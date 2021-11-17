Українсько-білоруський кордон не укріплювався, не чекали звідти удару, - Кулеба

Досі важко було уявити, що сусідня Білорусь може стати загрозою для України.

Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

"На жаль, так сталося, що Олександр Лукашенко зробив свій вибір і повністю підпорядкував свої дії інтересам президента Росії Володимира Путіна. Дійсно, кордон не укріплювався. Ми не чекали звідти удару. Але зараз посиленим темпом будуть докладені всі зусилля для зміцнення кордону. Це буде і інженерна, і фізична присутність, і обмін розвідувальними даними - посилена прикордонна розвідка", - розповів міністр.

За його словами, все для того, щоб максимально захистити український кордон на північному фланзі.

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