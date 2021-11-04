Заступник секретаря РНБО Демченко лобіював "харківські угоди", - програма "Схеми". ВIДЕО
Опубліковано докази, які свідчать, що перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко у 2010 році лобіював "харківські угоди", за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму і що обставини підготовки та ратифікації яких на предмет державної зради зараз перевіряє СБУ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми" (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший)
Журналісти оприлюднили раніше невідомі фрагменти зі стенограми закритого засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, учасником якого був Демченко в статусі заступника міністра закордонних справ України.
Раніше у МЗС заявляли, що Демченко "не був причетний до підготовки" угод, а секретар РНБО Данілов стверджував, що якщо він "брав участь, то теж має нести відповідальність". Коментувати віднайдені "Схемами" факти Демченко поки відмовився.
Журналісти відшукали в архіві Верховної Ради стенограму закритого засідання безпекового парламентського комітету за 26 квітня 2010 року, члени якого визначались, чи рекомендувати депутатам ратифікувати "харківські угоди".
Від МЗС на засідання прийшов Руслан Демченко – на той момент заступник міністра. Згідно зі стенограмою, Демченко переконував депутатів підтримати розгляд законопроєкту про ратифікацію угоди у сесійній залі.
Одним із перших аргументів, наведених Демченком, була висока ціна на російський природний газ для України. "У цій ситуації, звичайно, що не залишається іншого виходу, як піти з російською стороною на переговори щодо коригування ціни на газ, і домовленостей, і компромісу" – зазначив він.
Демченко також підкреслив, що в межах переговорів з РФ, "Україна отримала можливість закласти основи для стабільного економічного розвитку протягом найближчого десятиліття", а самі домовленості "йдуть у руслі євроінтеграційного напрямку зовнішньої політики нашої держави, вони дозволять європейським країнам бути впевненим щодо транзиту російського газу споживачам в Європі".
На тому ж засіданні, відповідно до стенограми, Демченко просував тезу, що "харківські угоди" і російський флот в Криму – це стабільність для України.
"Чорноморський флот Російської Федерації не стане причиною для активізації терористичної діяльності в регіоні чи нестабільності в Криму. Обидві сторони пов'язані між собою серйозними зобов'язаннями. Обидві сторони зацікавлені в стабільній ситуації, як в двосторонніх відносинах, так і навколо флоту. (...) Обидві сторони мають намір докласти зусиль з тим, щоб чинне перебування російського Чорноморського флоту Російської Федерації на території України сприяло зміцненню загальноєвропейської і регіональної безпеки" – підкреслював дипломат.
Позиція комітету нацбезпеки тоді розділилася: 7 депутатів проголосували "за" ратифікацію "харківських угод" у ВР і 7 – "проти". Через це комітет рекомендував лише розгляд законопроєкту про ратифікацію у сесійній залі. Наступного дня, 27 квітня 2010 року, ВР більшістю проголосувала "за" ратифікацію цих угод.
У 2021-му році РНБО доручила СБУ проаналізувати обставини підготовки і ратифікації харківських угод. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це рішення Верховної Ради згодом стало однією з причин російської анексії Криму та вплинуло на початок війни на Донбасі у 2014 році.
У СБУ повідомили, що розпочали досудове розслідування "за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки". Кримінальне провадження відкрили "щодо службових осіб органів державної влади". За попередніми даними СБУ, підписання угод призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, які згодом були причетні до анексії Криму.
Пізніше, в ефірі одного з телеканалів, секретар РНБО заявив, що відповідати за підписання згаданих угод мають усі причетні, а не тільки нардепи, які за них голосували. На уточнення, чи стосується це його першого заступника Руслана Демченка, Данілов зазначив: "Якщо пан Демченко брав у цьому участь, він так само має нести за це відповідальність".
Раніше в МЗС у відповідь на запит журналістів заявляли, що він "не був причетний до підготовки харківських угод".
"Схеми" надіслали низку запитань до Демченка, який зараз працює в РНБО, з проханням про коментар. У відомстві відповіли, що "організація інтерв’ю найближчим часом є неможливою, зважаючи на щільний графік його роботи".
Руслан Демченко з 2010 по 2014 рік працював заступником міністра закордонних справ. У вересні 2014 був призначений радником президента Петра Порошенка, у липні 2019 - радником Володимира Зеленського, а з червня 2020-го – першим заступником секретаря РНБО.
У січні 2021 року в Офісі генпрокурора України заявили, що повідомили Януковичу про підозру в державній зраді через підписання ним Харківських угод із Росією, які, як вважають у відомстві, дозволили збільшити чисельність російських військових на півострові. Захист експрезидента стверджує, що "кожен крок" Віктора Януковича при підписанні цих угод відбувався "в рамках законів і в інтересах України".
Як ішлося у ЗМІ, медіа та суспільство до ратифікації не мали змоги ознайомитися з усіма деталями українсько-російських угод.
Будь ласка, зачекайте...
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- А ви знаєте, який поганий Порошенко? У-у-у...
Вы уже лишних 7 лет в Украине живете.
Новина не про Порошенко і не про їхній срач із Зе.
https://www.youtube.com/watch?v=U_lADHIBeSQ
"З 23 вересня 2014 - Радник Президента України"
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Там, кстати, что на него рашка санкции наложила.
І взагалі "вирвано з кантєкста"!
64 и 65 позиция в налоговой декларации.
Какой ужас доктор...,неужели встали с кален? ну...за вставание Шариковых и Швондеров...
Слава Україні!!!
А после оккупации Крыма все резко прозрели, натянули вышиванки, стали патриотами, и даже многие из них уже в ато повоевали.
И чем они отличаются от этого Демченко? Или Стерненко, Гончаренко, Разумкова- всех этих перекрашенных патриотов, бывших "регионалов". Ну или "националистки" типа Фарион, которые при совке были ярыми комсомольцами...
Это просто срез нашего общества, не более
Литвин тут тоже замешан
Ждите.
"Екс-міністр закордонних справ Петро Порошенко заявив, що продовження терміну базування Чорноморського флоту Росії в Криму "було необоротним".Про це він сказав в інтерв'ю "5 каналу"."Я переконаний, що базові угоди щодо ЧФ РФ - це мистецтво компромісу. Я не можу сказати, що я щасливий через те, що перебування флоту буде настільки тривалим. Я впевнений, що можливі були й інші домовленості, інші терміни. Але продовження терміну було необоротно", - підкреслив Порошенко". Ну і що тут такого? Він що, приймав участь і готував ці угоди? Ні, він прокоментував уже факт підписання і наголосив, що можливі були і інші домовленності і терміни".
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6617139448326295?__cft__[0]=AZXm1ELgE-AiT2_h9sy42gir4wdR6Tm6bqb-mr_AHTlvS4tUbEhCSlR5rx8H5SCcn8R_i0OrXRaQqdpgmfkdPm6S6oxdn36WUa8IqejDFemR1eucoBudnFe3FFb_lV6PGmo&__tn__=%2CO%2CP-R 1 мин. ·
Сенсационное расследование на "Радио Свобода"! СМИ, финансируемое правительством США, разоблачило российского шпиона в ближайшем окружении Владимира Зеленского.
Руслан Демченко указом президента Зеленского назначен начальником комитета по разведке и первым заместителем секретаря СНБО, в его руках сейчас находится управление всеми операциями всех украинских спецслужб против России, и подготовка всех докладов об обстановке на фронте. Это один из ключевых руководителей в сфере обороны Украины, с высшим доступом к гостайне, который формирует видение президента Украины по войне, работе спецслужб и переговорам с Россией. Именно Демченко присутствовал в на совещании кабинете Зеленского когда было принято решение отменить спецоперацию ГУР МО о захвате "вагнеровцев".
Я не раз заявлял, что Демченко - предатель и российский шпион, который провалил все спецоперации украинской разведки в 2020-м году:
Но https://www.facebook.com/serhii.andrushko?__cft__[0]=AZXm1ELgE-AiT2_h9sy42gir4wdR6Tm6bqb-mr_AHTlvS4tUbEhCSlR5rx8H5SCcn8R_i0OrXRaQqdpgmfkdPm6S6oxdn36WUa8IqejDFemR1eucoBudnFe3FFb_lV6PGmo&__tn__=-]K-R Serhii Andrushko добыл железные доказательства предательства, это должен посмотреть каждый: https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-lobisty-kharkivski-uhody-zelenskyy/31545974.html?fbclid=IwAR1Sgep4723CjrDsBNxBjfel1kns4KsMxTE5-p62bJRh1NvX_JMnwNa_ByI https://www.radiosvoboda.org/.../skhemy.../31545974.html...
Стенограмма заседания комитета по обороне Верховной Рады в 2010-м году, где именно Руслан Демченко как заместитель министра иностранных дел требовал заключения печально известных "Харьковских соглашений" - договора о продлении сроков базирования Черноморского флота РФ в Крыму.
Посмотрите что предатель Демченко рассказывал депутатам!
"Черноморский флот не станет причиной для активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму".
И Демченко и Янукович уговорили парламент проголосовать - с драками и боем за договор, котоырй легализовал вторжение РФ в Крым. Демченко курировал отношения с Россией, и не сообщал информацию о переброске российских войск в Крым. Демченко во время вторжения в феврале 2014-го в Крым вел переговоры с МИД РФ.
Почему этот предатель до сих пор не сидит в тюрьме и не ждет судебный приговор за госизмену и сдачу Крыма? Чем Демченко лучше Медведчука? Тем, что он предает Украину по договоренности с Ермаком?
Уверен, что все люди, которым не все равно, что происходит в государстве, должны в ближайшее время выразить протест на Банковой против дальнейшего пребывания Руслана Демченко в украинской власти. Это просто позор во время войны. И президент Зеленский обязан немедленно убрать предателя Демченко со всех государственных постов.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-general-pavlovsky-vyjshov-iz-sizo/31547869.html Генерал Павловський вийшов із СІЗО під заставу
Порошенко із соратниками внесли заставу!
Порошенко зустрівся зі звільненим генералом Павловським
https://www.youtube.com/watch?v=km9v42VyTs0 Перемога буде за нами - Турчинов