Беларусь ограничила прокачку нефти в направлении Польши
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"Гомельтранснефть Дружба" на трое суток ограничила прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши из-за начавшегося вчера внепланового ремонта на одной из ветвей трубопровода.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта", об этом сообщил представитель "Транснефти" Игорь Демин.
"Со вчерашнего дня "Гомельтранснефть" начала внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба", ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается", - сказал Игорь Демин.
Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.
Напомним, ранее Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, на совещании в Минске порекомендовал Западу думать, прежде чем угрожать новыми санкциями и закрытием границ, поскольку в случае их введения РБ может перекрыть транзит газа через республику.
"А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику пути нет. Если мы закроем для поляков и, например, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться не перед чем", - заявлял он.
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рубит сук на котором сидит Беларусь
Это Путин дал команду, тут и к гадалке не ходи.
Это Путин решил сделать так, чтобы те НПЗ, которые брали нефть из этой трубы, за три месяца провели переналадку и стали работать на той нефти, которая прибудет в Польшу морем, на давно построенный терминал )))))))
Вчера днем спецслужбы таракана выдали "мигрантам" светошумовые гранаты, а вечером эти же спецслужбы КГБ уже слепили лазером польских пограничников, в то время как прокси-мигранты пытались прорвать кордон.
Вот уже таракан и нефтепровод Европе перекрывает, а они все озабочиваются.
Да не прогибает,а воюет,пакостит,где может,пользуясь количественным превосходством
Хотя наши ребята меньшим кол-вом,но дают жару этой биомассе уже 7й год,и не хило дают.