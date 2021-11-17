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Новости За рубежом
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Конгресс США (952) приговор (1092) США (23167) штурм (392)

"Шаману", который штурмовал Капитолий, дали 3,5 года тюрьмы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Американского активиста Джейкоба Чэнсли, известного также под псевдонимом "QAnon Шаман", приговорили к 41 месяцу тюрьмы за участие в штурме Капитолия США в январе этого года.

Об этом сообщил телеканал ABC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Подсудимый был среди первых 30 бунтовщиков, проникших в здание Капитолия США", - говорится в документах прокуроров.

"Обвиняемый затем прошелся по залам, подбивая (на беспорядки - ред.) других участников мятежа, выкрикивая непристойные фразы о законодателях нашей страны", - заявили прокуроры.

Прокуроры назвали Чэнсли ключевой фигурой штурма Капитолия.

"Государство не может преувеличивать серьезность поведения подсудимого как одного из выдающихся участников исторического штурма Капитолия 6 января 2021 года", - подчеркнули они.

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На нескольких видео и фото, представленных в качестве доказательства вины Чэнсли, видно, как он занес копье в зал Сената, где возглавил группу бунтовщиков и оставил записку с угрозами: "Это лишь вопрос времени. Правосудие грядет!"

При этом Чэнсли не обвиняют в нападении на сотрудников правоохранительных органов или причинении ущерба имуществу Капитолия.

Накануне помощник прокурора США Кимберли Пасчелл продемонстрировала видеозаписи из социальных сетей, на которых видно, как Чэнсли в зале Сената "трубил в громкоговоритель" и "распевал что-то, похожее на странную молитву".

"Это не мирная демонстрация", - сказала Пасчелл.

34-летний Чэнсли, который также известен под псевдонимом "QAnon Шаман" (QAnon - распространенная в США теория заговора), в свою очередь, выступая в зале суда, назвал себя "хорошим человеком, который нарушил закон".

"Я никоим образом не являюсь жестоким преступником. Я не повстанец. Я определенно не внутренний террорист, - сказал Чэнсли. - Я надеюсь, вы видите мое сердце",

Он также признал ошибку в том, что вошел в здание Капитолия.

"Оглядываясь назад, я бы сделал все по-другому 6 января. Я бы всем сердцем и душой пытался остановить других людей", - продолжил он.

"Я надеюсь, вы видите, что мое искреннее раскаяние ", - добавил Чэнсли.

Как отмечает ABC News, 41 месяц тюремного заключения - самый длительный срок, к которому приговорили участников беспорядков в Капитолии. Накануне такое же наказание получил американец Скотт Фейрлэм, который признался в нападении на офицера полиции во время штурма.

Джейкоб Чэнсли стал самым узнаваемым участником беспорядков в Капитолии. На фотографиях, сделанных в день штурма, которые стали вирусными в сети Интернет, он запечатлен с оголенным торсом в меховой шапке с рогами и с флагом США в правой руке.

Телеканал CNN напоминает, что Чэнсли арестовали 9 января. После этого он обращался к экс-президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании. Кроме того, в заключении он устраивал голодовку в попытке получить натуральные продукты. В сентябре он признал свою вину по одному пункту обвинения - в незаконном препятствовании процедуре утверждения результатов президентских выборов.

Напомним, 6 января сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на президентских выборах 2020 года. По его мнению, демократ Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.

В здании Капитолия после ухода демонстрантов остались их плакаты с надписью "Измена", были разбиты зеркала и стёкла. Кроме того, в здании были обнаружены противогазы, многочисленные шприцы, бутылки и прочий мусор, а также разрушены деревянные конструкции, повреждена мебель.
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Топ комментарии
+19
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17.11.2021 23:26
+13
не забыть его знаменитый головной убор,чтобы здоровенным ниггерам в федеральной тюрьме было удобней держать его за рога сзади..
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17.11.2021 23:31
+10
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18.11.2021 00:20
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17.11.2021 23:26 Ответить
Отправить в пеший эротический тур по месту найма - в Раиссу.
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18.11.2021 00:30 Ответить
- Шаман, тебе повестка пришла!
- дык, так я уже при Трампе отслужил!?
- отслужил...теперь отситдишь....
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18.11.2021 09:30 Ответить
Это Украинский вариант шамана.
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18.11.2021 07:51 Ответить
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18.11.2021 10:02 Ответить
Нічого - відсидить і поїде в Сиктивкар на ПМЖ...
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17.11.2021 23:27 Ответить
дошаманился, дурак рогатий
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17.11.2021 23:30 Ответить
Ну таки может и правда немного с головой не дружит , он и раньше участвовал везде где мог, из тех кто за любой кипишь
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17.11.2021 23:53 Ответить
Из-за чего возник кипиш.
Так как был локдаун, многие американцы голосовали по почте. Для этого было выпущено специальные бюлетни з защитой. И кода подсчитывли голоса, много бюлетней были фальшивые.Фальшивые бюлетни в основном были за Байдена.
Тут и понеслась.
Ну еще предполагалм шо эти бюлетни демократам напечатали в Китае.
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18.11.2021 04:53 Ответить
не забыть его знаменитый головной убор,чтобы здоровенным ниггерам в федеральной тюрьме было удобней держать его за рога сзади..
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17.11.2021 23:31 Ответить
Який він активіст? Цензор не тупіть.
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17.11.2021 23:34 Ответить
Вірно, він йо........й, щоб ви знали.
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18.11.2021 08:53 Ответить
Рогатий трампіст таки сяде на рідкий стул.

Цікаво, на що взагалі розраховували ці кловани, коли йшли штурмувати Капітолій? Шо рудий орангутанг встане зі свого золотого унітазу та піде з ними? Трампакса треба судити за цю спробу захопити владу.
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17.11.2021 23:41 Ответить
irenko ko ko,вы у себя сначала разберитесь в стране и научитесь выбирать президентов,только потом можете раздавать свои суждения!!!Okay!?
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18.11.2021 02:20 Ответить
А ваша способность "разбираться" заключается в том, чтобы вовремя сбежать в другую страну?)
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18.11.2021 05:55 Ответить
Цікаво що Трампа підтримують саме емігранти з Рашки.
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18.11.2021 06:41 Ответить
Не виключено що з неї така "американка" як із зайця - слон! Деякі тутешні "мериканці" далі Долгопрудного із Москви не вибиралися! Приходять сюди з "Лахти" - "срачі" розводить!
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18.11.2021 07:01 Ответить
А наш Кыва - кращий? Те ж саме!
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18.11.2021 06:44 Ответить
А ти не помітила що це ти на українському сайті а не ми - на американському?Вона у себе вдома - що хоче те і каже!
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18.11.2021 06:46 Ответить
Раська фєдєраська!

Ти хто з забанених з під проксі? Нє впізнаю тебе у гримі!
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18.11.2021 09:42 Ответить
Не так все просто.
Есть версия шо это дело рук демократов(сторонников Бидона), шо б скомпроментировать Трампа.
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18.11.2021 03:35 Ответить
Чья версия, русского Илларионова?
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18.11.2021 04:31 Ответить
Та это американский Кива. Без клоунов ни один подобный движ не обходится.
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17.11.2021 23:51 Ответить
Лукашенко розігнав демонстрації,а тепер кидає мирних демонстрантів в тюрми)
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17.11.2021 23:57 Ответить
Жаль, что этого попугая не отправили на грилль. Надеюсь на зоне с него снимут его регалии вместе с кожей.
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18.11.2021 00:05 Ответить
Как отчалится пойдет в конгрессмены
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18.11.2021 00:08 Ответить
Проголосуешь за рогатого?
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18.11.2021 00:16 Ответить
а если он будет единственный кандидат? не за демократа же голосовать
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18.11.2021 00:23 Ответить
Ну да, лучше за шизофреника. конечно.
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18.11.2021 00:24 Ответить
Та он безобидный никого не трогает будет противовесом АОС в конгрессе
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18.11.2021 00:30 Ответить
Это он сейчас никого не трогает, бо в турма. Представляю себе этого дебила в Конгрессе, в шкуре, с рогами, и с копьем
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18.11.2021 00:32 Ответить
В Киев приедет в составе делегации конгресса - представляешь фото в обнимку с Зеленским
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18.11.2021 00:35 Ответить
Главное, шоб Дерьмака не забодал, тот же заревнует
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18.11.2021 00:37 Ответить
а он гей?шаман гей?
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18.11.2021 01:50 Ответить
Про Зеленського мені казали так само!
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18.11.2021 06:48 Ответить
А у нас у другому турі казали - неза Порошенка ж голосувать? Наголосували - "Аби не Порошенко"! Тепер "сидимо у ЖОПІ!
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18.11.2021 06:50 Ответить
хм..А де цей старий алкаш Данілов? Чому не збирає РНБО щоб накласти санкції на Єрмака и Зе?!
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18.11.2021 00:17 Ответить
Чому українські спецслужби досі не арештували Єрмака і Зеленського?!
Це службовий злочин і покриття державної зради !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.11.2021 00:22 Ответить
А в Україні за розстріли на Майдані нікому нічого не дали.
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18.11.2021 00:19 Ответить
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18.11.2021 00:20 Ответить
Хіларі бере його на поруки.
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18.11.2021 19:21 Ответить
І замовника ( трампа) також потрібно було вже давно посадити
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18.11.2021 00:24 Ответить
Так чому його досі не посадили? Мабуть тому що, "шаман" не має відношення нв до Трампа, ні до республіканців, а навіть навпаки.
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18.11.2021 19:20 Ответить
Это был неправильный Майдан. Правильные бывают только в странах бывшего совка. Сколько их было, серобуромалиновых революций, ромашек, кактусов, мимоз, за свободу, за ценности, против панд, против Узурпаторов Вселенной... Даже звучит как поэма.
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18.11.2021 05:43 Ответить
Как пел Гребенщиков, маются маются - жизнь не получается.. А тут еще "доброжелатели" со всех сторон.
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18.11.2021 05:56 Ответить
"Канадець внутріМКАДівський"! А у вас "наМаскве" взагалі ніяких "Майданів" - ні "правильних" , ні "неправильних" , не буде ніколи! Бо щоб на "Майдан" вийти - треба людьми буть, вільними духом А у "бидла" підневільного тільки "русский бунт" виходить - "бессмысленный и беспощадний"(як ще Пушкінв відмітив) , бо ви "свободу" з "беспределом" плутаєте ...
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18.11.2021 12:03 Ответить
"Шаман" шаману рознь.
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18.11.2021 19:18 Ответить
....дык, Шаман вроде Путена шел изгонять , а попал в Сумашедьший Дом. Так вот оно какое большое Безумное землеутворение и Капитолий тама ессть . А, где его Бубен?
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18.11.2021 05:49 Ответить
За 3.5 года у этого деятеля будет возможность
подавиться косточкой от вишни.
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18.11.2021 06:40 Ответить
Цікаво що у нього офіційний діагноз шизофренія, але все ж посадили.
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18.11.2021 06:42 Ответить
На киву натякаєте? Давно пора...
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18.11.2021 09:30 Ответить
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18.11.2021 07:06 Ответить
Шаман красава, за такими будущее Америки! Слава Герою!
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18.11.2021 07:24 Ответить
Тепер рогатий буде на зоні гратись у "ласкаву тваринку" з афроамериканцями та латіносами.
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18.11.2021 07:36 Ответить
Ну шо козаки , хорошо вам при Байдене ? Ведь так ждали, так надеялись ! Он еще не всех сдал и не продал московскому фюреру последнего союзника , но время еще есть . Наслаждайтесь , только потом не жалуйтесь . Будут вам и афроамериканцы и латиносы и сирийцы с иракцами все будут вместе с элекричеством от вашего земляка сипатого колхозана лукашенко .
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18.11.2021 07:50 Ответить
Не посадят Трампа, получат новую головную боль!
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18.11.2021 07:53 Ответить
не понятно, за что сажать Трампа.
а тем временем арестован Данченко, фигурант клинтонгейта
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18.11.2021 20:13 Ответить
"Это не мирная демонстрация", - сказала Пасчелл.
Естественно, ведь все знают, что мирные демонстрации выглядят вот так:
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18.11.2021 08:10 Ответить
Ви ж уточняйте що, з ліва горять автомобілі.
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18.11.2021 19:17 Ответить
Отак швидко повинна реагувати феміда! В нас за розстріл Майдану 8-рік судять та всїх повипускали...
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18.11.2021 09:29 Ответить
"Шаман" ніяким боком не є прихильником Трампа. Ба, більше того, він прихильник ліваків з демпартії.
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18.11.2021 19:16 Ответить
 
 