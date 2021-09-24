На будівництво житла для військовослужбовців передбачено 600 млн грн, - Таран

У 2021 році Міністерством оборони України на будівництво житла для військовослужбовців передбачено 600 млн грн, з яких взято зобов'язань на 332,6 млн грн і профінансовано 106,444 млн грн.

Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

" У 2021 році Міністерством оборони України на будівництво житла для військовослужбовців передбачено 600 млн гривень", - повідомив Таран під час пленарного засідання Верховної Ради.

Міністр оборони розповів про основні об'єкти, на фінансування яких спрямовуються кошти. Зокрема, планується ввести в дію в експлуатацію два житлові будинки на суму майже 20 млн грн.

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Також, за словами Тарана, проводиться реконструкція будівлі казарми в місті Одеса на суму 16,7 млн ​​грн, завершується будівництво шести гуртожитків на суму 156 млн грн.

Крім того, здійснюється будівництво газопостачання трьох 5-поверхових будинків на 120 квартир в селі Клугино-Башкирівка поблизу Чугуєва Харківської області на 2 млн грн і переданий на баланс квартирно-експлуатаційного відділу м. Володимир-Волинський 44-квартирний житловий будинок.

У відомстві зазначили, що також призначено виплату військовослужбовцям та членам їхніх сімей грошової компенсації для отримання житлового приміщення в розмірі 201 млн грн.