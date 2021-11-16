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Новости Политика Украины
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МВД (9220) мигранты (950) Монастырский (332)

МВД готовится к росту нелегальной миграции на границе с Беларусью, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МВД готовится к росту нелегальной миграции на границе с Беларусью, - Монастырский

На украинско-белорусской границе возможна эскалация и наращивание нелегальной миграции.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в телефонном разговоре с комиссаром ЕС по внутренним делам Ильвой Йоханссон, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы рассматриваем ситуацию на белорусско-польской границе в контексте стратегии Кремля по ослаблению Евросоюза" – отметил министр внутренних дел Украины.

Монастырский отметил, что оценка событий на границе с Беларусью, странами Балтии и Польши дает основания прогнозировать вероятную эскалацию и наращивание нелегальной миграции на украинско-белорусской границе, в связи с чем Украина усиливает ее охрану.

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Глава МВД Украины обратил внимание европейских партнеров на целесообразность использования второй фазы проекта "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине (EU4IBM)", чтобы обустроить украинско-белорусский участок границы и улучшить материально-техническую базу пограничников для эффективного противодействия незаконной миграции.
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в МВС не розуміють що відповідно до законів ЕС про міграцію такого поняття як нелегальна іміграція немає . сьогодні люба міграція це біженці. на щастя сьогоднішні біженці мають широке меню для вибору країни, Німетчина, Франція, Великобританія, Бельгія чи Швеція.. України в цьому списку немає, тому можна розслабити булки та концентруватися на більш серйозних речах таких як агресія РФ
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16.11.2021 22:21 Ответить
"ЕС про міграцію" , "нелегальна іміграція" - шо ты блин несёш?
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17.11.2021 00:28 Ответить
Песиків не забудьте на кордон взяти , тих що зліше виглядають .
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16.11.2021 22:27 Ответить
Лучшее средство от нелегальной миграции баранов, организованной }{уйлом:
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16.11.2021 22:29 Ответить
нет, нет, не нада расслабляцца ,
попав в бордель, во время мирового глядства !
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16.11.2021 22:31 Ответить
Подтяните туда сразу военных, так спокойнее будет
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16.11.2021 22:42 Ответить
...Вибачте, може мені хтось непсіхований пояснити?
Якщо ці "мігранти" з боку Білорусі проривають кордон і забігають у Польщу, то що далі? Біжать грабувати прикордонні села, чи що? Захоплювати потяги і їхати до Німеччини? А там далі що?
І те саме щодо кордону з Україною. Ну тобто раптом вони розвертаються в українську сторону і пішки заходять на наші бурштинові болота.
Я просто намагаюся уявити собі цю картину, тобто наших копачів з охороною, ці ліси, куди боїться навіть Нацгвардія заходити, і цих чоловіків і жінок, хоча жінок там меншість, які нарешті прорвалися.
Знаєте, я готова прийняти свою порцію каміння, але я не бачу трагедії у тому, що росія впритул підійшла до кордонів Європи, і зробила це не через територію України. Тому що через Україну не змогла - і не зможе.
Може у когось там нарешті у голові проясниться, що не у такій уже вони і безпеці, і що війна зовсім поряд, і що Україна з 14го року б'ється не тільки за себе. - Тамара Горіха Зерня
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16.11.2021 22:44 Ответить
Ти там тварина сидиш, що її взагалі не було(нелегальної міграції), а не для того щоб вона "зростала".
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16.11.2021 23:03 Ответить
Главный тезис статьи : Европа дай денег на укрепление границы. А то мы 30 лет непонятно чем занимались и контрабанда у нас миллиардная, но всё равно дайте
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16.11.2021 23:34 Ответить
Монастырский мог бы поинтересоваться у своих подчиненных: где сейчас те самые 14,5 тысячи новоиспеченных граждан Украины - выходцев из стран Азии и Африки, которые получили украинские паспорта+загранпаспорта безвиза и тут же покинули границу Украины, скорее всего, навсегда. И как так получилось, что по надуманным основаниям украинская власть раздает гражданство налево и направо. И это не считая тех, кто транзитом проследовал через Украину из горячих точек мира. В Беларуси тех зверушек хотя бы тормознули поляки, а из Украины можно ехать куда хочешь, за мзду небольшую тебя пропустят и проведут через любой пропускной пункт.
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16.11.2021 23:39 Ответить
Хххосподя! Я понял гениальный план Зе! Он слил бульбенфюреру вагнеровцев, а тот не напустит овцелюбов! Хениально!
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17.11.2021 00:31 Ответить
 
 