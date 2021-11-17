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армія РФ (13448) Швеція (648) військовослужбовці (3941)

Швеція готова перекинути своїх військовослужбовців до України, щоб продемонструвати "дуже явну солідарність" із Києвом

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Швеція готова перекинути своїх військовослужбовців до України, щоб продемонструвати

Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст готовий направити шведських військовослужбовців до України у рамках навчальної місії під керівництвом ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це він повідомив у вівторок, 16 листопада, в ефірі служби новин Ekot шведського радіо Sveriges Radio (SR).

"Ми розглядаємо це як дуже важливу частину в рамках позначення цілей ЄС щодо сприяння безпеці та суверенітету України", - зазначив голова оборонного відомства.

Як уточнило SR, пропозиція про таку місію надійшла від країн Балтії. Приводом, за даними радіостанції, стало зростання напруженості біля кордону з Україною, поряд з якою, за даними журналу Politico, посилено концентрацію підрозділів російської армії.

Міністр оборони Швеції не став вдаватися до подробиць того, як виглядатиме навчальна місія і, який саме за чисельністю внесок у неї внесе Стокгольм.

"Звичайно, ми маємо бути відкриті для того", щоб зіграти свою роль, "якщо просуваємо це питання і вважаємо, що маємо його підтримати", зазначив Хультквіст.

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"Наразі вся увага прикута до Польщі" і до того, що відбувається на кордоні з Білоруссю, і "це може означати, що Україна трохи відійшла на другий план", вважає міністр.

При цьому, за його словами, необхідно демонструвати "дуже явну солідарність" із Києвом у будь-який час.

Нагадаємо, інформація про активність російської армії на кордоні з Україною з'явилася 30 жовтня в американській газеті The Washington Post. У публікації йшлося про те, що останнім часом у соцмережах розміщують відеоролики, які показують пересування російської військової техніки на прикордонних територіях.

Пізніше, 1 листопада, журнал Politico опублікував супутникові знімки району біля населеного пункту Єльня в Смоленській області, які підтверджують інформацію про концентрацію там підрозділів російської армії. 

У Кремлі, коментуючи ці публікації, заявили, що пересування російської військової техніки територією Росії є виключно внутрішньою справою РФ.
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Топ коментарі
+65
Спасибо , шведам !!!

Шведы , это не комсомолка Меркель , которая не постеснялась объявить что оружие Украине не даст (7 год войны) и чтобы Украина не использовала байрактары

и ни разу не высказала озабоченности , когда гибнут украинцы от кацапских обстрелов
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17.11.2021 09:55
+52
Швеція вкотре доводить, хто є справжнім другом України.
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17.11.2021 09:55
+31
Прикинь какой парадокс, Петр "насував" шведам и они живут как коты в сметане, Сталин насував немцам,и те живут как шведы. А россия ,которая всем сует ,находится так глубоко в жопе,что даже свет туда не проникает.
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17.11.2021 11:13
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Спасибо , шведам !!!

Шведы , это не комсомолка Меркель , которая не постеснялась объявить что оружие Украине не даст (7 год войны) и чтобы Украина не использовала байрактары

и ни разу не высказала озабоченности , когда гибнут украинцы от кацапских обстрелов
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17.11.2021 09:55 Відповісти
Шведы под Полтавой хотят базироватся.
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17.11.2021 10:29 Відповісти
Ну да, шобы в этот раз каазламордых спрятать на задворки истории окончательно, бо Франция-Германя-Англия-США держут свои войска с полной выкладкой в стендбае Для немедленной отправки к нам... Гитлер передает кацапокремляди, со своего бункера в аду, большой привет; он - в курсах, шо значит рыпаться против англосаксов в коммуно-фашистской личине... ЗЫ... к полтавскому процессу подключился и Афган, похоронивший СССР...
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17.11.2021 10:46 Відповісти
Кушайте спокойно свои драники , не берите тока тяжелого в руки...
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17.11.2021 10:59 Відповісти
😀
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17.11.2021 11:38 Відповісти
😂 дєдьіваівалі))), пздц прибульці з мордору....
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17.11.2021 11:09 Відповісти
Кацапская ложь. Как и вся, выдуманная ими, "история". Там и Гагарин в космосе был...
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17.11.2021 11:10 Відповісти
Прикинь какой парадокс, Петр "насував" шведам и они живут как коты в сметане, Сталин насував немцам,и те живут как шведы. А россия ,которая всем сует ,находится так глубоко в жопе,что даже свет туда не проникает.
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17.11.2021 11:13 Відповісти
Дамо базу друзям шведам в Полтаві, в знак того що вони знищували ординців - кацяпів.
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17.11.2021 10:58 Відповісти
Під Нарвою теж непогано було.
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17.11.2021 11:08 Відповісти
про Нарву вьіфсьоврьоті)))
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17.11.2021 11:11 Відповісти
Шведы будут базироваться под мацквой, тупое ты лаптеногое
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17.11.2021 11:57 Відповісти
можем повторить
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17.11.2021 14:12 Відповісти
Абы зелень не помешала этому!!!
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17.11.2021 11:39 Відповісти
Швеція вкотре доводить, хто є справжнім другом України.
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17.11.2021 09:55 Відповісти
лучше перкинуть пару батарей FH77 BW L52 «Archer».
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17.11.2021 09:58 Відповісти
это конечно очень мило с их стороны, но боюсь что учебной миссией ***** не напугать
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17.11.2021 09:59 Відповісти
Це набагато важнише, ніж бездія меркель та ії допомога *****
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17.11.2021 10:07 Відповісти
Меркель уже прямо фу! Надо же.
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17.11.2021 10:26 Відповісти
Не понял - что меркельша?
Меркельша - обосралась, сдохла но ещё пока что воняет...
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17.11.2021 10:30 Відповісти
Ну а ***** твоё вообще говно, и шо?
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17.11.2021 11:58 Відповісти
Меркель- слово ругательное, в приличном обществе не произносится.
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17.11.2021 22:15 Відповісти
не исключен и вариант мягкой силы. ибо если, не дай Бог, от пули какого-нибудь ихтамнета погибнет военнослужащий Швеции или Великобритании, то это будет уже другое.
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17.11.2021 13:46 Відповісти
думаю что "задача" не "напугать" а, например, иметь постоянную разведывательную миссию непосредственно на линии разграничения....
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17.11.2021 10:04 Відповісти
Дякую справжнім Друзям.
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17.11.2021 10:05 Відповісти
Ну вот так международный экспедиционный корпус и наберется.

Помнится, когда Европа последний раз надевала намордник на Роисю после большевистского переворота 1917 года, под Архангельском концлагеря для большевиков были.
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17.11.2021 10:06 Відповісти
І розмістити їх в Полтаві
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17.11.2021 10:14 Відповісти
Украинской дипломатии давно пора идти по "историческим союзникам". Прибалтика √1,+ Швеция!!!! Очень классно если после Лукашенко это будет Беларусь и сейчас Молдова. Это будет мощно и САМОСТОЯТЕЛЬНО можно будет строить свое влияние. Тогда московия" всерится ". Историческая Литва плюс Швеция это уже перспектива. Надо делать шаги на встречу. Шведам "зеленый свет" во всем!!!
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17.11.2021 10:15 Відповісти
До войны много раз был в России, в Москве. Слушал, что мы братья. И не разу не был в Швеции. Но в трудную минуту Россия напала на Украину, а Швеция, о которой я так мало знал, протянула руку помощи. Спасибо Швеция, спасибо швецкий братский народ.
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17.11.2021 10:17 Відповісти
какие нафик братья) совковая сказка)
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17.11.2021 10:19 Відповісти
Святая наивность.
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17.11.2021 10:24 Відповісти
Пукин *****
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17.11.2021 11:59 Відповісти
Який же ви були наївний до війни. А історію не читали? А новин на першому рос каналі в яких вони ще при друзях параші кучмі та януковичі обливали брудом Україну й українців не дивились? Кацапи навіть у радянський період погано ставились до українців, вони і тоді нас ненавиділи. Ви з ними просто близько не спілкувались.
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17.11.2021 12:03 Відповісти
У Швеции есть отличньіе истребители и подводньіе лодки с двигателями Стерлинга , отличньіе ракетньіе катера и многое другое . Сотрудничество с ними очень перспективно.
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17.11.2021 10:17 Відповісти
Подлодки абсолютно бесшумны, это не громыхающие на пол океана московитские корыта.
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17.11.2021 11:24 Відповісти
Сопьются пацаны... эх...
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17.11.2021 10:22 Відповісти
Да залепи ты своё дуло,чмо кацапское.
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17.11.2021 10:38 Відповісти
У шведов лесистый и гористый ТВД дома. Там же они и отрабатывают ведение БД. Им будет тяжело в промке и степи Донбасса. адеюсь наши герои успеют поделиться боевым опытом. Ибо необученый воин можджет стать большой обузой.
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17.11.2021 10:35 Відповісти
пердаки рвануться масштабно
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17.11.2021 10:36 Відповісти
Ага, как увидят здешний бардак. Ужас...
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17.11.2021 10:44 Відповісти
свинопсінка,ти в 4 руки з двох аків сереш?)))) поросьонок ти наш
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17.11.2021 10:53 Відповісти
Не ,,Кот,, а ,,Кіт,, Чмо москальске
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17.11.2021 10:59 Відповісти
ща прийде пісюн розмірковувати про "слажєнасть"....
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17.11.2021 10:41 Відповісти
лучше перебросьте беспилотники.
намного эффективней уничтожать кацапских козлин дистанционно с воздуха.
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17.11.2021 10:41 Відповісти
Беспилотники нельзя. По рукам же уже надавали, не слышал? Какой скандал...
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17.11.2021 10:47 Відповісти
свинопсіна,слишал вой на болотах)))
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17.11.2021 10:54 Відповісти
Ну нельзя так нельзя. Главное,что бы вы дохли
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17.11.2021 11:01 Відповісти
А это ни мы!
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17.11.2021 12:00 Відповісти
Вже друга країна готова допомогти РЕАЛЬНОЮ силою, замість висловлювання занепокоєння. За часів "найвеличнішого гетьмана" такого не було. То є теж зрада?
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17.11.2021 10:46 Відповісти
яким боком зелений @уй і його шобла до цих заяв?
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17.11.2021 10:48 Відповісти
не звертай уваги,то серлєщ до компа дорвався і строчить тут під всіма подолянськими ніками)))
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17.11.2021 10:56 Відповісти
З порохоботської логіки "Зе агент кремля" це дивні події
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17.11.2021 11:13 Відповісти
Яка ж ти смердяча і продажна курва- сереш тут за шекелі.
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17.11.2021 12:48 Відповісти
Очевидно, що ти тоді дивився голобородька у кварталі тому не знаєш, що воєнні США, Британії та інших країн НАТО зі своєю військовою технікою в Україні на військових полігонах з 2014 року.
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17.11.2021 11:54 Відповісти
Треба брати реванш за Полтаву.
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17.11.2021 10:53 Відповісти
Та за все: и за донские степи, с приильменьем - надбанням киевской руси.
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17.11.2021 11:01 Відповісти
Расквартировать надо их тут
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17.11.2021 10:59 Відповісти
Разве что возле красивых девочек в закрытом микрорайоне элитном. У них может просто сразу крыша поехать от нашей обычной реальности.
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17.11.2021 11:06 Відповісти
Це хороша новина...Вона говорить про те,що Раша на разі нападати на нас не збирається...Тому треба запросити і їх,і англійців і пильно за ними стежити...Як тільки вони чкурнуть з України - значить справи погані...
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17.11.2021 11:00 Відповісти
На параші вже майже не має кому нападати.

Как давно твердят независимые эксперты, что никаких 144-149 млн населения в РФ нет и в помине (лет 30 назад было), in real life в стране около 100 млн населения.
Из которых при этом - 17 млн «новые граждане» из Центральной Азии, 3 млн - китайцы, а из оставшихся 80 млн - каждый второй пенсионер.
Поэтому и с мобилизацией крупные проблемы, бурят на всех не хватает - их всего полмиллиона, было, до нападения на Украину.
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17.11.2021 11:49 Відповісти
..оК
..и хорошо бы ещё упаковать Зелю в усмирительную рубашку в профильное лечебное заведение, до окончания её прездобольского срока, чтобы та не сбежала у Ростов до решения Украинского суда по ней..
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17.11.2021 11:17 Відповісти
Третью мировую готовят?
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17.11.2021 11:28 Відповісти
Мазепа киздив Петра 1 разом зі шведами
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17.11.2021 11:38 Відповісти
Тільки швидше там чухайтеся, щоб не вийшло як з допомогою Карла XII, поки його військо дійшло, то Мазепу московська орда вже розбила. Правда тоді відбулось через зраду полковий старшина Іван Ніс прибув до командувача російськими військами Меншикова і вказав йому таємний спосіб добути Батурин. Але ж зараз головний зрадник сидить в ОПі. Йому хочу нагадати, що того зрадника Носа і його жінку на знак подяки москалі зарізали.
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17.11.2021 11:47 Відповісти
Moskovskomi vojskami. Vsęka sproba nazvati ščosь moskovske inakše něz moskovskimъ je moskovskoju propagandoju.
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17.11.2021 12:09 Відповісти
Даешь флэшмоб - отправим батальон в Украину от 20-40 стран мира !!!
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17.11.2021 12:55 Відповісти
Шведам-також респект,як і всім тим,хто підтримує Україну в боротьбі з лапотьнєю...
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17.11.2021 12:57 Відповісти
нарешті Європа усвідомила загрозу та готова захищатися!
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17.11.2021 13:12 Відповісти
не вся, далеко не вся. повiй повно.
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17.11.2021 13:37 Відповісти
Всегда вболивав за Тре Крунур по-хоккею с шайбой.Наши хлопци!
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17.11.2021 13:14 Відповісти
Вот когда кацапам наш великий Гетман реформатор Мазепа ответил сполна!
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17.11.2021 16:51 Відповісти
Британцы 600 десантников шлют, шведы помогут военными, а зеленое чмо в это время в пабе с дерьмаком футбол смотрят!
Знали бы вы, зебилы, что я вам желаю...
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17.11.2021 23:51 Відповісти
Шведы смелые парни! Молодцы!
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15.12.2021 01:34 Відповісти
 
 