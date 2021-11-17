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Лукашенко в разговоре с Меркель требовал признать его легитимным, - BILD

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко в разговоре с Меркель требовал признать его легитимным, - BILD

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель возмущался, что его называют "господин Лукашенко", а не "президент".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как отмечает BILD, Лукашенко настаивал признать его легитимным и отменить санкции, введенные против его режима за фальсификации выборов, политические преследования и принудительную посадку Ryanair в Минске вместе с задержанием блоггера Романа Протасевича.

Кроме того, Лукашенко также предложил Меркель перебросить часть мигрантов в Евросоюз (намекая на Германию) и выделить Беларуси финансовую помощь на временное содержание беженцев на белорусско-польской границе.

Читайте также: Меркель обсудила с Лукашенко ситуацию с мигрантами на границе с Беларусью

В то же время, по информации журналистов, Меркель оставалась жесткой и пообещала изучить вопросы, обсудив их с главами государств-членов ЕС. При этом и.о. канцлера не исключила предоставление Минску финансовой поддержки на строительство жилья для нелегалов.

За последние несколько дней и.о. канцлера успела пообщаться с Лукашенко и Путиным из-за спровоцированного миграционного кризиса на границе с Польшей.
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Топ комментарии
+26
Лука- ты бездарный плагиатор:
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17.11.2021 22:30
+22
Терорист вимагає грошей і літак
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17.11.2021 22:38
+21
Ничесе запросы у БульбоФюрера. Чистый террорист. Нужно уже режим Лукашеску прировнять к организации ИГИЛ
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17.11.2021 22:39
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Лука- ты бездарный плагиатор:
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17.11.2021 22:30 Ответить
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17.11.2021 22:32 Ответить
Ну почему ? Европа уже деньги - 700 000 пока выделяет на содержание этих эфиёпов
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17.11.2021 23:11 Ответить
Він знає, що спочатку його називали Президент, тепер "пан", а з часом назвуть "цей"
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18.11.2021 07:41 Ответить
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17.11.2021 22:34 Ответить
цеж тема !!! добазарюємось з іраном іраком ... не важливо в принципі - підганяємо 20 000 їх жителів.. ті штомують кордони євросоюзу , взмін нам всякі економічні плюшки і бабки - які ми ділимо із нашим партнером..і саме основне це можна робити періодично )))
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17.11.2021 22:45 Ответить
№45
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17.11.2021 22:54 Ответить
Пани Меркель! АСТАНАВИТЕСЬ!
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17.11.2021 22:37 Ответить
Она же выращена из спермы биоматериала камрада Адольфа Г.
Посмотрите на на её глаза, брови, щёки - там дорисовать чёлочку
и усики - и будет самое оно.
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18.11.2021 09:28 Ответить
о,уже заплатять і тим легалізують,наступний дзвінок буде починатися-пане президент
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17.11.2021 22:37 Ответить
Терорист вимагає грошей і літак
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17.11.2021 22:38 Ответить
Терорист вимагає мільйон літаків та долар.
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17.11.2021 23:01 Ответить
Ну гроші вже йому дають,
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17.11.2021 23:13 Ответить
Ничесе запросы у БульбоФюрера. Чистый террорист. Нужно уже режим Лукашеску прировнять к организации ИГИЛ
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17.11.2021 22:39 Ответить
Истину глаголишь. Лукашенко и ***** используют мирных граждан третьих стран (включая женщин и детей) как оружие в гибридной войне. А это военное преступление.
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17.11.2021 22:47 Ответить
Зачем ему звонить он же никто ушлепок захвативший власть...
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17.11.2021 22:41 Ответить
Пусть звонит Тихановской.
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17.11.2021 23:46 Ответить
Щойно бачив відео на Facebook, біженці вже поперли до нас...
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17.11.2021 22:45 Ответить
В США?????
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17.11.2021 23:02 Ответить
В Україну
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17.11.2021 23:03 Ответить
У вас під ніком флаг США. Сьогодні пройшла інфа , що вони відходять від кордону, але куди пішли інфи нема. В нас поки інфи нема, що вони йдуть до нас . Посилання скиньте
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17.11.2021 23:10 Ответить
В Штати чи що ?
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17.11.2021 23:03 Ответить
До чого тут Штати? Прикордонники України затримали в київській області біженців з Білорусі
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17.11.2021 23:04 Ответить
Крис@kryscina_by
1 ч

Лукашенко снова поговорил с Меркель…
- Ангела, 70.000 - это несерьёзно, я же просил признать меня президентом… Высылаю ещё группу к границе с Литвой.
Поляки резко осудили Германию за переговоры с террористом.

"...ЕС выделяет 700 000 евро на гуманитарную помощь мигрантам, оказавшимся на границе Беларуси в уязвимом положении".
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17.11.2021 22:49 Ответить
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17.11.2021 23:19 Ответить
Скоро паспорта получат и пойдут в депутаты
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17.11.2021 23:26 Ответить
Как Арахамия. Такие ущербные пойдут на любые уступки власти и на любые преступления.
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18.11.2021 11:28 Ответить
Анна@f68Cxhj68OZsLkm

1 ч



"Уряд Польщі не визнає домовленості на тему вирішення міграційної кризи, які були досягнуті без участі країни в переговорному процесі. Зокрема, під час телефонної розмови канцлера Ангели Меркель та Олександра Лукашенка"
"Нічого про Україну без України "(ПП)
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17.11.2021 23:21 Ответить
White_eagle @Whiteeagle210



Белорусские власти приостановили транзит нефти в Польшу по нефтепроводу "Дружба" в связи с незапланированными ремонтными работами.
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17.11.2021 23:34 Ответить
господа озабоченные
а не пора ли узаконить в мировой юридической практике
такое понятие как РАШИЗМ ?
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17.11.2021 22:54 Ответить
старая ****, перед окончательным уходом, решила основательно подгадить всем, вступив в переговоры с террористом лукашску, что нельзя было делать ни при каких обстоятельствах.
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17.11.2021 22:54 Ответить
совершенно верно !!! .. и она ***** тем самым легализовала Луку...
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17.11.2021 23:15 Ответить
І психічно здоровим.
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17.11.2021 22:59 Ответить
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17.11.2021 23:18 Ответить
Тоесть она так жёстко решила помочь с деньгами на строительство жилья для нелегалов. МощнА,,,че уж там
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17.11.2021 23:19 Ответить
На территории Беларуси, кстати, тебе такие сожители нужны?
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18.11.2021 02:54 Ответить
По нашему ТВ немного другая информация. Лукашенко и Меркель тепло общались и координируют свои действия для помощи несчастным людям.
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17.11.2021 23:21 Ответить
сиди на бутылке молча
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18.11.2021 01:53 Ответить
Мда, я думал ты умнее
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18.11.2021 02:55 Ответить
Gipanis@SergUA777

46 мин





Если Европа не признала выборы в Беларуси и считает Лукашенко пустым местом, то Меркель преступила закон, позвонив этому путинскому ***-ну.
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17.11.2021 23:23 Ответить
Лукашенко также предложил Меркель перебросить часть мигрантов в Евросоюз (намекая на Германию) и выделить Беларуси финансовую помощь на временное содержание беженцев на белорусско-польской границе. Источник: https://censor.net/ru/n3300117

Окуевшесть просто зашкаливает, ну а госпожа (хочу_в_газпром-меркель) как всегда заглотнула, только теперь даже не у вовы, а у его шавки...
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17.11.2021 23:25 Ответить
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17.11.2021 23:27 Ответить
Комісар Меркель взяла під козирьок.
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17.11.2021 23:28 Ответить
А вот что будет если европа поломается, даст бабла на беШенцев и признает луку - вот это и будет полная фукуяма и пистец этой печальной истории про ЕС.
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17.11.2021 23:31 Ответить
Кіт Вчений


@TedTeddycat



Операція залякування Європи завершилася повною перемогою ху#ла. Тепер йому буде значно легше атакувати Україну. Щоправда, на Європу надії жодної і не було.
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17.11.2021 23:35 Ответить
Да, и чтобы сама меркель у него на побегушках была.
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17.11.2021 23:45 Ответить
Зачем с самозванцем ведет переговоры. Вести переговоры надо с настоящим президентом. С Тихановской.
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17.11.2021 23:53 Ответить
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18.11.2021 01:55 Ответить
Бабе Ангеле пора прекратить заниматься хернёй и спокойно свалить на пенсию. Хватит зашкваров.
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17.11.2021 23:54 Ответить
Я не пойму, эта старая комсомолка уже свалила на пенсию или нет?? Вроде уже всей Германией три раза провожали
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18.11.2021 00:14 Ответить
У неї перманентна та нескінченна влада.
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18.11.2021 00:23 Ответить
Фрау штазі йшла б вже та не мерехтіла. Бо її стара дупа вже так накуролєсіла, що нам та нашим дітям вистачить усе це лайно розгрібати.
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18.11.2021 00:20 Ответить
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18.11.2021 00:24 Ответить
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18.11.2021 01:34 Ответить
Анжела виделується і грається в толерантність: які нах біженці і мігранти.....тут скоординовані терористи!Який червоний хрест,що це за підмахування фашистському кремлю ?
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18.11.2021 02:41 Ответить
Один «легітимний» вже в Ростові.
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18.11.2021 05:31 Ответить
Ну что террорист требует Пиццы для заложников и вертолёт для себя...это на столько Клише что Усатый бумер даже не осознаёт это...
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18.11.2021 05:42 Ответить
Бацька Лука по-дипломатически учтиво обратился к Ангеле Меркель:
"Калі ўжо ты, бабка, сабралася на пенсію, то моўчкі ідзі трэніруйся каларадскіх жукоў збіраць, а я табе вядро элітнай насеннай бульбы прэзентую."
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18.11.2021 05:47 Ответить
Нахер с лукой было разговаривать если всю операцию проводят под руководством куйла ? Дать полякам возможность гасить нападавших их огнестрела и все попытки прорыва будут прекращены . Или Меркелиха отрабатывала поручение москвы по установлению контактов с колхозаном .
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18.11.2021 07:30 Ответить
Nemozno streliat po migrantam.Vot vcera u nas sobaka necajna kapnula odnogo migranta tak teper strogi vygovor polucit
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18.11.2021 07:46 Ответить
Если невозможно стрелять тогда готовьте для них жилье , школы и стройте мечети . Там евросоюз обещал с деньгами помочь . Тут не бывает середины , либо вы их либо они вас .
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18.11.2021 07:53 Ответить
Nexocit oni k nam?V Germaniju xocet.Pocemu obezatelno streliat ,mozno ix obratno otkuda prisli vybrasyvat siloj ili po xorosemu
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18.11.2021 08:04 Ответить
Меркель признає Луку, але коли він випросить у Пу для неї подвійний оклад в ГАЗпромі.
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18.11.2021 08:19 Ответить
Та вони обидва нелегітимні. Люди з минулого. Одна підставила Европу з мігрантами, другий зробив з сябрів худобу.
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18.11.2021 08:42 Ответить
Аволь.циган Сашка
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18.11.2021 09:08 Ответить
Если ведут переговоры - значит признали.
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18.11.2021 09:38 Ответить
 
 