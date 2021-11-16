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Кабмин выделил 21 млн грн на укрепление государственной границы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Правительство выделило Государственной пограничной службе Украины 21 млн грн для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета и направлены на закупку сырья для изготовления спиральной колюче-режущей ленты типа "Егоза" с целью обеспечения охраны государственной границы Украины", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+5 Ан Мур
показать весь комментарий16.11.2021 20:58
+3 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий16.11.2021 20:41
+2 Игорь Васечкин f37cf7d2
показать весь комментарий16.11.2021 20:51
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Пожалуйста, подождите...
Пару мільярдів потрібно - і те, щоб лише прикрити сухопутні стежини кордону з бульбофюрером. А заболочені... ну, на потім...
це якось негуманно...
може все замінувать,
старанно?
А на ремонт Верховной Зради сікіки мають
вкрастивитратити!?! 42 илн грн. ПАРАШИ ДЛЯ СЕКАСАОБГОВОРЮВАННЯ, попросту Кулуари іпані будуть ремонтувати, тому що коли там ВКЛЮЧАЮТЬ УЛЬТАФІОЛЕТОВЕ СВІТЛО - то сліди "біологічних зразків" дупатутів сягають стелі.... "діскатєка пальона" виходить...
Але ж погодьтесь шо треба слідкувати не за Кордоном, а за Кулуарами... Бо кулуари єжеднєвні, а кордон далеко... Растов - бліжє....
Нема слів...