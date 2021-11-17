Кабмін призначив Гусак головою НСЗУ..."

Кабінет Міністрів України призначив Наталію Гусак на посаду голови Національної служби здоров’я України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

До цього вона працювала заступницею голови Чернівецької облдержадміністрації, курувала медичний напрям.

Також Наталія Гусак була регіональною координаторкою з підтримки реформи охорони здоров’я у Чернівецькій та Івано-Франківській областях програми U-LEAD з Європою.

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