МВД готовится к росту нелегальной миграции на границе с Беларусью, - Монастырский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На украинско-белорусской границе возможна эскалация и наращивание нелегальной миграции.
Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в телефонном разговоре с комиссаром ЕС по внутренним делам Ильвой Йоханссон, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы рассматриваем ситуацию на белорусско-польской границе в контексте стратегии Кремля по ослаблению Евросоюза" – отметил министр внутренних дел Украины.
Монастырский отметил, что оценка событий на границе с Беларусью, странами Балтии и Польши дает основания прогнозировать вероятную эскалацию и наращивание нелегальной миграции на украинско-белорусской границе, в связи с чем Украина усиливает ее охрану.
Глава МВД Украины обратил внимание европейских партнеров на целесообразность использования второй фазы проекта "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине (EU4IBM)", чтобы обустроить украинско-белорусский участок границы и улучшить материально-техническую базу пограничников для эффективного противодействия незаконной миграции.
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попав в бордель, во время мирового глядства !
Якщо ці "мігранти" з боку Білорусі проривають кордон і забігають у Польщу, то що далі? Біжать грабувати прикордонні села, чи що? Захоплювати потяги і їхати до Німеччини? А там далі що?
І те саме щодо кордону з Україною. Ну тобто раптом вони розвертаються в українську сторону і пішки заходять на наші бурштинові болота.
Я просто намагаюся уявити собі цю картину, тобто наших копачів з охороною, ці ліси, куди боїться навіть Нацгвардія заходити, і цих чоловіків і жінок, хоча жінок там меншість, які нарешті прорвалися.
Знаєте, я готова прийняти свою порцію каміння, але я не бачу трагедії у тому, що росія впритул підійшла до кордонів Європи, і зробила це не через територію України. Тому що через Україну не змогла - і не зможе.
Може у когось там нарешті у голові проясниться, що не у такій уже вони і безпеці, і що війна зовсім поряд, і що Україна з 14го року б'ється не тільки за себе. - Тамара Горіха Зерня