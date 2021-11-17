Швеція готова перекинути своїх військовослужбовців до України, щоб продемонструвати "дуже явну солідарність" із Києвом

Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст готовий направити шведських військовослужбовців до України у рамках навчальної місії під керівництвом ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це він повідомив у вівторок, 16 листопада, в ефірі служби новин Ekot шведського радіо Sveriges Radio (SR).

"Ми розглядаємо це як дуже важливу частину в рамках позначення цілей ЄС щодо сприяння безпеці та суверенітету України", - зазначив голова оборонного відомства.

Як уточнило SR, пропозиція про таку місію надійшла від країн Балтії. Приводом, за даними радіостанції, стало зростання напруженості біля кордону з Україною, поряд з якою, за даними журналу Politico, посилено концентрацію підрозділів російської армії.

Міністр оборони Швеції не став вдаватися до подробиць того, як виглядатиме навчальна місія і, який саме за чисельністю внесок у неї внесе Стокгольм.

"Звичайно, ми маємо бути відкриті для того", щоб зіграти свою роль, "якщо просуваємо це питання і вважаємо, що маємо його підтримати", зазначив Хультквіст.

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"Наразі вся увага прикута до Польщі" і до того, що відбувається на кордоні з Білоруссю, і "це може означати, що Україна трохи відійшла на другий план", вважає міністр.

При цьому, за його словами, необхідно демонструвати "дуже явну солідарність" із Києвом у будь-який час.

Нагадаємо, інформація про активність російської армії на кордоні з Україною з'явилася 30 жовтня в американській газеті The Washington Post. У публікації йшлося про те, що останнім часом у соцмережах розміщують відеоролики, які показують пересування російської військової техніки на прикордонних територіях.

Пізніше, 1 листопада, журнал Politico опублікував супутникові знімки району біля населеного пункту Єльня в Смоленській області, які підтверджують інформацію про концентрацію там підрозділів російської армії.

У Кремлі, коментуючи ці публікації, заявили, що пересування російської військової техніки територією Росії є виключно внутрішньою справою РФ.