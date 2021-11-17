Білорусь обмежила прокачування нафти у напрямку Польщі

"Гомельтранснефть Дружба" на три доби обмежила прокачування нафти нафтопроводом "Дружба" у напрямку Польщі через позаплановий ремонт, що почався вчора, на одній з гілок трубопроводу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта", про це повідомив представник "Транснафти" Ігор Дьомін.

"З учорашнього дня "Гомельтранснефть" розпочала позаплановий ремонт на одній із гілок магістрального нафтопроводу "Дружба", обмеживши прокачування в напрямку Адамової Застави (Польща) орієнтовно на три доби, при цьому планове завдання місяця не переглядається", - сказав Ігор Дьомін.

Нафтопровід "Дружба" забезпечує постачання нафти на білоруські НПЗ та її транзит до Європи. Трубопровід бере свій початок у Самарській області, проходить через Брянськ і далі розгалужується на дві ділянки: північну та південну, проходить через Білорусь, Україну, Польщу, Чехію, Словаччину, Німеччину, Угорщину, Латвію, Литву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вперше чую. Я з ним поговорю, - Путін про погрози Лукашенка перекрити транзит газу до Європи

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, на нараді у Мінську порекомендував Заходу думати, перш ніж погрожувати новими санкціями та закриттям кордонів, оскільки у разі їх запровадження РБ може перекрити транзит газу через республіку.

"А якщо ми закриємо транзит через Білорусь? Через Україну не пройде: там російський кордон закритий. Через Прибалтику шляху немає. Якщо ми закриємо для поляків і, наприклад, для німців, що буде тоді? Ми не повинні, захищаючи свій суверенітет і незалежність, зупинятися ні перед чим", - заявляв він.