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армия РФ (15337) Швеция (885) военнослужащие (5634)

Швеция готова перебросить своих военнослужащих в Украину, чтобы продемонстрировать "очень явную солидарность" с Киевом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Швеция готова перебросить своих военнослужащих в Украину, чтобы продемонстрировать

Министр обороны Швеции Петер Хультквист готов направить шведских военнослужащих в Украину в рамках учебной миссии под руководством ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом он сообщил во вторник, 16 ноября, в эфире службы новостей Ekot шведского радио Sveriges Radio (SR).

"Мы рассматриваем это как очень важную часть в рамках обозначения целей ЕС по содействию безопасности и суверенитету Украины", - указал глава оборонного ведомства.

Как уточнило SR, предложение о подобной миссии поступило от стран Балтии. Поводом, по данным радиостанции, послужил рост напряженности у границы с Украиной, рядом с которой, по сведениям журнала Politico, усилена концентрация подразделений российской армии.

Министр обороны Швеции не стал вдаваться в подробности того, как будет выглядеть учебная миссия и какой именно по численности вклад в нее внесет Стокгольм. "Конечно, мы должны быть открыты для того", чтобы сыграть свою роль, "если продвигаем этот вопрос и считаем, что должны его поддержать", указал Хультквист.

"В настоящее время все внимание приковано к Польше" и к тому, что происходит на границе с Беларусью, и "это может означать, что Украина немного отошла на второй план", - считает министр.

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При этом, по его словам, необходимо демонстрировать "очень явную солидарность" с Киевом в любое время.

Напомним, информация об активности русской армии на границе с Украиной появилась 30 октября в американской газете The Washington Post. В публикации говорилось, что в последнее время в соцсетях размещают видеоролики, показывающие передвижение российской военной техники на приграничных территориях.

Позже, 1 ноября, журнал Politico опубликовал спутниковые снимки района возле населенного пункта Ельня в Смоленской области, подтверждающие информацию о концентрации подразделений российской армии.

В Кремле, комментируя эти публикации, заявили, что передвижение российской военной техники по территории России является исключительно внутренним делом РФ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+65
Спасибо , шведам !!!

Шведы , это не комсомолка Меркель , которая не постеснялась объявить что оружие Украине не даст (7 год войны) и чтобы Украина не использовала байрактары

и ни разу не высказала озабоченности , когда гибнут украинцы от кацапских обстрелов
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17.11.2021 09:55
+52
Швеція вкотре доводить, хто є справжнім другом України.
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17.11.2021 09:55
+31
Прикинь какой парадокс, Петр "насував" шведам и они живут как коты в сметане, Сталин насував немцам,и те живут как шведы. А россия ,которая всем сует ,находится так глубоко в жопе,что даже свет туда не проникает.
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17.11.2021 11:13
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Правила форума Совет форумчан
Спасибо , шведам !!!

Шведы , это не комсомолка Меркель , которая не постеснялась объявить что оружие Украине не даст (7 год войны) и чтобы Украина не использовала байрактары

и ни разу не высказала озабоченности , когда гибнут украинцы от кацапских обстрелов
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17.11.2021 09:55 Ответить
Шведы под Полтавой хотят базироватся.
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17.11.2021 10:29 Ответить
Ну да, шобы в этот раз каазламордых спрятать на задворки истории окончательно, бо Франция-Германя-Англия-США держут свои войска с полной выкладкой в стендбае Для немедленной отправки к нам... Гитлер передает кацапокремляди, со своего бункера в аду, большой привет; он - в курсах, шо значит рыпаться против англосаксов в коммуно-фашистской личине... ЗЫ... к полтавскому процессу подключился и Афган, похоронивший СССР...
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17.11.2021 10:46 Ответить
Кушайте спокойно свои драники , не берите тока тяжелого в руки...
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17.11.2021 10:59 Ответить
😀
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17.11.2021 11:38 Ответить
😂 дєдьіваівалі))), пздц прибульці з мордору....
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17.11.2021 11:09 Ответить
Кацапская ложь. Как и вся, выдуманная ими, "история". Там и Гагарин в космосе был...
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17.11.2021 11:10 Ответить
Прикинь какой парадокс, Петр "насував" шведам и они живут как коты в сметане, Сталин насував немцам,и те живут как шведы. А россия ,которая всем сует ,находится так глубоко в жопе,что даже свет туда не проникает.
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17.11.2021 11:13 Ответить
Дамо базу друзям шведам в Полтаві, в знак того що вони знищували ординців - кацяпів.
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17.11.2021 10:58 Ответить
Під Нарвою теж непогано було.
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17.11.2021 11:08 Ответить
про Нарву вьіфсьоврьоті)))
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17.11.2021 11:11 Ответить
Шведы будут базироваться под мацквой, тупое ты лаптеногое
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17.11.2021 11:57 Ответить
можем повторить
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17.11.2021 14:12 Ответить
Абы зелень не помешала этому!!!
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17.11.2021 11:39 Ответить
Швеція вкотре доводить, хто є справжнім другом України.
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17.11.2021 09:55 Ответить
лучше перкинуть пару батарей FH77 BW L52 «Archer».
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17.11.2021 09:58 Ответить
это конечно очень мило с их стороны, но боюсь что учебной миссией ***** не напугать
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17.11.2021 09:59 Ответить
Це набагато важнише, ніж бездія меркель та ії допомога *****
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17.11.2021 10:07 Ответить
Меркель уже прямо фу! Надо же.
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17.11.2021 10:26 Ответить
Не понял - что меркельша?
Меркельша - обосралась, сдохла но ещё пока что воняет...
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17.11.2021 10:30 Ответить
Ну а ***** твоё вообще говно, и шо?
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17.11.2021 11:58 Ответить
Меркель- слово ругательное, в приличном обществе не произносится.
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17.11.2021 22:15 Ответить
не исключен и вариант мягкой силы. ибо если, не дай Бог, от пули какого-нибудь ихтамнета погибнет военнослужащий Швеции или Великобритании, то это будет уже другое.
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17.11.2021 13:46 Ответить
думаю что "задача" не "напугать" а, например, иметь постоянную разведывательную миссию непосредственно на линии разграничения....
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17.11.2021 10:04 Ответить
Дякую справжнім Друзям.
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17.11.2021 10:05 Ответить
Ну вот так международный экспедиционный корпус и наберется.

Помнится, когда Европа последний раз надевала намордник на Роисю после большевистского переворота 1917 года, под Архангельском концлагеря для большевиков были.
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17.11.2021 10:06 Ответить
І розмістити їх в Полтаві
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17.11.2021 10:14 Ответить
Украинской дипломатии давно пора идти по "историческим союзникам". Прибалтика √1,+ Швеция!!!! Очень классно если после Лукашенко это будет Беларусь и сейчас Молдова. Это будет мощно и САМОСТОЯТЕЛЬНО можно будет строить свое влияние. Тогда московия" всерится ". Историческая Литва плюс Швеция это уже перспектива. Надо делать шаги на встречу. Шведам "зеленый свет" во всем!!!
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17.11.2021 10:15 Ответить
До войны много раз был в России, в Москве. Слушал, что мы братья. И не разу не был в Швеции. Но в трудную минуту Россия напала на Украину, а Швеция, о которой я так мало знал, протянула руку помощи. Спасибо Швеция, спасибо швецкий братский народ.
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17.11.2021 10:17 Ответить
какие нафик братья) совковая сказка)
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17.11.2021 10:19 Ответить
Святая наивность.
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17.11.2021 10:24 Ответить
Пукин *****
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17.11.2021 11:59 Ответить
Який же ви були наївний до війни. А історію не читали? А новин на першому рос каналі в яких вони ще при друзях параші кучмі та януковичі обливали брудом Україну й українців не дивились? Кацапи навіть у радянський період погано ставились до українців, вони і тоді нас ненавиділи. Ви з ними просто близько не спілкувались.
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17.11.2021 12:03 Ответить
У Швеции есть отличньіе истребители и подводньіе лодки с двигателями Стерлинга , отличньіе ракетньіе катера и многое другое . Сотрудничество с ними очень перспективно.
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17.11.2021 10:17 Ответить
Подлодки абсолютно бесшумны, это не громыхающие на пол океана московитские корыта.
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17.11.2021 11:24 Ответить
Сопьются пацаны... эх...
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17.11.2021 10:22 Ответить
Да залепи ты своё дуло,чмо кацапское.
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17.11.2021 10:38 Ответить
У шведов лесистый и гористый ТВД дома. Там же они и отрабатывают ведение БД. Им будет тяжело в промке и степи Донбасса. адеюсь наши герои успеют поделиться боевым опытом. Ибо необученый воин можджет стать большой обузой.
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17.11.2021 10:35 Ответить
пердаки рвануться масштабно
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17.11.2021 10:36 Ответить
Ага, как увидят здешний бардак. Ужас...
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17.11.2021 10:44 Ответить
свинопсінка,ти в 4 руки з двох аків сереш?)))) поросьонок ти наш
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17.11.2021 10:53 Ответить
Не ,,Кот,, а ,,Кіт,, Чмо москальске
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17.11.2021 10:59 Ответить
ща прийде пісюн розмірковувати про "слажєнасть"....
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17.11.2021 10:41 Ответить
лучше перебросьте беспилотники.
намного эффективней уничтожать кацапских козлин дистанционно с воздуха.
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17.11.2021 10:41 Ответить
Беспилотники нельзя. По рукам же уже надавали, не слышал? Какой скандал...
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17.11.2021 10:47 Ответить
свинопсіна,слишал вой на болотах)))
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17.11.2021 10:54 Ответить
Ну нельзя так нельзя. Главное,что бы вы дохли
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17.11.2021 11:01 Ответить
А это ни мы!
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17.11.2021 12:00 Ответить
Вже друга країна готова допомогти РЕАЛЬНОЮ силою, замість висловлювання занепокоєння. За часів "найвеличнішого гетьмана" такого не було. То є теж зрада?
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17.11.2021 10:46 Ответить
яким боком зелений @уй і його шобла до цих заяв?
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17.11.2021 10:48 Ответить
не звертай уваги,то серлєщ до компа дорвався і строчить тут під всіма подолянськими ніками)))
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17.11.2021 10:56 Ответить
З порохоботської логіки "Зе агент кремля" це дивні події
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17.11.2021 11:13 Ответить
Яка ж ти смердяча і продажна курва- сереш тут за шекелі.
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17.11.2021 12:48 Ответить
Очевидно, що ти тоді дивився голобородька у кварталі тому не знаєш, що воєнні США, Британії та інших країн НАТО зі своєю військовою технікою в Україні на військових полігонах з 2014 року.
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17.11.2021 11:54 Ответить
Треба брати реванш за Полтаву.
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17.11.2021 10:53 Ответить
Та за все: и за донские степи, с приильменьем - надбанням киевской руси.
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17.11.2021 11:01 Ответить
Расквартировать надо их тут
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17.11.2021 10:59 Ответить
Разве что возле красивых девочек в закрытом микрорайоне элитном. У них может просто сразу крыша поехать от нашей обычной реальности.
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17.11.2021 11:06 Ответить
Це хороша новина...Вона говорить про те,що Раша на разі нападати на нас не збирається...Тому треба запросити і їх,і англійців і пильно за ними стежити...Як тільки вони чкурнуть з України - значить справи погані...
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17.11.2021 11:00 Ответить
На параші вже майже не має кому нападати.

Как давно твердят независимые эксперты, что никаких 144-149 млн населения в РФ нет и в помине (лет 30 назад было), in real life в стране около 100 млн населения.
Из которых при этом - 17 млн «новые граждане» из Центральной Азии, 3 млн - китайцы, а из оставшихся 80 млн - каждый второй пенсионер.
Поэтому и с мобилизацией крупные проблемы, бурят на всех не хватает - их всего полмиллиона, было, до нападения на Украину.
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17.11.2021 11:49 Ответить
..оК
..и хорошо бы ещё упаковать Зелю в усмирительную рубашку в профильное лечебное заведение, до окончания её прездобольского срока, чтобы та не сбежала у Ростов до решения Украинского суда по ней..
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17.11.2021 11:17 Ответить
Третью мировую готовят?
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17.11.2021 11:28 Ответить
Мазепа киздив Петра 1 разом зі шведами
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17.11.2021 11:38 Ответить
Тільки швидше там чухайтеся, щоб не вийшло як з допомогою Карла XII, поки його військо дійшло, то Мазепу московська орда вже розбила. Правда тоді відбулось через зраду полковий старшина Іван Ніс прибув до командувача російськими військами Меншикова і вказав йому таємний спосіб добути Батурин. Але ж зараз головний зрадник сидить в ОПі. Йому хочу нагадати, що того зрадника Носа і його жінку на знак подяки москалі зарізали.
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17.11.2021 11:47 Ответить
Moskovskomi vojskami. Vsęka sproba nazvati ščosь moskovske inakše něz moskovskimъ je moskovskoju propagandoju.
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17.11.2021 12:09 Ответить
Даешь флэшмоб - отправим батальон в Украину от 20-40 стран мира !!!
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17.11.2021 12:55 Ответить
Шведам-також респект,як і всім тим,хто підтримує Україну в боротьбі з лапотьнєю...
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17.11.2021 12:57 Ответить
нарешті Європа усвідомила загрозу та готова захищатися!
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17.11.2021 13:12 Ответить
не вся, далеко не вся. повiй повно.
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17.11.2021 13:37 Ответить
Всегда вболивав за Тре Крунур по-хоккею с шайбой.Наши хлопци!
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17.11.2021 13:14 Ответить
Вот когда кацапам наш великий Гетман реформатор Мазепа ответил сполна!
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17.11.2021 16:51 Ответить
Британцы 600 десантников шлют, шведы помогут военными, а зеленое чмо в это время в пабе с дерьмаком футбол смотрят!
Знали бы вы, зебилы, что я вам желаю...
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17.11.2021 23:51 Ответить
Шведы смелые парни! Молодцы!
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15.12.2021 01:34 Ответить
 
 