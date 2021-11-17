Лукашенко в разговоре с Меркель требовал признать его легитимным, - BILD
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель возмущался, что его называют "господин Лукашенко", а не "президент".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как отмечает BILD, Лукашенко настаивал признать его легитимным и отменить санкции, введенные против его режима за фальсификации выборов, политические преследования и принудительную посадку Ryanair в Минске вместе с задержанием блоггера Романа Протасевича.
Кроме того, Лукашенко также предложил Меркель перебросить часть мигрантов в Евросоюз (намекая на Германию) и выделить Беларуси финансовую помощь на временное содержание беженцев на белорусско-польской границе.
В то же время, по информации журналистов, Меркель оставалась жесткой и пообещала изучить вопросы, обсудив их с главами государств-членов ЕС. При этом и.о. канцлера не исключила предоставление Минску финансовой поддержки на строительство жилья для нелегалов.
За последние несколько дней и.о. канцлера успела пообщаться с Лукашенко и Путиным из-за спровоцированного миграционного кризиса на границе с Польшей.
Пожалуйста, подождите...
спермыбиоматериала камрада Адольфа Г.
Посмотрите на на её глаза, брови, щёки - там дорисовать чёлочку
и усики - и будет самое оно.
1 ч
Лукашенко снова поговорил с Меркель…
- Ангела, 70.000 - это несерьёзно, я же просил признать меня президентом… Высылаю ещё группу к границе с Литвой.
Поляки резко осудили Германию за переговоры с террористом.
"...ЕС выделяет 700 000 евро на гуманитарную помощь мигрантам, оказавшимся на границе Беларуси в уязвимом положении".
1 ч
"Уряд Польщі не визнає домовленості на тему вирішення міграційної кризи, які були досягнуті без участі країни в переговорному процесі. Зокрема, під час телефонної розмови канцлера Ангели Меркель та Олександра Лукашенка"
"Нічого про Україну без України "(ПП)
Белорусские власти приостановили транзит нефти в Польшу по нефтепроводу "Дружба" в связи с незапланированными ремонтными работами.
а не пора ли узаконить в мировой юридической практике
такое понятие как РАШИЗМ ?
46 мин
Если Европа не признала выборы в Беларуси и считает Лукашенко пустым местом, то Меркель преступила закон, позвонив этому путинскому ***-ну.
Окуевшесть просто зашкаливает, ну а госпожа (хочу_в_газпром-меркель) как всегда заглотнула, только теперь даже не у вовы, а у его шавки...
@TedTeddycat
Операція залякування Європи завершилася повною перемогою ху#ла. Тепер йому буде значно легше атакувати Україну. Щоправда, на Європу надії жодної і не було.
"Калі ўжо ты, бабка, сабралася на пенсію, то моўчкі ідзі трэніруйся каларадскіх жукоў збіраць, а я табе вядро элітнай насеннай бульбы прэзентую."