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Кабмін виділив 21 млн грн на укріплення державного кордону
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Уряд виділив Державній прикордонній службі України 21 млн грн для інженерно-технічного облаштування державного кордону з метою зміцнення обороноздатності держави.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.
"Кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету та спрямовані на закупівлю сировини для виготовлення спіральної колючо-ріжучої стрічки типу "Єгоза" з метою забезпечення охорони державного кордону України", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+5 Ан Мур
показати весь коментар16.11.2021 20:58
+3 Алекс Мышкевич
показати весь коментар16.11.2021 20:41
+2 Игорь Васечкин f37cf7d2
показати весь коментар16.11.2021 20:51
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Будь ласка, зачекайте...
Пару мільярдів потрібно - і те, щоб лише прикрити сухопутні стежини кордону з бульбофюрером. А заболочені... ну, на потім...
це якось негуманно...
може все замінувать,
старанно?
А на ремонт Верховной Зради сікіки мають
вкрастивитратити!?! 42 илн грн. ПАРАШИ ДЛЯ СЕКАСАОБГОВОРЮВАННЯ, попросту Кулуари іпані будуть ремонтувати, тому що коли там ВКЛЮЧАЮТЬ УЛЬТАФІОЛЕТОВЕ СВІТЛО - то сліди "біологічних зразків" дупатутів сягають стелі.... "діскатєка пальона" виходить...
Але ж погодьтесь шо треба слідкувати не за Кордоном, а за Кулуарами... Бо кулуари єжеднєвні, а кордон далеко... Растов - бліжє....
Нема слів...