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Білорусь обмежила прокачування нафти у напрямку Польщі

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Білорусь обмежила прокачування нафти у напрямку Польщі

"Гомельтранснефть Дружба" на три доби обмежила прокачування нафти нафтопроводом "Дружба" у напрямку Польщі через позаплановий ремонт, що почався вчора, на одній з гілок трубопроводу.

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта", про це повідомив представник "Транснафти" Ігор Дьомін.

"З учорашнього дня "Гомельтранснефть" розпочала позаплановий ремонт на одній із гілок магістрального нафтопроводу "Дружба", обмеживши прокачування в напрямку Адамової Застави (Польща) орієнтовно на три доби, при цьому планове завдання місяця не переглядається", - сказав Ігор Дьомін.

Нафтопровід "Дружба" забезпечує постачання нафти на білоруські НПЗ та її транзит до Європи. Трубопровід бере свій початок у Самарській області, проходить через Брянськ і далі розгалужується на дві ділянки: північну та південну, проходить через Білорусь, Україну, Польщу, Чехію, Словаччину, Німеччину, Угорщину, Латвію, Литву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вперше чую. Я з ним поговорю, - Путін про погрози Лукашенка перекрити транзит газу до Європи

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, на нараді у Мінську порекомендував Заходу думати, перш ніж погрожувати новими санкціями та закриттям кордонів, оскільки у разі їх запровадження РБ може перекрити транзит газу через республіку.

"А якщо ми закриємо транзит через Білорусь? Через Україну не пройде: там російський кордон закритий. Через Прибалтику шляху немає. Якщо ми закриємо для поляків і, наприклад, для німців, що буде тоді? Ми не повинні, захищаючи свій суверенітет і незалежність, зупинятися ні перед чим", - заявляв він.
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Топ коментарі
+23
Тупоголовый Лукашенко не понимает, что заставит поляков найти более приемлемый вариант 😀😀😀
рубит сук на котором сидит Беларусь
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17.11.2021 14:41
+15
Такие же внеплановые ремонты ожидают и СП-2,если Европа будет плохо себя вести в будущем
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17.11.2021 14:48
+10
Тупой бульбофюрер,когда вы уже ушлепки сдохнете с ******
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17.11.2021 14:42
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Тупоголовый Лукашенко не понимает, что заставит поляков найти более приемлемый вариант 😀😀😀
рубит сук на котором сидит Беларусь
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17.11.2021 14:41 Відповісти
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17.11.2021 15:01 Відповісти
Ну тупеньке воно. Що ж робити...
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17.11.2021 15:03 Відповісти
Ага, нагнитесь и держитесь.
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17.11.2021 16:40 Відповісти
Разве в Беларуси добывают нефть? Нет, это нефть добытая в ограбленной Московией Сибири.
Это Путин дал команду, тут и к гадалке не ходи.
Это Путин решил сделать так, чтобы те НПЗ, которые брали нефть из этой трубы, за три месяца провели переналадку и стали работать на той нефти, которая прибудет в Польшу морем, на давно построенный терминал )))))))
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17.11.2021 16:52 Відповісти
Тупой бульбофюрер,когда вы уже ушлепки сдохнете с ******
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17.11.2021 14:42 Відповісти
Девочка в зоопарке настойчиво кормит бегемота мороженым . Подходит смотритель и говорит ей , что у него голова с другой стороны . Не сдохнут . Им лобстеров и икру во все места запихивают .
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17.11.2021 15:03 Відповісти
А разве в Бульбашии есть свой газ или нефть ( это же не торф).. А про прокачку это к его патрону Пу в Кремль.. без его соизволения он после последних " выборов" и чихнуть не может без его указа, не то что что серьезное.
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17.11.2021 14:42 Відповісти
Меньше прокачают - меньше заработают! Долго это не протянется. Прийде коза до возу!
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17.11.2021 14:48 Відповісти
Такие же внеплановые ремонты ожидают и СП-2,если Европа будет плохо себя вести в будущем
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17.11.2021 14:48 Відповісти
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17.11.2021 14:49 Відповісти
Глубокоозабоченная Европа все глубоко обеспокаивается, во то время как бульбофюррер вместе с ****** гибридно атакуют их восточную границу.
Вчера днем спецслужбы таракана выдали "мигрантам" светошумовые гранаты, а вечером эти же спецслужбы КГБ уже слепили лазером польских пограничников, в то время как прокси-мигранты пытались прорвать кордон.
Вот уже таракан и нефтепровод Европе перекрывает, а они все озабочиваются.
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17.11.2021 15:00 Відповісти
они живут в параллельном мире...
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17.11.2021 15:24 Відповісти
Врядли бульба принимает решения сам. Блефует с путиным. Был бы таким тупым,это только польза для Украины.
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17.11.2021 15:02 Відповісти
Это пробный вброс на вентилятор с ожиданием как среагируют
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17.11.2021 15:05 Відповісти
шантажик? чучелка усатая...)))
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17.11.2021 15:06 Відповісти
Zavezut cerez terminal poliaki.V Litve ix zavod Orlean oni tolko cerez terminal i zakupajet neft,trubi tut i netu
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17.11.2021 15:06 Відповісти
За этой суетой с газом все забывают что на нефти рашка зарабатывает в два раза больше чем на газе. А ее у рашки покупают все, и язвенники (Польша) и трезвенники (США). И предпочитают об этом помалкивать. Прямо как в Украине, где "торговлей на крови" оказывается только то, на что укажут ручные СМИ олигархов.
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17.11.2021 15:08 Відповісти
сша сама продает нефть, долбоватник ты тупорогий. кому ты кукарекаешь, лахтушара слабоумная ? )))
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17.11.2021 15:11 Відповісти
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17.11.2021 15:17 Відповісти
Рашка вобще ничего толкового не продает. А нас прогибает только ккаким-то чудом все эти годы. просто непонятно это чудо у такой задроченой нищей снигерии, так братко?
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17.11.2021 15:20 Відповісти
Это - страна - бензоколонка, кроме продавать то, что у них есть в земле им больше нечего продавать США... А американцы - не страна бензоколонка и свои ресурсы расходует рационально
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17.11.2021 15:24 Відповісти
Я не спорю, что бензоколонка. Как им удается нашу выхокотехнологичну и интеллектуально развитую ДЕРЖАВУ нагибать и обижать? Они и технику не умеют делать и стреляют они какими-то деревянными хлопушками - все мы это знаем. Почему они нас нагибают, не мы?
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17.11.2021 15:51 Відповісти
До чего ж умный,аж жуть
Да не прогибает,а воюет,пакостит,где может,пользуясь количественным превосходством
Хотя наши ребята меньшим кол-вом,но дают жару этой биомассе уже 7й год,и не хило дают.
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17.11.2021 20:38 Відповісти
Свято место пусто не бывает... арабы на подходе..., завтра лкавого с его(кацапской) нефтю нах. пошлют... и чес лысины ничего уже не даст...
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17.11.2021 15:21 Відповісти
Арабы не просто на подходе, а штурмуют границу Польши.
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17.11.2021 15:26 Відповісти
полякам осталось собрать их в кучу и поставить арабоперегонный завод.... будет 98-й высшей пробы.
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17.11.2021 15:28 Відповісти
Будут, в нагрузку к нефти, поставлять сирийцев и афганцев?
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17.11.2021 15:25 Відповісти
Это говорит от том,что на раше плохо с нефтью,а у белорусов с финансами.
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17.11.2021 15:27 Відповісти
а я вам скажу что европа сглотнет как всегда и пойдет на уступки)))) европа очень слаба, особенно на бабки, все эти европейские ценности существуют у них только в телевизоре. им плевать на другие нации, лишь бы им жилось сыто
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17.11.2021 15:48 Відповісти
Все требует своевременного ремонта и обслуживания.
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17.11.2021 15:51 Відповісти
Сегодня к вечеру поза планово откроет после ,частичной вставки этой трубы ему в опу х-лом.
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17.11.2021 15:58 Відповісти
 
 