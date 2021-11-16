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Новости Политика Украины
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приватизация (1038) увольнение (2508) ФГИУ (654) Сенниченко Дмитрий (64) Большевик (17)

Глава Фонда госимущества Сенниченко подал в отставку, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Фонда госимущества Сенниченко подал в отставку, - СМИ

Дмитрий Сенниченко подал заявление об освобождении от должности главы Фонда государственного имущества Украины.

Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ. Агентство ссылается на "близкий к Фонду госимущества источник".

Также об отставке Сенниченко пишет Lb.ua. По его данным, одна из главных причин увольнения "недовольства отдельных представителей политикума приватизацией, которая успешно стартовала, но может своеобразно отразиться на рейтингах власти".

Об уходе Сенниченко пишет и эксдепутат, бывший журналист и бывший член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко. Он утверждает, что причина отставки - "скандальная приватизация завода "Большевик", состоявшаяся под одного участника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цена за "Большевик" адекватна состоянию объекта, - глава Фонда госимущества
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Топ комментарии
+23
ну извините ))))
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16.11.2021 22:11
+20
сырлещ и тут свой пятак воткнул мерзкая обезьянья рожа...
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16.11.2021 21:45
+17
продав невідомому з Нікополя київське підприємство - заробив . . .. і можна тікати доки не взялися за його статки . . . . сцуки . .. у владі тільки сцуки. . ..
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16.11.2021 21:45
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сырлещ и тут свой пятак воткнул мерзкая обезьянья рожа...
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16.11.2021 21:45 Ответить
Леща врятує тільки амбарна книга ТРУХІНА
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16.11.2021 22:38 Ответить
продав невідомому з Нікополя київське підприємство - заробив . . .. і можна тікати доки не взялися за його статки . . . . сцуки . .. у владі тільки сцуки. . ..
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16.11.2021 21:45 Ответить
Абсолютно толковая версия.
Не хочет повторить то, что произошло с Чечетовым и Семенюк-Самсоненко...
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16.11.2021 22:42 Ответить
его знатно опустили на прошлом Шустер шоу , как проводят ЗЕленые приватизацию под своих
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16.11.2021 22:08 Ответить
раджу подвитися Св Сл ворашню на ICTV -ЗЕушльопки були в нокауті - молодець ведучий Карп"як
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16.11.2021 22:41 Ответить
ЗЕ-дерибан госимущества пошел уже в турбо-режиме... крысы побежали с тонущего корабля.
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16.11.2021 21:53 Ответить
Ну заработал деньжат, можно и на покой, интересно сколько ему отвалили за один только Большевик.
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16.11.2021 21:57 Ответить
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16.11.2021 21:57 Ответить
Неправильная картинка.
Там, у каждой крысы, за спиной баул, а в лапках пухлые чемоданы с деньгами.
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16.11.2021 22:09 Ответить
ну извините ))))
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16.11.2021 22:11 Ответить
От і готове місце для чергової шавки єрмака. Або ще одного кварталівця.
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16.11.2021 21:57 Ответить
Интересно гешефт хоть был? Чтобы не обидно уходить было.
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16.11.2021 21:58 Ответить
мабуть вже наївься...час тікати....
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16.11.2021 21:58 Ответить
уже набрался?
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16.11.2021 21:59 Ответить
Чомусь хочеться вірити , що Сениченко чесна людина. Може просто не хоче закінчити "самогубством"
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16.11.2021 21:59 Ответить
Честный отказался бы от того, как проводится приватизация и уволился бы раньше. Предполагаю, что этот просто боится и решил вовремя остановиться. Наверняка поедет отдохнуть и уже в Украину не вернётся.
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16.11.2021 22:45 Ответить
просто все понимают, что зеленский уже политический лох, поэтому кто может, бегут от него пока не поздно..
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16.11.2021 22:01 Ответить
Невже об'ївся гнилих яблук ?
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16.11.2021 22:03 Ответить
Это тот у которого мыши все зерно с госрезерва съели. Так он должен быть повешен, а не в отставку отправлен
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16.11.2021 22:04 Ответить
Понравилось как он на свободе слова у Шустера принес гнилые яблоки и разьезжал по ушам людей что приватизация проведена правильно.
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16.11.2021 22:04 Ответить
Значить, безбідну старість собі забезпечив
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16.11.2021 22:04 Ответить
Голливудская звезда снимает в Киеве документалку

Пенн свои планы не афишировал и прибыл в украинскую столицу практически тайно, передает "ДС"

Одной из локаций для съемок является Аллея Героев Небесной Сотни (бывшая ул. Институтская), где на месте расстрелов знаменитость берет интервью у участников Евромайдана.

При этом съемки проходят в атмосфере конфиденциальности. Подробности не разглашают ни съемочная группа, ни герои.

Также известно, что Шон Пенн встретился и записал интервью с основателем ветеранского бизнеса Леонидом Остальцевым. В среду, 17 ноября, актер поедет в Макриуполь в район передовой.

Для NETTFLIX фильмец о предателях готовит - скоро и Грозе подтянется ?
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16.11.2021 22:04 Ответить
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16.11.2021 22:23 Ответить
Жаль, системный человек
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16.11.2021 22:09 Ответить
Правильно. Заробив- дай і іншим. А сам тікай.
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16.11.2021 22:11 Ответить
Ну что побежали крысы. Володенька в москву мылится?
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16.11.2021 22:12 Ответить
Яника рашистляндія прийняла, коли запланували розстріл непокірним хохлам
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16.11.2021 22:37 Ответить
Он успел поучасвовать во многих аферах и даже в Крыму. Застрельщица у него жена. Он бедный по сравнению с ней.
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16.11.2021 22:14 Ответить
"гнилые яблочки" откусили шмат от "большевика" и в отставку... думает спрятался от правосудия.
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16.11.2021 22:33 Ответить
слуги канализируют зашквар с продажей "Днипро" и "Спартак"
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16.11.2021 22:39 Ответить
Спартка=Большевик
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16.11.2021 22:40 Ответить
Поговаривают, что глава НБУ Шевченко тоже уже на лыжи становится и недвигу распродает.
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16.11.2021 22:41 Ответить
Вполне возможно.
Разумков постарался отделиться, Корниенко отошел на второй план...

У них на руках наверняка настоящие рейтинги, а не те, что они нам впаривают через СМИ...
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16.11.2021 22:48 Ответить
зелепад...
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16.11.2021 22:43 Ответить
Ага! Злякався!
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16.11.2021 22:58 Ответить
Полёт? Самострел? Отравление?
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16.11.2021 23:07 Ответить
Борислав Береза

1 ч ·



"Страшную весть принес я в твой дом, Надежда! Зови детей!" Ой, люди! Что ж это делается?! После "удачной" приватизации завода "Большивик" за 1,4 миллиарда гривен, вместо ожидаемых 4-5 миллиардов, у̶к̶а̶з̶а̶л̶и̶ ̶н̶а̶ ̶д̶в̶е̶р̶ь̶ подал в отставку глава Фонда Госимущества. За что? Он же у Шустера на эфире со мной так красиво про это рассказывал. О том, что ему достались не предприятия, а гнилые яблочки и он бедняжка их впаривает кому может не жалея живота своего. И все на чистом альтруизме. Но это не точно. А я ему сказал, что за подобую приватизацию он будет сидеть. И не в кресле главы Фонда Госимущества. Он подумал и подал в отставку. Теперь интересно останется ли он после череды "успешных" приватизаций или, как его старый дружбаня из "Поры" Каськив, уедет из Украины? Время покажет. Но это вам очередное доказательство того, что если не молчать и системно долбить эту скалу, то она начинает крошиться. А я продолжаю работать и дальше в интересах Украины. Так победим.
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16.11.2021 23:34 Ответить
напаковался видать, ну хоть мозгов хватило слинять вовремя
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17.11.2021 02:53 Ответить
"Мавр зробив свою справу, мавр продав "Більшовик за 3 копійки ..."
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17.11.2021 06:14 Ответить
Бідолашний, мабуть, літати не вміє. У Чечетова теж не вийшло. Та й з рушницею теж поводитись не навчився, як і Семенюк.
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17.11.2021 07:55 Ответить
не хоче відповідати за свої "справи" Хитруля
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17.11.2021 08:19 Ответить
Сеня сделал свое дело ("Большевик" и "Электронмаш"), Сеня может уходить!
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17.11.2021 08:46 Ответить
 
 