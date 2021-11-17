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вакцина (3815) врачи (1450) Игорь Кузин (282) COVID-19 (18599)

Минздрав будет применять санкции к врачам-антивакцинаторам, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Минздрав будет применять санкции к врачам-антивакцинаторам, - Кузин

Министерство здравоохранения готовится применить санкции к медикам, которые откровенно выступают против вакцинации или ненадлежащим образом выполняют требования по прививке населения от COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Действительно, не все семейные врачи эффективно пропагандируют вакцинацию. Это правда, что в некоторых областях есть такие (семейные врачи), которые имеют нулевые показатели вакцинации своих пациентов. Когда мы на это обратили внимание, возникла инициатива создать дашборды (онлайн-доступ к базам) данных), чтобы идентифицировать врачей, которые не проводят работы на должном уровне, что означает, что врачи не звонят своим декларантам, не информируют о вакцинах, не приглашают людей вакцинироваться, иначе они не выполняют требования приказа Минздрава №504 о порядке предоставления первичной медицинской помощи. Сейчас мы работаем над информационной просветительской работой для врачей", – отметил Кузин.

Главный санврач также отметил, что Минздрав начнет применять санкции к особо злостным медикам-антивакцинаторам. "Будем инициировать применение санкций. Основная санкция, которая может быть - это прекращение контракта НСЗУ с таким медицинским работником из-за нарушения им порядка оказания первичной медицинской помощи", - подчеркнул Кузин.

Также смотрите: Вакцинированные украинцы смогут получить 1000 грн, - Зеленский. ВИДЕО

Напомним, в Николаеве "врач" призвала "вешать" тех, кто верит в коронавирус.

К слову, ривненские медики провели православным антивакцинаторам экскурсию в ковид-палатах.

Также, Верховная Рада ужесточила ответственность за использование поддельных сертификатов. В большей степени наказание касается тех, кто "липовые" справки производит и продает, но и те, кто их покупает, будут отвечать.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+26
Встречное предложение...

Дайте уже людям спокойно жить...
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17.11.2021 13:06
+18
Абсурдність в діях МОЗ виявляється не такою вже абсурдністю, якщо поставити за ціль щепити як мога більше людей. Не вилікувати, не запобігти зараженню, не врятувати як мога більше життів, а саме щепити. Тоді одразу все стає на свої місця і дії МОЗ одразу стають логічними. А ось мета цього дійства дійсно не зрозуміла, якщо взяти до уваги те, що ні від захворювання, а ні від навіть тяжкого перебігу хвороби вакцинація не захищає.
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17.11.2021 13:29
+16
Міністерство охорони здоров'я готується застосувати санкції до медиків, які відверто виступають проти вакцинації або неналежним чином виконують вимоги щодо щеплення населення від COVID-19 Джерело: https://censor.net/ua/n3299986

и в тоже время медики - не входят в группу обязательной вакцинации
Сюр да и только , человек который по принятой писульке не входит в группу обязательно вакиинируемых (хотя по человеческой логике должно быть прямо наоборот), должен убеждать идти колоться. Ваксеры вы хоть понимаете степень идиотства который соорудили кузя ляшко и все кто эту дичь продвигал??????
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17.11.2021 13:08
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Правила форума Совет форумчан
А когда примените, 31 декабря в 23.59?
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17.11.2021 13:01 Ответить
Лікарі мають лікувати і діяти по протоколу, так Є у всьому Світі!" Якщо не так, диплом на стіл і в знахарі! Бо це або від не великого розуму, або за ворожі гроші!
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17.11.2021 13:35 Ответить
Ну по-перше - не вводьте людей в оману. У всьому світі все по різному. Протоколи теж різняться і затверджуються в кожній країні окремо. По-друге, хто сказав що лікування за протоколом найкраще і єдиний вірний шлях? Протокол тільки може з певною вирогідністю гарантувати отримання прогнозованного результату у більшості випадків при лікуванні за ним. Все. Добре це чи ні інше питання. До того ж протоколи самі не сталі і постійно змінюються. А стосовно знахарів подивіться фільм Єжи Гофмана, який так і зветься "Знахарь". Дуже повчальна картина.
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17.11.2021 13:50 Ответить
Так-так, там професор медицини знахарем прикинувся... Гарне спростування медичних знань...
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17.11.2021 18:30 Ответить
Угу. А тут людей, що майже все своє професійне життя з ГРВІ боролися, записують у знахарі тільки тому, що не підтримали вакцінацію. Ну зовсім аналогії не спостерігається. Правда ж?
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17.11.2021 18:44 Ответить
Правда
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17.11.2021 18:46 Ответить
Ну для того хто не хоче бачити вже нічим не зарадиш.
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17.11.2021 18:48 Ответить
Коли вони вчилися і одержували дипломи вони вакцинацію підтримували. А коли треба виконувати свої посадові обов"язки - не підтримують. Значить, вони ********* медичними знаннями не володіють і медицині не довіряють. А називати їх знахарями чи непрофесіоналалами - то вже справа смаку.
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17.11.2021 18:57 Ответить
А хто Вам сказав, що вони зараз вакцінацію не підтримують? Від того що шмурдяк чиновники ВОЗ з фармфірмами назвали вакциною - такою вона ще не стала. Хоча б тому, що аж ніяк не запобігає захворюванню хоча б на значний відсоток. А вакцини роблять перш за все саме це. А вже потім все інше - легкий перебіг хвороби та запобігання смертності.
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17.11.2021 19:11 Ответить
Те що вакцину, яка рятує життя людей в розвинених і не дуже країнах, антиваксери назвали шмурдяком і сприяють тому, що у нас лікарні забиті під зав"язку і помирає по 759-800 людей ще не свідчить про те, що вакцина неефективна.
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17.11.2021 21:35 Ответить
А хіба зараз про антиваксерів мова, а не про професійних медиків? Чи це інше? Тобто для інших хвороб вони годилися. Ба навіть і для ковіду. Але тільки доти доки не захотіли пропагувати новомодні вакцини. Дуже цікавий підхід. Продовжуйте далі розвивати свою думку. А лікарні в нас забиті дійсно тому що вакцина не працює як і не працює протокол лікування від МОЗ. Бо якби працював, то всього що Ви тут в приклад наводили не було б. А так маєм те що маєм. Як Вам такий мій розсуд?
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17.11.2021 21:47 Ответить
Шмурдяком вакцину назвав саме ти
17.11.2021 19:11
а ти антиваксер, а не професійний медик.
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17.11.2021 22:35 Ответить
Я такий самий антиваксер як і професійний медик. У Вас дуже вибірковий підхід. Тих медиків хто за вакцінацію шмурдяком Ви вважаєте профі, тих хто проти - знахарями. Навіть не зважаючи на їхій стаж у цій професії. Цікавий підхід.
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18.11.2021 13:14 Ответить
Шмурдяк то у Вас в голові. Вакцини від ковіду є різні, зроблені і за класичною технологогією і за передовими. І у справжніх лікарів є знання, щоб в цьому розібратися. А у тих, у кого таких знань немає - то знахарі. Можна роками всім без розбору давати таблетку аспіріну, не маючи достаніх знань і аспірин свою справу зробить. Це не робить лікаря професіоналом. А от коли він, наприклад, знає, що таке синдром Рея і кому не слід давати аспірин - то вже більш схоже на справжнього лікаря.
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18.11.2021 14:06 Ответить
Щк раз кажу - скільки не кажи на шмурдяк вакцина від того він вакциною не стане. Хоч як це не завуальовуйте зарозумілими фразами. Шмурдяк він і є шмурдяк. І дуже скоро ми в цьому повністю переконаємось. Вважаю і півроку не пройде.
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18.11.2021 14:24 Ответить
Ваші доводи достойні папуги. Ви дійсно вважаєте їх аргументом? А неіснуючі доводи з майбутнього - це просто капець.
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18.11.2021 15:00 Ответить
Я власне нічого Вам доводити не намагаюсь. Та і не бачу сенсу когось в чомусь переконувати. Просто висловив в черговий раз свою позицію і своє бачення - не більше.
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18.11.2021 15:21 Ответить
В Ізраїлі 10% двічі вакцинованих був досягнутий 22 січня 2021 року. В Україні - 7 вересня. Різниця - 7 з лишнім місяців. То що там страшного зараз в Ізраїлі? Наші показники тобі навести, чи сам знайдеш?



November 17
Updates

516 new cases and 6 new deaths in Israel [source]

November 16
Updates

547 new cases and 5 new deaths in Israel [source]
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18.11.2021 15:30 Ответить
Без коментарів.
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18.11.2021 15:37 Ответить
Совершенно верно!

Тля тех, кто на бронепоезде приведу пример... того, что то, что сейчас нам выдают за "вакцину" от ковид... - она такая же "вакцина", как и пальмовая масло - растительное !

Только вот никто почему то НЕ ХОЧЕТ жрать эту пальмовое масло вместо подсолнечного - Не смотря на то,ЧТО ФОРМАЛЬНО ОНИ обе "РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО " !

Так и в случае с этими экспериментальными препаратами... То что нам их впаривают под вымышленным названием "вацина" - от этого они ПОКА вакцинами еще не стали - так как не прошли ПОЛНЫЙ ЦИКЛ для этого !
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17.11.2021 23:09 Ответить
Чому ви такі злі? Побічка від вакцини?
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17.11.2021 14:50 Ответить
моз может идти лесом---
На сьогоднішній день вакциновані від коронавірусу близько 320 нардепів, - Корнієнко Джерело: https://censor.net/ua/n3299985
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17.11.2021 13:02 Ответить
Дайте уже людям спокойно умереть....
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17.11.2021 13:03 Ответить
Встречное предложение...

Дайте уже людям спокойно жить...
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17.11.2021 13:06 Ответить
Либо так. Как говорит классик Ле́сь Подерв'я́нський - ____________ від нас)
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17.11.2021 13:09 Ответить
Департамент молекулярных биологических наук , институт Веннера- Грена, департамент клинической микробиологии , вирусологии университет Умео . .... Значение этого исследования не только в том , что вакцины с мРНК не позволяют вашей ДНК восстановить себя ,что может вызвать иммунологические нарушения , рак и преждевременное старение....
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17.11.2021 14:09 Ответить
На каком заборе ты это прочитал?
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17.11.2021 17:54 Ответить
Для тебя медицинские издания это избыточная нагрузка на мозг , смотри сватов или чё там ещё смотрите
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17.11.2021 20:21 Ответить
Мне Ваш жизненный опыт без надобности. Сами такое говно смотрите.
А вот ссылки на источники информации надо давать, а то подумают, что Вы такой же зеленый 3,14здобол, как и Зеля.
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17.11.2021 21:40 Ответить
По самому МОЗ интересно, какие цифры...
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17.11.2021 13:05 Ответить
Як гниди українські лягли під міжнародну жидівську мафію... Кузін, де в Україні виявили хоч одного COVID-19? Його не виявили ні в ЄС, ні в США!! Нащо народ труєте???
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17.11.2021 13:05 Ответить
Точно повторюють меседжі та дії Кремля))
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17.11.2021 13:06 Ответить
Міністерство охорони здоров'я готується застосувати санкції до медиків, які відверто виступають проти вакцинації або неналежним чином виконують вимоги щодо щеплення населення від COVID-19 Джерело: https://censor.net/ua/n3299986

и в тоже время медики - не входят в группу обязательной вакцинации
Сюр да и только , человек который по принятой писульке не входит в группу обязательно вакиинируемых (хотя по человеческой логике должно быть прямо наоборот), должен убеждать идти колоться. Ваксеры вы хоть понимаете степень идиотства который соорудили кузя ляшко и все кто эту дичь продвигал??????
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17.11.2021 13:08 Ответить
Абсурдність в діях МОЗ виявляється не такою вже абсурдністю, якщо поставити за ціль щепити як мога більше людей. Не вилікувати, не запобігти зараженню, не врятувати як мога більше життів, а саме щепити. Тоді одразу все стає на свої місця і дії МОЗ одразу стають логічними. А ось мета цього дійства дійсно не зрозуміла, якщо взяти до уваги те, що ні від захворювання, а ні від навіть тяжкого перебігу хвороби вакцинація не захищає.
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17.11.2021 13:29 Ответить
ну от тяжкого она защищает. В окне действия прививки
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17.11.2021 13:48 Ответить
Тогда как трактовать процент вакцинированных больных в больницах? Туда ведь попадают люди как минимум со средней тяжестью болезни.
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17.11.2021 13:52 Ответить
тех, кого берут. а берут далеко не всех.
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17.11.2021 13:56 Ответить
"МОЗ буде застосовувати санкції до лікарів-антивакцинаторів, - Кузін "- готуйся цуцик , вони такого нарозкажуть ,що таким як ти краще буде самоліквідуватися ніж досидіти до суду лінча!
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17.11.2021 13:10 Ответить
Вакциновані розносять інфекцію так само, як всі люди.

І до чого ця вся вакцинотєчка?
Щоб не фінансувати медицину, а далі скорочувати лікарні?
Щоб не протестували проти тарифів, а встановлювали "Дію" і раділи QR- ******?
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17.11.2021 13:23 Ответить
Кузя...а как на счет невакцинированных ментов которые заходят проверять сертификаты в торговые точки в которых должны находится или 100 процентов вакцинированный персонал....или вакцинированный клиент???
Когда начнешь им грозно пальчиком грозить??
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17.11.2021 13:24 Ответить
Це правильно! А за доведений факт системної пропаганди антивакцинаторства має бути кримінальна відповідальність та реальні тюремні строки! І це стосується не тільки лікарів.
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17.11.2021 13:28 Ответить
А коли через рік-другий підуть каліцтва провакцинованих -
ваксермани відповідати у суді збираються ?
Жодна вакцина не пройшла 3-річне випробування - це підсудна справа.
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17.11.2021 13:36 Ответить
Каліцтво поки що спостерігається тільки у антиваксерів, розумове каліцтво.
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17.11.2021 13:48 Ответить
А через 3-4 роки почнуть рости металеві роги. Це тому, що організм кожного вакцинованого буде майнить біткойни і через ці роги-антени та 5G вишки перекачувати бабло Білу Гейтсу. Причому сам Біл живе на іншій стороні плоскої Землі, бо він рептилоїд і на нашому боці від не може жити.
Це інсайдерська інформація і 100% правда.
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17.11.2021 14:43 Ответить
треба вам вакцинку зробити
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17.11.2021 14:48 Ответить
Ви помиляєтесь через 3-4 роки розіп`яті вакциновані в трусиках мальчики і девочки будуть клясти та закликати саджати в тюрьму нинішню верхівку МОЗ та іже з ними. Але їм тупо в обличчя ткнуть папірцем де вони добровільно погодились на випробування вакцини на них.
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17.11.2021 14:59 Ответить
Врачи дипломированные профессионалы,
способные объяснить свою позицию.
А что такое "минздрав"?
Сборище свояков, друзей и лизоблюдов,
боящихся поставить свою подпись под требованием о вакцинации.
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17.11.2021 13:34 Ответить
Каждый сам выбирает кому верить. Практикующим врачам, которые тебя всегда лечили, или чиновникам от медицины.
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17.11.2021 13:59 Ответить
Погуглите фото этого "кузина". Сколько ему лет? Где оно работало?
Кто усадил его в нынешнее кресло?
Сколько у него паспортов?
В случае шухера будет тикать в Израиль, который никого не выдаёт ?
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17.11.2021 13:47 Ответить
Нехай тікає, там на нього чекають зі шприцем.
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17.11.2021 14:57 Ответить
Гражданам Украины уже пора понять, если вас хотят лишить жизни или покалечить, то реакция на подобные намерения должна быть адекватной...
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17.11.2021 13:47 Ответить
И срать на клятву Гипорката. Вот возьмём пример В Хмельницкой области живёт 1.2миллиона человек. По данным зафиксировано 803 случая заражения и 780 выздоровления за сутки , значит болеют примерно 0.07% от жителей. Разве это пандемия ? При пандемии по нормам ВОЗ 5% должно заболевать. Людей просто загоняют как баранов.
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17.11.2021 13:51 Ответить
Почему антиваксі так говняют с науками?

Active Cases in Ukraine 502391
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/

0,502*100/41,5=1,21% украинцев сейчас болеет ковидом.
А норма, которую ты приводишь - это эпидпорог для обычного гриппа, она к ковиду отношения не имеет.
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17.11.2021 22:07 Ответить
Еще минус врачи Украине, плюс Европе, молодцы, власть нормально так лишееться остатка профисионалов не тупих падлецов очколизов
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17.11.2021 14:01 Ответить
Действительно, не все семейные врачи эффективно пропагандируют вакцинацию

Так они за те зарплаты еще и пропагандировать должны? Почему же вы тогда не платите как Крадуцкому...
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17.11.2021 14:11 Ответить
У нас врачи и так уезжают в Польшу, а вы "санкции". Удачи)
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17.11.2021 14:14 Ответить
Чморить врачей стало доброй традицией. Лучше отчитайтесь за зарплаты и надбавки медперсоналу, особенно тем, что в КОВИД-отделениях работают. Но, походу, не интересно
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17.11.2021 14:22 Ответить
всі надбавки пішли на закупівлю вакцин... ну, і верхнім злодіям
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17.11.2021 14:52 Ответить
Те кто уехали, уже давным давно привиты.
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17.11.2021 19:20 Ответить
Не все, кто привит, в восторге от этого
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17.11.2021 19:43 Ответить
Это они тебе сами сказали? Или это ты сам сказал?От их имени.
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17.11.2021 20:13 Ответить
То есть лечить людей уже не надо? Только колоть? Меня предупреждали, что не надо к врачам обращаться, если заболеешь модной болезнью.. А я ещё не верил сначала... Сейчас вижу, что действительно не надо.. Залечат.. Ждём "дело врачей" через пару лет.
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17.11.2021 14:22 Ответить
Ну из всей этой шоблы Голубовская еще хотя бы более-менее адекватная. Не всю еще наверное совесть за бабки продала.
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17.11.2021 14:28 Ответить
Ну на сколько слышал ее выступления - она как раз против повально-поголовной вакцинации и принудиловки. Она за вакцинацию тех кто в зоне риска - людей после 60 лет да и то добровольно без принудиловки.
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17.11.2021 14:37 Ответить
Це рупор ВОЗу, може, просто сциклива.
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17.11.2021 15:00 Ответить
Ну каждый выступает на столько на сколько хватает смелости и на сколько совесть его позволяет с ней идти на сделку.
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17.11.2021 18:52 Ответить
Бойтесь эскулапы-антиваксеры!!!
У обер-санитара Кузина большая "кукурузина"
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17.11.2021 14:48 Ответить
Да поувольнять их всех нафиг!
У нас этих врачей ... только за 2020-2021 уволили/уволились более 5 000 врачей.
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17.11.2021 15:36 Ответить
Кузин, засвети свой ковид-сертификат, пусть все ваше МОЗ засветит свои сертификатьі
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17.11.2021 15:40 Ответить
сертификат не доказательство что они вкололи шмурдяк
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17.11.2021 19:13 Ответить
Дело не в шмурдяке, а принципе. Если они от других требуют предьявлять сертификатьі, то пусть предьявляют и свои. И самое главное чтобьі бьіло видно не прострочена ли у них вакцинация, есть ли у них основания посещать те, места, куда невакцинированньіх не пускают
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17.11.2021 19:20 Ответить
На Закарпатті вперше в Україні відкрили анонімну вакцинацію від коронавірусу.

Призначена для людей, які купили сертифікат, або для тих, хто за релігійних чи сімейних причин не хочуть розголошувати інформацію про вакцинацію. Вакцинацію можна зробити в анонімному кабінеті щеплень у медичному центрі Prevention Hospital на вулиці Східній, 4/1 в Ужгороді, передає "Захід.нет".

Охочим зробити вакцинацію анонімно будуть доступні всі види вакцин, які є в Україні.
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17.11.2021 18:16 Ответить
Європа не визнає російську вакцину,Росія не визнає європейську,а Covid не визнає ні тої,ні іншої.
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17.11.2021 19:14 Ответить
Помню . Пару лет назад (еще до ковида) здесь на форуме против вакцин (причем любых) проповедовал такой себе антивакс Александро.
Сейчас. Как чертик из табакерки выскочил такой себе антивакс "Привет" с активной группой поддержки. А Александро канул в лета. И что интересно. Личины разные. А суть , стиль, и форма одна и та же.
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17.11.2021 19:34 Ответить
Был такой. и еще, вроде, roshenko q. Да и после них Дидовик, Лещенко, Поедатель Зябликов и прочие. Там у них целійконвейер. Но группа подтанцовки у них работает четко. Дисциплина армейская. Или лахтинская.
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17.11.2021 22:31 Ответить
увольнять оборотней.
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18.11.2021 10:28 Ответить
10 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России существуют меры по борьбе с антипрививочными движениями. Как указал глава ведомства, поведение врачей-«антиваксеров» является крайне некорректным
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20.11.2021 11:55 Ответить
Глава Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей, отговаривающих пациентов от вакцинации. Об этом он заявил в субботу, 20 ноября.
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20.11.2021 11:57 Ответить
 
 