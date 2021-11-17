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Українсько-білоруський кордон не укріплювався, не чекали звідти удару, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Досі важко було уявити, що сусідня Білорусь може стати загрозою для України.
Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
"На жаль, так сталося, що Олександр Лукашенко зробив свій вибір і повністю підпорядкував свої дії інтересам президента Росії Володимира Путіна. Дійсно, кордон не укріплювався. Ми не чекали звідти удару. Але зараз посиленим темпом будуть докладені всі зусилля для зміцнення кордону. Це буде і інженерна, і фізична присутність, і обмін розвідувальними даними - посилена прикордонна розвідка", - розповів міністр.
За його словами, все для того, щоб максимально захистити український кордон на північному фланзі.
Топ коментарі
+28 Віктор Кирієнко
показати весь коментар17.11.2021 12:35
+19 Alena Chevchenko
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+13 Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар17.11.2021 12:54
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И в знергетике и в армии - настоящий спец.
Попахивает следующим народным президентом
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Такое вот государство построили за 30 лет.У нас везде именно там тоже,А ненавидеть ,эт да мы научились,не научились любить и думать.
являясь, на тот момент "рядовым" "офицерским костяком " оперативной работы , во все колокола звонить! Если были конечно, тогда, хотя бы , в начале нулевых , на постах т.н. "мелко-оперативного" состава контры (знатокам -уточнить пожалуйста ) такие прозорливые и болеющие сердцем за Родину офицеры.
Так как же получается? *** Путь прошел в погонах - 30- лет службы за Родину ,как минимум за 30 лет имел четыре-пять (ну разные бывают обстоятельства )) званий по нарастающей (ну допустим ....в 91м ..лейтенант старшой ? чи як там ? ну не рядовой же , правильно ? ? ).........а тут - БАЦ
границы - нету ......
.....о! ...