Швеція готова перекинути своїх військовослужбовців до України, щоб продемонструвати "дуже явну солідарність" із Києвом
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Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст готовий направити шведських військовослужбовців до України у рамках навчальної місії під керівництвом ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це він повідомив у вівторок, 16 листопада, в ефірі служби новин Ekot шведського радіо Sveriges Radio (SR).
"Ми розглядаємо це як дуже важливу частину в рамках позначення цілей ЄС щодо сприяння безпеці та суверенітету України", - зазначив голова оборонного відомства.
Як уточнило SR, пропозиція про таку місію надійшла від країн Балтії. Приводом, за даними радіостанції, стало зростання напруженості біля кордону з Україною, поряд з якою, за даними журналу Politico, посилено концентрацію підрозділів російської армії.
Міністр оборони Швеції не став вдаватися до подробиць того, як виглядатиме навчальна місія і, який саме за чисельністю внесок у неї внесе Стокгольм.
"Звичайно, ми маємо бути відкриті для того", щоб зіграти свою роль, "якщо просуваємо це питання і вважаємо, що маємо його підтримати", зазначив Хультквіст.
"Наразі вся увага прикута до Польщі" і до того, що відбувається на кордоні з Білоруссю, і "це може означати, що Україна трохи відійшла на другий план", вважає міністр.
При цьому, за його словами, необхідно демонструвати "дуже явну солідарність" із Києвом у будь-який час.
Нагадаємо, інформація про активність російської армії на кордоні з Україною з'явилася 30 жовтня в американській газеті The Washington Post. У публікації йшлося про те, що останнім часом у соцмережах розміщують відеоролики, які показують пересування російської військової техніки на прикордонних територіях.
Пізніше, 1 листопада, журнал Politico опублікував супутникові знімки району біля населеного пункту Єльня в Смоленській області, які підтверджують інформацію про концентрацію там підрозділів російської армії.
У Кремлі, коментуючи ці публікації, заявили, що пересування російської військової техніки територією Росії є виключно внутрішньою справою РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Шведы , это не комсомолка Меркель , которая не постеснялась объявить что оружие Украине не даст (7 год войны) и чтобы Украина не использовала байрактары
и ни разу не высказала озабоченности , когда гибнут украинцы от кацапских обстрелов
Меркельша - обосралась, сдохла но ещё пока что воняет...
Помнится, когда Европа последний раз надевала намордник на Роисю после большевистского переворота 1917 года, под Архангельском концлагеря для большевиков были.
намного эффективней уничтожать кацапских козлин дистанционно с воздуха.
Как давно твердят независимые эксперты, что никаких 144-149 млн населения в РФ нет и в помине (лет 30 назад было), in real life в стране около 100 млн населения.
Из которых при этом - 17 млн «новые граждане» из Центральной Азии, 3 млн - китайцы, а из оставшихся 80 млн - каждый второй пенсионер.
Поэтому и с мобилизацией крупные проблемы, бурят на всех не хватает - их всего полмиллиона, было, до нападения на Украину.
..и хорошо бы ещё упаковать Зелю в усмирительную рубашку в профильное лечебное заведение, до окончания её прездобольского срока, чтобы та не сбежала у Ростов до решения Украинского суда по ней..
Знали бы вы, зебилы, что я вам желаю...