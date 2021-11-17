Кабмин назначил Гусак главой НСЗУ

Кабинет Министров Украины назначил Наталью Гусак на должность главы Национальной службы здоровья Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

До этого она работала заместителем председателя Черновицкой облгосадминистрации, курировала медицинское направление.

Также Наталья Гусак была региональной координатором поддержки реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях программы U-LEAD с Европой.

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