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Кабмин назначил Гусак главой НСЗУ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров Украины назначил Наталью Гусак на должность главы Национальной службы здоровья Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
До этого она работала заместителем председателя Черновицкой облгосадминистрации, курировала медицинское направление.
Также Наталья Гусак была региональной координатором поддержки реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях программы U-LEAD с Европой.
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Кабмін призначив Гусак головою НСЗУ..."
А чому не головою пернатих😜?