Минздрав будет применять санкции к врачам-антивакцинаторам, - Кузин
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Министерство здравоохранения готовится применить санкции к медикам, которые откровенно выступают против вакцинации или ненадлежащим образом выполняют требования по прививке населения от COVID-19.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
"Действительно, не все семейные врачи эффективно пропагандируют вакцинацию. Это правда, что в некоторых областях есть такие (семейные врачи), которые имеют нулевые показатели вакцинации своих пациентов. Когда мы на это обратили внимание, возникла инициатива создать дашборды (онлайн-доступ к базам) данных), чтобы идентифицировать врачей, которые не проводят работы на должном уровне, что означает, что врачи не звонят своим декларантам, не информируют о вакцинах, не приглашают людей вакцинироваться, иначе они не выполняют требования приказа Минздрава №504 о порядке предоставления первичной медицинской помощи. Сейчас мы работаем над информационной просветительской работой для врачей", – отметил Кузин.
Главный санврач также отметил, что Минздрав начнет применять санкции к особо злостным медикам-антивакцинаторам. "Будем инициировать применение санкций. Основная санкция, которая может быть - это прекращение контракта НСЗУ с таким медицинским работником из-за нарушения им порядка оказания первичной медицинской помощи", - подчеркнул Кузин.
Напомним, в Николаеве "врач" призвала "вешать" тех, кто верит в коронавирус.
К слову, ривненские медики провели православным антивакцинаторам экскурсию в ковид-палатах.
Также, Верховная Рада ужесточила ответственность за использование поддельных сертификатов. В большей степени наказание касается тех, кто "липовые" справки производит и продает, но и те, кто их покупает, будут отвечать.
Пожалуйста, подождите...
17.11.2021 19:11
а ти антиваксер, а не професійний медик.
November 17
Updates
516 new cases and 6 new deaths in Israel [source]
November 16
Updates
547 new cases and 5 new deaths in Israel [source]
Тля тех, кто на бронепоезде приведу пример... того, что то, что сейчас нам выдают за "вакцину" от ковид... - она такая же "вакцина", как и пальмовая масло - растительное !
Только вот никто почему то НЕ ХОЧЕТ жрать эту пальмовое масло вместо подсолнечного - Не смотря на то,ЧТО ФОРМАЛЬНО ОНИ обе "РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО " !
Так и в случае с этими экспериментальными препаратами... То что нам их впаривают под вымышленным названием "вацина" - от этого они ПОКА вакцинами еще не стали - так как не прошли ПОЛНЫЙ ЦИКЛ для этого !
На сьогоднішній день вакциновані від коронавірусу близько 320 нардепів, - Корнієнко Джерело: https://censor.net/ua/n3299985
Дайте уже людям спокойно жить...
А вот ссылки на источники информации надо давать, а то подумают, что Вы такой же зеленый 3,14здобол, как и Зеля.
и в тоже время медики - не входят в группу обязательной вакцинации
Сюр да и только , человек который по принятой писульке не входит в группу обязательно вакиинируемых (хотя по человеческой логике должно быть прямо наоборот), должен убеждать идти колоться. Ваксеры вы хоть понимаете степень идиотства который соорудили кузя ляшко и все кто эту дичь продвигал??????
І до чого ця вся вакцинотєчка?
Щоб не фінансувати медицину, а далі скорочувати лікарні?
Щоб не протестували проти тарифів, а встановлювали "Дію" і раділи QR- ******?
Когда начнешь им грозно пальчиком грозить??
ваксермани відповідати у суді збираються ?
Жодна вакцина не пройшла 3-річне випробування - це підсудна справа.
Це інсайдерська інформація і 100% правда.
способные объяснить свою позицию.
А что такое "минздрав"?
Сборище свояков, друзей и лизоблюдов,
боящихся поставить свою подпись под требованием о вакцинации.
Кто усадил его в нынешнее кресло?
Сколько у него паспортов?
В случае шухера будет тикать в Израиль, который никого не выдаёт ?
Active Cases in Ukraine 502391
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
0,502*100/41,5=1,21% украинцев сейчас болеет ковидом.
А норма, которую ты приводишь - это эпидпорог для обычного гриппа, она к ковиду отношения не имеет.
Так они за те зарплаты еще и пропагандировать должны? Почему же вы тогда не платите как Крадуцкому...
У обер-санитара Кузина большая "кукурузина"
У нас этих врачей ... только за 2020-2021 уволили/уволились более 5 000 врачей.
Призначена для людей, які купили сертифікат, або для тих, хто за релігійних чи сімейних причин не хочуть розголошувати інформацію про вакцинацію. Вакцинацію можна зробити в анонімному кабінеті щеплень у медичному центрі Prevention Hospital на вулиці Східній, 4/1 в Ужгороді, передає "Захід.нет".
Охочим зробити вакцинацію анонімно будуть доступні всі види вакцин, які є в Україні.
Сейчас. Как чертик из табакерки выскочил такой себе антивакс "Привет" с активной группой поддержки. А Александро канул в лета. И что интересно. Личины разные. А суть , стиль, и форма одна и та же.