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Новости Общество
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залог (463) Тупицкий (232) мера пресечения (355)

Тупицкому назначили залог в 45 тыс. грн, - адвокат

Новости Цензор.НЕТ Общество

Тупицкому назначили залог в 45 тыс. грн, - адвокат

Подольский районный суд Киева избрал меру пресечения Александру Тупицкому в виде залога в размере 45 тысяч гривен.

Об этом сообщил его адвокат Александр Телешецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Да, действительно, рассматривалось такое ходатайство прокурора. И единственная обязанность, которая была возложена (на Тупицкого, - ред.) - не общаться с рядом свидетелей по поводу обстоятельств, являющихся предметом судебного разбирательства", - сказал защитник.

Телешецкий уточнил, что в то же время суд отказал в удовлетворении ходатайства о возложении на Тупицкого других обязанностей, о которых просил прокурор, в частности, сдаче загранпаспорта, ношении электронного браслета и запрете на посещение помещения Конституционного Суда.

Читайте также: Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт по несанкционированному использованию Тупицким ключа подписи платежных документов КС

Как сообщалось, Госбюро расследований инкриминирует Александру Тупицкому, что он в октябре 2018 года по корыстным мотивам и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, разыскиваемого правоохранительными органами, совершил подкуп свидетеля, чтобы тот отказался от показаний или предоставил заведомо ложные сведения в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

В ГБР сообщили, что на протяжении 2018-2019 годов обвиняемый неоднократно предоставлял следователю Генпрокуратуры в этом производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты в отношении особо тяжкого преступления.

Также читайте: Тупицкому грозит 6 лет тюрьмы за незаконное использование ключа подписи платежных документов КС, - ГБР. ВИДЕО

18 мая ГБР завершило расследование уголовного дела, в котором фигурирует Тупицкий.

По данным СМИ, это дело находится в Подольском райсуде Киева. Ранее в рамках подготовительных судебных заседаний со стороны защиты Тупицкого было подано ходатайство о возвращении обвинительного акта прокурору.
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Топ комментарии
+25
Не за багато застави? Де ж він бідний їх візьме такі гроші?
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16.11.2021 23:22
+8
Вітаємо Бубочку з прийдешнім... може не дочекає...)))
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16.11.2021 23:45
+6
Тупицкому назначили залог в 45 тыс. грн .-И тем его оскорбили.
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16.11.2021 23:36
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Не за багато застави? Де ж він бідний їх візьме такі гроші?
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16.11.2021 23:22 Ответить
От і я кажу що дуже багато для такого хряка.
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16.11.2021 23:34 Ответить
инфантил))) сажать могут не только за преступления, но и по желанию какого-нибудь мелкого фюрера. а это никакого отношения к процветанию страньі не имеет
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17.11.2021 00:22 Ответить
пошёл в задницу ушлёпак диванный
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17.11.2021 09:55 Ответить
А ку еть!!!
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16.11.2021 23:37 Ответить
Доведеться, певно, нирку продати... А може, навіть, волосину, або НІГОТЬ!
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16.11.2021 23:53 Ответить
)))
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16.11.2021 23:25 Ответить
Пикою хоч пацюків бий
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16.11.2021 23:29 Ответить
зеленский и тут порешал, своему другану по минимуму назначил залог...
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16.11.2021 23:35 Ответить
Вітаємо Бубочку з прийдешнім... може не дочекає...)))
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16.11.2021 23:45 Ответить
Тупицкому назначили залог в 45 тыс. грн .-И тем его оскорбили.
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16.11.2021 23:36 Ответить
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16.11.2021 23:50 Ответить
т.е. это ему как пару-тройку раз не пообедать в ресторации в коли-каклеты....
(яичница - 125,00, омлет с крабом - 1 200, 00, яйцо пашот - 539,00 , фруктовый коктейль - 460,00 , оладки с ягодами - 669,00 , икра осетра (30 гр) - 2 988,00....)))))
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16.11.2021 23:54 Ответить
ПЗДЦ.... знущаются як можуть.... це кобло бандоти у одязі суддів треба УСЕ розігнати. На перезодний період набрати з ЄС чи Америки суддів й набирати з тих у кого ЖОДЕН РОДИЧ не "працював" у суді/пркуратурі/поліції .... інакше хутіна що змінится.... але це фантастика "синку".....
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17.11.2021 00:04 Ответить
Зебилы, скока там боевому генералу выкатили? Не напомните? 18 000 000 000грн.
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17.11.2021 00:15 Ответить
Три нуля тут лишние.
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17.11.2021 00:57 Ответить
А вы внимательный Но сути не меняет - 29 сентября Апелляционный суд отклонил жалобу защитников Павловского и оставил его под стражей с альтернативой залога почти 40 млн грн. Позже сумму залога уменьшили до 18 млн грн.
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17.11.2021 07:37 Ответить
Може не знайде гроші на заставу😂))
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17.11.2021 00:19 Ответить
Расчёт произошёл в зале заседания из личного портмоне, который он покинул в ту же минуту
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17.11.2021 00:29 Ответить
Це плювок у обличчя всім українцям. Покидьки покривають покидьків.
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17.11.2021 00:32 Ответить
Одно не отнять конечно---до чего же весело живём!
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17.11.2021 00:53 Ответить
show must go on....95....everywhere....
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17.11.2021 01:54 Ответить
це ще одне шоу 95-кагала...таке як з медведчуком....

зашморг на зрадниках потихеньку затягується....
і вагнергейт, і посадка Патріотів, і оФФшори....скоро Сам харант разом з єрмаками будуть кричати: путін...путін...памагі!! а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !! руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.11.2021 01:51 Ответить
Судья судью не обидит.....
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17.11.2021 03:02 Ответить
Окуеть.На фоне того-сколько бойцам АТО и волонтерам,назначают...
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17.11.2021 07:34 Ответить
Злодії, ви що не розумієте, які це страшні гроші для колишнього Голови Конституційного Суду. Це тільки Павловському можна з першого раза влупити заставу 500 млн грн.
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17.11.2021 08:17 Ответить
даже сказать по этому поводу нечего. все как всегда.
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17.11.2021 08:42 Ответить
Один раз пообедать не сходит )))
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17.11.2021 09:08 Ответить
Просто плевок в лицо всем патриотам...
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17.11.2021 09:48 Ответить
ЧОМУ ТАК МА.........???????????
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17.11.2021 10:32 Ответить
 
 