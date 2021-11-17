Лукашенко у розмові з Меркель вимагав визнати його легітимним, - BILD
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, у розмові з в.о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель обурювався, що його називають "паном Лукашенком", а не "президентом".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Як зазначає BILD, Лукашенко наполягав визнати його легітимним і скасувати санкції, введені проти його режиму за фальсифікацію виборів, політичні переслідування й примусову посадку Ryanair в Мінську разом з затриманням блогера Романа Протасевича.
Крім того, Лукашенко також запропонував Меркель перекинути частину мігрантів у Євросоюз (натякаючи на Німеччину) і виділити Білорусі фінансову допомогу на тимчасове утримання біженців на білорусько-польському кордоні.
Водночас, згідно з інформацією журналістів, Меркель залишалася жорсткою і пообіцяла вивчити питання, обговоривши їх з главами держав-членів ЄС. При цьому в.о. канцлера не виключила надання Мінську фінансової підтримки на будівництво житла для нелегалів.
За останні кілька днів в.о. канцлера встигла поспілкуватися з Лукашенком та Путіним через спровоковану міграційну кризу на кордоні з Польщею.
Будь ласка, зачекайте...
спермыбиоматериала камрада Адольфа Г.
Посмотрите на на её глаза, брови, щёки - там дорисовать чёлочку
и усики - и будет самое оно.
1 ч
Лукашенко снова поговорил с Меркель…
- Ангела, 70.000 - это несерьёзно, я же просил признать меня президентом… Высылаю ещё группу к границе с Литвой.
Поляки резко осудили Германию за переговоры с террористом.
"...ЕС выделяет 700 000 евро на гуманитарную помощь мигрантам, оказавшимся на границе Беларуси в уязвимом положении".
1 ч
"Уряд Польщі не визнає домовленості на тему вирішення міграційної кризи, які були досягнуті без участі країни в переговорному процесі. Зокрема, під час телефонної розмови канцлера Ангели Меркель та Олександра Лукашенка"
"Нічого про Україну без України "(ПП)
Белорусские власти приостановили транзит нефти в Польшу по нефтепроводу "Дружба" в связи с незапланированными ремонтными работами.
а не пора ли узаконить в мировой юридической практике
такое понятие как РАШИЗМ ?
46 мин
Если Европа не признала выборы в Беларуси и считает Лукашенко пустым местом, то Меркель преступила закон, позвонив этому путинскому ***-ну.
Окуевшесть просто зашкаливает, ну а госпожа (хочу_в_газпром-меркель) как всегда заглотнула, только теперь даже не у вовы, а у его шавки...
@TedTeddycat
Операція залякування Європи завершилася повною перемогою ху#ла. Тепер йому буде значно легше атакувати Україну. Щоправда, на Європу надії жодної і не було.
"Калі ўжо ты, бабка, сабралася на пенсію, то моўчкі ідзі трэніруйся каларадскіх жукоў збіраць, а я табе вядро элітнай насеннай бульбы прэзентую."