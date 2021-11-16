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Кабмін виділив 21 млн грн на укріплення державного кордону

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін виділив 21 млн грн на укріплення державного кордону

Уряд виділив Державній прикордонній службі України 21 млн грн для інженерно-технічного облаштування державного кордону з метою зміцнення обороноздатності держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.

"Кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету та спрямовані на закупівлю сировини для виготовлення спіральної колючо-ріжучої стрічки типу "Єгоза" з метою забезпечення охорони державного кордону України", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Україна повертатиме мігрантів до Білорусі чи на батьківщину у разі прориву ними кордону, – Держприкордонслужба

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
"крапля в морі" від потреби.
Пару мільярдів потрібно - і те, щоб лише прикрити сухопутні стежини кордону з бульбофюрером. А заболочені... ну, на потім...
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16.11.2021 20:58
+3
А шість "кіношних" міліардів на оборону кинути не пробували ? 👿
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16.11.2021 20:41
+2
столбы покрасят и ВСЕ
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16.11.2021 20:51
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А шість "кіношних" міліардів на оборону кинути не пробували ? 👿
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16.11.2021 20:41 Відповісти
Тільки забули уточнити якого кордону.
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16.11.2021 20:49 Відповісти
столбы покрасят и ВСЕ
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16.11.2021 20:51 Відповісти
не . красить не будут . просто прикрутят к каждому табличку " Велике будiвництво "
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16.11.2021 22:55 Відповісти
Треба встановлювати не "єгозу" а МЗП...
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16.11.2021 20:54 Відповісти
"крапля в морі" від потреби.
Пару мільярдів потрібно - і те, щоб лише прикрити сухопутні стежини кордону з бульбофюрером. А заболочені... ну, на потім...
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16.11.2021 20:58 Відповісти
А реально скільки піде на цільове використання? Добре якщо половина.
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16.11.2021 21:00 Відповісти
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16.11.2021 21:06 Відповісти
буде шо зпіонерить
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16.11.2021 21:33 Відповісти
єгоза ,
це якось негуманно...
може все замінувать,
старанно?
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16.11.2021 21:52 Відповісти
на ЗЕленую вакцинаторскую тысячу 3 миллиарда, на укрепление границы - 21 миллион. нормально...е**ный стыд!
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16.11.2021 22:33 Відповісти
Ого,аж 20 млн. пожертвовали. Ремонт президентской резиденции на Бирючьем, наверное, под миллиард затягивает....
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16.11.2021 22:39 Відповісти
21 млн на 1000 км границы? Смешно.
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16.11.2021 22:57 Відповісти
Не ту страну назвали Гондурасом...
А на ремонт Верховной Зради сікіки мають вкрастивитратити!?! 42 илн грн. ПАРАШИ ДЛЯ СЕКАСАОБГОВОРЮВАННЯ, попросту Кулуари іпані будуть ремонтувати, тому що коли там ВКЛЮЧАЮТЬ УЛЬТАФІОЛЕТОВЕ СВІТЛО - то сліди "біологічних зразків" дупатутів сягають стелі.... "діскатєка пальона" виходить...
Але ж погодьтесь шо треба слідкувати не за Кордоном, а за Кулуарами... Бо кулуари єжеднєвні, а кордон далеко... Растов - бліжє....
Нема слів...
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16.11.2021 23:48 Відповісти
КАПЛЯ В МОРІ . ЗЕБІЛИ !!!
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17.11.2021 10:43 Відповісти
А 6 міліардів роздати за вакцинацію з бюджета країни, це як???😠😠😠
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17.11.2021 13:23 Відповісти
 
 