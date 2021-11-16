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США будуть дуже уважно стежити за діями Росії найближчими тижнями, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США будуть дуже уважно стежити за діями Росії найближчими тижнями, - Держдеп

США мають намір продовжувати тісну координацію зусиль із союзниками та партнерами в Європі для реагування на ескалацію з боку Росії.

З такою заявою виступив у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Дії Росії викликають велике занепокоєння у США. Вони дуже турбують наших союзників і партнерів. Кілька наших європейських союзників уже провели власні дискусії високого рівня з РФ, озвучивши дуже схожі меседжі. Тож ми продовжимо тісно координувати взаємодію з нашими партнерами та союзниками по всій Європі - і не тільки – з огляду на ці дії", - заявив офіційний представник Держдепу.

Він підкреслив, що Сполучені Штати та інші країни Заходу прагнуть зберегти стабільну ситуацію в регіоні, а також сподіваються на передбачувані відносини з боку РФ.

"Але сподівання - це не стратегія. І ми будемо дуже уважно стежити за тим, до яких дій вдаватиметься Російська Федерація найближчими днями й тижнями", - додав речник зовнішньополітичного відомства США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Держдепі заявили про незмінність політики НАТО щодо Росії: Ми залишаємо двері відчиненими для конструктивного діалогу

Як повідомлялося, міністри закордонних справ Німеччини та Франції виступили зі спільною заявою, закликавши Росію відмовитися від ескалації напруження на кордоні з Україною. Крім того, вони попередили Москву про катастрофічні наслідки агресії з її боку.
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Держдепу-черговий респект...
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16.11.2021 07:50 Відповісти
И Пентагону тєж !
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16.11.2021 09:00 Відповісти
Аж легше на душі стало.

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16.11.2021 07:56 Відповісти
Пужьно просто перестать срєлять!!!! Зе!!!!!!!!!!
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16.11.2021 08:04 Відповісти
всьо будіт ЗЕшибісь!
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16.11.2021 08:25 Відповісти
Может хватит нагнетать, если войска и подвели то только в качестве предупреждения от наступления Украины.
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16.11.2021 08:19 Відповісти
Если это не сарказм,то ты дебил. А,ну да-ты кацап. Это одно и то же))
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16.11.2021 08:37 Відповісти
вор лог! Ты не иначе, как говна , у себя на диване, обожрался!
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16.11.2021 09:12 Відповісти
Даже если Россия будет наступать,США будут внимательно следить.
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16.11.2021 08:42 Відповісти
Вже котрий рік нас цим "нападом" лякають.
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16.11.2021 08:48 Відповісти
"Дії Росії викликають велике занепокоєння у США. Вони дуже турбують наших союзників і партнерів...." Это серьёзно уже)))))
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16.11.2021 09:01 Відповісти
Получается, что раньше не внимательно следили, или не следили совсем...
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16.11.2021 09:35 Відповісти
Для України найважливіше розмістити військові бази США на своїй території. Це гарантія безпеки.
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16.11.2021 10:06 Відповісти
Некоторым диванным политикам забылось?????.....
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16.11.2021 12:06 Відповісти
 
 