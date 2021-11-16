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Голова Фонду держмайна Сенниченко подав у відставку, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення з посади голови Фонду державного майна України.
Про це з посиланням на джерело повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ. Агентство посилається на "близьке до Фонду держмайна джерело".
Також про відставку Сенниченка пише Lb.ua. За його даними, одна з головних причин звільнення "невдоволення окремих представників політикуму приватизацією, що успішно стартувала, але може своєрідно відобразитися на рейтингах влади".
Про звільнення Сенниченка пише й ексдепутат, колишній журналіст та колишній член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко. Він твердить, що причина відставки - "скандальна приватизація заводу "Більшовик", що відбулася під одного учасника".
Топ коментарі
+23 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар16.11.2021 22:11
+20 Игорь Васечкин f37cf7d2
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"Страшную весть принес я в твой дом, Надежда! Зови детей!" Ой, люди! Что ж это делается?! После "удачной" приватизации завода "Большивик" за 1,4 миллиарда гривен, вместо ожидаемых 4-5 миллиардов, у̶к̶а̶з̶а̶л̶и̶ ̶н̶а̶ ̶д̶в̶е̶р̶ь̶ подал в отставку глава Фонда Госимущества. За что? Он же у Шустера на эфире со мной так красиво про это рассказывал. О том, что ему достались не предприятия, а гнилые яблочки и он бедняжка их впаривает кому может не жалея живота своего. И все на чистом альтруизме. Но это не точно. А я ему сказал, что за подобую приватизацию он будет сидеть. И не в кресле главы Фонда Госимущества. Он подумал и подал в отставку. Теперь интересно останется ли он после череды "успешных" приватизаций или, как его старый дружбаня из "Поры" Каськив, уедет из Украины? Время покажет. Но это вам очередное доказательство того, что если не молчать и системно долбить эту скалу, то она начинает крошиться. А я продолжаю работать и дальше в интересах Украины. Так победим.