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Канада закликала Росію припинити військові маневри біля кордонів України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Канада закликала Росію припинити військові маневри біля кордонів України

Пересування російських військ поблизу кордону з Україною викликають глибоке занепокоєння у Канаді.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Російські військові маневри поблизу українського кордону викликають серйозне занепокоєння. Ми закликаємо Росію послабити напруження та забезпечити прозорість своєї військової діяльності", - написала Джолі у твіттері.

Міністр додала, що Канада "залишається непохитним союзником українського народу та повністю підтримує суверенітет й територіальну цілісність України".

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Автор: Володимир Янченко
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І що хоч раз послухали?
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16.11.2021 20:05 Відповісти
Канадійцям-респект...
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16.11.2021 20:06 Відповісти
Особливо за кампанію "васход масквьі" від Relic Entertainment в Age of Empires 4. Не чекав такого від канадської компанії, підігрують кацапам у пропаганді.
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16.11.2021 21:50 Відповісти
Дякуємо всім, хто на відміну від плісняви, бачить ворога у нас на кордоні.
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16.11.2021 20:15 Відповісти
Да нет там никаких маневров, просто техника осталась с прошлых учений, её и сфоткали. А передвижений войск нет.
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16.11.2021 21:55 Відповісти
#ихтамнет2021?# (( так на сході України їх іще з 2014 немає (( а з Криму взагалі втекли ((
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16.11.2021 23:27 Відповісти
«Прокинулись» (с)
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17.11.2021 02:28 Відповісти
***** послушалось?
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17.11.2021 09:15 Відповісти
 
 