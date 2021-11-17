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Беларусь ограничила прокачку нефти в направлении Польши

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Беларусь ограничила прокачку нефти в направлении Польши

"Гомельтранснефть Дружба" на трое суток ограничила прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши из-за начавшегося вчера внепланового ремонта на одной из ветвей трубопровода.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта", об этом сообщил представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Со вчерашнего дня "Гомельтранснефть" начала внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба", ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается", - сказал Игорь Демин.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нутром чую, что есть: Лукашенко поручил найти "море" нефти в Беларуси

Напомним, ранее Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, на совещании в Минске порекомендовал Западу думать, прежде чем угрожать новыми санкциями и закрытием границ, поскольку в случае их введения РБ может перекрыть транзит газа через республику.

"А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику пути нет. Если мы закроем для поляков и, например, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться не перед чем", - заявлял он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+23
Тупоголовый Лукашенко не понимает, что заставит поляков найти более приемлемый вариант 😀😀😀
рубит сук на котором сидит Беларусь
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17.11.2021 14:41
+15
Такие же внеплановые ремонты ожидают и СП-2,если Европа будет плохо себя вести в будущем
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17.11.2021 14:48
+10
Тупой бульбофюрер,когда вы уже ушлепки сдохнете с ******
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17.11.2021 14:42
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Тупоголовый Лукашенко не понимает, что заставит поляков найти более приемлемый вариант 😀😀😀
рубит сук на котором сидит Беларусь
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17.11.2021 14:41 Ответить
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17.11.2021 15:01 Ответить
Ну тупеньке воно. Що ж робити...
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17.11.2021 15:03 Ответить
Ага, нагнитесь и держитесь.
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17.11.2021 16:40 Ответить
Разве в Беларуси добывают нефть? Нет, это нефть добытая в ограбленной Московией Сибири.
Это Путин дал команду, тут и к гадалке не ходи.
Это Путин решил сделать так, чтобы те НПЗ, которые брали нефть из этой трубы, за три месяца провели переналадку и стали работать на той нефти, которая прибудет в Польшу морем, на давно построенный терминал )))))))
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17.11.2021 16:52 Ответить
Тупой бульбофюрер,когда вы уже ушлепки сдохнете с ******
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17.11.2021 14:42 Ответить
Девочка в зоопарке настойчиво кормит бегемота мороженым . Подходит смотритель и говорит ей , что у него голова с другой стороны . Не сдохнут . Им лобстеров и икру во все места запихивают .
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17.11.2021 15:03 Ответить
А разве в Бульбашии есть свой газ или нефть ( это же не торф).. А про прокачку это к его патрону Пу в Кремль.. без его соизволения он после последних " выборов" и чихнуть не может без его указа, не то что что серьезное.
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17.11.2021 14:42 Ответить
Меньше прокачают - меньше заработают! Долго это не протянется. Прийде коза до возу!
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17.11.2021 14:48 Ответить
Такие же внеплановые ремонты ожидают и СП-2,если Европа будет плохо себя вести в будущем
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17.11.2021 14:48 Ответить
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17.11.2021 14:49 Ответить
Глубокоозабоченная Европа все глубоко обеспокаивается, во то время как бульбофюррер вместе с ****** гибридно атакуют их восточную границу.
Вчера днем спецслужбы таракана выдали "мигрантам" светошумовые гранаты, а вечером эти же спецслужбы КГБ уже слепили лазером польских пограничников, в то время как прокси-мигранты пытались прорвать кордон.
Вот уже таракан и нефтепровод Европе перекрывает, а они все озабочиваются.
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17.11.2021 15:00 Ответить
они живут в параллельном мире...
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17.11.2021 15:24 Ответить
Врядли бульба принимает решения сам. Блефует с путиным. Был бы таким тупым,это только польза для Украины.
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17.11.2021 15:02 Ответить
Это пробный вброс на вентилятор с ожиданием как среагируют
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17.11.2021 15:05 Ответить
шантажик? чучелка усатая...)))
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17.11.2021 15:06 Ответить
Zavezut cerez terminal poliaki.V Litve ix zavod Orlean oni tolko cerez terminal i zakupajet neft,trubi tut i netu
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17.11.2021 15:06 Ответить
За этой суетой с газом все забывают что на нефти рашка зарабатывает в два раза больше чем на газе. А ее у рашки покупают все, и язвенники (Польша) и трезвенники (США). И предпочитают об этом помалкивать. Прямо как в Украине, где "торговлей на крови" оказывается только то, на что укажут ручные СМИ олигархов.
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17.11.2021 15:08 Ответить
сша сама продает нефть, долбоватник ты тупорогий. кому ты кукарекаешь, лахтушара слабоумная ? )))
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17.11.2021 15:11 Ответить
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17.11.2021 15:17 Ответить
Рашка вобще ничего толкового не продает. А нас прогибает только ккаким-то чудом все эти годы. просто непонятно это чудо у такой задроченой нищей снигерии, так братко?
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17.11.2021 15:20 Ответить
Это - страна - бензоколонка, кроме продавать то, что у них есть в земле им больше нечего продавать США... А американцы - не страна бензоколонка и свои ресурсы расходует рационально
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17.11.2021 15:24 Ответить
Я не спорю, что бензоколонка. Как им удается нашу выхокотехнологичну и интеллектуально развитую ДЕРЖАВУ нагибать и обижать? Они и технику не умеют делать и стреляют они какими-то деревянными хлопушками - все мы это знаем. Почему они нас нагибают, не мы?
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17.11.2021 15:51 Ответить
До чего ж умный,аж жуть
Да не прогибает,а воюет,пакостит,где может,пользуясь количественным превосходством
Хотя наши ребята меньшим кол-вом,но дают жару этой биомассе уже 7й год,и не хило дают.
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17.11.2021 20:38 Ответить
Свято место пусто не бывает... арабы на подходе..., завтра лкавого с его(кацапской) нефтю нах. пошлют... и чес лысины ничего уже не даст...
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17.11.2021 15:21 Ответить
Арабы не просто на подходе, а штурмуют границу Польши.
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17.11.2021 15:26 Ответить
полякам осталось собрать их в кучу и поставить арабоперегонный завод.... будет 98-й высшей пробы.
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17.11.2021 15:28 Ответить
Будут, в нагрузку к нефти, поставлять сирийцев и афганцев?
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17.11.2021 15:25 Ответить
Это говорит от том,что на раше плохо с нефтью,а у белорусов с финансами.
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17.11.2021 15:27 Ответить
а я вам скажу что европа сглотнет как всегда и пойдет на уступки)))) европа очень слаба, особенно на бабки, все эти европейские ценности существуют у них только в телевизоре. им плевать на другие нации, лишь бы им жилось сыто
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17.11.2021 15:48 Ответить
Все требует своевременного ремонта и обслуживания.
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17.11.2021 15:51 Ответить
Сегодня к вечеру поза планово откроет после ,частичной вставки этой трубы ему в опу х-лом.
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17.11.2021 15:58 Ответить
 
 