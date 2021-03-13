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Ексзаступник міністра Демченко не займався підготовкою "харківських угод", - МЗС

Ексзаступник міністра Демченко не займався підготовкою

Колишній заступник міністра закордонних справ України Руслан Демченко отримав повноваження займатися двосторонніми відносинами з Росією тільки 27 квітня 2010 року, через шість днів після підписання "харківських угод".

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Руслан Демченко був призначений на посаду заступника міністра закордонних справ України 17 лютого 2010 року розпорядженням КМУ №227-р. Водночас, згідно з наказом МЗС №82 про розподіл обов'язків між заступниками міністра, до його повноважень двосторонні відносини з Російською Федерацією були віднесені тільки 27 квітня - тобто через шість днів після підписання Харківських угод і внесення їх на ратифікацію до Верховної Ради України", - поінформували в пресслужбі міністерства.

Як повідомлялося, Головне слідче управління Служби безпеки України почало досудове розслідування щодо посадових осіб органів державної влади за фактом вчинення державної зради в 2008-2010 роках.

У пресцентрі СБУ повідомили, що слідчі розслідують, зокрема, обставини підготовки і підписання 21 квітня 2010 року "Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року", дотримання регламенту і процедур під час її затвердження депутатами Верховної Ради. За попередніми даними слідства, підписання цього документа призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим у 2014 році.

Нагадаємо, 12 березня нардеп "Голоси" Сергій Рахманін заявив, що Руслан Демченко в 2010 році був заступником міністра закордонних справ і причетний до підготовки "харківських угод".

Також читайте: Мені невідомо, чи причетний Демченко до Харківських угод. Якщо слідство виявить чиюсь провину, відповідатимуть незалежно від прізвищ, - Данілов

МЗС (4109) Харківські угоди (69) Демченко Руслан (43)


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Топ коментарі
+37
Чем ближе кино, тем сильнее попытки отвлечь лохторат новым шоу.
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13.03.2021 19:32
+28
https://twitter.com/ze_benya

https://twitter.com/ze_benya ЗеБєня



Ну шо, Юля вся у білому та пухнастому може сісти на другий термін, десь років на п'ятнадцять?
Ага, у 2008 році РНБО ухвалила доручення до уряду Тимошенко терміново підготувати закон про виведення російських військ із Севастополя. Вона не виконала, а потім були Харківські угоди.
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13.03.2021 19:33
+28
Только вот сценарий от квартала туповат и актеры никакие.

Экс-замминистра Демченко не занимался подготовкой Харьковских соглашений, - МИД - Цензор.НЕТ 5948
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13.03.2021 19:34
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28 липня 2013 року о 13:00

Перший заступник Міністра закордонних справ України Руслан Демченко взяв участь у зустрічі Президента України Віктора Януковича та Президента РФ Володимира Путіна у рамках святкування Дня Флоту України і Дня Військово-Морського флоту РФ.



У рамках участі Президентів України та РФ в урочистостях, відбулись КОНСУЛЬТАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ПІДКОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПЕРЕБУВАННЯ ЧФ РФ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ -
ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ РУСЛАНА ДЕМЧЕНКА
ТА СТАТС-СЕКРЕТАРЯ - ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ГРИГОРІЯ КАРАСІНА.


Особливу увагу в рамках переговорів було приділено питанням соціально-економічного розвитку м.Севастополь та інших населених пунктів, в яких дислокуються підрозділи ЧФ РФ.
https://mfa.gov.ua/news/13926-pershij-zastupnik-ministra-zakordonnih-sprav-ukrajini-ruslan-demchenko-vzyav-uchasty-u-zustrichi-prezidenta-ukrajini-viktora-janukovicha-ta-prezidenta-rf-volodimira-putina-u-ramkah-svya
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13.03.2021 23:45 Відповісти
Замена представителя от Украины в Минске - с Кучмы на Демченко - это понижение уровня переговорщика, ОТМЕТИЛ ГЛАВА ПРАВЛЕНИЯ МАЙДАНА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БОГДАН ЯРЕМЕНКО (НЫНЕ СЛУГА НАРОДУ
Это, по мнению эксперта, свидетельствует о том, что ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО НЕ ВЕРИТ В ЭТОТ ПРОЦЕСС.
К ТОМУ ЖЕ ЭТА ЗАМЕНА ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК АМОРАЛЬНАЯ ИЗ-ЗА ПРЕДЫДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕМЧЕНКО, ДОБАВИЛ ЭКСПЕРТ. БОГДАН ЯРЕМЕНКО (НЫНЕ СЛУГА НАРОДУ


ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ В МИД ВО ВРЕМЕНА КОЖАРИ ДЕМЧЕНКО КУРИРОВАЛ РОССИЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.


"ДЕМЧЕНКО БЫЛ ТЕМ ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЙ ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА ФАКТИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВЫВАЛ КАМПАНИИ ПО ДЕЗИНФОРМАЦИИ, ОПИСЫВАЯ СОБЫТИЯ КАК ЭКСТРЕМИЗМ, ТЕРРОРИЗМ. ЭТО ЛИШАЕТ ЕГО ПРАВА ПРЕДСТАВЛЯТЬ УКРАИНУ НА ЛЮБЫХ ПЕРЕГОВОРАХ", -
ОТМЕТИЛ ЯРЕМЕНКО (НЫНЕ СЛУГА НАРОДУ


https://nv.ua/ukraine/politics/chto-izvestno-o-preemnike-kuchmy-v-trekhstoronnij-kontaktnoj-hruppe-v-minske-2500673.html
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13.03.2021 23:47 Відповісти
Круто ! И сразу же вопрос
- Почему Петя назначает дезинформатора , предателя , готовящего "харьковские соглашения" и курировшего кацапское направление Демченко на замену Кучме ? Он же там мог много чего " накурировать " в пользу кацапов ?
Как же так шоколадники ?
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14.03.2021 00:15 Відповісти
И сразу же вопрос

Украина 24 июля 2019, 10:16
Зеленский взял в свою команду "серого кардинала" украинской политики, уволил и переназначил Руслана Демченко на должность советника президента.
Ранее сообщалось, что в округе № 14 в Винницкой области победила кандидат от пропрезидентской партии Ирина Борзова, дочь продюсера шоу "Лига смеха" и владелица бизнеса в оккупированном Крыму.
Так, президент Зеленский подписал два указа. Первым - №547/2019 "Об освобождении Руслана Демченко с должности советника президента Украины", он уволил Демченко. Вторым - №548/2019 "Назначить Демченко Руслана Михайловича советником президента Украины", он вернул его.
https://www.dialog.ua/ukraine/184761_1563952091
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14.03.2021 00:44 Відповісти
Не чувак , ты с базара не сьезжай ! Вы же зелю еще до вступления на должность Президента заклеймили" предателем ".
Ну а Петя , какже Петя такое допустил что назначил вместо Кучмы ? Твой же пост выше ?
Ну и зеля увольняет и опять назначает на должность советника . А уволить можно , если его туда кто то другой назначил . Кто бы это мог быть ?
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14.03.2021 01:56 Відповісти
При Януковиче Руслан Демченко был первым заместителем министра иностранных дел.
Он лично координировал работу украинских дипломатов по оправданию репрессий против http://politota.com.ua/dossier/6212-timoshenko-yuliya-vladimirovna.html Юлии Тимошенко и http://politota.com.ua/dossier/9144-lucenko-yuriy-vitalevich.html Юрия Луценко в глазах западной общественности.
Он также курировал российское направление в МИДе.
При министре Кожаре Демченко называли «серым кардиналом» украинского МИДа.
http://politota.com.ua/dossier/11730-demchenko-ruslan-mihaylovich.html
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13.03.2021 23:49 Відповісти
Украина 24 июля 2019, 10:16
Зеленский взял в свою команду "серого кардинала" украинской политики, уволил и переназначил Руслана Демченко на должность советника президента.
Ранее сообщалось, что в округе № 14 в Винницкой области победила кандидат от пропрезидентской партии Ирина Борзова, дочь продюсера шоу "Лига смеха" и владелица бизнеса в оккупированном Крыму.
Так, президент Зеленский подписал два указа. Первым - №547/2019 "Об освобождении Руслана Демченко с должности советника президента Украины", он уволил Демченко. Вторым - №548/2019 "Назначить Демченко Руслана Михайловича советником президента Украины", он вернул его.
https://www.dialog.ua/ukraine/184761_1563952091
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13.03.2021 23:52 Відповісти
Прямо як у Ільфа і Петрова устами Остапа Бендера:"Оцените красоту игры".
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14.03.2021 01:18 Відповісти
Сколько только шпионов и мерзавцев пашут в украинской политике. Трудно выбрать незашкваренного, порядочного, человека. Это первое, что бросается в глаза. И - главное во время войны - из-за этих подонков гибнут люди на передовой ( а иначе, кто станет оплачивать им командировочные на Лубянке?) Жуть. Годами кочуя с одного места на другое, и гадят, срут где жрут и ненавидят. Все эти: богданы, ермаки, демченки ... Имя им - легион..
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14.03.2021 05:12 Відповісти
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