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Новости
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Заместитель секретаря СНБО Демченко лоббировал "харьковские соглашения", - программа "Схемы". ВИДЕО

Опубликованы доказательства, свидетельствующие о том, что первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко в 2010 году лоббировал "харьковские соглашения", по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму и что обстоятельства подготовки и ратификации которых на предмет государственной измены сейчас проверяет СБУ.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (общий проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый) 

Журналисты обнародовали ранее неизвестные фрагменты из стенограммы закрытого заседания комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, участником которого был Демченко в статусе заместителя министра иностранных дел Украины.

Ранее в МИДе заявляли, что Демченко "не был причастен к подготовке" соглашений, а секретарь СНБО Данилов утверждал, что если он "участвовал, то тоже должен нести ответственность". Комментировать найденные "Схемами" факты Демченко пока отказался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-замминистра Демченко не занимался подготовкой "харьковских соглашений", - МИД

Журналисты нашли в архиве Верховной Рады стенограмму закрытого заседания парламентского комитета безопасности за 26 апреля 2010 года, члены которого определялись, рекомендовать ли депутатам ратифицировать "харьковские соглашения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы Бойко, Палица, Шпенов, Борту и Ларин вызваны на допрос по делу "Харьковских соглашений", - СБУ

От МИДа на заседание пришел Руслан Демченко – на тот момент замминистра. Согласно стенограмме, Демченко убеждал депутатов поддержать рассмотрение законопроекта о ратификации соглашения в сессионном зале.

Одним из первых аргументов, приведенных Демченко, была высокая цена на российский газ для Украины. "В этой ситуации, конечно, не остается другого выхода, как пойти с российской стороной на переговоры по корректировке цены на газ, и договоренностей, и компромисса" – отметил он.

Заместитель секретаря СНБО Демченко лоббировал харьковские соглашения, - программа Схемы 01

Демченко также подчеркнул, что в рамках переговоров с РФ "Украина получила возможность заложить основы для стабильного экономического развития в течение ближайшего десятилетия", а сами договоренности "идут в русле евроинтеграционного направления внешней политики нашего государства, они позволят европейским странам быть уверенным в транзите российского газа. потребителям в Европе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рахманин: Ответственность за Харьковские соглашения должен нести в том числе глава комитета по вопросам разведки Руслан Демченко

На том же заседании, согласно стенограмме, Демченко продвигал тезис, что "харьковские соглашения" и российский флот в Крыму – стабильность для Украины.

"Черноморский флот Российской Федерации не станет причиной активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму. Обе стороны связаны между собой серьезными обязательствами. Обе стороны заинтересованы в стабильной ситуации как в двусторонних отношениях, так и вокруг флота. (...) Обе стороны намерены приложить усилия с тем, чтобы действующее пребывание российского Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины способствовало укреплению общеевропейской и региональной безопасности" – подчеркивал дипломат.

Заместитель секретаря СНБО Демченко лоббировал харьковские соглашения, - программа Схемы 02

Позиция комитета нацбезопасности тогда разделилась: 7 депутатов проголосовали за ратификацию харьковских соглашений в ВР и 7 против. Поэтому комитет рекомендовал только рассмотрение законопроекта о ратификации в сессионном зале. На следующий день, 27 апреля 2010 года, ВР большинством проголосовала за ратификацию этих соглашений.

В 2021 году СНБО поручил СБУ проанализировать обстоятельства подготовки и ратификации харьковских соглашений. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это решение Верховной Рады впоследствии стало одной из причин российской оккупации Крыма и повлияло на начало войны на Донбассе в 2014 году.

В СБУ сообщили, что начали досудебное расследование "по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы". Уголовное производство открыли "по должностным лицам органов государственной власти". По предварительным данным СБУ, подписание соглашений привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, впоследствии причастных к оккупацииКрыма.

Позже, в эфире одного из телеканалов, секретарь СНБО заявил, что отвечать за подписание упомянутых соглашений должны все причастные, а не только голосовавшие за них нардепы. На уточнение, касается ли это его первого заместителя Руслана Демченко, Данилов отметил: "Если господин Демченко принимал в этом участие, он также должен нести за это ответственность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мне не известно, причастен ли Демченко к Харьковским соглашениям. Если следствие выявит чью-то вину - будут отвечать независимо от фамилий, - Данилов

Ранее в МИДе в ответ на запрос журналистов заявляли, что он "не был причастен к подготовке харьковских соглашений".

"Схемы" направили ряд вопросов Демченко, который сейчас работает в СНБО, с просьбой о комментарии. В ведомстве ответили, что "организация интервью в ближайшее время невозможна, учитывая плотный график его работы".

Руслан Демченко с 2010 по 2014 год работал замминистра иностранных дел. В сентябре 2014 был назначен советником президента Петра Порошенко, в июле 2019 – советником Владимира Зеленского, а с июня 2020-го – первым заместителем секретаря СНБО.

В январе 2021 года в Офисе генпрокурора Украины заявили, что сообщили Януковичу о подозрении в государственной измене из-за подписания им Харьковских соглашений с Россией, которые, как считают в ведомстве, позволили увеличить численность российских военных на полуострове. Защита экс-президента утверждает, что "каждый шаг" Виктора Януковича при подписании этих соглашений происходил "в рамках законов и в интересах Украины".

Как говорилось в СМИ, медиа и общество к ратификации не могли ознакомиться со всеми деталями украинско-российских соглашений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я убежден, что глава комитета по вопросам разведки Руслан Демченко - российский шпион", - Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

ВР (29302) Харьковский пакт (218) стенограмма заседания (72) Демченко Руслан (39)


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Топ комментарии
+35
Відповідь ОП:

- А ви знаєте, який поганий Порошенко? У-у-у...
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04.11.2021 22:06 Ответить
+31
Новина про 73% совковых недоумков, приведших к власти предателей и манкуртов в 2019 году.
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04.11.2021 22:41 Ответить
+25
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04.11.2021 22:26 Ответить
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Відповідь ОП:

- А ви знаєте, який поганий Порошенко? У-у-у...
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04.11.2021 22:06 Ответить
Знаем.
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04.11.2021 22:07 Ответить
Да вам, ******* ватным, Лука и ***** - самое то.

Вы уже лишних 7 лет в Украине живете.
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05.11.2021 11:14 Ответить
До речі, підміна питань націбезпеки внутрішніми сварками - дістала.

Новина не про Порошенко і не про їхній срач із Зе.
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04.11.2021 22:09 Ответить
Новина про 73% совковых недоумков, приведших к власти предателей и манкуртов в 2019 году.
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04.11.2021 22:41 Ответить
вони й до 2019 нікуди не дівались
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04.11.2021 22:42 Ответить
https://pnk.tv/news/politics/ziavylosia_video_iak_poroshenko_pidtrymav_kharkivski_uhody_u_2010_rotsi_998553?fbclid=IwAR2ZRmJEu4_rYJfwEACUSskw0_7uQBOLo7nlR6eaYf_plQ3oY38LGOvbo5o
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05.11.2021 09:28 Ответить
Тупой фейк от таких же тупых дебилов. Его уже давным давно разоблачили. Смачного

https://www.youtube.com/watch?v=U_lADHIBeSQ
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05.11.2021 10:15 Ответить
Не поверите, но

"З 23 вересня 2014 - Радник Президента України"
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Там, кстати, что на него рашка санкции наложила.
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04.11.2021 22:10 Ответить
Все вопросы к зекретинам -это они орали,что призовут всех к ответу за харьковское соглашение
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04.11.2021 22:27 Ответить
Ну вот одного уже призвали в СНБО.
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05.11.2021 08:49 Ответить
Це була стандартна відмазка ОП
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04.11.2021 22:29 Ответить
https://politics.comments.ua/ua/news/domestic-policy/poroshenko-pidtrimuvav-harkivski-ugodi-v-2010-roci---zmi-673458.html
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05.11.2021 09:26 Ответить
Зрадгник на зраднику сидить і зрадник ними погоняє.
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05.11.2021 13:48 Ответить
Штирлиц шел по Берлину и никак не мог понять, что же выдает в нем русского разведчика - то ли парашют за спиной, то ли автомат ППШ , болтающийся на шее, то ли буденовка, лихо заломленная набок.
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05.11.2021 14:41 Ответить
Лакмусовий папірець...? А ми дивуємося, вагнерівці, вагнерівці...? Хто їх призначає..? Короля робить свита , а хто робить свиту , де базується штаб ляльковода і хто це..? Путін...?
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05.11.2021 15:20 Ответить
Єдиним джерелом влади в Україні є народ (ст. 5 Конституції). Хто посадив у владні крісла свиту?
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05.11.2021 16:48 Ответить
Порошенко на той час очолював МЗС і був прямим керівником Демченко. Рішення по підтримці Харьківських угод було не примха самого Демченко, а погоджена позиція МЗС в цілому. Порошенко один з тих, хто лобіював прийняття Харьківських угод.
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05.11.2021 16:31 Ответить
Скільки ж ще доведеться знаходити кремлівську агентуру в Україні і це при тому, що її не позбуваються!?
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04.11.2021 22:06 Ответить
https://pnk.tv/news/politics/ziavylosia_video_iak_poroshenko_pidtrymav_kharkivski_uhody_u_2010_rotsi_998553?fbclid=IwAR2ZRmJEu4_rYJfwEACUSskw0_7uQBOLo7nlR6eaYf_plQ3oY38LGOvbo5o
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05.11.2021 09:28 Ответить
рано чи пізно сб оун все порішає...
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04.11.2021 22:07 Ответить
Дай Бог!!!
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04.11.2021 22:52 Ответить
Ви нє панімаєтє! Ета другоє!
І взагалі "вирвано з кантєкста"!
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04.11.2021 22:11 Ответить
ЗЕ-мафия - предатель на предателе предателем погоняет...
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04.11.2021 22:12 Ответить
зеИУДА ТРОЯНСКИЙ КОНЬ для уничтожения свободной Украины !!! Д'ерьмак , демченко , Татаров , портнов , Гордон …………… тухлые консервы
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04.11.2021 22:12 Ответить
Главное не дать этой всей шобле сбежать из страны когда наступит время, а оно наступит уже совсем скоро
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04.11.2021 22:14 Ответить
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04.11.2021 22:17 Ответить
Була в собаки буда....Але звідкіля кацапам знати українські прислів"я та розуміти їх сенс?
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04.11.2021 22:25 Ответить
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04.11.2021 22:26 Ответить
Как там оффшорному барыге срублишек на карман падает от продаж квартальной говнопродукции в стране-помойке?
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04.11.2021 22:30 Ответить
Ты сейчас про какого офшорного Барыгу спрашиваешь?
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05.11.2021 16:39 Ответить
Того, который говносериальчиками на стране-помойке торгует.
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05.11.2021 16:42 Ответить
Ну мало ли. А я подумал про этого https://public.nazk.gov.ua/documents/c1d19887-53fe-4f99-8cef-6cbe5155ccb2 Барыгу с бизнесом в наРФии .
64 и 65 позиция в налоговой декларации.
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05.11.2021 18:46 Ответить
Так и у Косоворотьки, и у Дерьмака, и у Ванька Баканова, не говоря уж за братьев Шефиров - у всех этих супер-патриотов бизнесс в стране-помойке. И тебя это нисколько не беспокоит.
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05.11.2021 20:11 Ответить
Доктор Борменталь,в наших рядах много Штирлицов Путлера развелось.../Что Вы Филипп Филлипыч,то ж одиннарод,даже газ в Венгрию в обход пустили,а уголь из Казастана заблокировали спецназом Путлера и даже рельсы разобрали...

Какой ужас доктор...,неужели встали с кален? ну...за вставание Шариковых и Швондеров...
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04.11.2021 22:23 Ответить
Мне кажется что фото Демченко и фото нынешнего МО Резника чем то очень похожи? Или это только у меня такие ассоциации?
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04.11.2021 22:24 Ответить
Ще одна гніда - претендент на тюремний строк
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04.11.2021 22:25 Ответить
И что? Взять например , рядового зебила у фуражке набекрень-ему, шо Демченко, шо флот с заватом Крыма-до лампочки. Кварталы по телеку идут-значит усьо зачот.
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04.11.2021 22:27 Ответить
и все гавно сбивается в большой зе сатилит одним словом кусок дерьма
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04.11.2021 22:27 Ответить
Не власть, а один сплошной кусок гуано.
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05.11.2021 08:46 Ответить
Внедренный агент ФСБ
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04.11.2021 22:28 Ответить
Агент под зелиным прикрыием.
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05.11.2021 08:47 Ответить
В Польше даже за 10 кратно меньшее подозрение уже б вытурили со всех постов.
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04.11.2021 22:29 Ответить
Новые лица
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04.11.2021 22:30 Ответить
То ряженые, то крашеные... КОМАНДА!
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04.11.2021 22:32 Ответить
Зондеркоманда Турборежима выгнала верных министров цирка Шапито... назначила еще сильнее верных...Шариковы это почти Швондеры,еси шо пошлем в Трускавец за счет ЛОХтората...пусь стажируюцца...
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04.11.2021 22:35 Ответить
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04.11.2021 22:37 Ответить
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04.11.2021 22:37 Ответить
А чего ещё ожидать от :

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04.11.2021 22:38 Ответить
Солдаты и офицеры ВСУ собрали кошти для внесения залога для освобождения генерала Павловского из под ареста!"

Слава Україні!!!
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04.11.2021 22:43 Ответить
И как такая **** может быть при власти
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04.11.2021 22:57 Ответить
Вопрос к 73%...
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04.11.2021 22:59 Ответить
Ну шо ещё нужно, шобы комуняку зе взять за мошонку и отправить на нары, скока ещё надо держать этого троянского коня на шее Украины?
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04.11.2021 22:59 Ответить
Воно даже не комуняка, воно зЕлох!
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04.11.2021 23:25 Ответить
Так у нас до 2014 года большинство населения в стране орало что- "расия- братья и никада нинападет", и топили за дидов с колорадскими лентами, обзывали адекватных пассионариев майдаунами и наслаждались дешевыми кредитами и мнимой стабильностью от януковоща, и обзывал грузин грызунами которые напали на мирный Цхинвал...

А после оккупации Крыма все резко прозрели, натянули вышиванки, стали патриотами, и даже многие из них уже в ато повоевали.
И чем они отличаются от этого Демченко? Или Стерненко, Гончаренко, Разумкова- всех этих перекрашенных патриотов, бывших "регионалов". Ну или "националистки" типа Фарион, которые при совке были ярыми комсомольцами...

Это просто срез нашего общества, не более
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04.11.2021 23:46 Ответить
згідний багато з чим,але стосовно Стерненка або Фаріон вважаю лишнім,те про що вони говорять сьогодні не кожен відважиться боячись за свою репутацію.Але в житті люди часто міняють свої погляди,не всі ж стають націоналістами,я теж колись був і жовтеням і піонаром і навіть в комсомол заставили вступити.
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05.11.2021 14:15 Ответить
а сьогодні я затятий бандерівець і голосую ітльки за націоналістів.
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05.11.2021 14:16 Ответить

Литвин тут тоже замешан
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04.11.2021 23:57 Ответить
Еще и орденом наградят

Ждите.
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05.11.2021 06:20 Ответить
Так Демченко уже липовое УБД получил. ГЭРОЙ!!!
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05.11.2021 11:18 Ответить
так чего его сладкий папередник не отстанил?
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05.11.2021 06:46 Ответить
На брата ермака еще и видос был. И шо. Рабовладельческий строй им плевать
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05.11.2021 07:20 Ответить
Там, в ОП, зрадників через одного, починаючи з самого головного. А ця Демчина ще й УБД отримала, з'їздивши у відрядження у Слов'янськ.
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05.11.2021 07:35 Ответить
Та бидлу пох, якщо неможливо когось з оточення Петра приплести...
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05.11.2021 07:42 Ответить
Та ви шо? Та він же учасник АТО, мабуть пройшов аеропорт, Іловайськ і Піски.... Не вірите - подивіться, він навіть "ксіву" про це має і через 10 років буде писати мемуари, як відважно боронив Україну.
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05.11.2021 08:03 Ответить
Петька еще в правительстве яника утверждал шо продление соглашения на ЧФ РФ єто пабеда
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05.11.2021 08:24 Ответить
А де можна прочитати про це? Є докази, чи як завжди купа бруду і брехні? Я бачу інше,якраз Янукович і його воровита і проросійська команда втекли до ворога на Московію, а він залишився тут і боронив Україну, споряджав армію, ввів санкції проти агресора, відновив армію, дав нам асоціацію і безвіз, допоміг відродити Київську митрополію у вигляді ПЦУ, нашу мову зробив приоритетною, знімалися українські фільми ("квартал" не зняв ні одного кіно і ні одної своєї передачі українською), а чого варта децентралізація і "Прозоро"... Звичайно Ви це все знаєте, і не брешіть, негарно і не солідно і вже нікому не цікаво, бо навіть кури знають що це брехня.
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05.11.2021 08:51 Ответить
https://24tv.ua/poroshenko_harkivski_ugodi__mistetstvo_kompromisu_n67669/amp
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05.11.2021 09:00 Ответить
Прочитав
"Екс-міністр закордонних справ Петро Порошенко заявив, що продовження терміну базування Чорноморського флоту Росії в Криму "було необоротним".Про це він сказав в інтерв'ю "5 каналу"."Я переконаний, що базові угоди щодо ЧФ РФ - це мистецтво компромісу. Я не можу сказати, що я щасливий через те, що перебування флоту буде настільки тривалим. Я впевнений, що можливі були й інші домовленості, інші терміни. Але продовження терміну було необоротно", - підкреслив Порошенко". Ну і що тут такого? Він що, приймав участь і готував ці угоди? Ні, він прокоментував уже факт підписання і наголосив, що можливі були і інші домовленності і терміни".
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05.11.2021 09:15 Ответить
Зеля подбирает в команду только сепаратистов и предателей, чтобы на их фоне выглядеть типа "ценристом"
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05.11.2021 08:31 Ответить
Мерзота на мерзоті сиди ть і мерзотою поганяє
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05.11.2021 08:37 Ответить
афигенная мразота у руля государства Украина!
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05.11.2021 10:32 Ответить
що ще одного ригоАнала знайшли в стаді ЗЕлупи я не здивований ні разу,навіть не здивувався б якби ще й азіров там з'явився разом з профффесором януковощем.
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05.11.2021 14:10 Ответить
Ачётакова,пля...? Гідний член грьобаної зе-банди.
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05.11.2021 16:01 Ответить
Этих Демченко во власти сегодня уже 3 штуки. Один во внешней разведке, другой спикер какой то Андрей, а этот Руслан под Даниловым окопался. Из одного они кубла, как Литвины, или нет, пока не разобрался.
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05.11.2021 16:37 Ответить
Пропоную панять і прастіть, раза по чотири зусіх боків. А потім , таки так посадити.
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05.11.2021 17:12 Ответить
Демченко и Ермак российские агенты!
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05.11.2021 17:29 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXm1ELgE-AiT2_h9sy42gir4wdR6Tm6bqb-mr_AHTlvS4tUbEhCSlR5rx8H5SCcn8R_i0OrXRaQqdpgmfkdPm6S6oxdn36WUa8IqejDFemR1eucoBudnFe3FFb_lV6PGmo&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6617139448326295?__cft__[0]=AZXm1ELgE-AiT2_h9sy42gir4wdR6Tm6bqb-mr_AHTlvS4tUbEhCSlR5rx8H5SCcn8R_i0OrXRaQqdpgmfkdPm6S6oxdn36WUa8IqejDFemR1eucoBudnFe3FFb_lV6PGmo&__tn__=%2CO%2CP-R 1 мин. ·



Сенсационное расследование на "Радио Свобода"! СМИ, финансируемое правительством США, разоблачило российского шпиона в ближайшем окружении Владимира Зеленского.

Руслан Демченко указом президента Зеленского назначен начальником комитета по разведке и первым заместителем секретаря СНБО, в его руках сейчас находится управление всеми операциями всех украинских спецслужб против России, и подготовка всех докладов об обстановке на фронте. Это один из ключевых руководителей в сфере обороны Украины, с высшим доступом к гостайне, который формирует видение президента Украины по войне, работе спецслужб и переговорам с Россией. Именно Демченко присутствовал в на совещании кабинете Зеленского когда было принято решение отменить спецоперацию ГУР МО о захвате "вагнеровцев".

Я не раз заявлял, что Демченко - предатель и российский шпион, который провалил все спецоперации украинской разведки в 2020-м году:

Но https://www.facebook.com/serhii.andrushko?__cft__[0]=AZXm1ELgE-AiT2_h9sy42gir4wdR6Tm6bqb-mr_AHTlvS4tUbEhCSlR5rx8H5SCcn8R_i0OrXRaQqdpgmfkdPm6S6oxdn36WUa8IqejDFemR1eucoBudnFe3FFb_lV6PGmo&__tn__=-]K-R Serhii Andrushko добыл железные доказательства предательства, это должен посмотреть каждый: https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-lobisty-kharkivski-uhody-zelenskyy/31545974.html?fbclid=IwAR1Sgep4723CjrDsBNxBjfel1kns4KsMxTE5-p62bJRh1NvX_JMnwNa_ByI https://www.radiosvoboda.org/.../skhemy.../31545974.html...

Стенограмма заседания комитета по обороне Верховной Рады в 2010-м году, где именно Руслан Демченко как заместитель министра иностранных дел требовал заключения печально известных "Харьковских соглашений" - договора о продлении сроков базирования Черноморского флота РФ в Крыму.

Посмотрите что предатель Демченко рассказывал депутатам!

"Черноморский флот не станет причиной для активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму".

И Демченко и Янукович уговорили парламент проголосовать - с драками и боем за договор, котоырй легализовал вторжение РФ в Крым. Демченко курировал отношения с Россией, и не сообщал информацию о переброске российских войск в Крым. Демченко во время вторжения в феврале 2014-го в Крым вел переговоры с МИД РФ.

Почему этот предатель до сих пор не сидит в тюрьме и не ждет судебный приговор за госизмену и сдачу Крыма? Чем Демченко лучше Медведчука? Тем, что он предает Украину по договоренности с Ермаком?

Уверен, что все люди, которым не все равно, что происходит в государстве, должны в ближайшее время выразить протест на Банковой против дальнейшего пребывания Руслана Демченко в украинской власти. Это просто позор во время войны. И президент Зеленский обязан немедленно убрать предателя Демченко со всех государственных постов.
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05.11.2021 19:32 Ответить
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05.11.2021 19:45 Ответить
ХАЙ ГОРИТЬ ЗЕОЛЕНА ДУПА!!!

https://www.radiosvoboda.org/a/news-general-pavlovsky-vyjshov-iz-sizo/31547869.html Генерал Павловський вийшов із СІЗО під заставу
Порошенко із соратниками внесли заставу!

Порошенко зустрівся зі звільненим генералом Павловським

https://www.youtube.com/watch?v=km9v42VyTs0 Перемога буде за нами - Турчинов
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05.11.2021 21:29 Ответить
 
 