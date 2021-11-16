Медработники получат доступ к льготным жилищным кредитам, - Ляшко

Министром здравоохранения Украины подписан договор о сотрудничестве с ЧАО "Укрфинжилье". Это позволит претендовать на обеспечение жильем медицинских работников, получающих заработную плату за счет средств государственного или местных бюджетов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"Помимо повышения уровня заработной платы, которое состоится уже с 1 января 2022 года, мы также даем возможность медикам уверенно инвестировать в собственное жилье. Подписание указанного документа – это возможность нашим врачам и медсестрам уверенно планировать свое будущее именно в Украине. Убежден, что введение этой программы найдет отклик в семьях медицинских работников. Речь идет о возможности взять жилье в лизинг и, платя сумму обычной аренды, через некоторое время получить право собственности на жилье", – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Условия, согласно которым частное акционерное общество "Украинская финансовая жилищная компания" будет снабжать граждан Украины жильем, определены постановлением Кабинета Министров Украины от 4 августа 2021 г. №856.

Кроме того, в случае необходимости перевода врача на работу в учреждение здравоохранения в другом регионе Минздрав разрабатывает механизм компенсации лизинговых платежей стоимости жилья для такого медицинского работника.

Читайте также: Для программы кредитования жилья украинцам Кабмин выделил 20 млрд грн, - Шмыгаль