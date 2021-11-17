Кабмін призначив Шаповалова заступником міністра оборони
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Кабінет Міністрів призначив В'ячеслава Шаповалова заступником міністра оборони та Людмилу Панченко заступником міністра молоді та спорту.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зокрема, уряд призначив В'ячеслава Шаповалова заступником міністра оборони України (до цього був заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України), Людмилу Панченко – заступником міністра молоді та спорту; Юрія Лубковича – державним секретарем Міністерства внутрішніх справ.
Водночас уряд звільнив Юлія Гере з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.
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