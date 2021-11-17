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Кабмін призначив Гусак головою НСЗУ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кабінет Міністрів України призначив Наталію Гусак на посаду голови Національної служби здоров’я України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.
До цього вона працювала заступницею голови Чернівецької облдержадміністрації, курувала медичний напрям.
Також Наталія Гусак була регіональною координаторкою з підтримки реформи охорони здоров’я у Чернівецькій та Івано-Франківській областях програми U-LEAD з Європою.
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Кабмін призначив Гусак головою НСЗУ..."
А чому не головою пернатих😜?