РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11832 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 179 16

На строительство жилья для военнослужащих предусмотрено 600 млн грн, - Таран

На строительство жилья для военнослужащих предусмотрено 600 млн грн, - Таран

В 2021 году Министерством обороны Украины на строительство жилья для военнослужащих предусмотрено 600 млн грн, из которых взято обязательств на 332,6 млн грн и профинансировано 106,444 млн грн.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства. 

"В 2021 году по договорам, заключенным в прошлом году на условиях долевого участия Министерства обороны Украины, уже получено 250 квартир на сумму 210 млн грн", - сообщил Таран во время пленарного заседания Верховной Рады.

Министр обороны рассказал об основных объектах, на финансирование которых направляются средства. В частности, планируется к вводу в эксплуатацию два жилых дома на сумму почти 20 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для приобретения жилья ветеранам АТО на следующий год выделили 5,5 млрд грн, - Шмыгаль

Также, по словам Тарана, проводится реконструкция здания казармы в городе Одесса на сумму 16,7 млн грн, завершается строительство шести общежитий на сумму 156 млн. грн.

Кроме того, осуществляется строительство газоснабжения трех 5-этажных домов на 120 квартир в селе Клугино-Башкировка вблизи Чугуева Харьковской области на 2 млн грн и передан на баланс квартирно-эксплуатационного отдела г. Владимир-Волынский 44-квартирный жилой дом.

В ведомстве отметили, что также назначена выплата военнослужащим и членам их семей денежной компенсации для получения жилого помещения в размере 201 млн грн.

Также читайте: Разумков об отмене компенсации на оплату жилья нардепам: Вряд ли коллеги поддержат такое решение

жилье (908) Минобороны (9304) военнослужащие (6115) Таран Андрей (267)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
А вы построенное предыдущей властью не хотите ввести в эксплуатацию? И долги в 3.8 млрд вернуть военным для начала? А уже потом вешать лохам лапшу.
показать весь комментарий
24.09.2021 16:21
+5
ОПа на туалетний папір більше витрачає. Не кажучи про безглуздий туризм торчка.
показать весь комментарий
24.09.2021 16:32
+4
ага... в патронажной службе сидят Халимон и Миронюк, и радостно потирают потные ручки..
показать весь комментарий
24.09.2021 16:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вы построенное предыдущей властью не хотите ввести в эксплуатацию? И долги в 3.8 млрд вернуть военным для начала? А уже потом вешать лохам лапшу.
показать весь комментарий
24.09.2021 16:21 Ответить
ага... в патронажной службе сидят Халимон и Миронюк, и радостно потирают потные ручки..
показать весь комментарий
24.09.2021 16:27 Ответить
ОПа на туалетний папір більше витрачає. Не кажучи про безглуздий туризм торчка.
показать весь комментарий
24.09.2021 16:32 Ответить
Ну трендец выделили , зелебобики вы можете гордиться Ослом , построят максимум ТРИ дома , ну подумаешь , что ВСУ у нас 250 тыс человек и такими темпами надо всего то сто-сто пятьдесят лет. Но три дома получиться если на периферии , а в Киеве один.
показать весь комментарий
24.09.2021 16:32 Ответить
А на вторичном рынке военные принципиально не хотят жилье!?
показать весь комментарий
24.09.2021 16:40 Ответить
Предусмотреть и вручить ключи - не одно и то же.
показать весь комментарий
24.09.2021 17:04 Ответить
6000 однушек.
показать весь комментарий
24.09.2021 17:05 Ответить
Ты с команды Зеленского будешь? У них тоже проблемы с математикой 😂
показать весь комментарий
24.09.2021 17:13 Ответить
А очередь из уже уволившихся из армии , которые по 30 лет без квартир , она как, в следующих жизнях будет продвигаться? Ау! Министр! Люди десятилетиями стоят!
показать весь комментарий
24.09.2021 17:07 Ответить
Советский Союз закончился в 1991м. Пускай повышают жалование и они покупают или строят сами себе жилье.
показать весь комментарий
24.09.2021 17:09 Ответить
Так не сделают. Потому что для того, чтобы получить квартиру, нужно занести в кабинет сумму процент ютому, кто пускает в ход документы человека на получение. Откат называется.
показать весь комментарий
24.09.2021 17:14 Ответить
" В ведмстве отметили, что также назначена выплата военнослужащим и членам их семей денежной компенсации для получения жилого помещения в размере 201 млн грн" - данная компенсация почему то не положена уже уволенным из армии военнослужащим, которые продолжают оставаться десятки лет в очереди на получение квартир. Почему не положена - спросите у Тарана. 👿👿👿👿👿👿👿
показать весь комментарий
24.09.2021 17:13 Ответить
Господа, не забываем, что МО вернуло в бюджет сколько то там лярдов неиспользованных денег. Так что через год и это бабло вернётся обратно. Просто введут в строй построенное при Порохе и для зелебобиков этого будет достаточно.
показать весь комментарий
24.09.2021 17:45 Ответить
Так это строительство жилья для военнослужащих или служебного жилья?
показать весь комментарий
24.09.2021 20:10 Ответить
Будівництво-не значить, що більше збудують, ніж на ці гроші виплатять компенсацій. Схеми існують саме під будівництво. Під виплати важче вкрасти. Я спостерігаю декілька будівництв для військових в т.ч військових споруд. Ті що в полі мого зору-майже по кожному кримінальна справа. Розповідайте далі....
показать весь комментарий
24.09.2021 20:23 Ответить
 
 