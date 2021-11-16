Кабмін виділив 21 млн грн на укріплення державного кордону

Уряд виділив Державній прикордонній службі України 21 млн грн для інженерно-технічного облаштування державного кордону з метою зміцнення обороноздатності держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.

"Кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету та спрямовані на закупівлю сировини для виготовлення спіральної колючо-ріжучої стрічки типу "Єгоза" з метою забезпечення охорони державного кордону України", - йдеться у повідомленні.

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