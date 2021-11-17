МОЗ застосовуватиме санкції до лікарів-антивакцинаторів, - Кузін
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Міністерство охорони здоров’я готується застосувати санкції до медиків, які відверто виступають проти вакцинації або неналежним чином виконують вимоги щодо щеплення населення від COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Главкому" розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
"Дійсно, не усі сімейні лікарі ефективно пропагують вакцинацію. Це правда, що у деяких областях є такі (сімейні лікарі), які мають нульові показники вакцинації своїх пацієнтів. Коли ми на це звернули увагу, то виникла ініціатива створити дашборди (онлайн доступ до баз даних), щоб ідентифікувати лікарів, які не проводять роботи на належному рівні. Це означає, що лікарі не телефонують своїм декларантам, не інформують про вакцини, не запрошують людей вакцинуватися. Іншими словами, вони не виконують вимоги наказу МОЗ України №504 про порядок надання первинної медичної допомоги. Зараз ми працюємо над інформаційною просвітницькою роботою для лікарів", – зазначив Кузін.
Головний санлікар також зазначив, що МОЗ почне застосовувати санкції до особливо злісних медиків-антивакцинаторів. "Ініціюватимемо застосування санкцій. Основна санкція, яка може бути, – це припинення контракту НСЗУ з таким медичним працівником через порушення ним порядку надання первинної медичної допомоги", – наголосив Кузін.
Нагадаємо, у Миколаєві "лікарка" закликала "вішати" тих, хто вірить у коронавірус.
До слова, рівненські медики провели православним антивакцинаторам екскурсію в ковід-палатах.
До слова, Верховна Рада посилила відповідальність за використання підроблених сертифікатів. Більшою мірою покарання стосуватиметься тих, хто "липові" довідки виготовляє та продає, але й ті, хто їх купує, відповідатимуть також.
Будь ласка, зачекайте...
17.11.2021 19:11
а ти антиваксер, а не професійний медик.
November 17
Updates
516 new cases and 6 new deaths in Israel [source]
November 16
Updates
547 new cases and 5 new deaths in Israel [source]
Тля тех, кто на бронепоезде приведу пример... того, что то, что сейчас нам выдают за "вакцину" от ковид... - она такая же "вакцина", как и пальмовая масло - растительное !
Только вот никто почему то НЕ ХОЧЕТ жрать эту пальмовое масло вместо подсолнечного - Не смотря на то,ЧТО ФОРМАЛЬНО ОНИ обе "РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО " !
Так и в случае с этими экспериментальными препаратами... То что нам их впаривают под вымышленным названием "вацина" - от этого они ПОКА вакцинами еще не стали - так как не прошли ПОЛНЫЙ ЦИКЛ для этого !
На сьогоднішній день вакциновані від коронавірусу близько 320 нардепів, - Корнієнко Джерело: https://censor.net/ua/n3299985
Дайте уже людям спокойно жить...
А вот ссылки на источники информации надо давать, а то подумают, что Вы такой же зеленый 3,14здобол, как и Зеля.
и в тоже время медики - не входят в группу обязательной вакцинации
Сюр да и только , человек который по принятой писульке не входит в группу обязательно вакиинируемых (хотя по человеческой логике должно быть прямо наоборот), должен убеждать идти колоться. Ваксеры вы хоть понимаете степень идиотства который соорудили кузя ляшко и все кто эту дичь продвигал??????
І до чого ця вся вакцинотєчка?
Щоб не фінансувати медицину, а далі скорочувати лікарні?
Щоб не протестували проти тарифів, а встановлювали "Дію" і раділи QR- ******?
Когда начнешь им грозно пальчиком грозить??
ваксермани відповідати у суді збираються ?
Жодна вакцина не пройшла 3-річне випробування - це підсудна справа.
Це інсайдерська інформація і 100% правда.
способные объяснить свою позицию.
А что такое "минздрав"?
Сборище свояков, друзей и лизоблюдов,
боящихся поставить свою подпись под требованием о вакцинации.
Кто усадил его в нынешнее кресло?
Сколько у него паспортов?
В случае шухера будет тикать в Израиль, который никого не выдаёт ?
Active Cases in Ukraine 502391
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
0,502*100/41,5=1,21% украинцев сейчас болеет ковидом.
А норма, которую ты приводишь - это эпидпорог для обычного гриппа, она к ковиду отношения не имеет.
Так они за те зарплаты еще и пропагандировать должны? Почему же вы тогда не платите как Крадуцкому...
У обер-санитара Кузина большая "кукурузина"
У нас этих врачей ... только за 2020-2021 уволили/уволились более 5 000 врачей.
Призначена для людей, які купили сертифікат, або для тих, хто за релігійних чи сімейних причин не хочуть розголошувати інформацію про вакцинацію. Вакцинацію можна зробити в анонімному кабінеті щеплень у медичному центрі Prevention Hospital на вулиці Східній, 4/1 в Ужгороді, передає "Захід.нет".
Охочим зробити вакцинацію анонімно будуть доступні всі види вакцин, які є в Україні.
Сейчас. Как чертик из табакерки выскочил такой себе антивакс "Привет" с активной группой поддержки. А Александро канул в лета. И что интересно. Личины разные. А суть , стиль, и форма одна и та же.