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Німецький суд відхилив позов екологів проти "Північного потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Німецький суд відхилив позов екологів проти

Вищий адміністративний суд міста Грайфсвальда відхилив позов екологічної організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) проти газопроводу Nord Stream 2.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогоднішнє рішення є невдачею для захисту клімату: Nord Stream 2 виділяє понад 100 мільйонів тонн CO2 на рік. Крім того, надзвичайно шкідливими для клімату є викиди метану від видобутку, переробки та транспортування природного газу... Викиди метану та вплив на клімат найбільшого в Європі проєкту викопного палива залишаються таким чином без контролю", - прокоментували вердикт в екологічній організації.

Скарга екологів була заснована на американському дослідженні, в якому йшлося про небезпеку викидів метану.

Читайте: Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2"

Суд вирішив, що скарга є "частково необґрунтованою" та що "Північний потік-2" вже пройшов перевірку на технічну відповідність заходам безпеки.

Екологи обіцяють продовжувати вживати всіх юридичних заходів, щоб запобігти введенню в експлуатацію Nord Stream 2 і зупинити проєкт.

Автор: Ольга Лузан
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коли вже переливаються на сонці талєри, жодний ганс не встоїть, і продасть зашморг, на якому його ж і повісять.
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17.11.2021 05:44 Відповісти
Всі ці аспекти розглядаються на етапі проекту.
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17.11.2021 06:02 Відповісти
І ці люди ще нам про корупцію в Україні розповідають..евролицеміри
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17.11.2021 08:02 Відповісти
Ну поколядували... Ну занесли... Але ми ні у чому "НЕВИНОВАТЫЕ" !!! Бодай- би ви ...ляді подохли!!!
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17.11.2021 08:05 Відповісти
Странные они конечно, а добыча и транспортировка по другим газопроводам не выделяет СО-2?
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17.11.2021 08:07 Відповісти
Тут речь о том, что сп-2 будет дополнительно гробить экосистему
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17.11.2021 08:47 Відповісти
Германия самая продажная страна в Европе стоящая перед кацапией на полусогнутых, после падения Берлинской стены. Пуйло должен задницу целовать горбачеву который заложил бомбу замедленного действия которая в конце концов и сработала в виде штазиевской проституки меркель. А таких как она, не прошедших люстрацию выходцев из восточной германии до фига !!!
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17.11.2021 08:12 Відповісти
Успіху екологам. 🙏
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17.11.2021 08:12 Відповісти
Бабло перемагае зло! Вот тут прав Лещенко, "везде так делают".. 😂😂
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17.11.2021 09:07 Відповісти
Нуда нуда... Теперь все ясно. Не будут же бюргеры стрелять себе в ногу. Если бы этот иск приняли, то потом, когда все эти потоки перейдут в их собственность, запустить их было бы весьма проблематично в связи с создавшимся прецедентом. Так что совершенно очевидно, что пока плешивая моль не продаст этот поток за одну рейхсмарку, он будет стоять.
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17.11.2021 09:37 Відповісти
Зачем недалекому что-то объяснять?
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17.11.2021 10:46 Відповісти
 
 