми службами, только теперь, руки у него развязаны, и он безнаказанно уничтожил всю правоохранительную систему.
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16.11.2021 20:30 Відповісти
*любезній*,вали ка ті лесом,тундрой и болотами отсюда
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16.11.2021 20:52 Відповісти
Он ему ля-минор членом исполнит????
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16.11.2021 20:51 Відповісти
Собаки из 5й колонны выють ,а Зе работу делает.
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16.11.2021 21:38 Відповісти
как работу -стирает кофты он прачко
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16.11.2021 23:17 Відповісти
Oleg Khvoshchevsky сейчас с Олегом Хвощевським и Олегом Хвощевским.

2 ч. ·







Министры обороны Великобритании и США напрямую сказали ЗЕ,что Ермака и Татарова пора отправлять ДОМОЙ-НА РОССИЮ..
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16.11.2021 23:31 Відповісти
 
 