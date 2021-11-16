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жилье (876) ипотека (131) кредит (2344) Ляшко Виктор (1317)

Медработники получат доступ к льготным жилищным кредитам, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Медработники получат доступ к льготным жилищным кредитам, - Ляшко

Министром здравоохранения Украины подписан договор о сотрудничестве с ЧАО "Укрфинжилье". Это позволит претендовать на обеспечение жильем медицинских работников, получающих заработную плату за счет средств государственного или местных бюджетов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"Помимо повышения уровня заработной платы, которое состоится уже с 1 января 2022 года, мы также даем возможность медикам уверенно инвестировать в собственное жилье. Подписание указанного документа – это возможность нашим врачам и медсестрам уверенно планировать свое будущее именно в Украине. Убежден, что введение этой программы найдет отклик в семьях медицинских работников. Речь идет о возможности взять жилье в лизинг и, платя сумму обычной аренды, через некоторое время получить право собственности на жилье", – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Условия, согласно которым частное акционерное общество "Украинская финансовая жилищная компания" будет снабжать граждан Украины жильем, определены постановлением Кабинета Министров Украины от 4 августа 2021 г. №856.

Кроме того, в случае необходимости перевода врача на работу в учреждение здравоохранения в другом регионе Минздрав разрабатывает механизм компенсации лизинговых платежей стоимости жилья для такого медицинского работника.

Читайте также: Для программы кредитования жилья украинцам Кабмин выделил 20 млрд грн, - Шмыгаль
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Топ комментарии
+9
Медпрацівники й надалі матимуть право на отримання права мати право,на оримання обіцянок...
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16.11.2021 18:02
+5
Ірина Геращенко нагадала Зеленському, що він ще винен гроші з попередніх обіцянок.
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16.11.2021 18:03
+4
Обіцянка цяцянка
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16.11.2021 18:05
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Медпрацівники й надалі матимуть право на отримання права мати право,на оримання обіцянок...
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16.11.2021 18:02 Ответить
Обіцянка цяцянка
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16.11.2021 18:05 Ответить
А как еще деньги попадают в бюджет?
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16.11.2021 21:47 Ответить
Ну да, не из офшоров нелоха же
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16.11.2021 21:59 Ответить
Підписання зазначеного документа - це можливість нашим лікарям та медсестрам впевнено планувати своє майбутнє саме в Україні.
Впевнено планувати майбутнє в Україні? Майбутнє... В Україні...
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16.11.2021 18:03 Ответить
Ірина Геращенко нагадала Зеленському, що він ще винен гроші з попередніх обіцянок.
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16.11.2021 18:03 Ответить
после 4 тыс.долл учителям....
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16.11.2021 18:05 Ответить
та , плять для начала погаси хотя бы долг по зарплате за два месяца , обещальщик хренов !
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16.11.2021 19:02 Ответить
Особливо медсестри та медбрати.
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16.11.2021 19:02 Ответить
а самого ляшко и его подельника крадуцкого можно считать медработниками? возьмут кредит под 7%?
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16.11.2021 19:04 Ответить
С таким ником сразунах ,хрюсское животное!
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16.11.2021 21:31 Ответить
Лікарів як псів. В Україні лікарі отримують зарплату за посаду, а не за допомогу пацієнтам. Найгірше що зробив Зеленський це скасування медичної реформи.
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16.11.2021 21:08 Ответить
Эта медреформа еще нам отрыгнется и не раз. Попасть к врачу нереально сложно, скорая не едет, все платно и т.д.
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16.11.2021 21:13 Ответить
У Німеччині і Польщі медицина краща чим в Україні. Там лікарні отримують гроші за допомогу пацієнтам, а не так як в Україні за кількість мешканців на районі.
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16.11.2021 21:34 Ответить
Будем откровенны, наша медицина это днише. Врачи за операцию вымогают деньги. А им за это льготы на кредиты.
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16.11.2021 21:51 Ответить
Снабжать, получается, будет "частное акционерное общество". Ясно-понятно.
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16.11.2021 22:37 Ответить
Врачам нужна достойная зарплата , а не "виртуальные" кредиты...

С начала 2020 года с Украины уехали 66 тыс. медработников, часть из которых нашли работу в Польше. Об этом сообщил социологический Центр Разумкова в своём ежегодном отчёте «Украина 2020−2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы». Документ опубликован на официальном сайте организации







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16.11.2021 23:19 Ответить
Да хватит врать уже Ляшко! Эти смерти на твоих руках ! Где кислород ?
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17.11.2021 08:54 Ответить
 
 