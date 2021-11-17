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Сервіс Uber Shuttle припиняє роботу у Києві

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Сервіс Uber Shuttle припиняє роботу у Києві

Роботу сервісу Uber Shuttle буде припинено з 19 листопада.

Про це повідомили у компанії, інформує Цензор.НЕТ. Про причини закриття сервісу у повідомленні не сказано.

"Ми повернемо невикористаний баланс пакетів Shuttle, дійсних станом на 19 листопада, на картку, з якої була здійснена купівля. Для пакетів, які було придбано за готівку, повернення вартості відбудеться у формі кредитів Uber, які можуть бути використані на будь-який Uber сервіс в Україні", - заявили у компанії.

Сервіс Uber Shuttle розпочав роботу в столиці 2,5 роки тому. Київ був першим містом Європи, в якому його запустили.

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Автор: Ольга Лузан
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З міським по 20 грн. могли би і конкурувати.
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17.11.2021 01:51 Відповісти
Инвестняня от ЗЕ ушла в декрет?
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17.11.2021 05:48 Відповісти
Навпаки, з'явилася. 😊І захотіла їсти. І не лише.
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17.11.2021 08:11 Відповісти
Пару раз пытался использовать, но не понял как это работает.
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17.11.2021 06:23 Відповісти
Нерентабельно. В салоне их микроавтобусов я никогда не видел боле 2-3 человек. Да и маршрутов всего несколько
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17.11.2021 06:44 Відповісти
цены на проезд в общественном транспорте Киева выше, чем в Варшаве ...
лохов выжимают за кордон, дерибан земли и ресурсов в действии ...
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17.11.2021 08:38 Відповісти
сколько в Варшаве?
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17.11.2021 08:40 Відповісти
https://www.wtp.waw.pl/ceny-i-rodzaje-biletow/
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17.11.2021 09:28 Відповісти
а ви бували в Варшаві ?
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17.11.2021 09:39 Відповісти
А навіщо йому?
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17.11.2021 11:58 Відповісти
Смысла в них особо нет. Стоят в тех же пробках. Единственный плюс, что можно сидеть а не висеть в воздухе как в маршрутке.
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17.11.2021 10:37 Відповісти
 
 