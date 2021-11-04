Заместитель секретаря СНБО Демченко лоббировал "харьковские соглашения", - программа "Схемы". ВИДЕО
Опубликованы доказательства, свидетельствующие о том, что первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко в 2010 году лоббировал "харьковские соглашения", по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму и что обстоятельства подготовки и ратификации которых на предмет государственной измены сейчас проверяет СБУ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (общий проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый)
Журналисты обнародовали ранее неизвестные фрагменты из стенограммы закрытого заседания комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, участником которого был Демченко в статусе заместителя министра иностранных дел Украины.
Ранее в МИДе заявляли, что Демченко "не был причастен к подготовке" соглашений, а секретарь СНБО Данилов утверждал, что если он "участвовал, то тоже должен нести ответственность". Комментировать найденные "Схемами" факты Демченко пока отказался.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-замминистра Демченко не занимался подготовкой "харьковских соглашений", - МИД
Журналисты нашли в архиве Верховной Рады стенограмму закрытого заседания парламентского комитета безопасности за 26 апреля 2010 года, члены которого определялись, рекомендовать ли депутатам ратифицировать "харьковские соглашения".
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От МИДа на заседание пришел Руслан Демченко – на тот момент замминистра. Согласно стенограмме, Демченко убеждал депутатов поддержать рассмотрение законопроекта о ратификации соглашения в сессионном зале.
Одним из первых аргументов, приведенных Демченко, была высокая цена на российский газ для Украины. "В этой ситуации, конечно, не остается другого выхода, как пойти с российской стороной на переговоры по корректировке цены на газ, и договоренностей, и компромисса" – отметил он.
Демченко также подчеркнул, что в рамках переговоров с РФ "Украина получила возможность заложить основы для стабильного экономического развития в течение ближайшего десятилетия", а сами договоренности "идут в русле евроинтеграционного направления внешней политики нашего государства, они позволят европейским странам быть уверенным в транзите российского газа. потребителям в Европе".
На том же заседании, согласно стенограмме, Демченко продвигал тезис, что "харьковские соглашения" и российский флот в Крыму – стабильность для Украины.
"Черноморский флот Российской Федерации не станет причиной активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму. Обе стороны связаны между собой серьезными обязательствами. Обе стороны заинтересованы в стабильной ситуации как в двусторонних отношениях, так и вокруг флота. (...) Обе стороны намерены приложить усилия с тем, чтобы действующее пребывание российского Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины способствовало укреплению общеевропейской и региональной безопасности" – подчеркивал дипломат.
Позиция комитета нацбезопасности тогда разделилась: 7 депутатов проголосовали за ратификацию харьковских соглашений в ВР и 7 против. Поэтому комитет рекомендовал только рассмотрение законопроекта о ратификации в сессионном зале. На следующий день, 27 апреля 2010 года, ВР большинством проголосовала за ратификацию этих соглашений.
В 2021 году СНБО поручил СБУ проанализировать обстоятельства подготовки и ратификации харьковских соглашений. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это решение Верховной Рады впоследствии стало одной из причин российской оккупации Крыма и повлияло на начало войны на Донбассе в 2014 году.
В СБУ сообщили, что начали досудебное расследование "по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы". Уголовное производство открыли "по должностным лицам органов государственной власти". По предварительным данным СБУ, подписание соглашений привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, впоследствии причастных к оккупацииКрыма.
Позже, в эфире одного из телеканалов, секретарь СНБО заявил, что отвечать за подписание упомянутых соглашений должны все причастные, а не только голосовавшие за них нардепы. На уточнение, касается ли это его первого заместителя Руслана Демченко, Данилов отметил: "Если господин Демченко принимал в этом участие, он также должен нести за это ответственность".
Ранее в МИДе в ответ на запрос журналистов заявляли, что он "не был причастен к подготовке харьковских соглашений".
"Схемы" направили ряд вопросов Демченко, который сейчас работает в СНБО, с просьбой о комментарии. В ведомстве ответили, что "организация интервью в ближайшее время невозможна, учитывая плотный график его работы".
Руслан Демченко с 2010 по 2014 год работал замминистра иностранных дел. В сентябре 2014 был назначен советником президента Петра Порошенко, в июле 2019 – советником Владимира Зеленского, а с июня 2020-го – первым заместителем секретаря СНБО.
В январе 2021 года в Офисе генпрокурора Украины заявили, что сообщили Януковичу о подозрении в государственной измене из-за подписания им Харьковских соглашений с Россией, которые, как считают в ведомстве, позволили увеличить численность российских военных на полуострове. Защита экс-президента утверждает, что "каждый шаг" Виктора Януковича при подписании этих соглашений происходил "в рамках законов и в интересах Украины".
Как говорилось в СМИ, медиа и общество к ратификации не могли ознакомиться со всеми деталями украинско-российских соглашений.
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- А ви знаєте, який поганий Порошенко? У-у-у...
Вы уже лишних 7 лет в Украине живете.
Новина не про Порошенко і не про їхній срач із Зе.
https://www.youtube.com/watch?v=U_lADHIBeSQ
"З 23 вересня 2014 - Радник Президента України"
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Там, кстати, что на него рашка санкции наложила.
І взагалі "вирвано з кантєкста"!
64 и 65 позиция в налоговой декларации.
Какой ужас доктор...,неужели встали с кален? ну...за вставание Шариковых и Швондеров...
Слава Україні!!!
А после оккупации Крыма все резко прозрели, натянули вышиванки, стали патриотами, и даже многие из них уже в ато повоевали.
И чем они отличаются от этого Демченко? Или Стерненко, Гончаренко, Разумкова- всех этих перекрашенных патриотов, бывших "регионалов". Ну или "националистки" типа Фарион, которые при совке были ярыми комсомольцами...
Это просто срез нашего общества, не более
Литвин тут тоже замешан
Ждите.
"Екс-міністр закордонних справ Петро Порошенко заявив, що продовження терміну базування Чорноморського флоту Росії в Криму "було необоротним".Про це він сказав в інтерв'ю "5 каналу"."Я переконаний, що базові угоди щодо ЧФ РФ - це мистецтво компромісу. Я не можу сказати, що я щасливий через те, що перебування флоту буде настільки тривалим. Я впевнений, що можливі були й інші домовленості, інші терміни. Але продовження терміну було необоротно", - підкреслив Порошенко". Ну і що тут такого? Він що, приймав участь і готував ці угоди? Ні, він прокоментував уже факт підписання і наголосив, що можливі були і інші домовленності і терміни".
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6617139448326295?__cft__[0]=AZXm1ELgE-AiT2_h9sy42gir4wdR6Tm6bqb-mr_AHTlvS4tUbEhCSlR5rx8H5SCcn8R_i0OrXRaQqdpgmfkdPm6S6oxdn36WUa8IqejDFemR1eucoBudnFe3FFb_lV6PGmo&__tn__=%2CO%2CP-R 1 мин. ·
Сенсационное расследование на "Радио Свобода"! СМИ, финансируемое правительством США, разоблачило российского шпиона в ближайшем окружении Владимира Зеленского.
Руслан Демченко указом президента Зеленского назначен начальником комитета по разведке и первым заместителем секретаря СНБО, в его руках сейчас находится управление всеми операциями всех украинских спецслужб против России, и подготовка всех докладов об обстановке на фронте. Это один из ключевых руководителей в сфере обороны Украины, с высшим доступом к гостайне, который формирует видение президента Украины по войне, работе спецслужб и переговорам с Россией. Именно Демченко присутствовал в на совещании кабинете Зеленского когда было принято решение отменить спецоперацию ГУР МО о захвате "вагнеровцев".
Я не раз заявлял, что Демченко - предатель и российский шпион, который провалил все спецоперации украинской разведки в 2020-м году:
Но https://www.facebook.com/serhii.andrushko?__cft__[0]=AZXm1ELgE-AiT2_h9sy42gir4wdR6Tm6bqb-mr_AHTlvS4tUbEhCSlR5rx8H5SCcn8R_i0OrXRaQqdpgmfkdPm6S6oxdn36WUa8IqejDFemR1eucoBudnFe3FFb_lV6PGmo&__tn__=-]K-R Serhii Andrushko добыл железные доказательства предательства, это должен посмотреть каждый: https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-lobisty-kharkivski-uhody-zelenskyy/31545974.html?fbclid=IwAR1Sgep4723CjrDsBNxBjfel1kns4KsMxTE5-p62bJRh1NvX_JMnwNa_ByI https://www.radiosvoboda.org/.../skhemy.../31545974.html...
Стенограмма заседания комитета по обороне Верховной Рады в 2010-м году, где именно Руслан Демченко как заместитель министра иностранных дел требовал заключения печально известных "Харьковских соглашений" - договора о продлении сроков базирования Черноморского флота РФ в Крыму.
Посмотрите что предатель Демченко рассказывал депутатам!
"Черноморский флот не станет причиной для активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму".
И Демченко и Янукович уговорили парламент проголосовать - с драками и боем за договор, котоырй легализовал вторжение РФ в Крым. Демченко курировал отношения с Россией, и не сообщал информацию о переброске российских войск в Крым. Демченко во время вторжения в феврале 2014-го в Крым вел переговоры с МИД РФ.
Почему этот предатель до сих пор не сидит в тюрьме и не ждет судебный приговор за госизмену и сдачу Крыма? Чем Демченко лучше Медведчука? Тем, что он предает Украину по договоренности с Ермаком?
Уверен, что все люди, которым не все равно, что происходит в государстве, должны в ближайшее время выразить протест на Банковой против дальнейшего пребывания Руслана Демченко в украинской власти. Это просто позор во время войны. И президент Зеленский обязан немедленно убрать предателя Демченко со всех государственных постов.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-general-pavlovsky-vyjshov-iz-sizo/31547869.html Генерал Павловський вийшов із СІЗО під заставу
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