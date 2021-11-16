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Новини Політика України
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Голова Фонду держмайна Сенниченко подав у відставку, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова Фонду держмайна Сенниченко подав у відставку, - ЗМІ

Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення з посади голови Фонду державного майна України.

Про це з посиланням на джерело повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ. Агентство посилається на "близьке до Фонду держмайна джерело".

Також про відставку Сенниченка пише Lb.ua. За його даними, одна з головних причин звільнення "невдоволення окремих представників політикуму приватизацією, що успішно стартувала, але може своєрідно відобразитися на рейтингах влади".

Про звільнення Сенниченка пише й ексдепутат, колишній журналіст та колишній член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко. Він твердить, що причина відставки - "скандальна приватизація заводу "Більшовик", що відбулася під одного учасника".

Читайте: Я особисто здав у НАБУ кількох хабародавців: перший мені $5 млн намагався дати, другий - $800 тис., третій - $100 тис., - глава ФДМ Сенниченко

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+23
ну извините ))))
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16.11.2021 22:11
+20
сырлещ и тут свой пятак воткнул мерзкая обезьянья рожа...
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16.11.2021 21:45
+17
продав невідомому з Нікополя київське підприємство - заробив . . .. і можна тікати доки не взялися за його статки . . . . сцуки . .. у владі тільки сцуки. . ..
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16.11.2021 21:45
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сырлещ и тут свой пятак воткнул мерзкая обезьянья рожа...
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16.11.2021 21:45 Відповісти
Леща врятує тільки амбарна книга ТРУХІНА
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16.11.2021 22:38 Відповісти
продав невідомому з Нікополя київське підприємство - заробив . . .. і можна тікати доки не взялися за його статки . . . . сцуки . .. у владі тільки сцуки. . ..
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16.11.2021 21:45 Відповісти
Абсолютно толковая версия.
Не хочет повторить то, что произошло с Чечетовым и Семенюк-Самсоненко...
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16.11.2021 22:42 Відповісти
его знатно опустили на прошлом Шустер шоу , как проводят ЗЕленые приватизацию под своих
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16.11.2021 22:08 Відповісти
раджу подвитися Св Сл ворашню на ICTV -ЗЕушльопки були в нокауті - молодець ведучий Карп"як
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16.11.2021 22:41 Відповісти
ЗЕ-дерибан госимущества пошел уже в турбо-режиме... крысы побежали с тонущего корабля.
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16.11.2021 21:53 Відповісти
Ну заработал деньжат, можно и на покой, интересно сколько ему отвалили за один только Большевик.
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16.11.2021 21:57 Відповісти
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16.11.2021 21:57 Відповісти
Неправильная картинка.
Там, у каждой крысы, за спиной баул, а в лапках пухлые чемоданы с деньгами.
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16.11.2021 22:09 Відповісти
ну извините ))))
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16.11.2021 22:11 Відповісти
От і готове місце для чергової шавки єрмака. Або ще одного кварталівця.
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16.11.2021 21:57 Відповісти
Интересно гешефт хоть был? Чтобы не обидно уходить было.
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16.11.2021 21:58 Відповісти
мабуть вже наївься...час тікати....
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16.11.2021 21:58 Відповісти
уже набрался?
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16.11.2021 21:59 Відповісти
Чомусь хочеться вірити , що Сениченко чесна людина. Може просто не хоче закінчити "самогубством"
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16.11.2021 21:59 Відповісти
Честный отказался бы от того, как проводится приватизация и уволился бы раньше. Предполагаю, что этот просто боится и решил вовремя остановиться. Наверняка поедет отдохнуть и уже в Украину не вернётся.
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16.11.2021 22:45 Відповісти
просто все понимают, что зеленский уже политический лох, поэтому кто может, бегут от него пока не поздно..
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16.11.2021 22:01 Відповісти
Невже об'ївся гнилих яблук ?
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16.11.2021 22:03 Відповісти
Это тот у которого мыши все зерно с госрезерва съели. Так он должен быть повешен, а не в отставку отправлен
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16.11.2021 22:04 Відповісти
Понравилось как он на свободе слова у Шустера принес гнилые яблоки и разьезжал по ушам людей что приватизация проведена правильно.
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16.11.2021 22:04 Відповісти
Значить, безбідну старість собі забезпечив
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16.11.2021 22:04 Відповісти
Голливудская звезда снимает в Киеве документалку

Пенн свои планы не афишировал и прибыл в украинскую столицу практически тайно, передает "ДС"

Одной из локаций для съемок является Аллея Героев Небесной Сотни (бывшая ул. Институтская), где на месте расстрелов знаменитость берет интервью у участников Евромайдана.

При этом съемки проходят в атмосфере конфиденциальности. Подробности не разглашают ни съемочная группа, ни герои.

Также известно, что Шон Пенн встретился и записал интервью с основателем ветеранского бизнеса Леонидом Остальцевым. В среду, 17 ноября, актер поедет в Макриуполь в район передовой.

Для NETTFLIX фильмец о предателях готовит - скоро и Грозе подтянется ?
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16.11.2021 22:04 Відповісти
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16.11.2021 22:23 Відповісти
Жаль, системный человек
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16.11.2021 22:09 Відповісти
Правильно. Заробив- дай і іншим. А сам тікай.
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16.11.2021 22:11 Відповісти
Ну что побежали крысы. Володенька в москву мылится?
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16.11.2021 22:12 Відповісти
Яника рашистляндія прийняла, коли запланували розстріл непокірним хохлам
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16.11.2021 22:37 Відповісти
Он успел поучасвовать во многих аферах и даже в Крыму. Застрельщица у него жена. Он бедный по сравнению с ней.
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16.11.2021 22:14 Відповісти
"гнилые яблочки" откусили шмат от "большевика" и в отставку... думает спрятался от правосудия.
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16.11.2021 22:33 Відповісти
слуги канализируют зашквар с продажей "Днипро" и "Спартак"
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16.11.2021 22:39 Відповісти
Спартка=Большевик
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16.11.2021 22:40 Відповісти
Поговаривают, что глава НБУ Шевченко тоже уже на лыжи становится и недвигу распродает.
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16.11.2021 22:41 Відповісти
Вполне возможно.
Разумков постарался отделиться, Корниенко отошел на второй план...

У них на руках наверняка настоящие рейтинги, а не те, что они нам впаривают через СМИ...
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16.11.2021 22:48 Відповісти
зелепад...
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16.11.2021 22:43 Відповісти
Ага! Злякався!
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16.11.2021 22:58 Відповісти
Полёт? Самострел? Отравление?
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16.11.2021 23:07 Відповісти
Борислав Береза

1 ч ·



"Страшную весть принес я в твой дом, Надежда! Зови детей!" Ой, люди! Что ж это делается?! После "удачной" приватизации завода "Большивик" за 1,4 миллиарда гривен, вместо ожидаемых 4-5 миллиардов, у̶к̶а̶з̶а̶л̶и̶ ̶н̶а̶ ̶д̶в̶е̶р̶ь̶ подал в отставку глава Фонда Госимущества. За что? Он же у Шустера на эфире со мной так красиво про это рассказывал. О том, что ему достались не предприятия, а гнилые яблочки и он бедняжка их впаривает кому может не жалея живота своего. И все на чистом альтруизме. Но это не точно. А я ему сказал, что за подобую приватизацию он будет сидеть. И не в кресле главы Фонда Госимущества. Он подумал и подал в отставку. Теперь интересно останется ли он после череды "успешных" приватизаций или, как его старый дружбаня из "Поры" Каськив, уедет из Украины? Время покажет. Но это вам очередное доказательство того, что если не молчать и системно долбить эту скалу, то она начинает крошиться. А я продолжаю работать и дальше в интересах Украины. Так победим.
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16.11.2021 23:34 Відповісти
напаковался видать, ну хоть мозгов хватило слинять вовремя
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17.11.2021 02:53 Відповісти
"Мавр зробив свою справу, мавр продав "Більшовик за 3 копійки ..."
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17.11.2021 06:14 Відповісти
Бідолашний, мабуть, літати не вміє. У Чечетова теж не вийшло. Та й з рушницею теж поводитись не навчився, як і Семенюк.
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17.11.2021 07:55 Відповісти
не хоче відповідати за свої "справи" Хитруля
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17.11.2021 08:19 Відповісти
Сеня сделал свое дело ("Большевик" и "Электронмаш"), Сеня может уходить!
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17.11.2021 08:46 Відповісти
 
 