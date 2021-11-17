Минздрав будет применять санкции к врачам-антивакцинаторам, - Кузин

Министерство здравоохранения готовится применить санкции к медикам, которые откровенно выступают против вакцинации или ненадлежащим образом выполняют требования по прививке населения от COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Действительно, не все семейные врачи эффективно пропагандируют вакцинацию. Это правда, что в некоторых областях есть такие (семейные врачи), которые имеют нулевые показатели вакцинации своих пациентов. Когда мы на это обратили внимание, возникла инициатива создать дашборды (онлайн-доступ к базам) данных), чтобы идентифицировать врачей, которые не проводят работы на должном уровне, что означает, что врачи не звонят своим декларантам, не информируют о вакцинах, не приглашают людей вакцинироваться, иначе они не выполняют требования приказа Минздрава №504 о порядке предоставления первичной медицинской помощи. Сейчас мы работаем над информационной просветительской работой для врачей", – отметил Кузин.

Главный санврач также отметил, что Минздрав начнет применять санкции к особо злостным медикам-антивакцинаторам. "Будем инициировать применение санкций. Основная санкция, которая может быть - это прекращение контракта НСЗУ с таким медицинским работником из-за нарушения им порядка оказания первичной медицинской помощи", - подчеркнул Кузин.

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Напомним, в Николаеве "врач" призвала "вешать" тех, кто верит в коронавирус.

К слову, ривненские медики провели православным антивакцинаторам экскурсию в ковид-палатах.

Также, Верховная Рада ужесточила ответственность за использование поддельных сертификатов. В большей степени наказание касается тех, кто "липовые" справки производит и продает, но и те, кто их покупает, будут отвечать.