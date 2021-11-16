Глава Фонда госимущества Сенниченко подал в отставку, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Дмитрий Сенниченко подал заявление об освобождении от должности главы Фонда государственного имущества Украины.
Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ. Агентство ссылается на "близкий к Фонду госимущества источник".
Также об отставке Сенниченко пишет Lb.ua. По его данным, одна из главных причин увольнения "недовольства отдельных представителей политикума приватизацией, которая успешно стартовала, но может своеобразно отразиться на рейтингах власти".
Об уходе Сенниченко пишет и эксдепутат, бывший журналист и бывший член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко. Он утверждает, что причина отставки - "скандальная приватизация завода "Большевик", состоявшаяся под одного участника".
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"Страшную весть принес я в твой дом, Надежда! Зови детей!" Ой, люди! Что ж это делается?! После "удачной" приватизации завода "Большивик" за 1,4 миллиарда гривен, вместо ожидаемых 4-5 миллиардов, у̶к̶а̶з̶а̶л̶и̶ ̶н̶а̶ ̶д̶в̶е̶р̶ь̶ подал в отставку глава Фонда Госимущества. За что? Он же у Шустера на эфире со мной так красиво про это рассказывал. О том, что ему достались не предприятия, а гнилые яблочки и он бедняжка их впаривает кому может не жалея живота своего. И все на чистом альтруизме. Но это не точно. А я ему сказал, что за подобую приватизацию он будет сидеть. И не в кресле главы Фонда Госимущества. Он подумал и подал в отставку. Теперь интересно останется ли он после череды "успешных" приватизаций или, как его старый дружбаня из "Поры" Каськив, уедет из Украины? Время покажет. Но это вам очередное доказательство того, что если не молчать и системно долбить эту скалу, то она начинает крошиться. А я продолжаю работать и дальше в интересах Украины. Так победим.