Медработники получат доступ к льготным жилищным кредитам, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Министром здравоохранения Украины подписан договор о сотрудничестве с ЧАО "Укрфинжилье". Это позволит претендовать на обеспечение жильем медицинских работников, получающих заработную плату за счет средств государственного или местных бюджетов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
"Помимо повышения уровня заработной платы, которое состоится уже с 1 января 2022 года, мы также даем возможность медикам уверенно инвестировать в собственное жилье. Подписание указанного документа – это возможность нашим врачам и медсестрам уверенно планировать свое будущее именно в Украине. Убежден, что введение этой программы найдет отклик в семьях медицинских работников. Речь идет о возможности взять жилье в лизинг и, платя сумму обычной аренды, через некоторое время получить право собственности на жилье", – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Условия, согласно которым частное акционерное общество "Украинская финансовая жилищная компания" будет снабжать граждан Украины жильем, определены постановлением Кабинета Министров Украины от 4 августа 2021 г. №856.
Кроме того, в случае необходимости перевода врача на работу в учреждение здравоохранения в другом регионе Минздрав разрабатывает механизм компенсации лизинговых платежей стоимости жилья для такого медицинского работника.
Пожалуйста, подождите...
Впевнено планувати майбутнє в Україні? Майбутнє... В Україні...
С начала 2020 года с Украины уехали 66 тыс. медработников, часть из которых нашли работу в Польше. Об этом сообщил социологический Центр Разумкова в своём ежегодном отчёте «Украина 2020−2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы». Документ опубликован на официальном сайте организации