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Сервис Uber Shuttle прекращает работу в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Сервис Uber Shuttle прекращает работу в Киеве

Работа сервиса Uber Shuttle будет прекращена с 19 ноября.

Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ. О причинах закрытия сервиса в сообщении не говорится.

"Мы вернем неиспользованный баланс пакетов Shuttle, действительных по состоянию на 19 ноября, на карту, с которой была совершена покупка. Для пакетов, приобретенных за наличные, возврат стоимости состоится в форме кредитов Uber, которые могут быть использованы на любой Uber сервис в Украине", - заявили в компании.

Сервис Uber Shuttle начал работу в столице 2,5 года назад. Киев был первым городом Европы, где его запустили.

Также читайте: С 1 января стоимость проезда в общественном транспорте Киева будет 20 грн: Для владельцев карты киевлянина - 12 грн

Автор: Анастасія Потіха
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З міським по 20 грн. могли би і конкурувати.
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17.11.2021 01:51 Ответить
Инвестняня от ЗЕ ушла в декрет?
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17.11.2021 05:48 Ответить
Навпаки, з'явилася. 😊І захотіла їсти. І не лише.
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17.11.2021 08:11 Ответить
Пару раз пытался использовать, но не понял как это работает.
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17.11.2021 06:23 Ответить
Нерентабельно. В салоне их микроавтобусов я никогда не видел боле 2-3 человек. Да и маршрутов всего несколько
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17.11.2021 06:44 Ответить
цены на проезд в общественном транспорте Киева выше, чем в Варшаве ...
лохов выжимают за кордон, дерибан земли и ресурсов в действии ...
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17.11.2021 08:38 Ответить
сколько в Варшаве?
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17.11.2021 08:40 Ответить
https://www.wtp.waw.pl/ceny-i-rodzaje-biletow/
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17.11.2021 09:28 Ответить
а ви бували в Варшаві ?
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17.11.2021 09:39 Ответить
А навіщо йому?
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17.11.2021 11:58 Ответить
Смысла в них особо нет. Стоят в тех же пробках. Единственный плюс, что можно сидеть а не висеть в воздухе как в маршрутке.
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17.11.2021 10:37 Ответить
 
 