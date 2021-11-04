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Новини
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Заступник секретаря РНБО Демченко лобіював "харківські угоди", - програма "Схеми". ВIДЕО

Заступник секретаря РНБО Демченко лобіював

Опубліковано докази, які свідчать, що перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко у 2010 році лобіював "харківські угоди", за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму і що обставини підготовки та ратифікації яких на предмет державної зради зараз перевіряє СБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми" (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший)

Журналісти оприлюднили раніше невідомі фрагменти зі стенограми закритого засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, учасником якого був Демченко в статусі заступника міністра закордонних справ України.

Раніше у МЗС заявляли, що Демченко "не був причетний до підготовки" угод, а секретар РНБО Данілов стверджував, що якщо він "брав участь, то теж має нести відповідальність". Коментувати віднайдені "Схемами" факти Демченко поки відмовився.

Читайте також: Ексзаступник міністра Демченко не займався підготовкою "харківських угод", - МЗС

Журналісти відшукали в архіві Верховної Ради стенограму закритого засідання безпекового парламентського комітету за 26 квітня 2010 року, члени якого визначались, чи рекомендувати депутатам ратифікувати "харківські угоди".

Від МЗС на засідання прийшов Руслан Демченко – на той момент заступник міністра. Згідно зі стенограмою, Демченко переконував депутатів підтримати розгляд законопроєкту про ратифікацію угоди у сесійній залі.

Одним із перших аргументів, наведених Демченком, була висока ціна на російський природний газ для України. "У цій ситуації, звичайно, що не залишається іншого виходу, як піти з російською стороною на переговори щодо коригування ціни на газ, і домовленостей, і компромісу" – зазначив він.

Заступник секретаря РНБО Демченко лобіював харківські угоди, - програма Схеми 01

Демченко також підкреслив, що в межах переговорів з РФ, "Україна отримала можливість закласти основи для стабільного економічного розвитку протягом найближчого десятиліття", а самі домовленості "йдуть у руслі євроінтеграційного напрямку зовнішньої політики нашої держави, вони дозволять європейським країнам бути впевненим щодо транзиту російського газу споживачам в Європі".

На тому ж засіданні, відповідно до стенограми, Демченко просував тезу, що "харківські угоди" і російський флот в Криму – це стабільність для України.

"Чорноморський флот Російської Федерації не стане причиною для активізації терористичної діяльності в регіоні чи нестабільності в Криму. Обидві сторони пов'язані між собою серйозними зобов'язаннями. Обидві сторони зацікавлені в стабільній ситуації, як в двосторонніх відносинах, так і навколо флоту. (...) Обидві сторони мають намір докласти зусиль з тим, щоб чинне перебування російського Чорноморського флоту Російської Федерації на території України сприяло зміцненню загальноєвропейської і регіональної безпеки" – підкреслював дипломат.

Заступник секретаря РНБО Демченко лобіював харківські угоди, - програма Схеми 02

Позиція комітету нацбезпеки тоді розділилася: 7 депутатів проголосували "за" ратифікацію "харківських угод" у ВР і 7 – "проти". Через це комітет рекомендував лише розгляд законопроєкту про ратифікацію у сесійній залі. Наступного дня, 27 квітня 2010 року, ВР більшістю проголосувала "за" ратифікацію цих угод.

У 2021-му році РНБО доручила СБУ проаналізувати обставини підготовки і ратифікації харківських угод. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це рішення Верховної Ради згодом стало однією з причин російської анексії Криму та вплинуло на початок війни на Донбасі у 2014 році.

У СБУ повідомили, що розпочали досудове розслідування "за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки". Кримінальне провадження відкрили "щодо службових осіб органів державної влади". За попередніми даними СБУ, підписання угод призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, які згодом були причетні до анексії Криму.

Пізніше, в ефірі одного з телеканалів, секретар РНБО заявив, що відповідати за підписання згаданих угод мають усі причетні, а не тільки нардепи, які за них голосували. На уточнення, чи стосується це його першого заступника Руслана Демченка, Данілов зазначив: "Якщо пан Демченко брав у цьому участь, він так само має нести за це відповідальність".

Раніше в МЗС у відповідь на запит журналістів заявляли, що він "не був причетний до підготовки харківських угод".

"Схеми" надіслали низку запитань до Демченка, який зараз працює в РНБО, з проханням про коментар. У відомстві відповіли, що "організація інтерв’ю найближчим часом є неможливою, зважаючи на щільний графік його роботи".

Руслан Демченко з 2010 по 2014 рік працював заступником міністра закордонних справ. У вересні 2014 був призначений радником президента Петра Порошенка, у липні 2019 - радником Володимира Зеленського, а з червня 2020-го – першим заступником секретаря РНБО.

У січні 2021 року в Офісі генпрокурора України заявили, що повідомили Януковичу про підозру в державній зраді через підписання ним Харківських угод із Росією, які, як вважають у відомстві, дозволили збільшити чисельність російських військових на півострові. Захист експрезидента стверджує, що "кожен крок" Віктора Януковича при підписанні цих угод відбувався "в рамках законів і в інтересах України".

Як ішлося у ЗМІ, медіа та суспільство до ратифікації не мали змоги ознайомитися з усіма деталями українсько-російських угод.

Автор: 

ВР (15073) Харківські угоди (69) стенограма засідання (72) Демченко Руслан (43)


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Топ коментарі
+35
Відповідь ОП:

- А ви знаєте, який поганий Порошенко? У-у-у...
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04.11.2021 22:06 Відповісти
+31
Новина про 73% совковых недоумков, приведших к власти предателей и манкуртов в 2019 году.
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04.11.2021 22:41 Відповісти
+25
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04.11.2021 22:26 Відповісти
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Відповідь ОП:

- А ви знаєте, який поганий Порошенко? У-у-у...
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04.11.2021 22:06 Відповісти
Знаем.
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04.11.2021 22:07 Відповісти
Да вам, ******* ватным, Лука и ***** - самое то.

Вы уже лишних 7 лет в Украине живете.
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05.11.2021 11:14 Відповісти
До речі, підміна питань націбезпеки внутрішніми сварками - дістала.

Новина не про Порошенко і не про їхній срач із Зе.
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04.11.2021 22:09 Відповісти
Новина про 73% совковых недоумков, приведших к власти предателей и манкуртов в 2019 году.
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04.11.2021 22:41 Відповісти
вони й до 2019 нікуди не дівались
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04.11.2021 22:42 Відповісти
https://pnk.tv/news/politics/ziavylosia_video_iak_poroshenko_pidtrymav_kharkivski_uhody_u_2010_rotsi_998553?fbclid=IwAR2ZRmJEu4_rYJfwEACUSskw0_7uQBOLo7nlR6eaYf_plQ3oY38LGOvbo5o
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05.11.2021 09:28 Відповісти
Тупой фейк от таких же тупых дебилов. Его уже давным давно разоблачили. Смачного

https://www.youtube.com/watch?v=U_lADHIBeSQ
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05.11.2021 10:15 Відповісти
Не поверите, но

"З 23 вересня 2014 - Радник Президента України"
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Там, кстати, что на него рашка санкции наложила.
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04.11.2021 22:10 Відповісти
Все вопросы к зекретинам -это они орали,что призовут всех к ответу за харьковское соглашение
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04.11.2021 22:27 Відповісти
Ну вот одного уже призвали в СНБО.
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05.11.2021 08:49 Відповісти
Це була стандартна відмазка ОП
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04.11.2021 22:29 Відповісти
https://politics.comments.ua/ua/news/domestic-policy/poroshenko-pidtrimuvav-harkivski-ugodi-v-2010-roci---zmi-673458.html
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05.11.2021 09:26 Відповісти
Зрадгник на зраднику сидить і зрадник ними погоняє.
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05.11.2021 13:48 Відповісти
Штирлиц шел по Берлину и никак не мог понять, что же выдает в нем русского разведчика - то ли парашют за спиной, то ли автомат ППШ , болтающийся на шее, то ли буденовка, лихо заломленная набок.
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05.11.2021 14:41 Відповісти
Лакмусовий папірець...? А ми дивуємося, вагнерівці, вагнерівці...? Хто їх призначає..? Короля робить свита , а хто робить свиту , де базується штаб ляльковода і хто це..? Путін...?
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05.11.2021 15:20 Відповісти
Єдиним джерелом влади в Україні є народ (ст. 5 Конституції). Хто посадив у владні крісла свиту?
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05.11.2021 16:48 Відповісти
Порошенко на той час очолював МЗС і був прямим керівником Демченко. Рішення по підтримці Харьківських угод було не примха самого Демченко, а погоджена позиція МЗС в цілому. Порошенко один з тих, хто лобіював прийняття Харьківських угод.
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05.11.2021 16:31 Відповісти
Скільки ж ще доведеться знаходити кремлівську агентуру в Україні і це при тому, що її не позбуваються!?
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04.11.2021 22:06 Відповісти
https://pnk.tv/news/politics/ziavylosia_video_iak_poroshenko_pidtrymav_kharkivski_uhody_u_2010_rotsi_998553?fbclid=IwAR2ZRmJEu4_rYJfwEACUSskw0_7uQBOLo7nlR6eaYf_plQ3oY38LGOvbo5o
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05.11.2021 09:28 Відповісти
рано чи пізно сб оун все порішає...
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04.11.2021 22:07 Відповісти
Дай Бог!!!
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04.11.2021 22:52 Відповісти
Ви нє панімаєтє! Ета другоє!
І взагалі "вирвано з кантєкста"!
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04.11.2021 22:11 Відповісти
ЗЕ-мафия - предатель на предателе предателем погоняет...
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04.11.2021 22:12 Відповісти
зеИУДА ТРОЯНСКИЙ КОНЬ для уничтожения свободной Украины !!! Д'ерьмак , демченко , Татаров , портнов , Гордон …………… тухлые консервы
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04.11.2021 22:12 Відповісти
Главное не дать этой всей шобле сбежать из страны когда наступит время, а оно наступит уже совсем скоро
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04.11.2021 22:14 Відповісти
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04.11.2021 22:17 Відповісти
Була в собаки буда....Але звідкіля кацапам знати українські прислів"я та розуміти їх сенс?
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04.11.2021 22:25 Відповісти
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04.11.2021 22:26 Відповісти
Как там оффшорному барыге срублишек на карман падает от продаж квартальной говнопродукции в стране-помойке?
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04.11.2021 22:30 Відповісти
Ты сейчас про какого офшорного Барыгу спрашиваешь?
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05.11.2021 16:39 Відповісти
Того, который говносериальчиками на стране-помойке торгует.
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05.11.2021 16:42 Відповісти
Ну мало ли. А я подумал про этого https://public.nazk.gov.ua/documents/c1d19887-53fe-4f99-8cef-6cbe5155ccb2 Барыгу с бизнесом в наРФии .
64 и 65 позиция в налоговой декларации.
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05.11.2021 18:46 Відповісти
Так и у Косоворотьки, и у Дерьмака, и у Ванька Баканова, не говоря уж за братьев Шефиров - у всех этих супер-патриотов бизнесс в стране-помойке. И тебя это нисколько не беспокоит.
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05.11.2021 20:11 Відповісти
Доктор Борменталь,в наших рядах много Штирлицов Путлера развелось.../Что Вы Филипп Филлипыч,то ж одиннарод,даже газ в Венгрию в обход пустили,а уголь из Казастана заблокировали спецназом Путлера и даже рельсы разобрали...

Какой ужас доктор...,неужели встали с кален? ну...за вставание Шариковых и Швондеров...
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04.11.2021 22:23 Відповісти
Мне кажется что фото Демченко и фото нынешнего МО Резника чем то очень похожи? Или это только у меня такие ассоциации?
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04.11.2021 22:24 Відповісти
Ще одна гніда - претендент на тюремний строк
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04.11.2021 22:25 Відповісти
И что? Взять например , рядового зебила у фуражке набекрень-ему, шо Демченко, шо флот с заватом Крыма-до лампочки. Кварталы по телеку идут-значит усьо зачот.
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04.11.2021 22:27 Відповісти
и все гавно сбивается в большой зе сатилит одним словом кусок дерьма
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04.11.2021 22:27 Відповісти
Не власть, а один сплошной кусок гуано.
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05.11.2021 08:46 Відповісти
Внедренный агент ФСБ
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04.11.2021 22:28 Відповісти
Агент под зелиным прикрыием.
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05.11.2021 08:47 Відповісти
В Польше даже за 10 кратно меньшее подозрение уже б вытурили со всех постов.
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04.11.2021 22:29 Відповісти
Новые лица
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04.11.2021 22:30 Відповісти
То ряженые, то крашеные... КОМАНДА!
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04.11.2021 22:32 Відповісти
Зондеркоманда Турборежима выгнала верных министров цирка Шапито... назначила еще сильнее верных...Шариковы это почти Швондеры,еси шо пошлем в Трускавец за счет ЛОХтората...пусь стажируюцца...
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04.11.2021 22:35 Відповісти
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04.11.2021 22:37 Відповісти
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04.11.2021 22:37 Відповісти
А чего ещё ожидать от :

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04.11.2021 22:38 Відповісти
Солдаты и офицеры ВСУ собрали кошти для внесения залога для освобождения генерала Павловского из под ареста!"

Слава Україні!!!
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04.11.2021 22:43 Відповісти
И как такая **** может быть при власти
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04.11.2021 22:57 Відповісти
Вопрос к 73%...
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04.11.2021 22:59 Відповісти
Ну шо ещё нужно, шобы комуняку зе взять за мошонку и отправить на нары, скока ещё надо держать этого троянского коня на шее Украины?
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04.11.2021 22:59 Відповісти
Воно даже не комуняка, воно зЕлох!
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04.11.2021 23:25 Відповісти
Так у нас до 2014 года большинство населения в стране орало что- "расия- братья и никада нинападет", и топили за дидов с колорадскими лентами, обзывали адекватных пассионариев майдаунами и наслаждались дешевыми кредитами и мнимой стабильностью от януковоща, и обзывал грузин грызунами которые напали на мирный Цхинвал...

А после оккупации Крыма все резко прозрели, натянули вышиванки, стали патриотами, и даже многие из них уже в ато повоевали.
И чем они отличаются от этого Демченко? Или Стерненко, Гончаренко, Разумкова- всех этих перекрашенных патриотов, бывших "регионалов". Ну или "националистки" типа Фарион, которые при совке были ярыми комсомольцами...

Это просто срез нашего общества, не более
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04.11.2021 23:46 Відповісти
згідний багато з чим,але стосовно Стерненка або Фаріон вважаю лишнім,те про що вони говорять сьогодні не кожен відважиться боячись за свою репутацію.Але в житті люди часто міняють свої погляди,не всі ж стають націоналістами,я теж колись був і жовтеням і піонаром і навіть в комсомол заставили вступити.
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05.11.2021 14:15 Відповісти
а сьогодні я затятий бандерівець і голосую ітльки за націоналістів.
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05.11.2021 14:16 Відповісти

Литвин тут тоже замешан
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04.11.2021 23:57 Відповісти
Еще и орденом наградят

Ждите.
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05.11.2021 06:20 Відповісти
Так Демченко уже липовое УБД получил. ГЭРОЙ!!!
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05.11.2021 11:18 Відповісти
так чего его сладкий папередник не отстанил?
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05.11.2021 06:46 Відповісти
На брата ермака еще и видос был. И шо. Рабовладельческий строй им плевать
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05.11.2021 07:20 Відповісти
Там, в ОП, зрадників через одного, починаючи з самого головного. А ця Демчина ще й УБД отримала, з'їздивши у відрядження у Слов'янськ.
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05.11.2021 07:35 Відповісти
Та бидлу пох, якщо неможливо когось з оточення Петра приплести...
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05.11.2021 07:42 Відповісти
Та ви шо? Та він же учасник АТО, мабуть пройшов аеропорт, Іловайськ і Піски.... Не вірите - подивіться, він навіть "ксіву" про це має і через 10 років буде писати мемуари, як відважно боронив Україну.
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05.11.2021 08:03 Відповісти
Петька еще в правительстве яника утверждал шо продление соглашения на ЧФ РФ єто пабеда
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05.11.2021 08:24 Відповісти
А де можна прочитати про це? Є докази, чи як завжди купа бруду і брехні? Я бачу інше,якраз Янукович і його воровита і проросійська команда втекли до ворога на Московію, а він залишився тут і боронив Україну, споряджав армію, ввів санкції проти агресора, відновив армію, дав нам асоціацію і безвіз, допоміг відродити Київську митрополію у вигляді ПЦУ, нашу мову зробив приоритетною, знімалися українські фільми ("квартал" не зняв ні одного кіно і ні одної своєї передачі українською), а чого варта децентралізація і "Прозоро"... Звичайно Ви це все знаєте, і не брешіть, негарно і не солідно і вже нікому не цікаво, бо навіть кури знають що це брехня.
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05.11.2021 08:51 Відповісти
https://24tv.ua/poroshenko_harkivski_ugodi__mistetstvo_kompromisu_n67669/amp
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05.11.2021 09:00 Відповісти
Прочитав
"Екс-міністр закордонних справ Петро Порошенко заявив, що продовження терміну базування Чорноморського флоту Росії в Криму "було необоротним".Про це він сказав в інтерв'ю "5 каналу"."Я переконаний, що базові угоди щодо ЧФ РФ - це мистецтво компромісу. Я не можу сказати, що я щасливий через те, що перебування флоту буде настільки тривалим. Я впевнений, що можливі були й інші домовленості, інші терміни. Але продовження терміну було необоротно", - підкреслив Порошенко". Ну і що тут такого? Він що, приймав участь і готував ці угоди? Ні, він прокоментував уже факт підписання і наголосив, що можливі були і інші домовленності і терміни".
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05.11.2021 09:15 Відповісти
Зеля подбирает в команду только сепаратистов и предателей, чтобы на их фоне выглядеть типа "ценристом"
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05.11.2021 08:31 Відповісти
Мерзота на мерзоті сиди ть і мерзотою поганяє
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05.11.2021 08:37 Відповісти
афигенная мразота у руля государства Украина!
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05.11.2021 10:32 Відповісти
що ще одного ригоАнала знайшли в стаді ЗЕлупи я не здивований ні разу,навіть не здивувався б якби ще й азіров там з'явився разом з профффесором януковощем.
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05.11.2021 14:10 Відповісти
Ачётакова,пля...? Гідний член грьобаної зе-банди.
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05.11.2021 16:01 Відповісти
Этих Демченко во власти сегодня уже 3 штуки. Один во внешней разведке, другой спикер какой то Андрей, а этот Руслан под Даниловым окопался. Из одного они кубла, как Литвины, или нет, пока не разобрался.
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05.11.2021 16:37 Відповісти
Пропоную панять і прастіть, раза по чотири зусіх боків. А потім , таки так посадити.
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05.11.2021 17:12 Відповісти
Демченко и Ермак российские агенты!
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05.11.2021 17:29 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXm1ELgE-AiT2_h9sy42gir4wdR6Tm6bqb-mr_AHTlvS4tUbEhCSlR5rx8H5SCcn8R_i0OrXRaQqdpgmfkdPm6S6oxdn36WUa8IqejDFemR1eucoBudnFe3FFb_lV6PGmo&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6617139448326295?__cft__[0]=AZXm1ELgE-AiT2_h9sy42gir4wdR6Tm6bqb-mr_AHTlvS4tUbEhCSlR5rx8H5SCcn8R_i0OrXRaQqdpgmfkdPm6S6oxdn36WUa8IqejDFemR1eucoBudnFe3FFb_lV6PGmo&__tn__=%2CO%2CP-R 1 мин. ·



Сенсационное расследование на "Радио Свобода"! СМИ, финансируемое правительством США, разоблачило российского шпиона в ближайшем окружении Владимира Зеленского.

Руслан Демченко указом президента Зеленского назначен начальником комитета по разведке и первым заместителем секретаря СНБО, в его руках сейчас находится управление всеми операциями всех украинских спецслужб против России, и подготовка всех докладов об обстановке на фронте. Это один из ключевых руководителей в сфере обороны Украины, с высшим доступом к гостайне, который формирует видение президента Украины по войне, работе спецслужб и переговорам с Россией. Именно Демченко присутствовал в на совещании кабинете Зеленского когда было принято решение отменить спецоперацию ГУР МО о захвате "вагнеровцев".

Я не раз заявлял, что Демченко - предатель и российский шпион, который провалил все спецоперации украинской разведки в 2020-м году:

Но https://www.facebook.com/serhii.andrushko?__cft__[0]=AZXm1ELgE-AiT2_h9sy42gir4wdR6Tm6bqb-mr_AHTlvS4tUbEhCSlR5rx8H5SCcn8R_i0OrXRaQqdpgmfkdPm6S6oxdn36WUa8IqejDFemR1eucoBudnFe3FFb_lV6PGmo&__tn__=-]K-R Serhii Andrushko добыл железные доказательства предательства, это должен посмотреть каждый: https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-lobisty-kharkivski-uhody-zelenskyy/31545974.html?fbclid=IwAR1Sgep4723CjrDsBNxBjfel1kns4KsMxTE5-p62bJRh1NvX_JMnwNa_ByI https://www.radiosvoboda.org/.../skhemy.../31545974.html...

Стенограмма заседания комитета по обороне Верховной Рады в 2010-м году, где именно Руслан Демченко как заместитель министра иностранных дел требовал заключения печально известных "Харьковских соглашений" - договора о продлении сроков базирования Черноморского флота РФ в Крыму.

Посмотрите что предатель Демченко рассказывал депутатам!

"Черноморский флот не станет причиной для активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму".

И Демченко и Янукович уговорили парламент проголосовать - с драками и боем за договор, котоырй легализовал вторжение РФ в Крым. Демченко курировал отношения с Россией, и не сообщал информацию о переброске российских войск в Крым. Демченко во время вторжения в феврале 2014-го в Крым вел переговоры с МИД РФ.

Почему этот предатель до сих пор не сидит в тюрьме и не ждет судебный приговор за госизмену и сдачу Крыма? Чем Демченко лучше Медведчука? Тем, что он предает Украину по договоренности с Ермаком?

Уверен, что все люди, которым не все равно, что происходит в государстве, должны в ближайшее время выразить протест на Банковой против дальнейшего пребывания Руслана Демченко в украинской власти. Это просто позор во время войны. И президент Зеленский обязан немедленно убрать предателя Демченко со всех государственных постов.
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05.11.2021 19:32 Відповісти
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05.11.2021 19:45 Відповісти
ХАЙ ГОРИТЬ ЗЕОЛЕНА ДУПА!!!

https://www.radiosvoboda.org/a/news-general-pavlovsky-vyjshov-iz-sizo/31547869.html Генерал Павловський вийшов із СІЗО під заставу
Порошенко із соратниками внесли заставу!

Порошенко зустрівся зі звільненим генералом Павловським

https://www.youtube.com/watch?v=km9v42VyTs0 Перемога буде за нами - Турчинов
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05.11.2021 21:29 Відповісти
 
 