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Новости За рубежом
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Германия (6001) экология (1581) Северный поток (1428)

Германский суд отклонил иск экологов против "Северного потока-2"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Германский суд отклонил иск экологов против

Высший административный суд Грайфсвальда отклонил иск экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против газопровода Nord Stream 2.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодняшнее решение является неудачей для защиты климата: Nord Stream 2 выделяет более 100 миллионов тонн CO2 в год. Кроме того, чрезвычайно вредны для климата выбросы метана от добычи, переработки и транспортировки природного газа... Выбросы метана и влияние на климат наибольшего в Европе проекта ископаемого топлива остаются таким образом без контроля", – прокомментировали вердикт в экологической организации.

Жалоба экологов была основана на американском исследовании, в котором говорилось об опасности выбросов метана.

Суд решил, что жалоба является "частично необоснованной" и что "Северный поток-2" уже прошел проверку на техническое соответствие мерам безопасности.

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Экологи обещают продолжать принимать все юридические меры, чтобы предотвратить ввод в эксплуатацию Nord Stream 2 и остановить проект.

Автор: Анастасія Потіха
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коли вже переливаються на сонці талєри, жодний ганс не встоїть, і продасть зашморг, на якому його ж і повісять.
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17.11.2021 05:44 Ответить
Всі ці аспекти розглядаються на етапі проекту.
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17.11.2021 06:02 Ответить
І ці люди ще нам про корупцію в Україні розповідають..евролицеміри
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17.11.2021 08:02 Ответить
Ну поколядували... Ну занесли... Але ми ні у чому "НЕВИНОВАТЫЕ" !!! Бодай- би ви ...ляді подохли!!!
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17.11.2021 08:05 Ответить
Странные они конечно, а добыча и транспортировка по другим газопроводам не выделяет СО-2?
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17.11.2021 08:07 Ответить
Тут речь о том, что сп-2 будет дополнительно гробить экосистему
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17.11.2021 08:47 Ответить
Германия самая продажная страна в Европе стоящая перед кацапией на полусогнутых, после падения Берлинской стены. Пуйло должен задницу целовать горбачеву который заложил бомбу замедленного действия которая в конце концов и сработала в виде штазиевской проституки меркель. А таких как она, не прошедших люстрацию выходцев из восточной германии до фига !!!
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17.11.2021 08:12 Ответить
Успіху екологам. 🙏
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17.11.2021 08:12 Ответить
Бабло перемагае зло! Вот тут прав Лещенко, "везде так делают".. 😂😂
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17.11.2021 09:07 Ответить
Нуда нуда... Теперь все ясно. Не будут же бюргеры стрелять себе в ногу. Если бы этот иск приняли, то потом, когда все эти потоки перейдут в их собственность, запустить их было бы весьма проблематично в связи с создавшимся прецедентом. Так что совершенно очевидно, что пока плешивая моль не продаст этот поток за одну рейхсмарку, он будет стоять.
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17.11.2021 09:37 Ответить
Зачем недалекому что-то объяснять?
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17.11.2021 10:46 Ответить
 
 