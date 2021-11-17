Швеция готова перебросить своих военнослужащих в Украину, чтобы продемонстрировать "очень явную солидарность" с Киевом
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Министр обороны Швеции Петер Хультквист готов направить шведских военнослужащих в Украину в рамках учебной миссии под руководством ЕС.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом он сообщил во вторник, 16 ноября, в эфире службы новостей Ekot шведского радио Sveriges Radio (SR).
"Мы рассматриваем это как очень важную часть в рамках обозначения целей ЕС по содействию безопасности и суверенитету Украины", - указал глава оборонного ведомства.
Как уточнило SR, предложение о подобной миссии поступило от стран Балтии. Поводом, по данным радиостанции, послужил рост напряженности у границы с Украиной, рядом с которой, по сведениям журнала Politico, усилена концентрация подразделений российской армии.
Министр обороны Швеции не стал вдаваться в подробности того, как будет выглядеть учебная миссия и какой именно по численности вклад в нее внесет Стокгольм. "Конечно, мы должны быть открыты для того", чтобы сыграть свою роль, "если продвигаем этот вопрос и считаем, что должны его поддержать", указал Хультквист.
"В настоящее время все внимание приковано к Польше" и к тому, что происходит на границе с Беларусью, и "это может означать, что Украина немного отошла на второй план", - считает министр.
При этом, по его словам, необходимо демонстрировать "очень явную солидарность" с Киевом в любое время.
Напомним, информация об активности русской армии на границе с Украиной появилась 30 октября в американской газете The Washington Post. В публикации говорилось, что в последнее время в соцсетях размещают видеоролики, показывающие передвижение российской военной техники на приграничных территориях.
Позже, 1 ноября, журнал Politico опубликовал спутниковые снимки района возле населенного пункта Ельня в Смоленской области, подтверждающие информацию о концентрации подразделений российской армии.
В Кремле, комментируя эти публикации, заявили, что передвижение российской военной техники по территории России является исключительно внутренним делом РФ.
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Шведы , это не комсомолка Меркель , которая не постеснялась объявить что оружие Украине не даст (7 год войны) и чтобы Украина не использовала байрактары
и ни разу не высказала озабоченности , когда гибнут украинцы от кацапских обстрелов
Меркельша - обосралась, сдохла но ещё пока что воняет...
Помнится, когда Европа последний раз надевала намордник на Роисю после большевистского переворота 1917 года, под Архангельском концлагеря для большевиков были.
намного эффективней уничтожать кацапских козлин дистанционно с воздуха.
Как давно твердят независимые эксперты, что никаких 144-149 млн населения в РФ нет и в помине (лет 30 назад было), in real life в стране около 100 млн населения.
Из которых при этом - 17 млн «новые граждане» из Центральной Азии, 3 млн - китайцы, а из оставшихся 80 млн - каждый второй пенсионер.
Поэтому и с мобилизацией крупные проблемы, бурят на всех не хватает - их всего полмиллиона, было, до нападения на Украину.
..и хорошо бы ещё упаковать Зелю в усмирительную рубашку в профильное лечебное заведение, до окончания её прездобольского срока, чтобы та не сбежала у Ростов до решения Украинского суда по ней..
Знали бы вы, зебилы, что я вам желаю...