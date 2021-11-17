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Кабмин назначил Шаповалова замминистра обороны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Кабмин назначил Шаповалова замминистра обороны

Кабинет министров назначил Вячеслава Шаповалова замминистра обороны и Людмилу Панченко замминистра молодежи и спорта.

Соответствующее решение было принято на заседании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, правительство назначило Вячеслава Шаповалова заместителем министра обороны Украины (до этого являлся заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины), Людмилу Панченко – заместителем министра молодежи и спорта; Юрия Лубковича – государственным секретарем Министерства внутренних дел.

В то же время правительство уволило Юлия Гере с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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А вы,друзья,как ни садитесь,все в музыканты не годитесь. (с)
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17.11.2021 16:04 Ответить
Как не тасуют засаленную колоду карт толку нет. Это равнозначно как в дурдоме искать "умного" дурака. Как то в детстве читал книжку чешского писателя,к сожалению уже не помню его фамилии, о том как после скоропостижной смерти короля на трон взошёл его сын ,десятилетний мальчик которому раньше нравилось сбегать из дворца и дружить с чернью . Когда он стал королём он посадил в тюрьму всех отцовских министров а вместо них привёл во дворец неграмотных и тупых своих уличных дружков и назначил их министрами. Естественно это быдло быстро довело государство до развала и настолько ослабили страну что её захватили другие короли а мальчика-короля сперва хотели казнить но потом просто закрыли в тюрьме навечно. Мне сейчас эта власть напоминает тех глупых детей возомнивших себя мудрецами и думающих что государством могут управлять даже такие балбесы как они.
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17.11.2021 17:02 Ответить
Власть- да. Но и народ такой же. Темный и инфантильный
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17.11.2021 22:04 Ответить
діяльність Шаповалова видало справжню фігуру Резнікова. який дикій зашквар Зе влади . . . знов і знов - ці бідні старі граблі . . . .
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17.11.2021 20:18 Ответить
 
 