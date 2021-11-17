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Новости Политика Украины
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Беларусь (7521) граница (4734) Лукашенко (3501) Кулеба Дмитрий (2623)

Украинско-белорусская граница не укреплялась, не ждали оттуда удара, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинско-белорусская граница не укреплялась, не ждали оттуда удара, - Кулеба

До сих пор трудно было представить, что соседняя Беларусь может стать угрозой для Украины.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"К сожалению, так получилось, что Александр Лукашенко сделал свой выбор и полностью подчинил свои действия интересам президента России Владимира Путина. Действительно, граница не укреплялась. Мы не ждали оттуда удара. Но сейчас усиленным темпом будут приложены все усилия для укрепления границы. Это будет и инженерное, и физическое присутствие, и обмен разведывательными данными – усиленная пограничная разведка", – рассказал министр.

По его словам, все для того, чтобы максимально защитить украинскую границу на северном фланге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил 21 млн грн на укрепление государственной границы

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+28
Не закупали газ і вугілля- не очікували в цьому році зими
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17.11.2021 12:35
+19
Бляха муха как неожиданно. Ето у власти капец.
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17.11.2021 12:34
+13
Сколько вы уже трезвоните что Бацька захватил власть и обимается с вовой пу, а у вас все неожиданно.
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17.11.2021 12:54
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Бляха муха как неожиданно. Ето у власти капец.
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17.11.2021 12:34 Ответить
Не закупали газ і вугілля- не очікували в цьому році зими
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17.11.2021 12:35 Ответить
так бульбофюрер для нелоха друг
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17.11.2021 12:36 Ответить
Кулеба начал свою предвыборную компанию.
И в знергетике и в армии - настоящий спец.
Попахивает следующим народным президентом
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17.11.2021 12:37 Ответить
драматург виниченко просрал Украину в 1919г., нарид ненаучился, знову обралы клоуна квартального сценариста
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17.11.2021 12:40 Ответить
Ти Винниченка ставиш на один рівень з Зеленським??...
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17.11.2021 12:49 Ответить
зельц еще дурней за виниченка
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17.11.2021 14:14 Ответить
Огласите хоть 1 событие (негативное), которое вы ожидали????
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17.11.2021 12:41 Ответить
Хоч само зрозуміло, що булькнуло 🤔🧐😁
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17.11.2021 12:50 Ответить
Это вы к чему?
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17.11.2021 12:58 Ответить
Устранение неугодных.
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17.11.2021 12:56 Ответить
Тобто не очікували? 2016-18 роках стоврено кілька військових зєднань спеціально для ведення бойових дій в умовах Полісся, підрозділи оснащувались новою технікою (квадроцикли, джипи, глісери) та відремонтованою (всюдиходи, автомобілі підвищеної прохідності, МТЛБ). Підрозділи проходили навчання, вишкіл проходили резервісти прикріплені до них... Але два з половиною роки коту під хвіст? Зелена пліснява не чекала... Всі це знали, а бубочка - ні. Зразу згадався ролик про "трусливіе коленки недопрезедента"
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17.11.2021 12:45 Ответить
А що ви, лохи, здатні передбачити? Може те, що взимку буде холодно і потрібно буде вугілля і газ? Може те, що можуть вдарити у спину військовий союзник *****? Може те, що третя хвиля ковіду, до якої готувався увесь світ, не мине Україну? Чи може ви не знали, що Північний Потік- 2 є спільним проектом Німеччини та Росії? Чи ви не знали, що капітальні ремонти на блоках АЕС треба проводити улітку? Дійсно, ЗЕуряд - збіговисько бовдурів і нікчем, які провалили зовнішню політику і вбили економіку.
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17.11.2021 12:46 Ответить
Дуже тупа відмазка...
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17.11.2021 12:48 Ответить
...як і бездіяльність тих,хто має за це відповідати...
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17.11.2021 12:51 Ответить
На укріплення кордону виділили "аж 21 млн грн" . Це капля в морі для 1000 км. Зебіли !!!!
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17.11.2021 12:50 Ответить
На контрабасе и то больше имеют, некоторые.
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17.11.2021 12:55 Ответить
Аж 21 грн на метр границы.))
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17.11.2021 12:55 Ответить
Тихонечко, зато на зеленскую тысячу аж 6 слрд выделяют! Дегенераты...
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17.11.2021 13:07 Ответить
6 млрд
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17.11.2021 13:07 Ответить
Не ждали удара? Лохи всё таки,что ли?
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17.11.2021 12:52 Ответить
На восьмом годе войны он узнали что Белоруссия союзник России.))
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17.11.2021 12:54 Ответить
Сколько вы уже трезвоните что Бацька захватил власть и обимается с вовой пу, а у вас все неожиданно.
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17.11.2021 12:54 Ответить
Опять бабло разворовали.....
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17.11.2021 12:57 Ответить
Кулеба , а ты шо верховный головнокомандувач или Министр обороны а может главный погранец? О границе должен зеля волноваться и всё предусматривать , он же главный решала, для принятие решения у него все органы есть - и разведка и контрразведка и погранцы и мвд и таможня и ещё много всего , откуда инфа идёт. Другое дело , что наш гарантик н чешется ни куя и с картофельным ************** дружбу водит, предупреждая того о вагнеровцах….
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17.11.2021 12:58 Ответить
Ну, если соседа послать на йух, есть вероятность отгрести по е**лу. Народная мудрость
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17.11.2021 12:58 Ответить
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17.11.2021 12:58 Ответить
Идиоты, да у вас даже с агрессором половина границы еще открыта.
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17.11.2021 12:59 Ответить
Він що ідійото? А що вони чекали?
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17.11.2021 12:59 Ответить
дебіли при владі. тобто на протязі останніх 10 років Путін поступово захоплює Білорусь, останні пару років Білорусь вже захоплена РФ, але вони не очікують...
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17.11.2021 13:02 Ответить
Как, не ожидали? Даже после того как Черновола гебня грохнула, не ожидали? И после тузлы и маяков в крыму - тоже не ожидали? А служебные машины , квартиры, сауны, и проститутки с водкой ? А шашлыки на даче? А звезды в стакане? ну пускай даже не "тридцать" лет подряд ....
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17.11.2021 13:02 Ответить
ой дебилы.. не ждали.. самому тупому должно было ьыть понятно, что имеено там нужно было быть тоже готовыми! ну в принципе не удивительно, это из истории - зима пришла НЕОЖИДАНО!! ВЛАСТЬИМУЩИЕ ВЫ ТВАРИ ПОСЛЕДНИЕ! ЧТО БЫ ВЫ ГОРЕЛИ В ГИЕНЕОГННОЙ И ВСЕ ВАШИ БЛИЗКИЕ!НЕНАВИЖУ!
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17.11.2021 13:03 Ответить
что имеено там нужно было быть тоже готовыми!

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Такое вот государство построили за 30 лет.У нас везде именно там тоже,А ненавидеть ,эт да мы научились,не научились любить и думать.
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17.11.2021 13:57 Ответить
а что не понятного? к любым видам агрессии провокациям.. ад по хорошему вся граница должна быть готова к люьой ситуации, а не ждать пока жаренный петух клюнет, и говорить мы не готовы, не ждали и т.п... Кто построил , я , вы? я так не считаю.. строили политики, мы лишь рабсила была и есть для их обогащения...
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17.11.2021 14:53 Ответить
а кого любить? политиков.. во первых за что, во вторых зачем, в третьих почему! мы вообще не должны и знать кто там у власти максимум президент и пару министров.. это не должно людей интересовать! Вы же не интересуетесь поименно ктог убирает ваш город?
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17.11.2021 14:55 Ответить
не ждали /Управлять значит предвидеть. Провидцы Украины. Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет .-Шефир./ Девятого декабря 2019 г. Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе./ Президент РФ покается за преступления против Украины, - Кулеба/ Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба/ Возвращение Крыма может быть более легким вариантом, чем оккупированной части Донбасса, - Резников.

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17.11.2021 13:04 Ответить
Ну да, "Враг будет разбит, победа будет за нами!", такое при советах я читал
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17.11.2021 13:09 Ответить
Если завтра война,Если завтра в поход, Музыканты, вперед! Запевалы, вперед! Нашу песню победную гряньте!
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17.11.2021 13:26 Ответить
..с нами ЗЕля родной и победной рукой нас к победе ведет Кулеба..
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17.11.2021 16:41 Ответить
"по долинамъ и по взгогъйямъ , шла дивизийа уперод , что бы таки с боемъ взять пгъимогъе - вгажеской агмии оплот !!..."
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17.11.2021 20:30 Ответить
Так Лукашенко года два назад говорил (предупреждал),что если что, то от них в Украину могут пойти только тракторы ,комбайны, косилки и др инвентарь колхоза "Беларусь". Нужно всегда прислушиваться соседей
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17.11.2021 13:06 Ответить
Да, но он же не обещал, что на этих тракторах и косилках не будет беженцев или зелёных человечков...
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17.11.2021 16:04 Ответить
Треба мати інтереси, а не "друзів"
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17.11.2021 13:08 Ответить
Лишь на третий день индеец Зоркий Глаз увидел что у сарая нет одной стены.)))
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17.11.2021 13:08 Ответить
вы и сейчас ни ера не телитесь...
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17.11.2021 13:08 Ответить
А откуда вы ждали,от НАТО?
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17.11.2021 13:14 Ответить
Господи, ну откуда в стране столько ЗЕбилов наплодилось?
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17.11.2021 13:15 Ответить
Петро 5 років старався от і накопичились
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17.11.2021 15:28 Ответить
А "мы" - это кто?
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17.11.2021 13:23 Ответить
В Україні майбутнього - підсудні
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17.11.2021 13:35 Ответить
Те що читалося ще з 2014 тільки зараз дійшло до цих недоумків.
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17.11.2021 13:44 Ответить
Те , кто сейчас в "хороших" званиях в контре, должны были еще (как минимум ,если не с 99го-то с 03го года)
являясь, на тот момент "рядовым" "офицерским костяком " оперативной работы , во все колокола звонить! Если были конечно, тогда, хотя бы , в начале нулевых , на постах т.н. "мелко-оперативного" состава контры (знатокам -уточнить пожалуйста ) такие прозорливые и болеющие сердцем за Родину офицеры.
Так как же получается? *** Путь прошел в погонах - 30- лет службы за Родину ,как минимум за 30 лет имел четыре-пять (ну разные бывают обстоятельства )) званий по нарастающей (ну допустим ....в 91м ..лейтенант старшой ? чи як там ? ну не рядовой же , правильно ? ? ).........а тут - БАЦ

границы - нету ......
.....о! ...
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17.11.2021 20:50 Ответить
Никогда такого не было, и вот опять
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17.11.2021 14:02 Ответить
так при папереднике уже всё хорошо укрепили.
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17.11.2021 15:05 Ответить
очень жаль ...лучше бы вы ожидали ракету которая прилетит в самолет, на котором вы все собираетесь улететь в Израиль в случае наступления кацапов
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17.11.2021 15:07 Ответить
отмазка идиота)))
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17.11.2021 16:32 Ответить
реально дурак? или так нагло врет? Удара со стороны Белоруси ждали еще с 2017 года!!! навіть створили спеціальну 61-шу окрему піхотну єгерську бригаду ..з 2019 єгерська спеціалізація для розміщення на кордані з Білоруссю ))) Ідея створення й розміщення у!!!на кордонах з Білоруссю з'єднань та військових частин ЗС України виникла після проведених Росією та Білоруссю спільних навчань «Захід-2017», що були сприйняті Україною та Заходом як демонстрація ворожих намірів. Рельєф місцевості на більшості ділянок українсько-білоруського кордону - це лісиста і болотиста, важкопрохідна для традиційних механізованих частин. Ведення бойових дій на ній - дуже специфічне. Ці навчання стали одним із факторів, через які прийняте рішення про створення 61-ї піхотної єгерської бригади для ведення бойових дій в умовах лісисто-болотистої місцевості.[5]
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17.11.2021 17:02 Ответить
Плть, нема слів. Ну, з Криму , мабуть , теж не чикали , з огляду на події. І з 2014 нкя не чикали, коли тпглвим казали зробити вільне володіння і продаж зброї.Зараз ,би окупанти срали б своїх танках і бтр, якщо б все зробили правильно
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07.03.2022 19:51 Ответить
 
 