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Канада призвала Россию прекратить военные маневры у границ Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Канада призвала Россию прекратить военные маневры у границ Украины

Передвижения российских войск вблизи границы с Украиной вызывают глубокую обеспокоенность в Канаде.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российские военные маневры вблизи украинской границы вызывают серьезную обеспокоенность. Мы призываем Россию ослабить напряжение и обеспечить прозрачность своей военной деятельности", - написала Джоли в твиттере.

Министр добавила, что Канада "остается непоколебимым союзником украинского народа и полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины".

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І що хоч раз послухали?
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16.11.2021 20:05 Ответить
Канадійцям-респект...
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16.11.2021 20:06 Ответить
Особливо за кампанію "васход масквьі" від Relic Entertainment в Age of Empires 4. Не чекав такого від канадської компанії, підігрують кацапам у пропаганді.
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16.11.2021 21:50 Ответить
Дякуємо всім, хто на відміну від плісняви, бачить ворога у нас на кордоні.
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16.11.2021 20:15 Ответить
Да нет там никаких маневров, просто техника осталась с прошлых учений, её и сфоткали. А передвижений войск нет.
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16.11.2021 21:55 Ответить
#ихтамнет2021?# (( так на сході України їх іще з 2014 немає (( а з Криму взагалі втекли ((
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16.11.2021 23:27 Ответить
«Прокинулись» (с)
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17.11.2021 02:28 Ответить
***** послушалось?
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17.11.2021 09:15 Ответить
 
 