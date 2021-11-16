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застава (343) Тупицький (227) запобіжний захід (362)

Тупицькому призначили заставу у 45 тис. грн, - адвокат

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Тупицькому призначили заставу у 45 тис. грн, - адвокат

Подільський районний суд Києва обрав Олександру Тупицькому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 45 тисяч гривень.

Про це повідомив його адвокат Олександр Телешецький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Так, дійсно, розглядалося таке клопотання прокурора. І єдиний обов'язок, який був покладений (на Тупицького. - Ред.) - не спілкуватися з низкою свідків з приводу обставин, які є предметом судового розгляду", - сказав захисник.

Телешецький уточнив, що водночас суд відмовив у задоволенні клопотання про покладення на Тупицького інших обов'язків, про які просив прокурор, зокрема, здачу закордонного паспорта, носіння електронного браслета і заборону відвідувати приміщення Конституційного Суду.

Читайте: Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо несанкціонованого використання Тупицьким ключа підпису платіжних документів КС

Як повідомлялося, Держбюро розслідувань інкримінує Олександру Тупицькому, що він у жовтні 2018 року з корисливих мотивів та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який розшукується правоохоронними органами, вчинив підкуп свідка, аби той відмовився від показань або надав завідомо неправдиві свідчення у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод".

У ДБР повідомили, що упродовж 2018-2019 років обвинувачений неодноразово надавав слідчому Генпрокуратури у цьому провадженні завідомо неправдиві свідчення, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

Також читайте: ВС призупинив провадження у справі про відсторонення Тупицького до набрання чинності рішення КС з цього ж питання

18 травня ДБР завершило розслідування кримінальної справи, у якій фігурує Тупицький.

Наразі, за даними ЗМІ, ця справа знаходиться у Подільському райсуді Києва. Раніше, у рамках підготовчих судових засідань, з боку захисту Тупицького було подано клопотання про повернення обвинувального акту прокурору.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
Не за багато застави? Де ж він бідний їх візьме такі гроші?
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16.11.2021 23:22
+8
Вітаємо Бубочку з прийдешнім... може не дочекає...)))
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16.11.2021 23:45
+6
Тупицкому назначили залог в 45 тыс. грн .-И тем его оскорбили.
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16.11.2021 23:36
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Не за багато застави? Де ж він бідний їх візьме такі гроші?
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16.11.2021 23:22 Відповісти
От і я кажу що дуже багато для такого хряка.
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16.11.2021 23:34 Відповісти
инфантил))) сажать могут не только за преступления, но и по желанию какого-нибудь мелкого фюрера. а это никакого отношения к процветанию страньі не имеет
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17.11.2021 00:22 Відповісти
пошёл в задницу ушлёпак диванный
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17.11.2021 09:55 Відповісти
А ку еть!!!
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16.11.2021 23:37 Відповісти
Доведеться, певно, нирку продати... А може, навіть, волосину, або НІГОТЬ!
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16.11.2021 23:53 Відповісти
)))
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16.11.2021 23:25 Відповісти
Пикою хоч пацюків бий
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16.11.2021 23:29 Відповісти
зеленский и тут порешал, своему другану по минимуму назначил залог...
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16.11.2021 23:35 Відповісти
Вітаємо Бубочку з прийдешнім... може не дочекає...)))
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16.11.2021 23:45 Відповісти
Тупицкому назначили залог в 45 тыс. грн .-И тем его оскорбили.
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16.11.2021 23:36 Відповісти
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16.11.2021 23:50 Відповісти
т.е. это ему как пару-тройку раз не пообедать в ресторации в коли-каклеты....
(яичница - 125,00, омлет с крабом - 1 200, 00, яйцо пашот - 539,00 , фруктовый коктейль - 460,00 , оладки с ягодами - 669,00 , икра осетра (30 гр) - 2 988,00....)))))
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16.11.2021 23:54 Відповісти
ПЗДЦ.... знущаются як можуть.... це кобло бандоти у одязі суддів треба УСЕ розігнати. На перезодний період набрати з ЄС чи Америки суддів й набирати з тих у кого ЖОДЕН РОДИЧ не "працював" у суді/пркуратурі/поліції .... інакше хутіна що змінится.... але це фантастика "синку".....
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17.11.2021 00:04 Відповісти
Зебилы, скока там боевому генералу выкатили? Не напомните? 18 000 000 000грн.
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17.11.2021 00:15 Відповісти
Три нуля тут лишние.
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17.11.2021 00:57 Відповісти
А вы внимательный Но сути не меняет - 29 сентября Апелляционный суд отклонил жалобу защитников Павловского и оставил его под стражей с альтернативой залога почти 40 млн грн. Позже сумму залога уменьшили до 18 млн грн.
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17.11.2021 07:37 Відповісти
Може не знайде гроші на заставу😂))
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17.11.2021 00:19 Відповісти
Расчёт произошёл в зале заседания из личного портмоне, который он покинул в ту же минуту
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17.11.2021 00:29 Відповісти
Це плювок у обличчя всім українцям. Покидьки покривають покидьків.
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17.11.2021 00:32 Відповісти
Одно не отнять конечно---до чего же весело живём!
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17.11.2021 00:53 Відповісти
show must go on....95....everywhere....
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17.11.2021 01:54 Відповісти
це ще одне шоу 95-кагала...таке як з медведчуком....

зашморг на зрадниках потихеньку затягується....
і вагнергейт, і посадка Патріотів, і оФФшори....скоро Сам харант разом з єрмаками будуть кричати: путін...путін...памагі!! а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !! руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.11.2021 01:51 Відповісти
Судья судью не обидит.....
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17.11.2021 03:02 Відповісти
Окуеть.На фоне того-сколько бойцам АТО и волонтерам,назначают...
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17.11.2021 07:34 Відповісти
Злодії, ви що не розумієте, які це страшні гроші для колишнього Голови Конституційного Суду. Це тільки Павловському можна з першого раза влупити заставу 500 млн грн.
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17.11.2021 08:17 Відповісти
даже сказать по этому поводу нечего. все как всегда.
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17.11.2021 08:42 Відповісти
Один раз пообедать не сходит )))
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17.11.2021 09:08 Відповісти
Просто плевок в лицо всем патриотам...
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17.11.2021 09:48 Відповісти
ЧОМУ ТАК МА.........???????????
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17.11.2021 10:32 Відповісти
 
 