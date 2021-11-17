Німецький суд відхилив позов екологів проти "Північного потоку-2"

Вищий адміністративний суд міста Грайфсвальда відхилив позов екологічної організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) проти газопроводу Nord Stream 2.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогоднішнє рішення є невдачею для захисту клімату: Nord Stream 2 виділяє понад 100 мільйонів тонн CO2 на рік. Крім того, надзвичайно шкідливими для клімату є викиди метану від видобутку, переробки та транспортування природного газу... Викиди метану та вплив на клімат найбільшого в Європі проєкту викопного палива залишаються таким чином без контролю", - прокоментували вердикт в екологічній організації.

Скарга екологів була заснована на американському дослідженні, в якому йшлося про небезпеку викидів метану.

Читайте: Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2"

Суд вирішив, що скарга є "частково необґрунтованою" та що "Північний потік-2" вже пройшов перевірку на технічну відповідність заходам безпеки.

Екологи обіцяють продовжувати вживати всіх юридичних заходів, щоб запобігти введенню в експлуатацію Nord Stream 2 і зупинити проєкт.