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Кабмін призначив Шаповалова заступником міністра оборони

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Кабмін призначив Шаповалова заступником міністра оборони

Кабінет Міністрів призначив В'ячеслава Шаповалова заступником міністра оборони та Людмилу Панченко заступником міністра молоді та спорту.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, уряд призначив В'ячеслава Шаповалова заступником міністра оборони України (до цього був заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України), Людмилу Панченко – заступником міністра молоді та спорту; Юрія Лубковича – державним секретарем Міністерства внутрішніх справ.

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Водночас уряд звільнив Юлія Гере з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.
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А вы,друзья,как ни садитесь,все в музыканты не годитесь. (с)
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17.11.2021 16:04 Відповісти
Как не тасуют засаленную колоду карт толку нет. Это равнозначно как в дурдоме искать "умного" дурака. Как то в детстве читал книжку чешского писателя,к сожалению уже не помню его фамилии, о том как после скоропостижной смерти короля на трон взошёл его сын ,десятилетний мальчик которому раньше нравилось сбегать из дворца и дружить с чернью . Когда он стал королём он посадил в тюрьму всех отцовских министров а вместо них привёл во дворец неграмотных и тупых своих уличных дружков и назначил их министрами. Естественно это быдло быстро довело государство до развала и настолько ослабили страну что её захватили другие короли а мальчика-короля сперва хотели казнить но потом просто закрыли в тюрьме навечно. Мне сейчас эта власть напоминает тех глупых детей возомнивших себя мудрецами и думающих что государством могут управлять даже такие балбесы как они.
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17.11.2021 17:02 Відповісти
Власть- да. Но и народ такой же. Темный и инфантильный
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17.11.2021 22:04 Відповісти
діяльність Шаповалова видало справжню фігуру Резнікова. який дикій зашквар Зе влади . . . знов і знов - ці бідні старі граблі . . . .
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17.11.2021 20:18 Відповісти
 
 