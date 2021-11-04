Заместитель секретаря СНБО Демченко лоббировал "харьковские соглашения", - программа "Схемы". ВИДЕО

Опубликованы доказательства, свидетельствующие о том, что первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко в 2010 году лоббировал "харьковские соглашения", по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму и что обстоятельства подготовки и ратификации которых на предмет государственной измены сейчас проверяет СБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (общий проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый)

Журналисты обнародовали ранее неизвестные фрагменты из стенограммы закрытого заседания комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, участником которого был Демченко в статусе заместителя министра иностранных дел Украины.

Ранее в МИДе заявляли, что Демченко "не был причастен к подготовке" соглашений, а секретарь СНБО Данилов утверждал, что если он "участвовал, то тоже должен нести ответственность". Комментировать найденные "Схемами" факты Демченко пока отказался.

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Журналисты нашли в архиве Верховной Рады стенограмму закрытого заседания парламентского комитета безопасности за 26 апреля 2010 года, члены которого определялись, рекомендовать ли депутатам ратифицировать "харьковские соглашения".

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От МИДа на заседание пришел Руслан Демченко – на тот момент замминистра. Согласно стенограмме, Демченко убеждал депутатов поддержать рассмотрение законопроекта о ратификации соглашения в сессионном зале.

Одним из первых аргументов, приведенных Демченко, была высокая цена на российский газ для Украины. "В этой ситуации, конечно, не остается другого выхода, как пойти с российской стороной на переговоры по корректировке цены на газ, и договоренностей, и компромисса" – отметил он.

Демченко также подчеркнул, что в рамках переговоров с РФ "Украина получила возможность заложить основы для стабильного экономического развития в течение ближайшего десятилетия", а сами договоренности "идут в русле евроинтеграционного направления внешней политики нашего государства, они позволят европейским странам быть уверенным в транзите российского газа. потребителям в Европе".

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На том же заседании, согласно стенограмме, Демченко продвигал тезис, что "харьковские соглашения" и российский флот в Крыму – стабильность для Украины.

"Черноморский флот Российской Федерации не станет причиной активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму. Обе стороны связаны между собой серьезными обязательствами. Обе стороны заинтересованы в стабильной ситуации как в двусторонних отношениях, так и вокруг флота. (...) Обе стороны намерены приложить усилия с тем, чтобы действующее пребывание российского Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины способствовало укреплению общеевропейской и региональной безопасности" – подчеркивал дипломат.

Позиция комитета нацбезопасности тогда разделилась: 7 депутатов проголосовали за ратификацию харьковских соглашений в ВР и 7 против. Поэтому комитет рекомендовал только рассмотрение законопроекта о ратификации в сессионном зале. На следующий день, 27 апреля 2010 года, ВР большинством проголосовала за ратификацию этих соглашений.

В 2021 году СНБО поручил СБУ проанализировать обстоятельства подготовки и ратификации харьковских соглашений. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это решение Верховной Рады впоследствии стало одной из причин российской оккупации Крыма и повлияло на начало войны на Донбассе в 2014 году.

В СБУ сообщили, что начали досудебное расследование "по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы". Уголовное производство открыли "по должностным лицам органов государственной власти". По предварительным данным СБУ, подписание соглашений привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, впоследствии причастных к оккупацииКрыма.

Позже, в эфире одного из телеканалов, секретарь СНБО заявил, что отвечать за подписание упомянутых соглашений должны все причастные, а не только голосовавшие за них нардепы. На уточнение, касается ли это его первого заместителя Руслана Демченко, Данилов отметил: "Если господин Демченко принимал в этом участие, он также должен нести за это ответственность".

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Ранее в МИДе в ответ на запрос журналистов заявляли, что он "не был причастен к подготовке харьковских соглашений".

"Схемы" направили ряд вопросов Демченко, который сейчас работает в СНБО, с просьбой о комментарии. В ведомстве ответили, что "организация интервью в ближайшее время невозможна, учитывая плотный график его работы".

Руслан Демченко с 2010 по 2014 год работал замминистра иностранных дел. В сентябре 2014 был назначен советником президента Петра Порошенко, в июле 2019 – советником Владимира Зеленского, а с июня 2020-го – первым заместителем секретаря СНБО.

В январе 2021 года в Офисе генпрокурора Украины заявили, что сообщили Януковичу о подозрении в государственной измене из-за подписания им Харьковских соглашений с Россией, которые, как считают в ведомстве, позволили увеличить численность российских военных на полуострове. Защита экс-президента утверждает, что "каждый шаг" Виктора Януковича при подписании этих соглашений происходил "в рамках законов и в интересах Украины".

Как говорилось в СМИ, медиа и общество к ратификации не могли ознакомиться со всеми деталями украинско-российских соглашений.

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