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Медпрацівники матимуть доступ до пільгових житлових кредитів, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Медпрацівники матимуть доступ до пільгових житлових кредитів, - Ляшко

Міністром охорони здоров’я України підписано договір про співпрацю з ПрАТ "Укрфінжитло". Це дозволить претендувати на забезпечення житлом медичним працівникам, які отримують заробітну плату за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Окрім підвищення рівня заробітної плати, яке відбудеться вже з 1 січня 2022 року, ми також даємо можливість медикам впевнено інвестувати у власне житло. Підписання зазначеного документа – це можливість нашим лікарям та медсестрам впевнено планувати своє майбутнє саме в Україні. Переконаний, що запровадження цієї програми знайде відгук у родинах медичних працівників. Мова про можливість взяти житло в лізинг і, сплачуючи суму звичайної оренди, через певний час отримати право власності на помешкання", – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Умови, згідно з якими приватне акціонерне товариство "Українська фінансова житлова компанія" забезпечуватиме громадян України житлом, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 р. №856.

Крім того, у разі необхідності переведення лікаря на роботу в заклад охорони здоров'я в іншому регіоні, МОЗ розробляє механізм компенсування лізингових платежів вартості житла для такого медичного працівника.

Також читайте: Для програми кредитування житла українцям Кабмін виділив 20 млрд грн, - Шмигаль
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Топ коментарі
+9
Медпрацівники й надалі матимуть право на отримання права мати право,на оримання обіцянок...
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16.11.2021 18:02
+5
Ірина Геращенко нагадала Зеленському, що він ще винен гроші з попередніх обіцянок.
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16.11.2021 18:03
+4
Обіцянка цяцянка
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16.11.2021 18:05
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Медпрацівники й надалі матимуть право на отримання права мати право,на оримання обіцянок...
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16.11.2021 18:02 Відповісти
Обіцянка цяцянка
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16.11.2021 18:05 Відповісти
А как еще деньги попадают в бюджет?
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16.11.2021 21:47 Відповісти
Ну да, не из офшоров нелоха же
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16.11.2021 21:59 Відповісти
Підписання зазначеного документа - це можливість нашим лікарям та медсестрам впевнено планувати своє майбутнє саме в Україні.
Впевнено планувати майбутнє в Україні? Майбутнє... В Україні...
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16.11.2021 18:03 Відповісти
Ірина Геращенко нагадала Зеленському, що він ще винен гроші з попередніх обіцянок.
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16.11.2021 18:03 Відповісти
после 4 тыс.долл учителям....
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16.11.2021 18:05 Відповісти
та , плять для начала погаси хотя бы долг по зарплате за два месяца , обещальщик хренов !
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16.11.2021 19:02 Відповісти
Особливо медсестри та медбрати.
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16.11.2021 19:02 Відповісти
а самого ляшко и его подельника крадуцкого можно считать медработниками? возьмут кредит под 7%?
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16.11.2021 19:04 Відповісти
С таким ником сразунах ,хрюсское животное!
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16.11.2021 21:31 Відповісти
Лікарів як псів. В Україні лікарі отримують зарплату за посаду, а не за допомогу пацієнтам. Найгірше що зробив Зеленський це скасування медичної реформи.
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16.11.2021 21:08 Відповісти
Эта медреформа еще нам отрыгнется и не раз. Попасть к врачу нереально сложно, скорая не едет, все платно и т.д.
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16.11.2021 21:13 Відповісти
У Німеччині і Польщі медицина краща чим в Україні. Там лікарні отримують гроші за допомогу пацієнтам, а не так як в Україні за кількість мешканців на районі.
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16.11.2021 21:34 Відповісти
Будем откровенны, наша медицина это днише. Врачи за операцию вымогают деньги. А им за это льготы на кредиты.
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16.11.2021 21:51 Відповісти
Снабжать, получается, будет "частное акционерное общество". Ясно-понятно.
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16.11.2021 22:37 Відповісти
Врачам нужна достойная зарплата , а не "виртуальные" кредиты...

С начала 2020 года с Украины уехали 66 тыс. медработников, часть из которых нашли работу в Польше. Об этом сообщил социологический Центр Разумкова в своём ежегодном отчёте «Украина 2020−2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы». Документ опубликован на официальном сайте организации







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16.11.2021 23:19 Відповісти
Да хватит врать уже Ляшко! Эти смерти на твоих руках ! Где кислород ?
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17.11.2021 08:54 Відповісти
 
 