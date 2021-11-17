Кабмин назначил Шаповалова замминистра обороны

Кабинет министров назначил Вячеслава Шаповалова замминистра обороны и Людмилу Панченко замминистра молодежи и спорта.

Соответствующее решение было принято на заседании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, правительство назначило Вячеслава Шаповалова заместителем министра обороны Украины (до этого являлся заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины), Людмилу Панченко – заместителем министра молодежи и спорта; Юрия Лубковича – государственным секретарем Министерства внутренних дел.

В то же время правительство уволило Юлия Гере с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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