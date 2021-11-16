Кабмин выделил 21 млн грн на укрепление государственной границы

Правительство выделило Государственной пограничной службе Украины 21 млн грн для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета и направлены на закупку сырья для изготовления спиральной колюче-режущей ленты типа "Егоза" с целью обеспечения охраны государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

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