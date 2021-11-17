Надо разработать четкий и прозрачный механизм обеспечения военнослужащих жильем, - Данилов

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов провел совещание по обеспечению жильем военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СНБО.

По словам Данилова, обеспечение военных жильем является одной из ключевых задач, которые Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед назначенным Министром обороны. При этом Секретарь СНБО отметил необходимость внесения соответствующих предложений в бюджет на 2022 год и разработку "четкого и прозрачного механизма обеспечения военных жильем".

В этом контексте Министерству развития громад и территорий Украины поручено провести экспертизу предложений, мощностей и загруженности домостроительных комбинатов.

По словам Секретаря СНБО Украины, необходимо также проанализировать перечень имеющихся объектов незавершенного строительства в ведении Министерства обороны Украины.

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Участие в совещании также приняли заместитель Секретаря СНБО Украины Алексей Соловьев, народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Дмитрий Исаенко, заместитель Министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская, представители Министерства обороны Украины, Государственного ипотечного учреждения, специалисты Аппарата СНБО.