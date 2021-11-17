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Данілов (1187) житло (470) РНБО (1717) військовослужбовці (3941)

Треба розробити чіткий та прозорий механізм забезпечення військовослужбовців житлом, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Треба розробити чіткий та прозорий механізм забезпечення військовослужбовців житлом, - Данілов

Секретар РНБО України Олексій Данілов провів нараду з питання забезпечення житлом військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр РНБО.

За словами Данілова, забезпечення військових житлом є одним з ключових завдань, які Президент України Володимир Зеленський поставив перед новопризначеним Міністром оборони. При цьому Секретар РНБО наголосив на необхідності внесення відповідних пропозицій до бюджету на 2022 рік і розробці "чіткого та прозорого механізму забезпечення військових житлом".

У цьому контексті Міністерству розвитку громад та територій України доручено провести експертизу пропозицій, потужностей і завантаженості домобудівних комбінатів.

За словами Секретаря РНБО України, необхідно також проаналізувати перелік наявних об’єктів незавершеного будівництва у підпорядкуванні Міністерства оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На будівництво житла для військовослужбовців передбачено 600 млн грн, - Таран

Участь у нараді також взяли заступник Секретаря РНБО України Олексій Соловйов, народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Дмитро Ісаєнко, заступник Міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська, представники Міністерства оборони України, Державної іпотечної установи, фахівці Апарату РНБО України.
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Топ коментарі
+8
Все как обычно: "Давайте что-то делать с этой проблемой"
Популизм, лозунги и демагогия.
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17.11.2021 13:26
+7
Если бы прокуроры,судьи,СБУшники и прочая нечисть не растащили служебные квартиры,то хватило бы каждому рядовому,который рискует жизнью и семьям погибших на войне
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17.11.2021 13:28
+3
А деж те житло для військових, яке почало масово будуватись при Порошенко?????? Чому при Зеленському будівництво заморозили??????? Чому Таран не притягнутий до відповідальності???? Куди гроші поділись?????
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17.11.2021 13:45
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Знаємо, що механізм буде розроблено в 2030 році.
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17.11.2021 13:20 Відповісти
БЛА-БЛА-БЛА піарклоунада під вову від Данілова у світі загроз міняє тему
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17.11.2021 13:52 Відповісти
Охреневшие , Вы три года при ,полнейшей власти ! Два года будете разрабатывать? Пид…… сушите сухари !
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17.11.2021 14:05 Відповісти
Давати квартиру або землю для ОСГ в прифронтовій зоні та в майбутньому, визволеній від кацапі в
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17.11.2021 13:25 Відповісти
Очень смешно

Желаю тебе с твоими детьми там жить

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17.11.2021 15:55 Відповісти
будуть підйомні видавати. 20 га землі і в придачу 5 кацапів-рабів
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17.11.2021 16:59 Відповісти
Все как обычно: "Давайте что-то делать с этой проблемой"
Популизм, лозунги и демагогия.
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17.11.2021 13:26 Відповісти
Если бы прокуроры,судьи,СБУшники и прочая нечисть не растащили служебные квартиры,то хватило бы каждому рядовому,который рискует жизнью и семьям погибших на войне
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17.11.2021 13:28 Відповісти
Для начала отдай земельные участки, которые у ветеранов скомуниздил
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17.11.2021 13:40 Відповісти
А деж те житло для військових, яке почало масово будуватись при Порошенко?????? Чому при Зеленському будівництво заморозили??????? Чому Таран не притягнутий до відповідальності???? Куди гроші поділись?????
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17.11.2021 13:45 Відповісти
Без хабаря отримати житло неможливо. Там повністю корумпована схема зараз. Бажаєш отримати - плати.
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17.11.2021 13:46 Відповісти
Ветеринар, так ведь при "барИге" всё было, зачем вы за 2,5 года всё сломали, уроды Зелёные?
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17.11.2021 13:47 Відповісти
Остання новина - Лукашеко-заява
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17.11.2021 13:49 Відповісти
...пропонує заходу зняття з нього санкцій й визнання його президентом а він прибирає імігрантську кризу

Питання куди - на Україну?
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17.11.2021 13:50 Відповісти
Безкоштовне житло - пережиток совка! Чому військовий, який має однокімнатну не потребує житла, а той, хто має три мерседеси і власність на підставних особах - потребує?!
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17.11.2021 13:52 Відповісти
Конечно надо! Еще не все генеральские и полковничьи дети и внуки обеспечены квартирами. А рядовые обойдутся, зачем рядовым жилье?Чем дальше-тем прозрачнее, тебя отсылают в разные места взять 1000 бумажек, что ты чего-то там не имеешь, а потом на жилкомиссии могут на голубом глазу заявить, что это не те бумажки)
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17.11.2021 14:07 Відповісти
Ну чего звиздеть не по делу! Есть общая очередь и есть внеочередники Там все прописано причем по справедливости. Чтобы стать внеочередном надо быть действительно ценным кадром. Уравниловку мы уже проходили, это когда кухарки руководят страной
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17.11.2021 15:27 Відповісти
...зачем выдумывать уже хорошо всем известный "велосипед" ???...в советское время без квартирных военных НЕ БЫЛО !!!...и решался этот вопрос очень просто - в каждом построенном новом доме в обязательном порядке выделялись 10% квадратных метров для военнослужащих...сейчас все вновь построенные дома частные, но и это решаемо при желании государства...
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17.11.2021 14:07 Відповісти
Последний такой случай ( насколько я знаю) был в конце ,80 х. Про весь сесесер конечно не знаю
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17.11.2021 15:30 Відповісти
А не надо ничего придумывать. Все придумано да вас. Американский военнослужащий в зависимости от ранга обеспечивается служебным жильем соответствующего комфорта. При этом получает денежное содержание такого размера что спокойно может отложить для покупки собственного жилья. И все.
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17.11.2021 14:11 Відповісти
...кАнеШна хорошая рекомендация и как бы кивок на опыт американской армии, но... как всегда есть маленькая неувязочка !!!...к сожалению у наших военных нет в нужном количестве и служебного жилья, как нет и достойного денежного содержания...так, что эта подсказка не проходит...
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17.11.2021 15:37 Відповісти
Раньше( после 45 г) выделялись деньги на поднайом жилья. Самое простое решение которое можно осуществить за неделю. Ну а насколько реально денежное содержание военнослужащих можно увидеть по числу желающих служить.
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17.11.2021 15:48 Відповісти
И опять ошибаетесь. Сейчас есть такая новация как служебно-должностные квартиры. Есть составленный перечень кто на это имеет право по должности. Командир части, замы, командиры подразделений. Но я из армии уволился именно поэтому. Моя должность старшего инженера 204 БрТА не попала в этот перечень. Поэтому имея 31 год календаря уволился по окончанию контракта. И молодым надо дорогу давать и у гражданской супруги квартира в Николаеве есть. Этим летом мне сообщили что я снят с очереди на получение потому что, внимание, уволился по окончанию срока контракта, а не по возрасту. Так что американский пример позволит не красть на строительстве жилья и устранит такую несправедливость.
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17.11.2021 15:59 Відповісти
...так то оно так, но...по Омериканскому примеру для начала надо всем украинским военным обеспечить такое же денежное довольствие - а его пока нет...
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17.11.2021 17:39 Відповісти
Ну так если перестать его разворовывать при строительстве то куча бабла появится.
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17.11.2021 17:42 Відповісти
В чем проблема ? Зачем выдумывать велосипед с квадратными колёсами ?

есть опыт США - пригласить их специалистов и организовать правильно решение жилищных проблем
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17.11.2021 14:32 Відповісти
...вы о чем ??...читайте выше...
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17.11.2021 15:38 Відповісти
та военнослужащим бы лучше жилье...а не разработанный когда-нибудь механизм...
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17.11.2021 14:34 Відповісти
Казарма у Песков? Или все же некоторая сумма денег на снятие жилья?
Все это уже было и отработано десятилетиями ,а затем просрали вместе с армией

Мы же не с кем не собираемся воевать, так говорил нарид?
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17.11.2021 15:53 Відповісти
когда этот совок закончится? нужно платить нормальную з.п и давать нормальную ипотеку и военные сами купят себе что нужно
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17.11.2021 16:25 Відповісти
 
 