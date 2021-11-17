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Новости Политика Украины
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Данилов (1053) жилье (876) СНБО (4373) военнослужащие (5634)

Надо разработать четкий и прозрачный механизм обеспечения военнослужащих жильем, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Надо разработать четкий и прозрачный механизм обеспечения военнослужащих жильем, - Данилов

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов провел совещание по обеспечению жильем военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СНБО.

По словам Данилова, обеспечение военных жильем является одной из ключевых задач, которые Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед назначенным Министром обороны. При этом Секретарь СНБО отметил необходимость внесения соответствующих предложений в бюджет на 2022 год и разработку "четкого и прозрачного механизма обеспечения военных жильем".

В этом контексте Министерству развития громад и территорий Украины поручено провести экспертизу предложений, мощностей и загруженности домостроительных комбинатов.

По словам Секретаря СНБО Украины, необходимо также проанализировать перечень имеющихся объектов незавершенного строительства в ведении Министерства обороны Украины.

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Участие в совещании также приняли заместитель Секретаря СНБО Украины Алексей Соловьев, народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Дмитрий Исаенко, заместитель Министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская, представители Министерства обороны Украины, Государственного ипотечного учреждения, специалисты Аппарата СНБО.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Все как обычно: "Давайте что-то делать с этой проблемой"
Популизм, лозунги и демагогия.
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17.11.2021 13:26
+7
Если бы прокуроры,судьи,СБУшники и прочая нечисть не растащили служебные квартиры,то хватило бы каждому рядовому,который рискует жизнью и семьям погибших на войне
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17.11.2021 13:28
+3
А деж те житло для військових, яке почало масово будуватись при Порошенко?????? Чому при Зеленському будівництво заморозили??????? Чому Таран не притягнутий до відповідальності???? Куди гроші поділись?????
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17.11.2021 13:45
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Знаємо, що механізм буде розроблено в 2030 році.
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17.11.2021 13:20 Ответить
БЛА-БЛА-БЛА піарклоунада під вову від Данілова у світі загроз міняє тему
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17.11.2021 13:52 Ответить
Охреневшие , Вы три года при ,полнейшей власти ! Два года будете разрабатывать? Пид…… сушите сухари !
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17.11.2021 14:05 Ответить
Давати квартиру або землю для ОСГ в прифронтовій зоні та в майбутньому, визволеній від кацапі в
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17.11.2021 13:25 Ответить
Очень смешно

Желаю тебе с твоими детьми там жить

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17.11.2021 15:55 Ответить
будуть підйомні видавати. 20 га землі і в придачу 5 кацапів-рабів
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17.11.2021 16:59 Ответить
Все как обычно: "Давайте что-то делать с этой проблемой"
Популизм, лозунги и демагогия.
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17.11.2021 13:26 Ответить
Если бы прокуроры,судьи,СБУшники и прочая нечисть не растащили служебные квартиры,то хватило бы каждому рядовому,который рискует жизнью и семьям погибших на войне
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17.11.2021 13:28 Ответить
Для начала отдай земельные участки, которые у ветеранов скомуниздил
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17.11.2021 13:40 Ответить
А деж те житло для військових, яке почало масово будуватись при Порошенко?????? Чому при Зеленському будівництво заморозили??????? Чому Таран не притягнутий до відповідальності???? Куди гроші поділись?????
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17.11.2021 13:45 Ответить
Без хабаря отримати житло неможливо. Там повністю корумпована схема зараз. Бажаєш отримати - плати.
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17.11.2021 13:46 Ответить
Ветеринар, так ведь при "барИге" всё было, зачем вы за 2,5 года всё сломали, уроды Зелёные?
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17.11.2021 13:47 Ответить
Остання новина - Лукашеко-заява
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17.11.2021 13:49 Ответить
...пропонує заходу зняття з нього санкцій й визнання його президентом а він прибирає імігрантську кризу

Питання куди - на Україну?
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17.11.2021 13:50 Ответить
Безкоштовне житло - пережиток совка! Чому військовий, який має однокімнатну не потребує житла, а той, хто має три мерседеси і власність на підставних особах - потребує?!
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17.11.2021 13:52 Ответить
Конечно надо! Еще не все генеральские и полковничьи дети и внуки обеспечены квартирами. А рядовые обойдутся, зачем рядовым жилье?Чем дальше-тем прозрачнее, тебя отсылают в разные места взять 1000 бумажек, что ты чего-то там не имеешь, а потом на жилкомиссии могут на голубом глазу заявить, что это не те бумажки)
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17.11.2021 14:07 Ответить
Ну чего звиздеть не по делу! Есть общая очередь и есть внеочередники Там все прописано причем по справедливости. Чтобы стать внеочередном надо быть действительно ценным кадром. Уравниловку мы уже проходили, это когда кухарки руководят страной
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17.11.2021 15:27 Ответить
...зачем выдумывать уже хорошо всем известный "велосипед" ???...в советское время без квартирных военных НЕ БЫЛО !!!...и решался этот вопрос очень просто - в каждом построенном новом доме в обязательном порядке выделялись 10% квадратных метров для военнослужащих...сейчас все вновь построенные дома частные, но и это решаемо при желании государства...
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17.11.2021 14:07 Ответить
Последний такой случай ( насколько я знаю) был в конце ,80 х. Про весь сесесер конечно не знаю
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17.11.2021 15:30 Ответить
А не надо ничего придумывать. Все придумано да вас. Американский военнослужащий в зависимости от ранга обеспечивается служебным жильем соответствующего комфорта. При этом получает денежное содержание такого размера что спокойно может отложить для покупки собственного жилья. И все.
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17.11.2021 14:11 Ответить
...кАнеШна хорошая рекомендация и как бы кивок на опыт американской армии, но... как всегда есть маленькая неувязочка !!!...к сожалению у наших военных нет в нужном количестве и служебного жилья, как нет и достойного денежного содержания...так, что эта подсказка не проходит...
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17.11.2021 15:37 Ответить
Раньше( после 45 г) выделялись деньги на поднайом жилья. Самое простое решение которое можно осуществить за неделю. Ну а насколько реально денежное содержание военнослужащих можно увидеть по числу желающих служить.
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17.11.2021 15:48 Ответить
И опять ошибаетесь. Сейчас есть такая новация как служебно-должностные квартиры. Есть составленный перечень кто на это имеет право по должности. Командир части, замы, командиры подразделений. Но я из армии уволился именно поэтому. Моя должность старшего инженера 204 БрТА не попала в этот перечень. Поэтому имея 31 год календаря уволился по окончанию контракта. И молодым надо дорогу давать и у гражданской супруги квартира в Николаеве есть. Этим летом мне сообщили что я снят с очереди на получение потому что, внимание, уволился по окончанию срока контракта, а не по возрасту. Так что американский пример позволит не красть на строительстве жилья и устранит такую несправедливость.
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17.11.2021 15:59 Ответить
...так то оно так, но...по Омериканскому примеру для начала надо всем украинским военным обеспечить такое же денежное довольствие - а его пока нет...
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17.11.2021 17:39 Ответить
Ну так если перестать его разворовывать при строительстве то куча бабла появится.
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17.11.2021 17:42 Ответить
В чем проблема ? Зачем выдумывать велосипед с квадратными колёсами ?

есть опыт США - пригласить их специалистов и организовать правильно решение жилищных проблем
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17.11.2021 14:32 Ответить
...вы о чем ??...читайте выше...
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17.11.2021 15:38 Ответить
та военнослужащим бы лучше жилье...а не разработанный когда-нибудь механизм...
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17.11.2021 14:34 Ответить
Казарма у Песков? Или все же некоторая сумма денег на снятие жилья?
Все это уже было и отработано десятилетиями ,а затем просрали вместе с армией

Мы же не с кем не собираемся воевать, так говорил нарид?
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17.11.2021 15:53 Ответить
когда этот совок закончится? нужно платить нормальную з.п и давать нормальную ипотеку и военные сами купят себе что нужно
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17.11.2021 16:25 Ответить
 
 