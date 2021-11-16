МВД готовится к росту нелегальной миграции на границе с Беларусью, - Монастырский

На украинско-белорусской границе возможна эскалация и наращивание нелегальной миграции.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в телефонном разговоре с комиссаром ЕС по внутренним делам Ильвой Йоханссон, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы рассматриваем ситуацию на белорусско-польской границе в контексте стратегии Кремля по ослаблению Евросоюза" – отметил министр внутренних дел Украины.

Монастырский отметил, что оценка событий на границе с Беларусью, странами Балтии и Польши дает основания прогнозировать вероятную эскалацию и наращивание нелегальной миграции на украинско-белорусской границе, в связи с чем Украина усиливает ее охрану.

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Глава МВД Украины обратил внимание европейских партнеров на целесообразность использования второй фазы проекта "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине (EU4IBM)", чтобы обустроить украинско-белорусский участок границы и улучшить материально-техническую базу пограничников для эффективного противодействия незаконной миграции.