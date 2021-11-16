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Новости Политика Украины
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Госпогранслужба (5395) граница (4730) Кабмин (13798)

Кабмин выделил 21 млн грн на укрепление государственной границы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин выделил 21 млн грн на укрепление государственной границы

Правительство выделило Государственной пограничной службе Украины 21 млн грн для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета и направлены на закупку сырья для изготовления спиральной колюче-режущей ленты типа "Егоза" с целью обеспечения охраны государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+5
"крапля в морі" від потреби.
Пару мільярдів потрібно - і те, щоб лише прикрити сухопутні стежини кордону з бульбофюрером. А заболочені... ну, на потім...
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16.11.2021 20:58
+3
А шість "кіношних" міліардів на оборону кинути не пробували ? 👿
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16.11.2021 20:41
+2
столбы покрасят и ВСЕ
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16.11.2021 20:51
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А шість "кіношних" міліардів на оборону кинути не пробували ? 👿
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16.11.2021 20:41 Ответить
Тільки забули уточнити якого кордону.
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16.11.2021 20:49 Ответить
столбы покрасят и ВСЕ
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16.11.2021 20:51 Ответить
не . красить не будут . просто прикрутят к каждому табличку " Велике будiвництво "
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16.11.2021 22:55 Ответить
Треба встановлювати не "єгозу" а МЗП...
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16.11.2021 20:54 Ответить
"крапля в морі" від потреби.
Пару мільярдів потрібно - і те, щоб лише прикрити сухопутні стежини кордону з бульбофюрером. А заболочені... ну, на потім...
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16.11.2021 20:58 Ответить
А реально скільки піде на цільове використання? Добре якщо половина.
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16.11.2021 21:00 Ответить
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16.11.2021 21:06 Ответить
буде шо зпіонерить
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16.11.2021 21:33 Ответить
єгоза ,
це якось негуманно...
може все замінувать,
старанно?
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16.11.2021 21:52 Ответить
на ЗЕленую вакцинаторскую тысячу 3 миллиарда, на укрепление границы - 21 миллион. нормально...е**ный стыд!
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16.11.2021 22:33 Ответить
Ого,аж 20 млн. пожертвовали. Ремонт президентской резиденции на Бирючьем, наверное, под миллиард затягивает....
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16.11.2021 22:39 Ответить
21 млн на 1000 км границы? Смешно.
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16.11.2021 22:57 Ответить
Не ту страну назвали Гондурасом...
А на ремонт Верховной Зради сікіки мають вкрастивитратити!?! 42 илн грн. ПАРАШИ ДЛЯ СЕКАСАОБГОВОРЮВАННЯ, попросту Кулуари іпані будуть ремонтувати, тому що коли там ВКЛЮЧАЮТЬ УЛЬТАФІОЛЕТОВЕ СВІТЛО - то сліди "біологічних зразків" дупатутів сягають стелі.... "діскатєка пальона" виходить...
Але ж погодьтесь шо треба слідкувати не за Кордоном, а за Кулуарами... Бо кулуари єжеднєвні, а кордон далеко... Растов - бліжє....
Нема слів...
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16.11.2021 23:48 Ответить
КАПЛЯ В МОРІ . ЗЕБІЛИ !!!
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17.11.2021 10:43 Ответить
А 6 міліардів роздати за вакцинацію з бюджета країни, це як???😠😠😠
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17.11.2021 13:23 Ответить
 
 