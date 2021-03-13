Ексзаступник міністра Демченко не займався підготовкою "харківських угод", - МЗС

Колишній заступник міністра закордонних справ України Руслан Демченко отримав повноваження займатися двосторонніми відносинами з Росією тільки 27 квітня 2010 року, через шість днів після підписання "харківських угод".

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Руслан Демченко був призначений на посаду заступника міністра закордонних справ України 17 лютого 2010 року розпорядженням КМУ №227-р. Водночас, згідно з наказом МЗС №82 про розподіл обов'язків між заступниками міністра, до його повноважень двосторонні відносини з Російською Федерацією були віднесені тільки 27 квітня - тобто через шість днів після підписання Харківських угод і внесення їх на ратифікацію до Верховної Ради України", - поінформували в пресслужбі міністерства.

Як повідомлялося, Головне слідче управління Служби безпеки України почало досудове розслідування щодо посадових осіб органів державної влади за фактом вчинення державної зради в 2008-2010 роках.

У пресцентрі СБУ повідомили, що слідчі розслідують, зокрема, обставини підготовки і підписання 21 квітня 2010 року "Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року", дотримання регламенту і процедур під час її затвердження депутатами Верховної Ради. За попередніми даними слідства, підписання цього документа призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим у 2014 році.

Нагадаємо, 12 березня нардеп "Голоси" Сергій Рахманін заявив, що Руслан Демченко в 2010 році був заступником міністра закордонних справ і причетний до підготовки "харківських угод".

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