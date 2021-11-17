Германский суд отклонил иск экологов против "Северного потока-2"

Высший административный суд Грайфсвальда отклонил иск экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против газопровода Nord Stream 2.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодняшнее решение является неудачей для защиты климата: Nord Stream 2 выделяет более 100 миллионов тонн CO2 в год. Кроме того, чрезвычайно вредны для климата выбросы метана от добычи, переработки и транспортировки природного газа... Выбросы метана и влияние на климат наибольшего в Европе проекта ископаемого топлива остаются таким образом без контроля", – прокомментировали вердикт в экологической организации.

Жалоба экологов была основана на американском исследовании, в котором говорилось об опасности выбросов метана.

Суд решил, что жалоба является "частично необоснованной" и что "Северный поток-2" уже прошел проверку на техническое соответствие мерам безопасности.

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Экологи обещают продолжать принимать все юридические меры, чтобы предотвратить ввод в эксплуатацию Nord Stream 2 и остановить проект.