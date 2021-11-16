Медпрацівники матимуть доступ до пільгових житлових кредитів, - Ляшко

Міністром охорони здоров’я України підписано договір про співпрацю з ПрАТ "Укрфінжитло". Це дозволить претендувати на забезпечення житлом медичним працівникам, які отримують заробітну плату за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Окрім підвищення рівня заробітної плати, яке відбудеться вже з 1 січня 2022 року, ми також даємо можливість медикам впевнено інвестувати у власне житло. Підписання зазначеного документа – це можливість нашим лікарям та медсестрам впевнено планувати своє майбутнє саме в Україні. Переконаний, що запровадження цієї програми знайде відгук у родинах медичних працівників. Мова про можливість взяти житло в лізинг і, сплачуючи суму звичайної оренди, через певний час отримати право власності на помешкання", – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Умови, згідно з якими приватне акціонерне товариство "Українська фінансова житлова компанія" забезпечуватиме громадян України житлом, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 р. №856.

Крім того, у разі необхідності переведення лікаря на роботу в заклад охорони здоров'я в іншому регіоні, МОЗ розробляє механізм компенсування лізингових платежів вартості житла для такого медичного працівника.

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