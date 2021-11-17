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Новости Политика Украины
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Кабмин назначил Гусак главой НСЗУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин назначил Гусак главой НСЗУ

Кабинет Министров Украины назначил Наталью Гусак на должность главы Национальной службы здоровья Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

До этого она работала заместителем председателя Черновицкой облгосадминистрации, курировала медицинское направление.

Также Наталья Гусак была региональной координатором поддержки реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях программы U-LEAD с Европой. 

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Автор: Анастасія Потіха
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Національна служба здоров'я,це якесь насміхання.
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17.11.2021 14:25 Ответить
"
Кабмін призначив Гусак головою НСЗУ..."

А чому не головою пернатих😜?
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17.11.2021 14:26 Ответить
А министр ляшко тогда чем руководит?? Или моз и здоровье это разное???
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17.11.2021 14:36 Ответить
Это грантоеды, они бабки зашедшие как помощь пилят, а МОЗ пилит наши налоги. Не путайте. Кстати у нас в Черновитской и Ивано-Франковской области самая печальная статистика по Ковид. Это так для понимание какой структурой руководила эта тетя. Ну и результат работы на лицо.
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17.11.2021 15:05 Ответить
Чергова перестановка ліжок у борделі.
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17.11.2021 15:22 Ответить
 
 