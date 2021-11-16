Тупицькому призначили заставу у 45 тис. грн, - адвокат
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Подільський районний суд Києва обрав Олександру Тупицькому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 45 тисяч гривень.
Про це повідомив його адвокат Олександр Телешецький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Так, дійсно, розглядалося таке клопотання прокурора. І єдиний обов'язок, який був покладений (на Тупицького. - Ред.) - не спілкуватися з низкою свідків з приводу обставин, які є предметом судового розгляду", - сказав захисник.
Телешецький уточнив, що водночас суд відмовив у задоволенні клопотання про покладення на Тупицького інших обов'язків, про які просив прокурор, зокрема, здачу закордонного паспорта, носіння електронного браслета і заборону відвідувати приміщення Конституційного Суду.
Як повідомлялося, Держбюро розслідувань інкримінує Олександру Тупицькому, що він у жовтні 2018 року з корисливих мотивів та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який розшукується правоохоронними органами, вчинив підкуп свідка, аби той відмовився від показань або надав завідомо неправдиві свідчення у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод".
У ДБР повідомили, що упродовж 2018-2019 років обвинувачений неодноразово надавав слідчому Генпрокуратури у цьому провадженні завідомо неправдиві свідчення, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.
18 травня ДБР завершило розслідування кримінальної справи, у якій фігурує Тупицький.
Наразі, за даними ЗМІ, ця справа знаходиться у Подільському райсуді Києва. Раніше, у рамках підготовчих судових засідань, з боку захисту Тупицького було подано клопотання про повернення обвинувального акту прокурору.
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зашморг на зрадниках потихеньку затягується....
і вагнергейт, і посадка Патріотів, і оФФшори....скоро Сам харант разом з єрмаками будуть кричати: путін...путін...памагі!! а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !! руSSкому міру повірити....себе обманути!!!