Треба розробити чіткий та прозорий механізм забезпечення військовослужбовців житлом, - Данілов

Секретар РНБО України Олексій Данілов провів нараду з питання забезпечення житлом військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр РНБО.

За словами Данілова, забезпечення військових житлом є одним з ключових завдань, які Президент України Володимир Зеленський поставив перед новопризначеним Міністром оборони. При цьому Секретар РНБО наголосив на необхідності внесення відповідних пропозицій до бюджету на 2022 рік і розробці "чіткого та прозорого механізму забезпечення військових житлом".

У цьому контексті Міністерству розвитку громад та територій України доручено провести експертизу пропозицій, потужностей і завантаженості домобудівних комбінатів.

За словами Секретаря РНБО України, необхідно також проаналізувати перелік наявних об’єктів незавершеного будівництва у підпорядкуванні Міністерства оборони України.

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Участь у нараді також взяли заступник Секретаря РНБО України Олексій Соловйов, народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Дмитро Ісаєнко, заступник Міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська, представники Міністерства оборони України, Державної іпотечної установи, фахівці Апарату РНБО України.