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МОЗ застосовуватиме санкції до лікарів-антивакцинаторів, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

МОЗ застосовуватиме санкції до лікарів-антивакцинаторів, - Кузін

Міністерство охорони здоров’я готується застосувати санкції до медиків, які відверто виступають проти вакцинації або неналежним чином виконують вимоги щодо щеплення населення від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Главкому" розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Дійсно, не усі сімейні лікарі ефективно пропагують вакцинацію. Це правда, що у деяких областях є такі (сімейні лікарі), які мають нульові показники вакцинації своїх пацієнтів. Коли ми на це звернули увагу, то виникла ініціатива створити дашборди (онлайн доступ до баз даних), щоб ідентифікувати лікарів, які не проводять роботи на належному рівні. Це означає, що лікарі не телефонують своїм декларантам, не інформують про вакцини, не запрошують людей вакцинуватися. Іншими словами, вони не виконують вимоги наказу МОЗ України №504 про порядок надання первинної медичної допомоги. Зараз ми працюємо над інформаційною просвітницькою роботою для лікарів", – зазначив Кузін.

Головний санлікар також зазначив, що МОЗ почне застосовувати санкції до особливо злісних медиків-антивакцинаторів. "Ініціюватимемо застосування санкцій. Основна санкція, яка може бути, – це припинення контракту НСЗУ з таким медичним працівником через порушення ним порядку надання первинної медичної допомоги", – наголосив Кузін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Полтаві антивакцинатори намагалися "штурмувати" COVID-лікарню через підозру у завищенні показників госпіталізації: ОДА показала переповнений морг та пацієнтів на ШВЛ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, у Миколаєві "лікарка" закликала "вішати" тих, хто вірить у коронавірус.

До слова, рівненські медики провели православним антивакцинаторам екскурсію в ковід-палатах.

До слова, Верховна Рада посилила відповідальність за використання підроблених сертифікатів. Більшою мірою покарання стосуватиметься тих, хто "липові" довідки виготовляє та продає, але й ті, хто їх купує, відповідатимуть також. 
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Топ коментарі
+26
Встречное предложение...

Дайте уже людям спокойно жить...
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17.11.2021 13:06
+18
Абсурдність в діях МОЗ виявляється не такою вже абсурдністю, якщо поставити за ціль щепити як мога більше людей. Не вилікувати, не запобігти зараженню, не врятувати як мога більше життів, а саме щепити. Тоді одразу все стає на свої місця і дії МОЗ одразу стають логічними. А ось мета цього дійства дійсно не зрозуміла, якщо взяти до уваги те, що ні від захворювання, а ні від навіть тяжкого перебігу хвороби вакцинація не захищає.
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17.11.2021 13:29
+16
Міністерство охорони здоров'я готується застосувати санкції до медиків, які відверто виступають проти вакцинації або неналежним чином виконують вимоги щодо щеплення населення від COVID-19 Джерело: https://censor.net/ua/n3299986

и в тоже время медики - не входят в группу обязательной вакцинации
Сюр да и только , человек который по принятой писульке не входит в группу обязательно вакиинируемых (хотя по человеческой логике должно быть прямо наоборот), должен убеждать идти колоться. Ваксеры вы хоть понимаете степень идиотства который соорудили кузя ляшко и все кто эту дичь продвигал??????
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17.11.2021 13:08
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А когда примените, 31 декабря в 23.59?
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17.11.2021 13:01 Відповісти
Лікарі мають лікувати і діяти по протоколу, так Є у всьому Світі!" Якщо не так, диплом на стіл і в знахарі! Бо це або від не великого розуму, або за ворожі гроші!
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17.11.2021 13:35 Відповісти
Ну по-перше - не вводьте людей в оману. У всьому світі все по різному. Протоколи теж різняться і затверджуються в кожній країні окремо. По-друге, хто сказав що лікування за протоколом найкраще і єдиний вірний шлях? Протокол тільки може з певною вирогідністю гарантувати отримання прогнозованного результату у більшості випадків при лікуванні за ним. Все. Добре це чи ні інше питання. До того ж протоколи самі не сталі і постійно змінюються. А стосовно знахарів подивіться фільм Єжи Гофмана, який так і зветься "Знахарь". Дуже повчальна картина.
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17.11.2021 13:50 Відповісти
Так-так, там професор медицини знахарем прикинувся... Гарне спростування медичних знань...
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17.11.2021 18:30 Відповісти
Угу. А тут людей, що майже все своє професійне життя з ГРВІ боролися, записують у знахарі тільки тому, що не підтримали вакцінацію. Ну зовсім аналогії не спостерігається. Правда ж?
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17.11.2021 18:44 Відповісти
Правда
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17.11.2021 18:46 Відповісти
Ну для того хто не хоче бачити вже нічим не зарадиш.
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17.11.2021 18:48 Відповісти
Коли вони вчилися і одержували дипломи вони вакцинацію підтримували. А коли треба виконувати свої посадові обов"язки - не підтримують. Значить, вони ********* медичними знаннями не володіють і медицині не довіряють. А називати їх знахарями чи непрофесіоналалами - то вже справа смаку.
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17.11.2021 18:57 Відповісти
А хто Вам сказав, що вони зараз вакцінацію не підтримують? Від того що шмурдяк чиновники ВОЗ з фармфірмами назвали вакциною - такою вона ще не стала. Хоча б тому, що аж ніяк не запобігає захворюванню хоча б на значний відсоток. А вакцини роблять перш за все саме це. А вже потім все інше - легкий перебіг хвороби та запобігання смертності.
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17.11.2021 19:11 Відповісти
Те що вакцину, яка рятує життя людей в розвинених і не дуже країнах, антиваксери назвали шмурдяком і сприяють тому, що у нас лікарні забиті під зав"язку і помирає по 759-800 людей ще не свідчить про те, що вакцина неефективна.
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17.11.2021 21:35 Відповісти
А хіба зараз про антиваксерів мова, а не про професійних медиків? Чи це інше? Тобто для інших хвороб вони годилися. Ба навіть і для ковіду. Але тільки доти доки не захотіли пропагувати новомодні вакцини. Дуже цікавий підхід. Продовжуйте далі розвивати свою думку. А лікарні в нас забиті дійсно тому що вакцина не працює як і не працює протокол лікування від МОЗ. Бо якби працював, то всього що Ви тут в приклад наводили не було б. А так маєм те що маєм. Як Вам такий мій розсуд?
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17.11.2021 21:47 Відповісти
Шмурдяком вакцину назвав саме ти
17.11.2021 19:11
а ти антиваксер, а не професійний медик.
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17.11.2021 22:35 Відповісти
Я такий самий антиваксер як і професійний медик. У Вас дуже вибірковий підхід. Тих медиків хто за вакцінацію шмурдяком Ви вважаєте профі, тих хто проти - знахарями. Навіть не зважаючи на їхій стаж у цій професії. Цікавий підхід.
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18.11.2021 13:14 Відповісти
Шмурдяк то у Вас в голові. Вакцини від ковіду є різні, зроблені і за класичною технологогією і за передовими. І у справжніх лікарів є знання, щоб в цьому розібратися. А у тих, у кого таких знань немає - то знахарі. Можна роками всім без розбору давати таблетку аспіріну, не маючи достаніх знань і аспірин свою справу зробить. Це не робить лікаря професіоналом. А от коли він, наприклад, знає, що таке синдром Рея і кому не слід давати аспірин - то вже більш схоже на справжнього лікаря.
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18.11.2021 14:06 Відповісти
Щк раз кажу - скільки не кажи на шмурдяк вакцина від того він вакциною не стане. Хоч як це не завуальовуйте зарозумілими фразами. Шмурдяк він і є шмурдяк. І дуже скоро ми в цьому повністю переконаємось. Вважаю і півроку не пройде.
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18.11.2021 14:24 Відповісти
Ваші доводи достойні папуги. Ви дійсно вважаєте їх аргументом? А неіснуючі доводи з майбутнього - це просто капець.
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18.11.2021 15:00 Відповісти
Я власне нічого Вам доводити не намагаюсь. Та і не бачу сенсу когось в чомусь переконувати. Просто висловив в черговий раз свою позицію і своє бачення - не більше.
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18.11.2021 15:21 Відповісти
В Ізраїлі 10% двічі вакцинованих був досягнутий 22 січня 2021 року. В Україні - 7 вересня. Різниця - 7 з лишнім місяців. То що там страшного зараз в Ізраїлі? Наші показники тобі навести, чи сам знайдеш?



November 17
Updates

516 new cases and 6 new deaths in Israel [source]

November 16
Updates

547 new cases and 5 new deaths in Israel [source]
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18.11.2021 15:30 Відповісти
Без коментарів.
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18.11.2021 15:37 Відповісти
Совершенно верно!

Тля тех, кто на бронепоезде приведу пример... того, что то, что сейчас нам выдают за "вакцину" от ковид... - она такая же "вакцина", как и пальмовая масло - растительное !

Только вот никто почему то НЕ ХОЧЕТ жрать эту пальмовое масло вместо подсолнечного - Не смотря на то,ЧТО ФОРМАЛЬНО ОНИ обе "РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО " !

Так и в случае с этими экспериментальными препаратами... То что нам их впаривают под вымышленным названием "вацина" - от этого они ПОКА вакцинами еще не стали - так как не прошли ПОЛНЫЙ ЦИКЛ для этого !
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17.11.2021 23:09 Відповісти
Чому ви такі злі? Побічка від вакцини?
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17.11.2021 14:50 Відповісти
моз может идти лесом---
На сьогоднішній день вакциновані від коронавірусу близько 320 нардепів, - Корнієнко Джерело: https://censor.net/ua/n3299985
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17.11.2021 13:02 Відповісти
Дайте уже людям спокойно умереть....
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17.11.2021 13:03 Відповісти
Встречное предложение...

Дайте уже людям спокойно жить...
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17.11.2021 13:06 Відповісти
Либо так. Как говорит классик Ле́сь Подерв'я́нський - ____________ від нас)
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17.11.2021 13:09 Відповісти
Департамент молекулярных биологических наук , институт Веннера- Грена, департамент клинической микробиологии , вирусологии университет Умео . .... Значение этого исследования не только в том , что вакцины с мРНК не позволяют вашей ДНК восстановить себя ,что может вызвать иммунологические нарушения , рак и преждевременное старение....
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17.11.2021 14:09 Відповісти
На каком заборе ты это прочитал?
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17.11.2021 17:54 Відповісти
Для тебя медицинские издания это избыточная нагрузка на мозг , смотри сватов или чё там ещё смотрите
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17.11.2021 20:21 Відповісти
Мне Ваш жизненный опыт без надобности. Сами такое говно смотрите.
А вот ссылки на источники информации надо давать, а то подумают, что Вы такой же зеленый 3,14здобол, как и Зеля.
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17.11.2021 21:40 Відповісти
По самому МОЗ интересно, какие цифры...
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17.11.2021 13:05 Відповісти
Як гниди українські лягли під міжнародну жидівську мафію... Кузін, де в Україні виявили хоч одного COVID-19? Його не виявили ні в ЄС, ні в США!! Нащо народ труєте???
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17.11.2021 13:05 Відповісти
Точно повторюють меседжі та дії Кремля))
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17.11.2021 13:06 Відповісти
Міністерство охорони здоров'я готується застосувати санкції до медиків, які відверто виступають проти вакцинації або неналежним чином виконують вимоги щодо щеплення населення від COVID-19 Джерело: https://censor.net/ua/n3299986

и в тоже время медики - не входят в группу обязательной вакцинации
Сюр да и только , человек который по принятой писульке не входит в группу обязательно вакиинируемых (хотя по человеческой логике должно быть прямо наоборот), должен убеждать идти колоться. Ваксеры вы хоть понимаете степень идиотства который соорудили кузя ляшко и все кто эту дичь продвигал??????
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17.11.2021 13:08 Відповісти
Абсурдність в діях МОЗ виявляється не такою вже абсурдністю, якщо поставити за ціль щепити як мога більше людей. Не вилікувати, не запобігти зараженню, не врятувати як мога більше життів, а саме щепити. Тоді одразу все стає на свої місця і дії МОЗ одразу стають логічними. А ось мета цього дійства дійсно не зрозуміла, якщо взяти до уваги те, що ні від захворювання, а ні від навіть тяжкого перебігу хвороби вакцинація не захищає.
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17.11.2021 13:29 Відповісти
ну от тяжкого она защищает. В окне действия прививки
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17.11.2021 13:48 Відповісти
Тогда как трактовать процент вакцинированных больных в больницах? Туда ведь попадают люди как минимум со средней тяжестью болезни.
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17.11.2021 13:52 Відповісти
тех, кого берут. а берут далеко не всех.
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17.11.2021 13:56 Відповісти
"МОЗ буде застосовувати санкції до лікарів-антивакцинаторів, - Кузін "- готуйся цуцик , вони такого нарозкажуть ,що таким як ти краще буде самоліквідуватися ніж досидіти до суду лінча!
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17.11.2021 13:10 Відповісти
Вакциновані розносять інфекцію так само, як всі люди.

І до чого ця вся вакцинотєчка?
Щоб не фінансувати медицину, а далі скорочувати лікарні?
Щоб не протестували проти тарифів, а встановлювали "Дію" і раділи QR- ******?
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17.11.2021 13:23 Відповісти
Кузя...а как на счет невакцинированных ментов которые заходят проверять сертификаты в торговые точки в которых должны находится или 100 процентов вакцинированный персонал....или вакцинированный клиент???
Когда начнешь им грозно пальчиком грозить??
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17.11.2021 13:24 Відповісти
Це правильно! А за доведений факт системної пропаганди антивакцинаторства має бути кримінальна відповідальність та реальні тюремні строки! І це стосується не тільки лікарів.
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17.11.2021 13:28 Відповісти
А коли через рік-другий підуть каліцтва провакцинованих -
ваксермани відповідати у суді збираються ?
Жодна вакцина не пройшла 3-річне випробування - це підсудна справа.
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17.11.2021 13:36 Відповісти
Каліцтво поки що спостерігається тільки у антиваксерів, розумове каліцтво.
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17.11.2021 13:48 Відповісти
А через 3-4 роки почнуть рости металеві роги. Це тому, що організм кожного вакцинованого буде майнить біткойни і через ці роги-антени та 5G вишки перекачувати бабло Білу Гейтсу. Причому сам Біл живе на іншій стороні плоскої Землі, бо він рептилоїд і на нашому боці від не може жити.
Це інсайдерська інформація і 100% правда.
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17.11.2021 14:43 Відповісти
треба вам вакцинку зробити
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17.11.2021 14:48 Відповісти
Ви помиляєтесь через 3-4 роки розіп`яті вакциновані в трусиках мальчики і девочки будуть клясти та закликати саджати в тюрьму нинішню верхівку МОЗ та іже з ними. Але їм тупо в обличчя ткнуть папірцем де вони добровільно погодились на випробування вакцини на них.
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17.11.2021 14:59 Відповісти
Врачи дипломированные профессионалы,
способные объяснить свою позицию.
А что такое "минздрав"?
Сборище свояков, друзей и лизоблюдов,
боящихся поставить свою подпись под требованием о вакцинации.
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17.11.2021 13:34 Відповісти
Каждый сам выбирает кому верить. Практикующим врачам, которые тебя всегда лечили, или чиновникам от медицины.
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17.11.2021 13:59 Відповісти
Погуглите фото этого "кузина". Сколько ему лет? Где оно работало?
Кто усадил его в нынешнее кресло?
Сколько у него паспортов?
В случае шухера будет тикать в Израиль, который никого не выдаёт ?
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17.11.2021 13:47 Відповісти
Нехай тікає, там на нього чекають зі шприцем.
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17.11.2021 14:57 Відповісти
Гражданам Украины уже пора понять, если вас хотят лишить жизни или покалечить, то реакция на подобные намерения должна быть адекватной...
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17.11.2021 13:47 Відповісти
И срать на клятву Гипорката. Вот возьмём пример В Хмельницкой области живёт 1.2миллиона человек. По данным зафиксировано 803 случая заражения и 780 выздоровления за сутки , значит болеют примерно 0.07% от жителей. Разве это пандемия ? При пандемии по нормам ВОЗ 5% должно заболевать. Людей просто загоняют как баранов.
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17.11.2021 13:51 Відповісти
Почему антиваксі так говняют с науками?

Active Cases in Ukraine 502391
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/

0,502*100/41,5=1,21% украинцев сейчас болеет ковидом.
А норма, которую ты приводишь - это эпидпорог для обычного гриппа, она к ковиду отношения не имеет.
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17.11.2021 22:07 Відповісти
Еще минус врачи Украине, плюс Европе, молодцы, власть нормально так лишееться остатка профисионалов не тупих падлецов очколизов
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17.11.2021 14:01 Відповісти
Действительно, не все семейные врачи эффективно пропагандируют вакцинацию

Так они за те зарплаты еще и пропагандировать должны? Почему же вы тогда не платите как Крадуцкому...
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17.11.2021 14:11 Відповісти
У нас врачи и так уезжают в Польшу, а вы "санкции". Удачи)
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17.11.2021 14:14 Відповісти
Чморить врачей стало доброй традицией. Лучше отчитайтесь за зарплаты и надбавки медперсоналу, особенно тем, что в КОВИД-отделениях работают. Но, походу, не интересно
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17.11.2021 14:22 Відповісти
всі надбавки пішли на закупівлю вакцин... ну, і верхнім злодіям
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17.11.2021 14:52 Відповісти
Те кто уехали, уже давным давно привиты.
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17.11.2021 19:20 Відповісти
Не все, кто привит, в восторге от этого
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17.11.2021 19:43 Відповісти
Это они тебе сами сказали? Или это ты сам сказал?От их имени.
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17.11.2021 20:13 Відповісти
То есть лечить людей уже не надо? Только колоть? Меня предупреждали, что не надо к врачам обращаться, если заболеешь модной болезнью.. А я ещё не верил сначала... Сейчас вижу, что действительно не надо.. Залечат.. Ждём "дело врачей" через пару лет.
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17.11.2021 14:22 Відповісти
Ну из всей этой шоблы Голубовская еще хотя бы более-менее адекватная. Не всю еще наверное совесть за бабки продала.
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17.11.2021 14:28 Відповісти
Ну на сколько слышал ее выступления - она как раз против повально-поголовной вакцинации и принудиловки. Она за вакцинацию тех кто в зоне риска - людей после 60 лет да и то добровольно без принудиловки.
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17.11.2021 14:37 Відповісти
Це рупор ВОЗу, може, просто сциклива.
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17.11.2021 15:00 Відповісти
Ну каждый выступает на столько на сколько хватает смелости и на сколько совесть его позволяет с ней идти на сделку.
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17.11.2021 18:52 Відповісти
Бойтесь эскулапы-антиваксеры!!!
У обер-санитара Кузина большая "кукурузина"
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17.11.2021 14:48 Відповісти
Да поувольнять их всех нафиг!
У нас этих врачей ... только за 2020-2021 уволили/уволились более 5 000 врачей.
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17.11.2021 15:36 Відповісти
Кузин, засвети свой ковид-сертификат, пусть все ваше МОЗ засветит свои сертификатьі
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17.11.2021 15:40 Відповісти
сертификат не доказательство что они вкололи шмурдяк
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17.11.2021 19:13 Відповісти
Дело не в шмурдяке, а принципе. Если они от других требуют предьявлять сертификатьі, то пусть предьявляют и свои. И самое главное чтобьі бьіло видно не прострочена ли у них вакцинация, есть ли у них основания посещать те, места, куда невакцинированньіх не пускают
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17.11.2021 19:20 Відповісти
На Закарпатті вперше в Україні відкрили анонімну вакцинацію від коронавірусу.

Призначена для людей, які купили сертифікат, або для тих, хто за релігійних чи сімейних причин не хочуть розголошувати інформацію про вакцинацію. Вакцинацію можна зробити в анонімному кабінеті щеплень у медичному центрі Prevention Hospital на вулиці Східній, 4/1 в Ужгороді, передає "Захід.нет".

Охочим зробити вакцинацію анонімно будуть доступні всі види вакцин, які є в Україні.
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17.11.2021 18:16 Відповісти
Європа не визнає російську вакцину,Росія не визнає європейську,а Covid не визнає ні тої,ні іншої.
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17.11.2021 19:14 Відповісти
Помню . Пару лет назад (еще до ковида) здесь на форуме против вакцин (причем любых) проповедовал такой себе антивакс Александро.
Сейчас. Как чертик из табакерки выскочил такой себе антивакс "Привет" с активной группой поддержки. А Александро канул в лета. И что интересно. Личины разные. А суть , стиль, и форма одна и та же.
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17.11.2021 19:34 Відповісти
Был такой. и еще, вроде, roshenko q. Да и после них Дидовик, Лещенко, Поедатель Зябликов и прочие. Там у них целійконвейер. Но группа подтанцовки у них работает четко. Дисциплина армейская. Или лахтинская.
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17.11.2021 22:31 Відповісти
увольнять оборотней.
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18.11.2021 10:28 Відповісти
10 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России существуют меры по борьбе с антипрививочными движениями. Как указал глава ведомства, поведение врачей-«антиваксеров» является крайне некорректным
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20.11.2021 11:55 Відповісти
Глава Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей, отговаривающих пациентов от вакцинации. Об этом он заявил в субботу, 20 ноября.
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20.11.2021 11:57 Відповісти
 
 