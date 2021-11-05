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Новости Агрессия России против Украины
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Ермак просил, а Зеленский назначил продвигавшего "харьковские соглашения" Гриневецкого главой Одесской ОГА в обход закона о люстрации, - программа "Схемы"

Ермак просил, а Зеленский назначил продвигавшего

Сергей Гриневецкий был назначен главой Одесской областной государственной администрации, несмотря на люстрационное заключение относительно него об отказе в занятии государственного поста.

Это установили журналисты программы "Схемы", сопоставив результаты проверки Одесской ОГА на соответствие закону "Об очищении власти" и письмо руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и указ Владимира Зеленского о назначении Гриневецкого, передает Цензор.НЕТ.

Сам нынешний глава ОГА считает, что действовал в соответствии с процедурой и сослался на решение судов. Об этом говорится в расследовании "Лобисты "харьковских соглашений" во власти Зеленского", где также упоминается роль Гриневецкого в продвижении идеи ратификации украинско-российских договоренностей, согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму.

В распоряжении журналистов оказалось письмо от Андрея Ермака, датированное 10 ноября 2020 года. Руководитель Офиса Президента обратился в Кабинет Министров с просьбой внести представление о назначении Сергея Гриневецкого главой Одесской ОГА.

Впоследствии его кандидатуру согласовали на заседании правительства.

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Как выяснили журналисты, за 4 дня до письма от Ермака – 6 ноября – облгосадминистрация составила заключение относительно Гриневецкого о том, что он попадает под действие закона "Об очищении власти". Эту проверку в ОГА провели, когда Гриневецкий подавался еще на должность заместителя председателя. На основании такой проверки ему было отказано.

Ермак просил, а Зеленский назначил продвигавшего харьковские соглашения Гриневецкого главой Одесской ОГА в обход закона о люстрации, - программа Схемы 01

Ведь закон запрещает быть при власти тем, кто был на руководящих должностях в Компартии во времена Советского Союза. Гриневецкий, согласно его официальной биографии, с 1990 по 1991 год был первым секретарем Раздельнянского районного комитета Коммунистической партии Украины Одесской области.

Действовало люстрационное заключение и 27 ноября 2020 – в день, когда Владимир Зеленский подписал указ о назначении Гриневецкого председателем ОГА.

К тому моменту Гриневецкий уже имел решение Одесского окружного админсуда в свою пользу – о противоправности отказа ему занимать государственный пост, но это решение еще не вступило в законную силу. Это произошло через две недели после президентского указа – 14 декабря 2020 г., когда появилось решение апелляционной инстанции.

В комментарии журналистам Гриневецкий заявил: "Закон абсолютно четко выписывает процедуру, которую я прошел. Более того, я еще подкрепился решениями судов".

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Журналисты также установили, что Сергей Гриневецкий продвигал идею ратификации украинско-российских договоренностей, по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму. Об этом свидетельствуют фрагменты из стенограммы закрытого заседания комитета ВР по национальной безопасности и обороне за 26 апреля 2010 года, которые обнародовали журналисты.

В частности, он заявлял: "Совершенно понятно, что вопрос возникает в плоскости принятия государственного бюджета. И это основная мотивация. (...) Угроза национальным интересам – отсутствие эффективной программы предотвращения финансового кризиса, тенизация экономики. (...) Угроза экономическим интересам – это социальные болезни: алкоголизм и наркомания – это угроза национальным интересам. (...) Полтора года в регионы не идут субвенции государственного бюджета на капитальное строительство. Вот о чем нужно говорить." – говорится в стенограмме.

Когда журналисты попытались связаться с Гриневецким телефоном и уточнить, изменилась ли его позиция по отношению к "харьковским соглашениям", он не ответил.

В 2021 году СНБО поручил СБУ проанализировать обстоятельства подготовки и ратификации "харьковских соглашений". По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это решение Верховной Рады впоследствии стало одной из причин российской оккупации Крыма и повлияло на начало войны на Донбассе в 2014 году.

В СБУ сообщили, что начали досудебное расследование "по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы". Уголовное производство было открыто "в отношении служебных лиц органов государственной власти". По предварительным данным СБУ, подписание соглашений привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, впоследствии причастных к оккупации Крыма.

Сергей Гриневецкий также был в числе тех депутатов, которые 27 апреля 2010 проголосовали "за" ратификацию этих соглашений в ВР.

Сергей Гриневецкий – многолетний руководитель Одесщины. Был народным депутатом – соратником бывшего спикера ВР Владимира Литвина. В 2002 году Гриневецкий получил орден дружбы от президента России Владимира Путина. В 2004 году Гриневецкий принимал участие в съезде в Северодонецке Луганской области. Тогда участники этого собрания угрожали создать "юго-восточную республику". В то время Гриневецкий тоже был главой Одесской областной администрации.

Автор: 

Гриневецкий Сергей (54) Зеленский Владимир (21108) люстрация (979) назначение (2185) ОГА (2394) Одесская область (3704) Харьковский пакт (218) Ермак Андрей (1278)


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Топ комментарии
+23
в Украине слово Елдака - закон
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05.11.2021 15:27 Ответить
+17
и это ж не первый раз такая херня:
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ja-poznajomila-didusja-z-jermakom-vnuchka-fokina-rozpovila-jak-vin-potrapiv-v-tkg-1518213.html "Я познайомила дідуся з Єрмаком". Онучка Фокіна розповіла, як він потрапив у ТКГ
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05.11.2021 15:32 Ответить
+15
Сомнений нет. Есть преступление. Почему молчит закон ? Если молчит,значит тоже преступники. Тогда и к ним претензии. А ермака геть.И суд.
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05.11.2021 15:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
в Украине слово Елдака - закон
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05.11.2021 15:27 Ответить
и это ж не первый раз такая херня:
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ja-poznajomila-didusja-z-jermakom-vnuchka-fokina-rozpovila-jak-vin-potrapiv-v-tkg-1518213.html "Я познайомила дідуся з Єрмаком". Онучка Фокіна розповіла, як він потрапив у ТКГ
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05.11.2021 15:32 Ответить
Як показав розвиток ситуації призначення Гриневецького було помилкою, Одеса як їздила без масок так і їздить, як плювала на всі карантинні обмеження так і плює. В Одесі карантину немає, все працює, всіх пускають, всім все пох. Навіщо нам такий Голова ОДА, який кладе на все і на всіх і займається власним бізнесом, прям порошенко-2.
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05.11.2021 15:48 Ответить
Кто на ком просил?
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05.11.2021 15:28 Ответить
зелена промосковська плісінь заражає геть усе
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05.11.2021 15:28 Ответить
Сомнений нет. Есть преступление. Почему молчит закон ? Если молчит,значит тоже преступники. Тогда и к ним претензии. А ермака геть.И суд.
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05.11.2021 15:31 Ответить
Зеленский пусть объяснеятся. Или тоже идет под суд.
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05.11.2021 15:33 Ответить
А может лучше сразу на йух,бо буратина такого наплетет три мудреца не растлумачат
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05.11.2021 18:39 Ответить
Скажіть це 73%-ам.
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05.11.2021 19:13 Ответить
Лерос вчера все сказал и Показал!!!
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05.11.2021 15:31 Ответить
https://www.facebook.com/vladimir.sarkisyan?__cft__[0]=*******************************************-19mcxyfkDTuNDFkWnDyTksXTTTX-qs6pkjvoteoGWXuTeFKmDH14ECOk5z-ORyu7kaQWhK2pYk5oKPOmgHwkN_Q&__tn__=-UC%2CP-R Володимир Саркісян



Подивіться на картинку з іншої точки зору. Полякова вбили. Павлових вбили.

Лерос намагається убезпечитися від такої ж долі.
А для цього потрібно, щоби будь-яку несподіванку із ним суспільство гарантовано пов'язало з ОПою.

Механіка приблизно така ж, як у журналіста, який отримав дуже ризиковану інформацію (не "інсайд" типу бігусівських глистів, а реальну бомбу).

Він не має іншої можливості уникнути ризику, як терміново оприлюднити її.

Інакше, забере її із собою у могилу. Таке трапляється, повірте.
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05.11.2021 15:37 Ответить
Власть действует путлеровскими наглыми методами...зачищает .
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05.11.2021 15:46 Ответить
А 73% плещуть у долоні від задоволення.
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05.11.2021 19:15 Ответить
По просьбе прихлебателей х#йла товарисча и назначили...
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05.11.2021 15:33 Ответить
Агенты кремля уже и не палятся !
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05.11.2021 15:34 Ответить
Як вже дістали ці Земразі. Коли суд і чий?
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05.11.2021 15:34 Ответить
Може вже ніяких судів і не буде. Радше за все будуть "трійки", як при сталіні, але на лавах пвдсудних будуть опозиція та патріоти-націоналісти
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05.11.2021 15:45 Ответить
Єрмак в бусіках.

Фотофакт:
https://pbs.twimg.com/media/FDbSwFRXMAgg9jQ?format=jpg&name=900x900

Пам'ятаєте скілько воплів було про светер Порошенка або м'ятий піджак?
Зараз "віце-прем'єр" в бусіках, а галасливим хвойдам і діла немає до дуже дивної біжутерії дЄрьмака.
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05.11.2021 15:35 Ответить
та назначайте уже Шойгу министром обороны Украины. Че петлять, мудрый нарид непротив.
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05.11.2021 15:37 Ответить
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05.11.2021 15:39 Ответить
Гнида кацапська,якщо зовсім коротко...
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05.11.2021 15:42 Ответить
Деньги получены, значит нужно назначить)
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05.11.2021 15:43 Ответить
А кого сильно удивит если завтра директором налоговой назначат Азарова?
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05.11.2021 15:49 Ответить
Поправлю, азІрова😊
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05.11.2021 17:17 Ответить
ИМПИЧМЕНТ ДЕРЬМАКУ!!!
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05.11.2021 15:56 Ответить
Зараз рило козиря з кожного кутка виглядає, наголосували Зебіли хуже точно уже не буде?
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05.11.2021 16:00 Ответить
Козирь розставляє ФСБеших агентів...
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05.11.2021 16:15 Ответить
Кремль ставит своих на все ключевые посты в Украине. Быдло радуется, что Украиной мудро правит "новое лицо" - Зеленский....А в это время порабощение Украины идёт полным ходом - антиукраинские чиновники составляют уже абсолютное большинство...
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05.11.2021 16:16 Ответить
І що робити, якщо більшість --73% , ідіоти, і голосують, думаючи с...кою, ,,по приколу".
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05.11.2021 19:19 Ответить
Мєрзость...(с.)
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05.11.2021 16:16 Ответить
Ничего личного, только бизнес
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05.11.2021 20:05 Ответить
Нехай Єрмак пояснить свою пропозицію публічно, а не ховається за спиною президента.
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06.11.2021 23:02 Ответить
Нехай....пояснить.
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13.11.2021 14:03 Ответить
 
 