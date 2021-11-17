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Кабмін призначив Гусак головою НСЗУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін призначив Гусак головою НСЗУ

Кабінет Міністрів України призначив Наталію Гусак на посаду голови Національної служби здоров’я України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

До цього вона працювала заступницею голови Чернівецької облдержадміністрації, курувала медичний напрям.

Також Наталія Гусак була регіональною координаторкою з підтримки реформи охорони здоров’я у Чернівецькій та Івано-Франківській областях програми U-LEAD з Європою.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Національна служба здоров'я,це якесь насміхання.
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17.11.2021 14:25 Відповісти
"
Кабмін призначив Гусак головою НСЗУ..."

А чому не головою пернатих😜?
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17.11.2021 14:26 Відповісти
А министр ляшко тогда чем руководит?? Или моз и здоровье это разное???
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17.11.2021 14:36 Відповісти
Это грантоеды, они бабки зашедшие как помощь пилят, а МОЗ пилит наши налоги. Не путайте. Кстати у нас в Черновитской и Ивано-Франковской области самая печальная статистика по Ковид. Это так для понимание какой структурой руководила эта тетя. Ну и результат работы на лицо.
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17.11.2021 15:05 Відповісти
Чергова перестановка ліжок у борделі.
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17.11.2021 15:22 Відповісти
 
 