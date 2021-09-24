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На будівництво житла для військовослужбовців передбачено 600 млн грн, - Таран

На будівництво житла для військовослужбовців передбачено 600 млн грн, - Таран

У 2021 році Міністерством оборони України на будівництво житла для військовослужбовців передбачено 600 млн грн, з яких взято зобов'язань на 332,6 млн грн і профінансовано 106,444 млн грн.

Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

" У 2021 році Міністерством оборони України на будівництво житла для військовослужбовців передбачено 600 млн гривень", - повідомив Таран під час пленарного засідання Верховної Ради.

Міністр оборони розповів про основні об'єкти, на фінансування яких спрямовуються кошти. Зокрема, планується ввести в дію в експлуатацію два житлові будинки на суму майже 20 млн грн.

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Також, за словами Тарана, проводиться реконструкція будівлі казарми в місті Одеса на суму 16,7 млн ​​грн, завершується будівництво шести гуртожитків на суму 156 млн грн.

Крім того, здійснюється будівництво газопостачання трьох 5-поверхових будинків на 120 квартир в селі Клугино-Башкирівка поблизу Чугуєва Харківської області на 2 млн грн і переданий на баланс квартирно-експлуатаційного відділу м. Володимир-Волинський 44-квартирний житловий будинок.

У відомстві зазначили, що також призначено виплату військовослужбовцям та членам їхніх сімей грошової компенсації для отримання житлового приміщення в розмірі 201 млн грн.

Автор: 

житло (1061) Міноборони (7329) військовослужбовці (4723) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+9
А вы построенное предыдущей властью не хотите ввести в эксплуатацию? И долги в 3.8 млрд вернуть военным для начала? А уже потом вешать лохам лапшу.
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24.09.2021 16:21
+5
ОПа на туалетний папір більше витрачає. Не кажучи про безглуздий туризм торчка.
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24.09.2021 16:32
+4
ага... в патронажной службе сидят Халимон и Миронюк, и радостно потирают потные ручки..
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24.09.2021 16:27
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А вы построенное предыдущей властью не хотите ввести в эксплуатацию? И долги в 3.8 млрд вернуть военным для начала? А уже потом вешать лохам лапшу.
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24.09.2021 16:21 Відповісти
ага... в патронажной службе сидят Халимон и Миронюк, и радостно потирают потные ручки..
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24.09.2021 16:27 Відповісти
ОПа на туалетний папір більше витрачає. Не кажучи про безглуздий туризм торчка.
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24.09.2021 16:32 Відповісти
Ну трендец выделили , зелебобики вы можете гордиться Ослом , построят максимум ТРИ дома , ну подумаешь , что ВСУ у нас 250 тыс человек и такими темпами надо всего то сто-сто пятьдесят лет. Но три дома получиться если на периферии , а в Киеве один.
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24.09.2021 16:32 Відповісти
А на вторичном рынке военные принципиально не хотят жилье!?
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24.09.2021 16:40 Відповісти
Предусмотреть и вручить ключи - не одно и то же.
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24.09.2021 17:04 Відповісти
6000 однушек.
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24.09.2021 17:05 Відповісти
Ты с команды Зеленского будешь? У них тоже проблемы с математикой 😂
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24.09.2021 17:13 Відповісти
А очередь из уже уволившихся из армии , которые по 30 лет без квартир , она как, в следующих жизнях будет продвигаться? Ау! Министр! Люди десятилетиями стоят!
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24.09.2021 17:07 Відповісти
Советский Союз закончился в 1991м. Пускай повышают жалование и они покупают или строят сами себе жилье.
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24.09.2021 17:09 Відповісти
Так не сделают. Потому что для того, чтобы получить квартиру, нужно занести в кабинет сумму процент ютому, кто пускает в ход документы человека на получение. Откат называется.
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24.09.2021 17:14 Відповісти
" В ведмстве отметили, что также назначена выплата военнослужащим и членам их семей денежной компенсации для получения жилого помещения в размере 201 млн грн" - данная компенсация почему то не положена уже уволенным из армии военнослужащим, которые продолжают оставаться десятки лет в очереди на получение квартир. Почему не положена - спросите у Тарана. 👿👿👿👿👿👿👿
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24.09.2021 17:13 Відповісти
Господа, не забываем, что МО вернуло в бюджет сколько то там лярдов неиспользованных денег. Так что через год и это бабло вернётся обратно. Просто введут в строй построенное при Порохе и для зелебобиков этого будет достаточно.
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24.09.2021 17:45 Відповісти
Так это строительство жилья для военнослужащих или служебного жилья?
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24.09.2021 20:10 Відповісти
Будівництво-не значить, що більше збудують, ніж на ці гроші виплатять компенсацій. Схеми існують саме під будівництво. Під виплати важче вкрасти. Я спостерігаю декілька будівництв для військових в т.ч військових споруд. Ті що в полі мого зору-майже по кожному кримінальна справа. Розповідайте далі....
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24.09.2021 20:23 Відповісти
 
 