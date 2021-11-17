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Украинско-белорусская граница не укреплялась, не ждали оттуда удара, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
До сих пор трудно было представить, что соседняя Беларусь может стать угрозой для Украины.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"К сожалению, так получилось, что Александр Лукашенко сделал свой выбор и полностью подчинил свои действия интересам президента России Владимира Путина. Действительно, граница не укреплялась. Мы не ждали оттуда удара. Но сейчас усиленным темпом будут приложены все усилия для укрепления границы. Это будет и инженерное, и физическое присутствие, и обмен разведывательными данными – усиленная пограничная разведка", – рассказал министр.
По его словам, все для того, чтобы максимально защитить украинскую границу на северном фланге.
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И в знергетике и в армии - настоящий спец.
Попахивает следующим народным президентом
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Такое вот государство построили за 30 лет.У нас везде именно там тоже,А ненавидеть ,эт да мы научились,не научились любить и думать.
являясь, на тот момент "рядовым" "офицерским костяком " оперативной работы , во все колокола звонить! Если были конечно, тогда, хотя бы , в начале нулевых , на постах т.н. "мелко-оперативного" состава контры (знатокам -уточнить пожалуйста ) такие прозорливые и болеющие сердцем за Родину офицеры.
Так как же получается? *** Путь прошел в погонах - 30- лет службы за Родину ,как минимум за 30 лет имел четыре-пять (ну разные бывают обстоятельства )) званий по нарастающей (ну допустим ....в 91м ..лейтенант старшой ? чи як там ? ну не рядовой же , правильно ? ? ).........а тут - БАЦ
границы - нету ......
.....о! ...