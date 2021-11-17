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Лукашенко у розмові з Меркель вимагав визнати його легітимним, - BILD

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко у розмові з Меркель вимагав визнати його легітимним, - BILD

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, у розмові з в.о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель обурювався, що його називають "паном Лукашенком", а не "президентом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Як зазначає BILD, Лукашенко наполягав визнати його легітимним і скасувати санкції, введені проти його режиму за фальсифікацію виборів, політичні переслідування й примусову посадку Ryanair в Мінську разом з затриманням блогера Романа Протасевича.

Крім того, Лукашенко також запропонував Меркель перекинути частину мігрантів у Євросоюз (натякаючи на Німеччину) і виділити Білорусі фінансову допомогу на тимчасове утримання біженців на білорусько-польському кордоні.

Водночас, згідно з інформацією журналістів, Меркель залишалася жорсткою і пообіцяла вивчити питання, обговоривши їх з главами держав-членів ЄС. При цьому в.о. канцлера не виключила надання Мінську фінансової підтримки на будівництво житла для нелегалів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Меркель обговорила з Лукашенком ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю

За останні кілька днів в.о. канцлера встигла поспілкуватися з Лукашенком та Путіним через спровоковану міграційну кризу на кордоні з Польщею.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+26
Лука- ты бездарный плагиатор:
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17.11.2021 22:30
+22
Терорист вимагає грошей і літак
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17.11.2021 22:38
+21
Ничесе запросы у БульбоФюрера. Чистый террорист. Нужно уже режим Лукашеску прировнять к организации ИГИЛ
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17.11.2021 22:39
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Лука- ты бездарный плагиатор:
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17.11.2021 22:30 Відповісти
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17.11.2021 22:32 Відповісти
Ну почему ? Европа уже деньги - 700 000 пока выделяет на содержание этих эфиёпов
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17.11.2021 23:11 Відповісти
Він знає, що спочатку його називали Президент, тепер "пан", а з часом назвуть "цей"
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18.11.2021 07:41 Відповісти
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17.11.2021 22:34 Відповісти
цеж тема !!! добазарюємось з іраном іраком ... не важливо в принципі - підганяємо 20 000 їх жителів.. ті штомують кордони євросоюзу , взмін нам всякі економічні плюшки і бабки - які ми ділимо із нашим партнером..і саме основне це можна робити періодично )))
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17.11.2021 22:45 Відповісти
№45
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17.11.2021 22:54 Відповісти
Пани Меркель! АСТАНАВИТЕСЬ!
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17.11.2021 22:37 Відповісти
Она же выращена из спермы биоматериала камрада Адольфа Г.
Посмотрите на на её глаза, брови, щёки - там дорисовать чёлочку
и усики - и будет самое оно.
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18.11.2021 09:28 Відповісти
о,уже заплатять і тим легалізують,наступний дзвінок буде починатися-пане президент
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17.11.2021 22:37 Відповісти
Терорист вимагає грошей і літак
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17.11.2021 22:38 Відповісти
Терорист вимагає мільйон літаків та долар.
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17.11.2021 23:01 Відповісти
Ну гроші вже йому дають,
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17.11.2021 23:13 Відповісти
Ничесе запросы у БульбоФюрера. Чистый террорист. Нужно уже режим Лукашеску прировнять к организации ИГИЛ
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17.11.2021 22:39 Відповісти
Истину глаголишь. Лукашенко и ***** используют мирных граждан третьих стран (включая женщин и детей) как оружие в гибридной войне. А это военное преступление.
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17.11.2021 22:47 Відповісти
Зачем ему звонить он же никто ушлепок захвативший власть...
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17.11.2021 22:41 Відповісти
Пусть звонит Тихановской.
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17.11.2021 23:46 Відповісти
Щойно бачив відео на Facebook, біженці вже поперли до нас...
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17.11.2021 22:45 Відповісти
В США?????
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17.11.2021 23:02 Відповісти
В Україну
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17.11.2021 23:03 Відповісти
У вас під ніком флаг США. Сьогодні пройшла інфа , що вони відходять від кордону, але куди пішли інфи нема. В нас поки інфи нема, що вони йдуть до нас . Посилання скиньте
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17.11.2021 23:10 Відповісти
В Штати чи що ?
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17.11.2021 23:03 Відповісти
До чого тут Штати? Прикордонники України затримали в київській області біженців з Білорусі
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17.11.2021 23:04 Відповісти
Крис@kryscina_by
1 ч

Лукашенко снова поговорил с Меркель…
- Ангела, 70.000 - это несерьёзно, я же просил признать меня президентом… Высылаю ещё группу к границе с Литвой.
Поляки резко осудили Германию за переговоры с террористом.

"...ЕС выделяет 700 000 евро на гуманитарную помощь мигрантам, оказавшимся на границе Беларуси в уязвимом положении".
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17.11.2021 22:49 Відповісти
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17.11.2021 23:19 Відповісти
Скоро паспорта получат и пойдут в депутаты
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17.11.2021 23:26 Відповісти
Как Арахамия. Такие ущербные пойдут на любые уступки власти и на любые преступления.
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18.11.2021 11:28 Відповісти
Анна@f68Cxhj68OZsLkm

1 ч



"Уряд Польщі не визнає домовленості на тему вирішення міграційної кризи, які були досягнуті без участі країни в переговорному процесі. Зокрема, під час телефонної розмови канцлера Ангели Меркель та Олександра Лукашенка"
"Нічого про Україну без України "(ПП)
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17.11.2021 23:21 Відповісти
White_eagle @Whiteeagle210



Белорусские власти приостановили транзит нефти в Польшу по нефтепроводу "Дружба" в связи с незапланированными ремонтными работами.
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17.11.2021 23:34 Відповісти
господа озабоченные
а не пора ли узаконить в мировой юридической практике
такое понятие как РАШИЗМ ?
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17.11.2021 22:54 Відповісти
старая ****, перед окончательным уходом, решила основательно подгадить всем, вступив в переговоры с террористом лукашску, что нельзя было делать ни при каких обстоятельствах.
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17.11.2021 22:54 Відповісти
совершенно верно !!! .. и она ***** тем самым легализовала Луку...
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17.11.2021 23:15 Відповісти
І психічно здоровим.
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17.11.2021 22:59 Відповісти
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17.11.2021 23:18 Відповісти
Тоесть она так жёстко решила помочь с деньгами на строительство жилья для нелегалов. МощнА,,,че уж там
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17.11.2021 23:19 Відповісти
На территории Беларуси, кстати, тебе такие сожители нужны?
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18.11.2021 02:54 Відповісти
По нашему ТВ немного другая информация. Лукашенко и Меркель тепло общались и координируют свои действия для помощи несчастным людям.
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17.11.2021 23:21 Відповісти
сиди на бутылке молча
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18.11.2021 01:53 Відповісти
Мда, я думал ты умнее
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18.11.2021 02:55 Відповісти
Gipanis@SergUA777

46 мин





Если Европа не признала выборы в Беларуси и считает Лукашенко пустым местом, то Меркель преступила закон, позвонив этому путинскому ***-ну.
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17.11.2021 23:23 Відповісти
Лукашенко также предложил Меркель перебросить часть мигрантов в Евросоюз (намекая на Германию) и выделить Беларуси финансовую помощь на временное содержание беженцев на белорусско-польской границе. Источник: https://censor.net/ru/n3300117

Окуевшесть просто зашкаливает, ну а госпожа (хочу_в_газпром-меркель) как всегда заглотнула, только теперь даже не у вовы, а у его шавки...
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17.11.2021 23:25 Відповісти
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17.11.2021 23:27 Відповісти
Комісар Меркель взяла під козирьок.
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17.11.2021 23:28 Відповісти
А вот что будет если европа поломается, даст бабла на беШенцев и признает луку - вот это и будет полная фукуяма и пистец этой печальной истории про ЕС.
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17.11.2021 23:31 Відповісти
Кіт Вчений


@TedTeddycat



Операція залякування Європи завершилася повною перемогою ху#ла. Тепер йому буде значно легше атакувати Україну. Щоправда, на Європу надії жодної і не було.
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17.11.2021 23:35 Відповісти
Да, и чтобы сама меркель у него на побегушках была.
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17.11.2021 23:45 Відповісти
Зачем с самозванцем ведет переговоры. Вести переговоры надо с настоящим президентом. С Тихановской.
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17.11.2021 23:53 Відповісти
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18.11.2021 01:55 Відповісти
Бабе Ангеле пора прекратить заниматься хернёй и спокойно свалить на пенсию. Хватит зашкваров.
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17.11.2021 23:54 Відповісти
Я не пойму, эта старая комсомолка уже свалила на пенсию или нет?? Вроде уже всей Германией три раза провожали
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18.11.2021 00:14 Відповісти
У неї перманентна та нескінченна влада.
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18.11.2021 00:23 Відповісти
Фрау штазі йшла б вже та не мерехтіла. Бо її стара дупа вже так накуролєсіла, що нам та нашим дітям вистачить усе це лайно розгрібати.
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18.11.2021 00:20 Відповісти
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18.11.2021 00:24 Відповісти
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18.11.2021 01:34 Відповісти
Анжела виделується і грається в толерантність: які нах біженці і мігранти.....тут скоординовані терористи!Який червоний хрест,що це за підмахування фашистському кремлю ?
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18.11.2021 02:41 Відповісти
Один «легітимний» вже в Ростові.
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18.11.2021 05:31 Відповісти
Ну что террорист требует Пиццы для заложников и вертолёт для себя...это на столько Клише что Усатый бумер даже не осознаёт это...
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18.11.2021 05:42 Відповісти
Бацька Лука по-дипломатически учтиво обратился к Ангеле Меркель:
"Калі ўжо ты, бабка, сабралася на пенсію, то моўчкі ідзі трэніруйся каларадскіх жукоў збіраць, а я табе вядро элітнай насеннай бульбы прэзентую."
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18.11.2021 05:47 Відповісти
Нахер с лукой было разговаривать если всю операцию проводят под руководством куйла ? Дать полякам возможность гасить нападавших их огнестрела и все попытки прорыва будут прекращены . Или Меркелиха отрабатывала поручение москвы по установлению контактов с колхозаном .
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18.11.2021 07:30 Відповісти
Nemozno streliat po migrantam.Vot vcera u nas sobaka necajna kapnula odnogo migranta tak teper strogi vygovor polucit
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18.11.2021 07:46 Відповісти
Если невозможно стрелять тогда готовьте для них жилье , школы и стройте мечети . Там евросоюз обещал с деньгами помочь . Тут не бывает середины , либо вы их либо они вас .
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18.11.2021 07:53 Відповісти
Nexocit oni k nam?V Germaniju xocet.Pocemu obezatelno streliat ,mozno ix obratno otkuda prisli vybrasyvat siloj ili po xorosemu
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18.11.2021 08:04 Відповісти
Меркель признає Луку, але коли він випросить у Пу для неї подвійний оклад в ГАЗпромі.
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18.11.2021 08:19 Відповісти
Та вони обидва нелегітимні. Люди з минулого. Одна підставила Европу з мігрантами, другий зробив з сябрів худобу.
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18.11.2021 08:42 Відповісти
Аволь.циган Сашка
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18.11.2021 09:08 Відповісти
Если ведут переговоры - значит признали.
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18.11.2021 09:38 Відповісти
 
 