Ермак просил, а Зеленский назначил продвигавшего "харьковские соглашения" Гриневецкого главой Одесской ОГА в обход закона о люстрации, - программа "Схемы"

Сергей Гриневецкий был назначен главой Одесской областной государственной администрации, несмотря на люстрационное заключение относительно него об отказе в занятии государственного поста.

Это установили журналисты программы "Схемы", сопоставив результаты проверки Одесской ОГА на соответствие закону "Об очищении власти" и письмо руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и указ Владимира Зеленского о назначении Гриневецкого, передает Цензор.НЕТ.

Сам нынешний глава ОГА считает, что действовал в соответствии с процедурой и сослался на решение судов. Об этом говорится в расследовании "Лобисты "харьковских соглашений" во власти Зеленского", где также упоминается роль Гриневецкого в продвижении идеи ратификации украинско-российских договоренностей, согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму.

В распоряжении журналистов оказалось письмо от Андрея Ермака, датированное 10 ноября 2020 года. Руководитель Офиса Президента обратился в Кабинет Министров с просьбой внести представление о назначении Сергея Гриневецкого главой Одесской ОГА.

Впоследствии его кандидатуру согласовали на заседании правительства.

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Как выяснили журналисты, за 4 дня до письма от Ермака – 6 ноября – облгосадминистрация составила заключение относительно Гриневецкого о том, что он попадает под действие закона "Об очищении власти". Эту проверку в ОГА провели, когда Гриневецкий подавался еще на должность заместителя председателя. На основании такой проверки ему было отказано.

Ведь закон запрещает быть при власти тем, кто был на руководящих должностях в Компартии во времена Советского Союза. Гриневецкий, согласно его официальной биографии, с 1990 по 1991 год был первым секретарем Раздельнянского районного комитета Коммунистической партии Украины Одесской области.

Действовало люстрационное заключение и 27 ноября 2020 – в день, когда Владимир Зеленский подписал указ о назначении Гриневецкого председателем ОГА.

К тому моменту Гриневецкий уже имел решение Одесского окружного админсуда в свою пользу – о противоправности отказа ему занимать государственный пост, но это решение еще не вступило в законную силу. Это произошло через две недели после президентского указа – 14 декабря 2020 г., когда появилось решение апелляционной инстанции.

В комментарии журналистам Гриневецкий заявил: "Закон абсолютно четко выписывает процедуру, которую я прошел. Более того, я еще подкрепился решениями судов".

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Журналисты также установили, что Сергей Гриневецкий продвигал идею ратификации украинско-российских договоренностей, по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму. Об этом свидетельствуют фрагменты из стенограммы закрытого заседания комитета ВР по национальной безопасности и обороне за 26 апреля 2010 года, которые обнародовали журналисты.

В частности, он заявлял: "Совершенно понятно, что вопрос возникает в плоскости принятия государственного бюджета. И это основная мотивация. (...) Угроза национальным интересам – отсутствие эффективной программы предотвращения финансового кризиса, тенизация экономики. (...) Угроза экономическим интересам – это социальные болезни: алкоголизм и наркомания – это угроза национальным интересам. (...) Полтора года в регионы не идут субвенции государственного бюджета на капитальное строительство. Вот о чем нужно говорить." – говорится в стенограмме.

Когда журналисты попытались связаться с Гриневецким телефоном и уточнить, изменилась ли его позиция по отношению к "харьковским соглашениям", он не ответил.

В 2021 году СНБО поручил СБУ проанализировать обстоятельства подготовки и ратификации "харьковских соглашений". По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это решение Верховной Рады впоследствии стало одной из причин российской оккупации Крыма и повлияло на начало войны на Донбассе в 2014 году.

В СБУ сообщили, что начали досудебное расследование "по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы". Уголовное производство было открыто "в отношении служебных лиц органов государственной власти". По предварительным данным СБУ, подписание соглашений привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, впоследствии причастных к оккупации Крыма.

Сергей Гриневецкий также был в числе тех депутатов, которые 27 апреля 2010 проголосовали "за" ратификацию этих соглашений в ВР.

Сергей Гриневецкий – многолетний руководитель Одесщины. Был народным депутатом – соратником бывшего спикера ВР Владимира Литвина. В 2002 году Гриневецкий получил орден дружбы от президента России Владимира Путина. В 2004 году Гриневецкий принимал участие в съезде в Северодонецке Луганской области. Тогда участники этого собрания угрожали создать "юго-восточную республику". В то время Гриневецкий тоже был главой Одесской областной администрации.