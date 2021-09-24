На строительство жилья для военнослужащих предусмотрено 600 млн грн, - Таран

В 2021 году Министерством обороны Украины на строительство жилья для военнослужащих предусмотрено 600 млн грн, из которых взято обязательств на 332,6 млн грн и профинансировано 106,444 млн грн.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В 2021 году по договорам, заключенным в прошлом году на условиях долевого участия Министерства обороны Украины, уже получено 250 квартир на сумму 210 млн грн", - сообщил Таран во время пленарного заседания Верховной Рады.

Министр обороны рассказал об основных объектах, на финансирование которых направляются средства. В частности, планируется к вводу в эксплуатацию два жилых дома на сумму почти 20 млн грн.

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Также, по словам Тарана, проводится реконструкция здания казармы в городе Одесса на сумму 16,7 млн грн, завершается строительство шести общежитий на сумму 156 млн. грн.

Кроме того, осуществляется строительство газоснабжения трех 5-этажных домов на 120 квартир в селе Клугино-Башкировка вблизи Чугуева Харьковской области на 2 млн грн и передан на баланс квартирно-эксплуатационного отдела г. Владимир-Волынский 44-квартирный жилой дом.

В ведомстве отметили, что также назначена выплата военнослужащим и членам их семей денежной компенсации для получения жилого помещения в размере 201 млн грн.

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