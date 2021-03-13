Ексзаступник міністра Демченко не займався підготовкою "харківських угод", - МЗС
Колишній заступник міністра закордонних справ України Руслан Демченко отримав повноваження займатися двосторонніми відносинами з Росією тільки 27 квітня 2010 року, через шість днів після підписання "харківських угод".
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Руслан Демченко був призначений на посаду заступника міністра закордонних справ України 17 лютого 2010 року розпорядженням КМУ №227-р. Водночас, згідно з наказом МЗС №82 про розподіл обов'язків між заступниками міністра, до його повноважень двосторонні відносини з Російською Федерацією були віднесені тільки 27 квітня - тобто через шість днів після підписання Харківських угод і внесення їх на ратифікацію до Верховної Ради України", - поінформували в пресслужбі міністерства.
Як повідомлялося, Головне слідче управління Служби безпеки України почало досудове розслідування щодо посадових осіб органів державної влади за фактом вчинення державної зради в 2008-2010 роках.
У пресцентрі СБУ повідомили, що слідчі розслідують, зокрема, обставини підготовки і підписання 21 квітня 2010 року "Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року", дотримання регламенту і процедур під час її затвердження депутатами Верховної Ради. За попередніми даними слідства, підписання цього документа призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим у 2014 році.
Нагадаємо, 12 березня нардеп "Голоси" Сергій Рахманін заявив, що Руслан Демченко в 2010 році був заступником міністра закордонних справ і причетний до підготовки "харківських угод".
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Перший заступник Міністра закордонних справ України Руслан Демченко взяв участь у зустрічі Президента України Віктора Януковича та Президента РФ Володимира Путіна у рамках святкування Дня Флоту України і Дня Військово-Морського флоту РФ.
У рамках участі Президентів України та РФ в урочистостях, відбулись КОНСУЛЬТАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ПІДКОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПЕРЕБУВАННЯ ЧФ РФ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ -
ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ РУСЛАНА ДЕМЧЕНКА
ТА СТАТС-СЕКРЕТАРЯ - ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ГРИГОРІЯ КАРАСІНА.
Особливу увагу в рамках переговорів було приділено питанням соціально-економічного розвитку м.Севастополь та інших населених пунктів, в яких дислокуються підрозділи ЧФ РФ.
https://mfa.gov.ua/news/13926-pershij-zastupnik-ministra-zakordonnih-sprav-ukrajini-ruslan-demchenko-vzyav-uchasty-u-zustrichi-prezidenta-ukrajini-viktora-janukovicha-ta-prezidenta-rf-volodimira-putina-u-ramkah-svya
Это, по мнению эксперта, свидетельствует о том, что ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО НЕ ВЕРИТ В ЭТОТ ПРОЦЕСС.
К ТОМУ ЖЕ ЭТА ЗАМЕНА ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК АМОРАЛЬНАЯ ИЗ-ЗА ПРЕДЫДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕМЧЕНКО, ДОБАВИЛ ЭКСПЕРТ. БОГДАН ЯРЕМЕНКО (НЫНЕ СЛУГА НАРОДУ
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ В МИД ВО ВРЕМЕНА КОЖАРИ ДЕМЧЕНКО КУРИРОВАЛ РОССИЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
"ДЕМЧЕНКО БЫЛ ТЕМ ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЙ ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА ФАКТИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВЫВАЛ КАМПАНИИ ПО ДЕЗИНФОРМАЦИИ, ОПИСЫВАЯ СОБЫТИЯ КАК ЭКСТРЕМИЗМ, ТЕРРОРИЗМ. ЭТО ЛИШАЕТ ЕГО ПРАВА ПРЕДСТАВЛЯТЬ УКРАИНУ НА ЛЮБЫХ ПЕРЕГОВОРАХ", -
ОТМЕТИЛ ЯРЕМЕНКО (НЫНЕ СЛУГА НАРОДУ
https://nv.ua/ukraine/politics/chto-izvestno-o-preemnike-kuchmy-v-trekhstoronnij-kontaktnoj-hruppe-v-minske-2500673.html
- Почему Петя назначает дезинформатора , предателя , готовящего "харьковские соглашения" и курировшего кацапское направление Демченко на замену Кучме ? Он же там мог много чего " накурировать " в пользу кацапов ?
Как же так шоколадники ?
Украина 24 июля 2019, 10:16
Зеленский взял в свою команду "серого кардинала" украинской политики, уволил и переназначил Руслана Демченко на должность советника президента.
Ранее сообщалось, что в округе № 14 в Винницкой области победила кандидат от пропрезидентской партии Ирина Борзова, дочь продюсера шоу "Лига смеха" и владелица бизнеса в оккупированном Крыму.
Так, президент Зеленский подписал два указа. Первым - №547/2019 "Об освобождении Руслана Демченко с должности советника президента Украины", он уволил Демченко. Вторым - №548/2019 "Назначить Демченко Руслана Михайловича советником президента Украины", он вернул его.
https://www.dialog.ua/ukraine/184761_1563952091
Ну а Петя , какже Петя такое допустил что назначил вместо Кучмы ? Твой же пост выше ?
Ну и зеля увольняет и опять назначает на должность советника . А уволить можно , если его туда кто то другой назначил . Кто бы это мог быть ?
Он лично координировал работу украинских дипломатов по оправданию репрессий против http://politota.com.ua/dossier/6212-timoshenko-yuliya-vladimirovna.html Юлии Тимошенко и http://politota.com.ua/dossier/9144-lucenko-yuriy-vitalevich.html Юрия Луценко в глазах западной общественности.
Он также курировал российское направление в МИДе.
При министре Кожаре Демченко называли «серым кардиналом» украинского МИДа.
http://politota.com.ua/dossier/11730-demchenko-ruslan-mihaylovich.html
Зеленский взял в свою команду "серого кардинала" украинской политики, уволил и переназначил Руслана Демченко на должность советника президента.
Ранее сообщалось, что в округе № 14 в Винницкой области победила кандидат от пропрезидентской партии Ирина Борзова, дочь продюсера шоу "Лига смеха" и владелица бизнеса в оккупированном Крыму.
Так, президент Зеленский подписал два указа. Первым - №547/2019 "Об освобождении Руслана Демченко с должности советника президента Украины", он уволил Демченко. Вторым - №548/2019 "Назначить Демченко Руслана Михайловича советником президента Украины", он вернул его.
https://www.dialog.ua/ukraine/184761_1563952091