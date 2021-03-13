Экс-замминистра Демченко не занимался подготовкой "харьковских соглашений", - МИД
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Руслан Демченко получил полномочия заниматься двусторонними отношениями с Россией только 27 апреля 2010 года, через шесть дней после подписания "харьковских соглашений".
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Руслан Демченко назначен на должность заместителя министра иностранных дел Украины 17 февраля 2010 года распоряжением КМУ №227-р. В то же время, согласно приказу МИД №82 о распределении обязанностей между заместителями министра, к его полномочиям двусторонние отношения с Российской Федерацией были отнесены только 27 апреля - то есть через шесть дней после подписания Харьковских соглашений и внесения их на ратификацию в Верховную Раду Украины", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование в отношении должностных лиц органов государственной власти по факту совершения государственной измены в 2008-2010 годах.
В пресс-центре СБУ изданию сообщили, что следователи расследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами Верховной Рады. По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава воинских формирований и спецслужб РФ, причастных к оккупации территории АР Крым в 2014 году.
Напомним, 12 марта нардеп "Голоса" Сергей Рахманин заявил, что Руслан Демченко в 2010 году был заместителем министра иностранных дел и причастен к подготовке "харьковских соглашений".
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Перший заступник Міністра закордонних справ України Руслан Демченко взяв участь у зустрічі Президента України Віктора Януковича та Президента РФ Володимира Путіна у рамках святкування Дня Флоту України і Дня Військово-Морського флоту РФ.
У рамках участі Президентів України та РФ в урочистостях, відбулись КОНСУЛЬТАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ПІДКОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПЕРЕБУВАННЯ ЧФ РФ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ -
ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ РУСЛАНА ДЕМЧЕНКА
ТА СТАТС-СЕКРЕТАРЯ - ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ГРИГОРІЯ КАРАСІНА.
Особливу увагу в рамках переговорів було приділено питанням соціально-економічного розвитку м.Севастополь та інших населених пунктів, в яких дислокуються підрозділи ЧФ РФ.
https://mfa.gov.ua/news/13926-pershij-zastupnik-ministra-zakordonnih-sprav-ukrajini-ruslan-demchenko-vzyav-uchasty-u-zustrichi-prezidenta-ukrajini-viktora-janukovicha-ta-prezidenta-rf-volodimira-putina-u-ramkah-svya
Это, по мнению эксперта, свидетельствует о том, что ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО НЕ ВЕРИТ В ЭТОТ ПРОЦЕСС.
К ТОМУ ЖЕ ЭТА ЗАМЕНА ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК АМОРАЛЬНАЯ ИЗ-ЗА ПРЕДЫДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕМЧЕНКО, ДОБАВИЛ ЭКСПЕРТ. БОГДАН ЯРЕМЕНКО (НЫНЕ СЛУГА НАРОДУ
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ В МИД ВО ВРЕМЕНА КОЖАРИ ДЕМЧЕНКО КУРИРОВАЛ РОССИЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
"ДЕМЧЕНКО БЫЛ ТЕМ ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЙ ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА ФАКТИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВЫВАЛ КАМПАНИИ ПО ДЕЗИНФОРМАЦИИ, ОПИСЫВАЯ СОБЫТИЯ КАК ЭКСТРЕМИЗМ, ТЕРРОРИЗМ. ЭТО ЛИШАЕТ ЕГО ПРАВА ПРЕДСТАВЛЯТЬ УКРАИНУ НА ЛЮБЫХ ПЕРЕГОВОРАХ", -
ОТМЕТИЛ ЯРЕМЕНКО (НЫНЕ СЛУГА НАРОДУ
https://nv.ua/ukraine/politics/chto-izvestno-o-preemnike-kuchmy-v-trekhstoronnij-kontaktnoj-hruppe-v-minske-2500673.html
- Почему Петя назначает дезинформатора , предателя , готовящего "харьковские соглашения" и курировшего кацапское направление Демченко на замену Кучме ? Он же там мог много чего " накурировать " в пользу кацапов ?
Как же так шоколадники ?
Украина 24 июля 2019, 10:16
Зеленский взял в свою команду "серого кардинала" украинской политики, уволил и переназначил Руслана Демченко на должность советника президента.
Ранее сообщалось, что в округе № 14 в Винницкой области победила кандидат от пропрезидентской партии Ирина Борзова, дочь продюсера шоу "Лига смеха" и владелица бизнеса в оккупированном Крыму.
Так, президент Зеленский подписал два указа. Первым - №547/2019 "Об освобождении Руслана Демченко с должности советника президента Украины", он уволил Демченко. Вторым - №548/2019 "Назначить Демченко Руслана Михайловича советником президента Украины", он вернул его.
https://www.dialog.ua/ukraine/184761_1563952091
Ну а Петя , какже Петя такое допустил что назначил вместо Кучмы ? Твой же пост выше ?
Ну и зеля увольняет и опять назначает на должность советника . А уволить можно , если его туда кто то другой назначил . Кто бы это мог быть ?
Он лично координировал работу украинских дипломатов по оправданию репрессий против http://politota.com.ua/dossier/6212-timoshenko-yuliya-vladimirovna.html Юлии Тимошенко и http://politota.com.ua/dossier/9144-lucenko-yuriy-vitalevich.html Юрия Луценко в глазах западной общественности.
Он также курировал российское направление в МИДе.
При министре Кожаре Демченко называли «серым кардиналом» украинского МИДа.
http://politota.com.ua/dossier/11730-demchenko-ruslan-mihaylovich.html
Зеленский взял в свою команду "серого кардинала" украинской политики, уволил и переназначил Руслана Демченко на должность советника президента.
Ранее сообщалось, что в округе № 14 в Винницкой области победила кандидат от пропрезидентской партии Ирина Борзова, дочь продюсера шоу "Лига смеха" и владелица бизнеса в оккупированном Крыму.
Так, президент Зеленский подписал два указа. Первым - №547/2019 "Об освобождении Руслана Демченко с должности советника президента Украины", он уволил Демченко. Вторым - №548/2019 "Назначить Демченко Руслана Михайловича советником президента Украины", он вернул его.
https://www.dialog.ua/ukraine/184761_1563952091