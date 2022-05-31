Тупицкому назначили залог в 45 тыс. грн, - адвокат

Подольский районный суд Киева избрал меру пресечения Александру Тупицкому в виде залога в размере 45 тысяч гривен.

Об этом сообщил его адвокат Александр Телешецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Да, действительно, рассматривалось такое ходатайство прокурора. И единственная обязанность, которая была возложена (на Тупицкого, - ред.) - не общаться с рядом свидетелей по поводу обстоятельств, являющихся предметом судебного разбирательства", - сказал защитник.

Телешецкий уточнил, что в то же время суд отказал в удовлетворении ходатайства о возложении на Тупицкого других обязанностей, о которых просил прокурор, в частности, сдаче загранпаспорта, ношении электронного браслета и запрете на посещение помещения Конституционного Суда.

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Как сообщалось, Госбюро расследований инкриминирует Александру Тупицкому, что он в октябре 2018 года по корыстным мотивам и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, разыскиваемого правоохранительными органами, совершил подкуп свидетеля, чтобы тот отказался от показаний или предоставил заведомо ложные сведения в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

В ГБР сообщили, что на протяжении 2018-2019 годов обвиняемый неоднократно предоставлял следователю Генпрокуратуры в этом производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты в отношении особо тяжкого преступления.

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18 мая ГБР завершило расследование уголовного дела, в котором фигурирует Тупицкий.

По данным СМИ, это дело находится в Подольском райсуде Киева. Ранее в рамках подготовительных судебных заседаний со стороны защиты Тупицкого было подано ходатайство о возвращении обвинительного акта прокурору.